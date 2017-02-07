ВКС РФ в текущем году получат 16 бомбардировщиков Су-34

Производственными планами предприятия на этот год предусмотрена поставка Минобороны РФ 16-ти самолетов Су-34. Часть этих самолетов уже запущена в производство и находится в различной степени готовности,

Новосибирский авиазавод (НАЗ) в 2017 г поставит Минобороны 16 бомбардировщиков Су-34, передает Интерфакс-АВН сообщение осведомленного источника.сказал источник.«В ближайшее время можно ожидать отправку в войска первой в этом году партии фронтовых бомбардировщиков. По сложившейся практике, скорее всего, она будет состоять из четырех машин», – добавил он.По словам собеседника, «данная поставка осуществляется в рамках второго контракта на закупку Минобороны РФ 92 самолетов Су-34». Первые контракт (на 32 машины) полностью выполнен.Ранее в военном ведомстве сообщали, что планируют закупку около 200 бомбардировщиков Су-34.Агентство напоминает, что «Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях».