Опубликован видеоролик группового полета 10 конвертопланов СV-22 Osprey
Как сообщает "Российская газета", в интернет-пространство выложен видеоролик, в котором представлен уникальный групповой полет сразу десяти конвертопланов СV-22 Osprey, входящих в состав 8-й эскадрильи специальных операций Военно-воздушных сил США. Построение группы указывает на слаженность действий летчиков американской авиации. По данным сетевого издания MiliSource, материал был снят 3 февраля во Флориде.
Аналогичная машина была потеряна морской авиацией США 30 января в Йемене. Конвертоплан получил тяжелые повреждения при эвакуации группы спецназа морской пехоты в провинции аль-Бейда и после вынужденной посадки был уничтожен ракетным ударом с воздуха. В ходе перестрелки был убит один морской пехотинец и три коммандос получили ранения. Со стороны Йемена указывается, что в результате указанной спецоперации погибли восемь женщин и семеро детей в возрасте от 3 до 13 лет, получили повреждения школа, больница и мечеть.
Конвертоплан Bell V-22 Osprey находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и ВМС США с 1989 года. Летательный аппарат оснащен двумя двигателями Rolls-Royce T406, которые могут поворачиваться почти на 98 градусов. Тактический радиус действия - 650 километров. V-22 Osprey отличается большей грузоподъемностью, способен развивать скорость до 580 километров в час и подниматься на высоту 7,6 километра. Помимо трех членов экипажа в конвертоплане могут разместиться борттехник и 24 десантника. CV-22, полностью оборудованный для решения специальных задач.
Аналогичная машина была потеряна морской авиацией США 30 января в Йемене. Конвертоплан получил тяжелые повреждения при эвакуации группы спецназа морской пехоты в провинции аль-Бейда и после вынужденной посадки был уничтожен ракетным ударом с воздуха. В ходе перестрелки был убит один морской пехотинец и три коммандос получили ранения. Со стороны Йемена указывается, что в результате указанной спецоперации погибли восемь женщин и семеро детей в возрасте от 3 до 13 лет, получили повреждения школа, больница и мечеть.
Конвертоплан Bell V-22 Osprey находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и ВМС США с 1989 года. Летательный аппарат оснащен двумя двигателями Rolls-Royce T406, которые могут поворачиваться почти на 98 градусов. Тактический радиус действия - 650 километров. V-22 Osprey отличается большей грузоподъемностью, способен развивать скорость до 580 километров в час и подниматься на высоту 7,6 километра. Помимо трех членов экипажа в конвертоплане могут разместиться борттехник и 24 десантника. CV-22, полностью оборудованный для решения специальных задач.