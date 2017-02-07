00:51 08 февраля

В Иране началось производство новых ракет

В Иране началось серийное производство пяти новых видов вооружения, в том числе управляемой ракеты «Фаджр-5» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Мисаг-3», сообщает Defence.ru со ссылкой на канал Irinn.



«Совершен еще один значимый шаг в обеспечении вооруженных сил современными видами вооружений, в укреплении оборонного потенциала страны», – сказал на презентации новых проектов глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган.


Он отметил, что «за последние три года объем выпуска продукции военно-промышленного комплекса Ирана увеличился на 69%, за этот период спроектированы, приняты на вооружение и пущены в серию 115 единиц различных видов вооружений и военного снаряжения».

Министр заявил также, что «укрепление обороноспособности страны будет продолжено, несмотря на многочисленные санкции врагов».

Misagh-3



Fajr-5C – ожидаемая версия 333-мм РСЗО "Фаджр" с управляемыми снарядами


Модифицированная версия 40-мм автоматического гранатомета NA40 (Nasir)


5,56-мм автомат Masaf


Новый пистолет

Использованы фотографии: агентство IRNA
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Комментарии 22
  1. Vasya_Piterskiy Вчера, 18:17
    Дааа. Иранцы как и корейцы ложили на санкции... Производят себе потихонечку. Глядишь через несколько лет заткнут и америку с ее нападками.)
    Vasya_Piterskiy
    1. ватник Вчера, 18:37
      Цитата:статья
      Fajr-5C – ожидаемая версия 333-мм РСЗО "Фаджр" с управляемыми снарядами

      Ранее Fajr-5 выглядел "попроще" smile
      ватник
      1. ватник Вчера, 18:42
        Цитата:статья
        5,56-мм автомат Masaf

        Иран сейчас выбирает автомат для замены немецкой Г-3 которая до сих пор состоит на вооружении его СВ и Masaf уже третий или четвёртый образец который они испытывают ранее был 5,56-мм автомат Fateh

        Кстати закупают они и испытывают и наши АК-103 а вот от своего автомата сделанного по схеме "булл-пап" они по всей видимости отказались.
        ватник
        1. cniza Вчера, 20:45
          США на кипяток изойдут , теперь похоже начинается длинный "покер" и у кого окажутся крепче нервы.
          cniza
    2. просто экспл Вчера, 18:50
      да , иранцы как и китайцы включили ксерокс и копируют иностранные образцы , в основном русские .
      посмотрите на их "новый" ПЗРК , ничего не напоминает ?
      как и автомат .
      вот типа ОТРК еще похоже на оригинальную разработку . но хз че там по возможностям .
      просто экспл
      1. ватник Вчера, 19:02
        Цитата: просто экспл
        посмотрите на их "новый" ПЗРК , ничего не напоминает ?

        Конечно напоминает - китайский ПЗРК QW-18
        ватник
        1. просто экспл Вчера, 20:18
          который основан на русских Стрелах
          просто экспл
  2. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:25
    Тут явно руку приложили многие -китайцы и северокорейцы помогали, как технологиями, так и участвовали в разроботке. Я не удевлюсь если вдруг Иран построит настоящий авианосец, или,как минимум крупный крейсер.
    Изгоняющий либероидов
  3. Громобой Вчера, 18:27
    В Иране началось серийное производство пяти новых видов вооружения, в том числе управляемой ракеты «Фаджр-5»
    Попадание ракеты "Фаджр-5" в башнию в Тель-Авиве,Опубликовано: 20 нояб. 2012 г.
    Громобой
    1. Фантом-революции Вчера, 19:43
      Цитата: Громобой
      Попадание ракеты "Фаджр-5" в башнию в Тель-Авиве,Опубликовано: 20 нояб. 2012 г.

      Спец. эффекты крутые) на уровне болливуда) Звуки питард и сирены (которая звучит несколько иначе в Израиле)
      Фантом-революции
  4. Дамир Вчера, 18:34
    Masaf что-то через чур на М-16 похож...
    Дамир
    1. ватник Вчера, 18:47
      Цитата: Дамир
      Masaf что-то через чур на М-16 похож...

      У них состоят на вооружении китайские копии М-16 видимо их они и взяли за основу при разработке.
      Некоторые виды стрелкового оружия которые состоят на вооружении в Иране и выпускаются его промышленностью.
      ватник
      1. ватник Вчера, 18:53
        Цитата: статья
        Модифицированная версия 40-мм автоматического гранатомета NA40 (Nasir)

        Кстати говоря на основе 40-мм автоматического гранатомета NA40 (Nasir) иранцы делают вот такие дистанционно управляемые модули для вооружения различной техники.
        ватник
  5. Волька Вчера, 18:57
    Иран взял курс по примеру России и усиленно перевооружается и наращивает военную мощь, и имеет на это полное право...
    Волька
  6. APASUS Вчера, 18:58
    Не знаю насколько реально это действующие образцы ,но рекламу в Иране делать своему оружию умеют
    APASUS
    1. кеп Вчера, 19:09
      Цитата: APASUS
      Не знаю насколько реально это действующие образцы ,но рекламу в Иране делать своему оружию умеют


      Дааа уж! умеют они нервы "соседям" потрепать laughing
      Ну не хотят они чтобы их американцы в каменный век вколотили,учитывая что они для них очередной враг №1,имеют право на самооборону.
      кеп
    2. Ardein Вчера, 19:39
      Им особо деваться было некуда... много лет назад, когда американцы наложили на них санкции, а в иранских войсках была преимущественно американская техника - пришлось освоить производство своих копий запчастей для американской техники... а сейчас - лишь продолжение этой темы.
      Ardein
  7. Рабинович Вчера, 20:42
    Россия, помоги!
    sad
    Рабинович
    1. APASUS Вчера, 21:40
      Цитата: Рабинович
      Россия, помоги!
      sad

      Учитывая что иранцы сами обслуживают и ремонтируют Boeing поставляемые в страну до санкций ,еще неизвестно кто кому может помочь в некоторых областях.
      APASUS
    2. Olegovi4 Вчера, 21:45
      Цитата: Рабинович
      Россия, помоги!

      гадили сами, вот и хлебайте сами.
      Olegovi4
    3. Арон Заави Вчера, 23:56
      Цитата: Рабинович
      Россия, помоги!
      sad

      Провакатор?
      Арон Заави
      1. cherkas.oe Сегодня, 00:41
        Цитата: Арон Заави
        Провакатор?

        Консултант. feel
        cherkas.oe

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