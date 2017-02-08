08:10 08 февраля

Волнения среди населения в городе Чаплинка Херсонской области

Как сообщает интернет-портал defence.ru, начались волнения среди населения в городе Чаплинка Херсонской области, где размещается 57-я бригада вооруженных сил Украины.



Военнослужащим бригады было объявлено о передислокации в зону так называемой «АТО», под Мариуполь. После оповещения ими своих родственников о содержании приказа, последние 6 февраля самостоятельно организовались и открыто выступили против отправки на фронт своих детей и братьев. Несколько сотен человек перекрыли трассу, заблокировав внушительную колонну бронетехники, состоящую из десятков машин.


В целях пресечения беспорядков на место событий выехала «сводная бригада» сотрудников военной прокуратуры и Херсонского отделения СБУ.

57-я отдельная мотопехотная бригада сформирована в конце 2014 года путем объединения трех батальонов территориальной обороны Кировоградской области (17-го, 34, 42). Состоит из трех мотопехотных батальонов.

Использованы фотографии: http://evgenuss.livejournal.com/tag/57%20%D0%B1%D1%80
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Комментарии 9
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:44
    В целях пресечения беспорядков на место событий выехала «сводная бригада» сотрудников военной прокуратуры и Херсонского отделения СБУ.

    ...и после этого бунтари разойдутся по хатам. А их сынки поедут убивать в Донбасс.
    a.s.zzz888
    1. Злой543 Сегодня, 08:03
      Зато какой флаг себе забабахали, командос недобитые, они мушки то спилили?
      Злой543
  2. Jovanni Сегодня, 07:46
    Несколько сотен человек перекрыли трассу, заблокировав внушительную колонну бронетехники, состоящую из десятков машин.


    Мало, очень мало. А остальным, выходит, своих детей не жалко? Я уже не говорю о чужих...
    Jovanni
    1. 210окв Сегодня, 08:00
      Всё это конечно чушь..Акция солдатских матерей и жен?Пока сами военнослужащие (это конечно уж совсем фантастика)не скажут НЕТ!,все эти марши и демарши пустое...
      Цитата: Jovanni
      Несколько сотен человек перекрыли трассу, заблокировав внушительную колонну бронетехники, состоящую из десятков машин.


      Мало, очень мало. А остальным, выходит, своих детей не жалко? Я уже не говорю о чужих...
      210окв
  3. Zaurbek Сегодня, 07:50
    Нужно работать в данном направлении. Создавать комитеты солдатских матерей, общества памяти и тд
    Zaurbek
    1. 210окв Сегодня, 08:01
      Ага,наши уже поработали..Так,что все прохезали на Украине..Я имею в виду политику..
      Цитата: Zaurbek
      Нужно работать в данном направлении. Создавать комитеты солдатских матерей, общества памяти и тд
      210окв
      1. Zaurbek Сегодня, 08:06
        В ситуации на Украине (доведение до такого состояния) 90% вина РФ. Единственный плюс ситуации на Украине, это переход Крыма в состав РФ. При "мягком" развитии ситуации, это было бы невозможно. А так, затраты и эффект от НКО очень эффективны, но играть нужно в долгую и смотреть на 5-10-15 лет вперед, а мы у себя в стране так далеко не заглядываем.
        Zaurbek
  4. Lester7777 Сегодня, 07:51
    Ничего, скоро привезут обратно. Правда, уже в упаковке.
    Lester7777
  5. Roust Сегодня, 08:07
    Хоть у кого-то мозги ещё не омайдачились.
    Roust

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