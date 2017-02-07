16:14 07 февраля

ВКС РФ в текущем году получат 16 бомбардировщиков Су-34

Новосибирский авиазавод (НАЗ) в 2017 г поставит Минобороны 16 бомбардировщиков Су-34, передает Интерфакс-АВН сообщение осведомленного источника.



Производственными планами предприятия на этот год предусмотрена поставка Минобороны РФ 16-ти самолетов Су-34. Часть этих самолетов уже запущена в производство и находится в различной степени готовности,
сказал источник.


«В ближайшее время можно ожидать отправку в войска первой в этом году партии фронтовых бомбардировщиков. По сложившейся практике, скорее всего, она будет состоять из четырех машин», – добавил он.

По словам собеседника, «данная поставка осуществляется в рамках второго контракта на закупку Минобороны РФ 92 самолетов Су-34». Первые контракт (на 32 машины) полностью выполнен.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что планируют закупку около 200 бомбардировщиков Су-34.

Агентство напоминает, что «Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях».

Использованы фотографии: www.vitalykuzmin.ne
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Комментарии 10
  1. Громобой Сегодня, 15:32
    Вроде его даже модернизировать хотели,как с этим?А вообще здорово,что поступает в войска без всяких срывов и задержек.И конечно же нужно наращивать запасы ВТО,т.к. обычными бомбами поражать дикарей ещё можно,а вот более изощрённый противник обязательно такому методу будет активно противодействовать,а цели нужно будет поражать быстро и наверняка.
    Громобой
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:32
    Не мало ли 200 машин? Для ВВС России думаю,нужно не менее 500 таких "птичек ".
    Изгоняющий либероидов
    1. Громобой Сегодня, 15:41
      Если бы на заводе ещё и лётчиков штамповали,то обязательно бы у нас было 500 и больше таких машин))).Думаю,что исходят из реальных возможностей казны,промышленности и армии.Мне тоже всегда кажется,что могли бы помасштабнее закупаться,но из госзаказа не выпрыгнешь,а кроме того после 20-ого года финансирование планировали не увеличивать.
      Громобой
      1. кеп Сегодня, 16:11
        Цитата: Громобой
        Если бы на заводе ещё и лётчиков штамповали,то обязательно бы у нас было 500 и больше таких машин))).


        Не забываем про технический персонал,их тоже надо готовить.А это всё время,ну и деньги конечно.Это я так ,к слову.
        кеп
    2. INTA_VEGA Сегодня, 15:41
      Был бы бюджет и желание МО, а промышленность наклепает сколько нужно - только рады будут.
      INTA_VEGA
  3. Ren Сегодня, 15:33
    Чкаловец молодец, но могли бы им и побольше план поставить.
    Ren
  4. Olegovi4 Сегодня, 15:45
    16 в год. это же сколько лет будут доводить до комплекта в 200 штук.....
    Olegovi4
    1. Устинов 055 055 Сегодня, 15:52
      Вот вот, вам пять за правильную постановку вопроса.
      Устинов 055 055
    2. Mareco Сегодня, 16:06
      В этом и проблема многих российских вооружений - они хороши, но их количество в сравнении с потенциальным противником... на неделю боев.
      Mareco
  5. Bronevick Сегодня, 16:05
    В Шагол дайте.
    Bronevick

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