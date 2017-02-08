Волнения среди населения в городе Чаплинка Херсонской области
Как сообщает интернет-портал defence.ru, начались волнения среди населения в городе Чаплинка Херсонской области, где размещается 57-я бригада вооруженных сил Украины.
Военнослужащим бригады было объявлено о передислокации в зону так называемой «АТО», под Мариуполь. После оповещения ими своих родственников о содержании приказа, последние 6 февраля самостоятельно организовались и открыто выступили против отправки на фронт своих детей и братьев. Несколько сотен человек перекрыли трассу, заблокировав внушительную колонну бронетехники, состоящую из десятков машин.
В целях пресечения беспорядков на место событий выехала «сводная бригада» сотрудников военной прокуратуры и Херсонского отделения СБУ.
57-я отдельная мотопехотная бригада сформирована в конце 2014 года путем объединения трех батальонов территориальной обороны Кировоградской области (17-го, 34, 42). Состоит из трех мотопехотных батальонов.
Военнослужащим бригады было объявлено о передислокации в зону так называемой «АТО», под Мариуполь. После оповещения ими своих родственников о содержании приказа, последние 6 февраля самостоятельно организовались и открыто выступили против отправки на фронт своих детей и братьев. Несколько сотен человек перекрыли трассу, заблокировав внушительную колонну бронетехники, состоящую из десятков машин.
В целях пресечения беспорядков на место событий выехала «сводная бригада» сотрудников военной прокуратуры и Херсонского отделения СБУ.
57-я отдельная мотопехотная бригада сформирована в конце 2014 года путем объединения трех батальонов территориальной обороны Кировоградской области (17-го, 34, 42). Состоит из трех мотопехотных батальонов.
Использованы фотографии: http://evgenuss.livejournal.com/tag/57%20%D0%B1%D1%80