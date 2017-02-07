16:07 07 февраля

Китай применил новейшую баллистическую ракету DF-16

Как сообщает газета «Взгляд», в учениях ракетных сил китайской армии была задействована высокоточная баллистическая двухступенчатая ракета DF-16, дальность которой (1 тыс. км) позволяет поражать цели на территории Японии, Тайване, Филиппинах, военных базах США в Тихом океане.

Ракета на десятиколесной мобильной платформе была развернута в лесу сразу по прошествии китайского Нового года. Она впервые была представлена публике на параде в Пекине в 2015 году. DF-16 в своей окончательной модификации способна корректировать траекторию, что позволяет ей поражать медленно движущиеся цели или уходить от противоракетных систем, вроде американских ЗРК «Пэтриот», дислоцированных на Тайване.




Ракета может снаряжаться тремя боеголовками, в том числе ядерными. Её предположительная точность достигает 5 метров, что приближает ее характеристики к крылатым ракетам.

Ранее сообщалось, что Китай провел летные испытания новой ракеты дальнего радиуса действия DF-5C с 10 боеголовками. Наряду с указанным испытанием это свидетельствует о значительном качественном росте ядерного арсенала КНР.


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Комментарии 14
  1. Тралл Сегодня, 12:22
    Демотивируют Трампушку...
    Тралл
    1. Rokossovsky Сегодня, 12:41
      Ракета на десятиколесной мобильной платформе была развернута в лесу сразу по прошествии китайского Нового года

      Суровый китайский новогодний салют laughing
      Rokossovsky
      1. Fregate Сегодня, 12:56
        Китай применил новейшую баллистическую ракету DF-16

        Так вот что в Эр-Рияде бахнуло.)))
        Fregate
      2. антивирус Сегодня, 15:15
        как медленно отрастают крылья у китайской Родины. сколько мы вложили и что сохранили ?
        антивирус
  2. 210окв Сегодня, 12:22
    Интересная у них система...А наши попилили по договору об РСД..
    210окв
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:24
      да там пили не пили - по несколько раз Землю уничтожить можно.

      Там тысячи этих зарядов у нас и у США. Доставят в случае чего - есть разные сопособы







      с-т Petrov
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:23
    Растет китайский дракон. И зубки, и клыки отращивает. И крылья.
    Горный стрелок
  4. Jovanni Сегодня, 12:24
    Конечно понятно, на кого рассчитано после телодвижений Трампа. Но и нам особо расслабляться не стоит. Как говориться один пишем, два в уме...
    Jovanni
    1. Hades1911 Сегодня, 12:27
      Цитата: Jovanni
      Конечно понятно, на кого рассчитано после телодвижений Трампа. Но и нам особо расслабляться не стоит. Как говориться один пишем, два в уме...


      дальность которой (1 тыс. км)
      Так что аккуратнее там с Китаем hi
      Hades1911
      1. Оператор Сегодня, 12:50
        США сами нарываются на конфликт с Китаем - новый госсекретарь Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре со своим японским коллегой заявил о распространении военных гарантий США по двухстороннему Договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности на спорные с Китаем острова Сэнкаку/Дяоюйдао.
        Оператор
  5. Рабинович Сегодня, 12:25
    Что-то Китай разошёлся...
    Рабинович
  6. Оператор Сегодня, 12:42
    Дальность DF-16 с одним ББ достигает 1500 км - как раз расстояние от Китая до Японии, не говоря уж о Южной Корее (для которой предназначен вариант ракеты с тремя ББ)

    Т.е. в радиус поражения DF-16 попадают все американские военно-морские и военно-воздушные базы на тихоокеанском ТВД за пределами национальной территории США.
    Оператор
  7. sergei1975 Сегодня, 14:27
    Напоминает иракский "Скад"
    sergei1975
    1. g1washntwn Сегодня, 15:07
      SCUD не иракский, это советский ОТРК 9К72 «Эльбрус» уже на его основе Ирак разрабатывал "Аль-Хусейн" и "Аль-Аббас". DF-16 твердотопливная, а "скад" - "керосинка". Я бы сравнивал скорее с 9К720 "Искандер" у которого не задушена дальность в угоду договорам РСМД.
      g1washntwn

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