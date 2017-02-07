Украинские СМИ назвали дату очередного "майдана"
Украинские граждане, поток которых с территорий, охваченных гражданской войной в Донбассе, снова увеличился на российском направлении (Воронежская и Ростовская области), рассказывают, что являются очевидцами того, как радикалы так называемых нацбатов осуществляют террористические акты на железных дорогах, соединяющих ЛДНР с контролируемой Киевом территорией.
Напомним, что ранее с заявлением о том, ветку железной дороги взорвали «неизвестные местные патриоты», у себя в Фейсбуке, выступил небезызвестный нардеп ВРУ (он же комбат) Семенченко. Очевидцы говорят, что взрывное устройство на железной дороге перед прохождением товарного состава из ЛНР подкладывалось радикалами из батальона «Донбасс», которым и руководит Семенченко.
Информация от очевидцев представлена на портале Ворон News и фактически подтверждается украинскими СМИ. В материале сообщается о том, что к месту, где радикалы Семенченко решили устроить блокаду, начали подходить местные жители, которые потребовали прекратить произвол и провокации. Боевики нацбата пригрозили местным жителям расправой.
Однако через некоторые время к месту прибыли отряды украинской полиции. Завязалась настоящая драка, в которой изрядно досталось радикалам Семенченко. Сам Семенченко, комментируя ситуацию в Фейсбуке, заявляет, что были «подогнаны автобусы с титушками», которые вместе с украинской полицией избили его людей, участвующих в блокаде. Полиция использовала слезоточивый газ и дубинки.
Семенченко:
Между тем, украинская радиостанция «Вести.Украина» сообщает о том, что «известна дата следующего майдана». Называется 20 февраля (3-я майданная годовщина), когда на бессрочную акцию протеста в Киеве планируют выйти обманутые вкладчики, представители малого бизнеса, шахтёры, а также наци-боевики из УНСО, «Правый сектор» (запрещены в РФ) и др.
Основное требование – срочные перевыборы в ВРУ, политические и экономические реформы. При этом одни планируют выступить за мир в Донбассе, другие требуют усиления военной активности.
Напомним, что ранее с заявлением о том, ветку железной дороги взорвали «неизвестные местные патриоты», у себя в Фейсбуке, выступил небезызвестный нардеп ВРУ (он же комбат) Семенченко. Очевидцы говорят, что взрывное устройство на железной дороге перед прохождением товарного состава из ЛНР подкладывалось радикалами из батальона «Донбасс», которым и руководит Семенченко.
Информация от очевидцев представлена на портале Ворон News и фактически подтверждается украинскими СМИ. В материале сообщается о том, что к месту, где радикалы Семенченко решили устроить блокаду, начали подходить местные жители, которые потребовали прекратить произвол и провокации. Боевики нацбата пригрозили местным жителям расправой.
Однако через некоторые время к месту прибыли отряды украинской полиции. Завязалась настоящая драка, в которой изрядно досталось радикалам Семенченко. Сам Семенченко, комментируя ситуацию в Фейсбуке, заявляет, что были «подогнаны автобусы с титушками», которые вместе с украинской полицией избили его людей, участвующих в блокаде. Полиция использовала слезоточивый газ и дубинки.
Семенченко:
Это беззаконие, цинизм и жестокость коррумпированной спайки бизнесменов, делающих деньги на крови, и власти, предавшей свой народ.
Между тем, украинская радиостанция «Вести.Украина» сообщает о том, что «известна дата следующего майдана». Называется 20 февраля (3-я майданная годовщина), когда на бессрочную акцию протеста в Киеве планируют выйти обманутые вкладчики, представители малого бизнеса, шахтёры, а также наци-боевики из УНСО, «Правый сектор» (запрещены в РФ) и др.
Основное требование – срочные перевыборы в ВРУ, политические и экономические реформы. При этом одни планируют выступить за мир в Донбассе, другие требуют усиления военной активности.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dostali.hvatit