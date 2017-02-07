16:09 07 февраля

Канада поставит очередную партию оружия иракским курдам

В Канаде начался процесс закупки для иракских курдов стрелкового оружия, передает РИА Новости сообщение военного ведомства страны.



Идет закупка вооружения. Цель заключается в том, чтобы доставить его как можно скорее, в соответствии с возможностями поставщиков,
говорится в сообщении.


Канада поставляет оружие и боеприпасы курдским формированиям в Ираке с 2014 года, чтобы помочь им в противостоянии террористам ИГ (группировка запрещена в РФ).

В прошлом году «пешмерге» было отправлено малокалиберное индивидуальное оружие. «Мы предоставили курдам оружие малого калибра, индивидуальное оружие, потому что нам нужно иметь возможность обучать их на правильных боевых единицах для предстоящей операции, в направлении этого мы и работаем», – сказал министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан.

Агентство напоминает, что с октября 2016-го курские отряды в составе правительственных сил проводят операцию по освобождению иракского Мосула. В штурме города принимают участие армейские подразделения, отряды ополчения и «пешмерги». С воздуха наступающих поддерживает авиация международной коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Использованы фотографии: AFP 2017
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10
  1. san4es Сегодня, 13:10
    Лады. Только неошиблисьлись-бы при сбросе арсенала
    san4es
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:03
      как я стар... мир сошёл с ума... остановите Землю,я- сойду.... что ещё можно сказать? ну да... ещё- "дурдом"... нет... земля всё же достойна уничтожения... чёрт...неужели все сошли с ума????
      андрей юрьевич
      1. Shurik70 Сегодня, 14:58
        Не пойму никак.
        Канада за НАТОвцев или против?
        Вроде сама там, тогда понятно, почему против России гадит, украфашистам помогает.
        Но курды вроде против турков...
        Определились бы хоть сами, кто они такие. А то болтаются, г. как в проруби...
        Shurik70
  2. кеп Сегодня, 13:33
    Канада поставляет оружие и боеприпасы курдским формированиям в Ираке с 2014 года, чтобы помочь им в противостоянии террористам ИГ (группировка запрещена в РФ).


    Им не так курды интересны,как страх потерять нефтяные контракты.Борцуны с террором из Канады.
    Самый короткий анекдот.
    кеп
    1. kapitan92 Сегодня, 13:49
      Цитата: кеп
      Им не так курды интересны,как страх потерять нефтяные контракты.

      А какие нефтяные контракты имеют канадцы на севере Ирака?
      Интерес к курдам, а точнее к поставкам им вооружений, привил "старший сосед", на радость туркам. У них действительно есть серьезный интерес и контракты в Северном Ираке.
      Как, против кого и где, эти вооружения и обученные бойцы будут использоваться в дальнейшем?
      Идея создания "великого курдистана" никуда не исчезла.
      kapitan92
      1. кеп Сегодня, 15:05
        Цитата: kapitan92
        А какие нефтяные контракты имеют канадцы на севере Ирака?


        Штаб-квартира Межконтинентальной биржи расположена в Атланте, штат Джорджия. Дополнительные офисы рассредоточены в важнейших городах Америки (Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Вашингтон), Канады (Виннипег и Калгари), Европы (Лондон) и Азии (Сингапур). Основатель и бессменный руководитель ICE - Джеффри Спрэтчер.

        http://ru.saxobank.com/trading-products/futures/i
        ce
        http://ru.rfwiki.org/wiki/IntercontinentalExchang
        e
        кеп
      2. Yeraz Сегодня, 15:45
        Цитата: kapitan92
        Интерес к курдам, а точнее к поставкам им вооружений, привил "старший сосед", на радость туркам

        Вот не знаете вопрос,че комментировать???Ничего.что сами турецкие инструктора этих Иракских курдов тренируют??Турецкая военная база находится в Иракском Курдистане.Турки сами периодически давала им оружие.И отношение у них очень даже приличные.Все объекты строят Турецкие компании,весь покупаемый товар в Иракском Курдистане из Турции и они сами спокойно продают свою нефть через Турцию.
        Yeraz
  3. DMB_95 Сегодня, 13:41
    Оружие для курдов - турки обрадуются до слёз.
    DMB_95
    1. To be or not to be Сегодня, 14:04
      Какое НАТОвское единство! laughing
      To be or not to be
    2. Yeraz Сегодня, 15:47
      Цитата: DMB_95
      Оружие для курдов - турки обрадуются до слёз.

      Турция сама тренирует Иракских курдов]


      Yeraz

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня