В ЕС осудили новый израильский «Закон об урегулировании»
Евросоюз осудил принятие израильским кнессетом 6 февраля «Закона об урегулировании», передает Интерфакс заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
По словам Могерини, «этот закон позволяет "легализацию" многочисленных поселений и форпостов, которые ранее считались незаконными даже по израильским законам и которые являются незаконными в соответствии с международным правом».
Она заявила, что израильский парламент «вышел за пределы своей юрисдикции» при решении этого вопроса.
Будучи реализованным, закон «помешает планам сосуществования двух государств и закрепит неравенство, вечную оккупацию и конфликт», добавила дипломат.
Она напомнила, что «в соответствии с недавно принятой резолюцией 2334 СБ ООН, израильские поселения на оккупированной палестинской территории являются незаконными в соответствии с нормами международного права».
«Как было указано в рекомендациях доклада "ближневосточного квартета", такие поселения являются препятствием для мира и ставят под угрозу жизнеспособность двух государств», – говорится в заявлении.
В связи с изложенным, ЕС призвал руководство Израиля воздерживаться от применения этого закона и избегать мер по дальнейшему повышению напряженности и созданию угрозы для перспективы мирного урегулирования конфликта».
Этот закон пересекает новый и опасный порог, узаконивая в соответствии с израильским законодательством изъятие прав собственности палестинцев и, по сути, разрешая конфискацию частной палестинской земли на оккупированной территории,говорится в заявлении представителя ЕС.
По словам Могерини, «этот закон позволяет "легализацию" многочисленных поселений и форпостов, которые ранее считались незаконными даже по израильским законам и которые являются незаконными в соответствии с международным правом».
Она заявила, что израильский парламент «вышел за пределы своей юрисдикции» при решении этого вопроса.
Будучи реализованным, закон «помешает планам сосуществования двух государств и закрепит неравенство, вечную оккупацию и конфликт», добавила дипломат.
Она напомнила, что «в соответствии с недавно принятой резолюцией 2334 СБ ООН, израильские поселения на оккупированной палестинской территории являются незаконными в соответствии с нормами международного права».
«Как было указано в рекомендациях доклада "ближневосточного квартета", такие поселения являются препятствием для мира и ставят под угрозу жизнеспособность двух государств», – говорится в заявлении.
В связи с изложенным, ЕС призвал руководство Израиля воздерживаться от применения этого закона и избегать мер по дальнейшему повышению напряженности и созданию угрозы для перспективы мирного урегулирования конфликта».
Использованы фотографии: http://www.vesti.ru