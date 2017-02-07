Канада поставит очередную партию оружия иракским курдам

Идет закупка вооружения. Цель заключается в том, чтобы доставить его как можно скорее, в соответствии с возможностями поставщиков,

В Канаде начался процесс закупки для иракских курдов стрелкового оружия, передает РИА Новости сообщение военного ведомства страны.говорится в сообщении.Канада поставляет оружие и боеприпасы курдским формированиям в Ираке с 2014 года, чтобы помочь им в противостоянии террористам ИГ (группировка запрещена в РФ).В прошлом году «пешмерге» было отправлено малокалиберное индивидуальное оружие. «Мы предоставили курдам оружие малого калибра, индивидуальное оружие, потому что нам нужно иметь возможность обучать их на правильных боевых единицах для предстоящей операции, в направлении этого мы и работаем», – сказал министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан.Агентство напоминает, что с октября 2016-го курские отряды в составе правительственных сил проводят операцию по освобождению иракского Мосула. В штурме города принимают участие армейские подразделения, отряды ополчения и «пешмерги». С воздуха наступающих поддерживает авиация международной коалиции во главе с Соединенными Штатами.