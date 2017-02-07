Китай применил новейшую баллистическую ракету DF-16
Как сообщает газета «Взгляд», в учениях ракетных сил китайской армии была задействована высокоточная баллистическая двухступенчатая ракета DF-16, дальность которой (1 тыс. км) позволяет поражать цели на территории Японии, Тайване, Филиппинах, военных базах США в Тихом океане.
Ракета на десятиколесной мобильной платформе была развернута в лесу сразу по прошествии китайского Нового года. Она впервые была представлена публике на параде в Пекине в 2015 году. DF-16 в своей окончательной модификации способна корректировать траекторию, что позволяет ей поражать медленно движущиеся цели или уходить от противоракетных систем, вроде американских ЗРК «Пэтриот», дислоцированных на Тайване.
Ракета может снаряжаться тремя боеголовками, в том числе ядерными. Её предположительная точность достигает 5 метров, что приближает ее характеристики к крылатым ракетам.
Ранее сообщалось, что Китай провел летные испытания новой ракеты дальнего радиуса действия DF-5C с 10 боеголовками. Наряду с указанным испытанием это свидетельствует о значительном качественном росте ядерного арсенала КНР.
Ракета на десятиколесной мобильной платформе была развернута в лесу сразу по прошествии китайского Нового года. Она впервые была представлена публике на параде в Пекине в 2015 году. DF-16 в своей окончательной модификации способна корректировать траекторию, что позволяет ей поражать медленно движущиеся цели или уходить от противоракетных систем, вроде американских ЗРК «Пэтриот», дислоцированных на Тайване.
Ракета может снаряжаться тремя боеголовками, в том числе ядерными. Её предположительная точность достигает 5 метров, что приближает ее характеристики к крылатым ракетам.
Ранее сообщалось, что Китай провел летные испытания новой ракеты дальнего радиуса действия DF-5C с 10 боеголовками. Наряду с указанным испытанием это свидетельствует о значительном качественном росте ядерного арсенала КНР.