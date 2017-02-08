14:25 08 февраля

Опубликован видеоролик группового полета 10 конвертопланов СV-22 Osprey

Как сообщает "Российская газета", в интернет-пространство выложен видеоролик, в котором представлен уникальный групповой полет сразу десяти конвертопланов СV-22 Osprey, входящих в состав 8-й эскадрильи специальных операций Военно-воздушных сил США. Построение группы указывает на слаженность действий летчиков американской авиации. По данным сетевого издания MiliSource, материал был снят 3 февраля во Флориде.



Аналогичная машина была потеряна морской авиацией США 30 января в Йемене. Конвертоплан получил тяжелые повреждения при эвакуации группы спецназа морской пехоты в провинции аль-Бейда и после вынужденной посадки был уничтожен ракетным ударом с воздуха. В ходе перестрелки был убит один морской пехотинец и три коммандос получили ранения. Со стороны Йемена указывается, что в результате указанной спецоперации погибли восемь женщин и семеро детей в возрасте от 3 до 13 лет, получили повреждения школа, больница и мечеть.




Конвертоплан Bell V-22 Osprey находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и ВМС США с 1989 года. Летательный аппарат оснащен двумя двигателями Rolls-Royce T406, которые могут поворачиваться почти на 98 градусов. Тактический радиус действия - 650 километров. V-22 Osprey отличается большей грузоподъемностью, способен развивать скорость до 580 километров в час и подниматься на высоту 7,6 километра. Помимо трех членов экипажа в конвертоплане могут разместиться борттехник и 24 десантника. CV-22, полностью оборудованный для решения специальных задач.


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Комментарии 28
  1. maxim947 Сегодня, 09:45
    Хоть и ругают их за ненадежность, но тема очень перспективная, надо развивать ее по-полной
    maxim947
    1. электроОлег Сегодня, 09:58
      Неуклюжая слабоманевренная стая, превосходная цель для ПЗРК.
      электроОлег
      1. ДМ51 Сегодня, 10:36
        Цитата: электроОлег
        Неуклюжая слабоманевренная стая, превосходная цель для ПЗРК.

        Как и стая МИ-8 в анологичной ситуации
        ДМ51
        1. dauria Сегодня, 12:47
          Как и стая МИ-8 в анологичной ситуации


          Только у конвертоплана скорость в 2 раза больше и дальность. При сохранении вертикального взлета и посадки. Машина получилась действительно хорошей.
          dauria
        2. skarl Сегодня, 14:23
          Ага, а без обсера (высера) нашей техники обойтись нельзя....Че у Вас за манера такая-заподнопочитательная... Вопрос об матрасной технике стоял, причем здесь изделия Микояна!!?? Наша техника прошла обкатку десятилетиями, самая дешовая, ремонтопригодная и надежная. Продается по всему миру, в том числе и матрасники ее покупают.. Что кроме ТТХ данных конвертов Вы знаете?? Инженеры на диване...Посчитайте сколько эти понты стоят в производстве, в обслуживании, где сие диво использовалось в реальных боевых условиях и себя полностью оправдало? Вот когда ответите на все эти вопросы, с примерами желательно, вот тогда и умничайте...
          skarl
      2. Per se. Сегодня, 10:45
        Цитата: электроОлег
        превосходная цель для ПЗРК.
        Олег, это из разряда, зачем нам авто, когда колёса можно дешёвым гвоздиком проколоть? Из ПЗРК много чего можно сбить, но авиацию это не отменяет. Наверное, хватит уже здесь делить на "наших разведчиков" и "ихних шпионов", просто, у нас после распада СССР тему похерили, а Штаты её развили. Кроме того, реальные СВВП были только у двух стран, Советского Союза и Великобритании, янки имели лишь лицензию от Британии для своего Корпуса морской пехоты, а сейчас у них "триплекс-платформа", F-35, где с темой СВВП американцам сильно помогли наши чертежи Як-141. Своё завалили, хотя Як-141 был далеко впереди от тех же британцев, сейчас хихикаем над доводкой американского F-35, а его доводят, и доведут до ума, причём, не для конкуренции с Су-35 или Т-50, а для своей ниши в вооружениях. КБ Миля давно разрабатывало Ми-30, но он так и остался пока проектом. На фото модель нашего конвертоплана Ми-30С.
        Per se.
        1. электроОлег Сегодня, 12:10
          Вертикальный взлёт себя не оправдал, насколько я помню. Малый радиус действия и малая боевая нагрузка. Як-38 имел высокую аварийность, и испытания Як-141 завершились после аварии предсерийного образца. Так что тут мат расники в лепёшку наступили. Хотя воевать с дикими племенами может для них и сойдёт.
          электроОлег
          1. Per se. Сегодня, 13:44
            Цитата: электроОлег
            Вертикальный взлёт себя не оправдал, насколько я помню.
            Вертикальный и укороченный взлёт преобладает в живой природе, в технике он так же, рано или поздно, будет одним из основных для летательных аппаратов. "Малый радиус" и "малая боевая нагрузка" когда то была и у первых аэропланов, всё в технике начинается с преодоления проблем. Работы по Як-141 завершились ни в малой степени из-за распада Советского Союза и потери практически всего нашего авианосного флота, без которого для СВВП не увидели перспектив, хотя, готовность Як-141 была на уровне того, что "матрасники" только сейчас мучают в качестве вертикалки по F-35. Воевать они не с дикими племенами собрались, случись ядерный конфликт, СВВП может взлететь из любой ямы, из любого укрытия, когда многокилометровые взлётно-посадочные полосы будут уничтожены вместе с ангарами и прочей инфраструктурой, в качестве приоритетных целей, как было в "Барбаросса". В отличие от самолётов традиционного взлёта "по-журавлиному", СВВП могут использовать различный старт, как вертикальный, укороченный, так и традиционный для экономии топлива, обычные самолёты такого выбора не имеют. Время уходит, получив мировой отрыв в теме с Як-141, мы это теряем, притом, что русский флот возрождается, и СВВП будет востребован, как для УДК, лёгких авианесущих кораблей, так и в дальнейшем для сухопутного использования.
            Per se.
          2. faiver Сегодня, 14:07
            какие то дилетантские выводы, любые новшества несут в себе риск аварийности, если так рассуждать то автомобили надо в первую очередь запретить...
            faiver
    2. Alexey RA Сегодня, 10:35
      Цитата: maxim947
      Хоть и ругают их за ненадежность, но тема очень перспективная, надо развивать ее по-полной

      Угу... в США. smile
      Потому как "Оспрей" стоит на втором месте по стоимости одного лётного часа в боевых условиях, уступая только "Спириту". Даже "истребитель бюджета" Раптор обходится дешевле. Даже мечта некротехнофетишиста В-52 - и то дешевле.
      Alexey RA
  2. Корсар0304 Сегодня, 09:46
    Ну летают.. Ничего выдающегося не увидел. ЗУ-23-2 такие на раз сбивать будет, не говоря о ПЗРК.
    Корсар0304
    1. voyaka uh Сегодня, 10:53
      Летают - и быстрее вертолетов. В этом вся изюминка. В остальном - те же вертолеты.
      voyaka uh
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:17
        voyaka uh hi
        Летают - и быстрее вертолетов. В этом вся изюминка. В остальном - те же вертолеты.
        Нет. В режиме зависания и манёвренности на малых скоростях далеко им до вертолёта.Тут встаёт один вопрос цена-качество-надёжность.Для боевого применения конвертоплан плох одним.Один двигатель потеряет сразу катастрофа.У вертолётов с двумя двигунами это не критично.Эту тему ещё в СССР закрыли.Хотя и велись усиленные разработки.Потом посчитали.Прослезились.И поняли что овчинка выделки не стоит.К стати говоря вертолёт самая русская машина . Американская школа ветолётостроения от Сикорского пошла.Остальные страны не в счёт.В мире только две страны действительно вертолёты придумывать умеют.Россия и США.
        Наблюдатель2014
  3. Сергей уи Сегодня, 09:50
    Красиво летят, интересная техника good
    Сергей уи
  4. синдикалист Сегодня, 09:52
    А на одном винте он сможет удержаться?
    синдикалист
    1. himRa Сегодня, 09:56
      Нет.малейшая разбалансировка между винтами и ... катастрофа
      himRa
      1. Комментарий был удален.
      2. voyaka uh Сегодня, 11:02
        Нет. Каждый мотор соединен с обеими коробками передач. Один мотор может
        вращать оба ротора. Только если вертолет сильно перегружен или на очень бокльшой высоте, нельзя лететь на одном движке.

        Each engine couples to another gearbox in the fuselage, so one engine can drive both rotors.
        "Unless I am very heavy or at a very high altitude," Luce says, "I can fly this thing single-engine
        all day, because of that interconnected driveshaft."
        voyaka uh
        1. himRa Сегодня, 12:36
          Не смог загрузить видео посмотрите по ссылке:
          https://rutube.ru/video/bcd270d869bf59e024b1fd2ed
          108b2c1/?ref=search
          himRa
  5. Громобой Сегодня, 09:53
    Красиво,но наши лучше.
    Громобой
    1. Штык Сегодня, 11:55
      Цитата: Громобой
      Красиво,но наши лучше.

      Интересно! У нас что, уже конвертопланы появились? smile
      Штык
  6. капрал Сегодня, 09:58
    Красавцы! Мощно выглядят, а звук какой! good
    Вот почему нашим не додуматься так же на "показуху"- строем, да на Ми-26, да на сверхнизкой..... fellow
    капрал
  7. Мар.Тира Сегодня, 09:58
    Цитата: Сергей уи
    Красиво летят, интересная техника good

    Мне наши над Крымом больше нравятся!
    Мар.Тира
  8. Вадим237 Сегодня, 10:31
    В России бы подобную машину создали, только с грузоподъёмностью тонн 80 - как раз для доставки габаритных грузов в районы где ни дорог ни аэродромов нету.
    Вадим237
    1. Hades1911 Сегодня, 12:45
      Цитата: Вадим237
      В России бы подобную машину создали, только с грузоподъёмностью тонн 80 - как раз для доставки габаритных грузов в районы где ни дорог ни аэродромов нету.


      Вы лучшие дороги и аэродромы строите hi
      Hades1911
      1. Alexey RA Сегодня, 12:50
        Цитата: Hades1911
        Вы лучшие дороги и аэродромы строите

        Как показал опыт 60-х - 80-х - вертолёты лучше. Для той же нефтегазоразведки быстрее и проще перебросить буровую на новую точку вертолётом, чем строить дорогу к месту, где может вообще ничего не оказаться.
        Вот и работали связки "базовый аэродром - развозка по местам": Ан-12 - Ми-6 и Ил-76 - Ми-26. А планировался вообще монстр: Ан-22 - В-12.
        Alexey RA
        1. Hades1911 Сегодня, 13:41
          Цитата: Alexey RA
          Цитата: Hades1911
          Вы лучшие дороги и аэродромы строите

          Как показал опыт 60-х - 80-х - вертолёты лучше. Для той же нефтегазоразведки быстрее и проще перебросить буровую на новую точку вертолётом, чем строить дорогу к месту, где может вообще ничего не оказаться.
          Вот и работали связки "базовый аэродром - развозка по местам": Ан-12 - Ми-6 и Ил-76 - Ми-26. А планировался вообще монстр: Ан-22 - В-12.


          Ну дороги то надо строить.
          Hades1911
  9. alexmach Сегодня, 10:57
    Готовятся к десантной операции? Где?
    alexmach
    1. Alexey RA Сегодня, 12:50
      В Химках, вестимо... smile
      Alexey RA

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