16:06 07 февраля

Украинские СМИ назвали дату очередного "майдана"

Украинские граждане, поток которых с территорий, охваченных гражданской войной в Донбассе, снова увеличился на российском направлении (Воронежская и Ростовская области), рассказывают, что являются очевидцами того, как радикалы так называемых нацбатов осуществляют террористические акты на железных дорогах, соединяющих ЛДНР с контролируемой Киевом территорией.

Напомним, что ранее с заявлением о том, ветку железной дороги взорвали «неизвестные местные патриоты», у себя в Фейсбуке, выступил небезызвестный нардеп ВРУ (он же комбат) Семенченко. Очевидцы говорят, что взрывное устройство на железной дороге перед прохождением товарного состава из ЛНР подкладывалось радикалами из батальона «Донбасс», которым и руководит Семенченко.

Информация от очевидцев представлена на портале Ворон News и фактически подтверждается украинскими СМИ. В материале сообщается о том, что к месту, где радикалы Семенченко решили устроить блокаду, начали подходить местные жители, которые потребовали прекратить произвол и провокации. Боевики нацбата пригрозили местным жителям расправой.


Однако через некоторые время к месту прибыли отряды украинской полиции. Завязалась настоящая драка, в которой изрядно досталось радикалам Семенченко. Сам Семенченко, комментируя ситуацию в Фейсбуке, заявляет, что были «подогнаны автобусы с титушками», которые вместе с украинской полицией избили его людей, участвующих в блокаде. Полиция использовала слезоточивый газ и дубинки.

Украинские СМИ назвали дату очередного "майдана"


Семенченко:
Это беззаконие, цинизм и жестокость коррумпированной спайки бизнесменов, делающих деньги на крови, и власти, предавшей свой народ.


Между тем, украинская радиостанция «Вести.Украина» сообщает о том, что «известна дата следующего майдана». Называется 20 февраля (3-я майданная годовщина), когда на бессрочную акцию протеста в Киеве планируют выйти обманутые вкладчики, представители малого бизнеса, шахтёры, а также наци-боевики из УНСО, «Правый сектор» (запрещены в РФ) и др.



Основное требование – срочные перевыборы в ВРУ, политические и экономические реформы. При этом одни планируют выступить за мир в Донбассе, другие требуют усиления военной активности.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dostali.hvatit
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Комментарии 36
  1. 210окв Сегодня, 13:48
    Дауну подправили фейс?Зачетно!Да пусть майданят хоть каждый день..И каждый день реставрировать синяк.. wassat
    210окв
    1. Серый брат Сегодня, 13:49
      Цитата: 210окв
      Дауну подправили фейс?

      Да не, он всегда такой.
      Серый брат
      1. 210окв Сегодня, 13:53
        Это как анекдот.."Петька...Василий Иванович,там белые пиво С РАКАМИ пьют!..Да нет,Петька.Это у них рожи такие.."
        Цитата: Серый брат
        Цитата: 210окв
        Дауну подправили фейс?

        Да не, он всегда такой.
        210окв
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:57
          Украинские СМИ назвали дату очередного "майдана"
          продам 5ть покрышек175/70 R13. НЕДОРОГО,сильно б\У,но гореть будут справно...(летние,без шипов, ноги не проколите!) yes
          андрей юрьевич
          1. 210окв Сегодня, 14:04
            Андрей,а Вы "поджигатель конфликта"!..У Нуланд научились... ?wassat
            Цитата: андрей юрьевич
            Украинские СМИ назвали дату очередного "майдана"
            продам 5ть покрышек175/70 R13. НЕДОРОГО,сильно б\У,но гореть будут справно...(летние,без шипов, ноги не проколите!) yes
            210окв
            1. андрей юрьевич Сегодня, 14:07
              Цитата: 210окв
              Андрей,а Вы "поджигатель конфликта"!..У Нуланд научились... ?
              ну что скрывать...ДА! yes
              андрей юрьевич
              1. антивирус Сегодня, 14:14
                в таком бар...д.а.к.е ставки транзита ( по всей территории Укрии)повышаются не по дням, а по часам. Милиции трудно соблюдать приличия, солидность. Как местные власти выплачивают з\платы в школах?
                антивирус
            2. Scoun Сегодня, 14:33
              Цитата: 210окв
              Андрей,а Вы "поджигатель конфликта"!..У Нуланд научились... ?

              Цитата: андрей юрьевич
              продам 5ть покрышек175/70 R13. НЕДОРОГО

              Неа.. до Нулан ему пока далеко...
              Он эти покрышки должен был по аналогии с Нуланд бесплатно с доставкой предложить.. ну и палаточку в довесок а там и чаёк с добавки можно подогнать что бы веселей казался майдан))) laughing
              Scoun
          2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:22
            Майданная вселенная она такая! Она бесконечная. Дамы и господа ,товарищи не переживайте Укромайданный талисман в банке.Вонять не будет laughing
            Наблюдатель2014
        2. Чёрный Сегодня, 14:09
          А кто этот праздник оплатит?
          Чёрный
      2. Teberii Сегодня, 13:56
        На Украине объявлен "Белый танец",приглашаются все.
        Teberii
      3. bubalik Сегодня, 14:07
        ,,,,почему по русскому все разговаривают, нельзя же ,,
        bubalik
        1. fif21 Сегодня, 14:19
          Цитата: bubalik
          почему по русскому все разговаривают
          В Германии нациков полицаи еще не так воспитывают. Когда бьют по бестолковке , говорить можно только на родном языке. hi
          fif21
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:36
          bubalik hi
          ,почему по русскому все разговаривают, нельзя же ,,
          Так вот весь в этом прикол.Включая дважды в дупу раненого Сэмэна. Страна иди fool .Воюют с языком на котором сами и разговаривают .Законы принимают.На дороги внимание обратите.Это остатки роскоши от СССР.
          Наблюдатель2014
    2. сибиралт Сегодня, 14:19
      Семенченко давно должны были грохнуть в Иловайске или в Дебальцево. Ну теперь хоть свои добрались. Но и у них руки кривые. laughing
      сибиралт
    3. Венд Сегодня, 14:21
      Цитата: 210окв
      Дауну подправили фейс?Зачетно!Да пусть майданят хоть каждый день..И каждый день реставрировать синяк.. wassat

      Да не будет ни какого майдана. Платить за него не кому.
      Венд
      1. BerBer Сегодня, 15:05
        Майданутые, как вошли в резонанс, когда начали прыгать, так не могут из него выйти. Этих идейных или перестреляют по тихому, или они уничтожат всё, что ещё работает на (в) Украине.
        А вообще мне пришла мысль в голову: это же Сёма хотел кусок от транзита оттяпать, но видать недооценил свои силы.
        BerBer
  2. Дмитрий Потапов Сегодня, 13:59
    Раз майдан,случайность,два майдан опять случайность,три майдан , привычка!
    Дмитрий Потапов
    1. hirurg Сегодня, 14:21
      Тройной Вандам... ой..майдан. Ну любят они сериалы с элементами реалити шоу.
      hirurg
  3. Бомба Сегодня, 13:59
    Кто на этот раз будет оплачивать мероприятие?
    Бомба
    1. 210окв Сегодня, 16:01
      Читайте выше.Уже есть предложения по поставке(не бесплатно!)старой резины..можем организовать самогон(но только с петушиным пометом или ацетоном).. wassat
      Цитата: Бомба
      Кто на этот раз будет оплачивать мероприятие?
      210окв
  4. Aleksandr_K Сегодня, 13:59
    Значит до 20 февраля петя развяжет полноценное наступление, у него выхода нет.
    Aleksandr_K
  5. PValery53 Сегодня, 14:00
    Це шо за морда лица?. - Майданутость до добра не доведёт. Уже начали "рихтовать" оголтелых свидомитов.
    PValery53
    1. hirurg Сегодня, 14:18
      Это просто неправильные пчёлы!))))
      hirurg
  6. Мар.Тира Сегодня, 14:02
    Снаряд два раза в одну и ту же воронку редко падает,если вообще падает.Майдана не будет.Против кого его создавали уже не у власти.Националисты задавят любое не довольство,к тому же они уже почуяли запах крови.Главное их направить в нужное место.А Семенченко уже им не авторитет.
    Мар.Тира
  7. трофим Сегодня, 14:07
    Ну не бережет семен дупу, от слова совсем.
    трофим
  8. viktor. Сегодня, 14:08
    Лицо Украины wassat
    viktor.
    1. fif21 Сегодня, 14:20
      Цитата: viktor.
      Лицо Украины

      Вот оно первое лицо wassat
      fif21
  9. sergei1975 Сегодня, 14:11
    Настоящие нацпатриоты должны были салом рельсы натирать ,чтобы сепаратистские поезда не ездили! А вообще эти патриотисты обнищали ,а работать за копейки -как другие честные граждане не хотят,поэтому устраивают новую "свадьбу в Малиновке" с Семеном "Таврическим".
    sergei1975
  10. Jovanni Сегодня, 14:24
    Да какой там майдан! Бабок на него никто не даст, кулинарку уволили (так что и с печеньками пролет), а вкладчикам порекомендуют вложить свои претензии себе... ну, все мы понимаем куда...
    Jovanni
  11. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:31
    Ну а я чего говорил? Когда они эту блокаду затевали..? Я писал, что приедет милиция и надоет по голове. Надо быть полным утырком, что бы этого не понимать. Ну Сема и есть утырок... yes
    Наблюдатель 33
  12. loginovich Сегодня, 14:51
    Семенченко:
    Это беззаконие, цинизм и жестокость коррумпированной спайки бизнесменов, делающих деньги на крови, и власти, предавшей свой народ
    Можно подумать это ч.м.о. что делает деньги не на крови. .
    loginovich
  13. Горменгаст Сегодня, 14:53
    Основное требование – срочные перевыборы в ВРУ, политические и экономические реформы.


    А где ассоциация, безвиз, кружевные трусы. laughing
    Горменгаст
  14. Koresh Сегодня, 15:11
    А кто его знает что будет, вообще народ не поймёшь, все за столом махать шашками сажаются а как только ехать в Киев и гнать новую злочинную владу так притихают все. Хотя год 2017 напоминает 1917, все устали от войны, экономика в труху, рабочий класс беднеет, средний класс уничтожается местными князьями...октябрь ещё далеко.
    Koresh
  15. Ruswolf Сегодня, 15:48
    Майдан..! Майдан...!
    Если не ошибаюсь, слово арабского происхождения, означающая большую площадку для торговли или представления.
    Опять решили очередной цирк устроить или должности во власти продавать.
    Ну ни чего своего!
    Как сказал "классик" о происхождении Украины и украинского народа - Украл...... и на Окраину!
    Ruswolf
  16. кеп Сегодня, 16:03
    Семенченко:
    Это беззаконие, цинизм и жестокость коррумпированной спайки бизнесменов, делающих деньги на крови, и власти, предавшей свой народ.

    Смелое заявление имея такой фингал под глазом.Так ведь можно и зрение потерять laughing
    кеп

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