В Иране началось производство новых ракет
В Иране началось серийное производство пяти новых видов вооружения, в том числе управляемой ракеты «Фаджр-5» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Мисаг-3», сообщает Defence.ru со ссылкой на канал Irinn.
«Совершен еще один значимый шаг в обеспечении вооруженных сил современными видами вооружений, в укреплении оборонного потенциала страны», – сказал на презентации новых проектов глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган.
Он отметил, что «за последние три года объем выпуска продукции военно-промышленного комплекса Ирана увеличился на 69%, за этот период спроектированы, приняты на вооружение и пущены в серию 115 единиц различных видов вооружений и военного снаряжения».
Министр заявил также, что «укрепление обороноспособности страны будет продолжено, несмотря на многочисленные санкции врагов».
Misagh-3
Fajr-5C – ожидаемая версия 333-мм РСЗО "Фаджр" с управляемыми снарядами
Модифицированная версия 40-мм автоматического гранатомета NA40 (Nasir)
5,56-мм автомат Masaf
Новый пистолет
«Совершен еще один значимый шаг в обеспечении вооруженных сил современными видами вооружений, в укреплении оборонного потенциала страны», – сказал на презентации новых проектов глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган.
Он отметил, что «за последние три года объем выпуска продукции военно-промышленного комплекса Ирана увеличился на 69%, за этот период спроектированы, приняты на вооружение и пущены в серию 115 единиц различных видов вооружений и военного снаряжения».
Министр заявил также, что «укрепление обороноспособности страны будет продолжено, несмотря на многочисленные санкции врагов».
Misagh-3
Fajr-5C – ожидаемая версия 333-мм РСЗО "Фаджр" с управляемыми снарядами
Модифицированная версия 40-мм автоматического гранатомета NA40 (Nasir)
5,56-мм автомат Masaf
Новый пистолет
Использованы фотографии: агентство IRNA