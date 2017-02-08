14:24 08 февраля

В ЕС осудили новый израильский «Закон об урегулировании»

Евросоюз осудил принятие израильским кнессетом 6 февраля «Закона об урегулировании», передает Интерфакс заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

В ЕС осудили новый израильский «Закон об урегулировании»


Этот закон пересекает новый и опасный порог, узаконивая в соответствии с израильским законодательством изъятие прав собственности палестинцев и, по сути, разрешая конфискацию частной палестинской земли на оккупированной территории,
говорится в заявлении представителя ЕС.


По словам Могерини, «этот закон позволяет "легализацию" многочисленных поселений и форпостов, которые ранее считались незаконными даже по израильским законам и которые являются незаконными в соответствии с международным правом».

Она заявила, что израильский парламент «вышел за пределы своей юрисдикции» при решении этого вопроса.

Будучи реализованным, закон «помешает планам сосуществования двух государств и закрепит неравенство, вечную оккупацию и конфликт», добавила дипломат.

Она напомнила, что «в соответствии с недавно принятой резолюцией 2334 СБ ООН, израильские поселения на оккупированной палестинской территории являются незаконными в соответствии с нормами международного права».

«Как было указано в рекомендациях доклада "ближневосточного квартета", такие поселения являются препятствием для мира и ставят под угрозу жизнеспособность двух государств», – говорится в заявлении.

В связи с изложенным, ЕС призвал руководство Израиля воздерживаться от применения этого закона и избегать мер по дальнейшему повышению напряженности и созданию угрозы для перспективы мирного урегулирования конфликта».

Использованы фотографии: http://www.vesti.ru
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Комментарии 57
  1. Мар.Тира Сегодня, 10:47
    Вашими осуждениями можно подтирать одно место.И последствий ни каких не будет Страны запада превратили эту организацию в ширму,для протаскивания чужих интересов.В частности США.А США союзник Израиля,и заверил их не давно в ПОЛНОЙ поддержке.Моська слушает до ест.
    Мар.Тира
    1. дядя Мурзик Сегодня, 10:57
      а Израиль слушает,да ест! wassat
      дядя Мурзик
    2. andj61 Сегодня, 11:00
      Цитата: Мар.Тира
      Вашими осуждениями можно подтирать одно место.И последствий ни каких не будет Страны запада превратили эту организацию в ширму,для протаскивания чужих интересов.В частности США.А США союзник Израиля,и заверил их не давно в ПОЛНОЙ поддержке.Моська слушает до ест.

      Васька слушает да ест. stop
      А Моська - знать она сильна, что лает на слона! bully
      Хотя - с другой строны - не зря же говорят:
      Назвался груздём - не говори, что не дюж.
      Взялся за гуж - полезай в кузов! fellow hi
      andj61
      1. майор Юрик Сегодня, 11:09
        Цитата: andj61
        Цитата: Мар.Тира
        Вашими осуждениями можно подтирать одно место.И последствий ни каких не будет Страны запада превратили эту организацию в ширму,для протаскивания чужих интересов.В частности США.А США союзник Израиля,и заверил их не давно в ПОЛНОЙ поддержке.Моська слушает до ест.

        Васька слушает да ест. stop
        А Моська - знать она сильна, что лает на слона! bully
        Хотя - с другой строны - не зря же говорят:
        Назвался груздём - не говори, что не дюж.
        Взялся за гуж - полезай в кузов! fellow hi


        Много думал,съест ли Васька Моську? Вроде бы да,но гавкать она будет и в желудке у Васьки! tongue
        майор Юрик
        1. andj61 Сегодня, 11:26
          Цитата: майор Юрик
          Много думал,съест ли Васька Моську?

          А чего там думать? recourse Согласно басне Васька - это кот! yes Что-то у меня есть сомнения, что он вообще будет есть Моську feel - побрезгует! bully hi
          А вот с тем, что Моська будет гавкать в любом случае - полностью с Вам согласен! drinks
          andj61
      2. AUL Сегодня, 11:09
        Интересно было бы почитать этот закон самому, а не чью-то мутную интерпретацию его, чтоб составить о нем суждение.
        AUL
      3. Мар.Тира Сегодня, 11:17
        Цитата: andj61
        Васька слушает да ест

        Моська,вот и именно что моська.За спиной у слона.Рад что обратили внимание.
        Мар.Тира
  2. капрал Сегодня, 10:50
    израильский парламент «вышел за пределы своей юрисдикции»

    Т.е. парламент ближневосточной (да и любой страны) должен согласовывать свое законодательство с хотелками ЕС? what
    Не жирно будет?
    капрал
    1. Hades1911 Сегодня, 10:55
      В Европе Зря время тратят.
      Hades1911
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 13:00
        Цитата: Hades1911
        В Европе Зря время тратят.

        А они помледние несколько лет, только этим и занимаются... request
        Наблюдатель 33
    2. fennekRUS Сегодня, 12:51
      А кто этой побитой молью швабре нарезал "юрисдикцию" в таких вопросах? Снова выдача хотелок и фантазий за действительность? Право есть одно-право силы. Не обязательно военной. Моральной, финансовой, любой. Все остальное-надувание щек.
      fennekRUS
  3. dojjdik Сегодня, 10:52
    да плевать хотели евреи на ваши "законы"-жаль вот Асада пока никак не повесим ну ниче как пуляли мы евреи по Сирии так и будем пулять а вы все молчите и свою украину расхлебывайте- вот и Артемка с первого канала подключился- ни слова про израиль ток про травлю украинцев на русских
    dojjdik
    1. Арон Заави Сегодня, 10:58
      Провакатор?
      Арон Заави
      1. GradusHuK Сегодня, 11:10
        Найдет коса на камень!С вас'' избГаные'' еще спросится .
        GradusHuK
      2. dojjdik Сегодня, 11:11
        кто провокатор? нетаньяху или кто?
        dojjdik
  4. Monster_Fat Сегодня, 10:58
    Ну, одной рукой "осудили", а другой рукой продолжают гладить по головке... ЕВГАпейцы, и АМГЕриканцы-чего от них ждать, ну не "санкций" же против своих коллег и дГузей ...
    Monster_Fat
  5. ML-334 Сегодня, 11:01
    А что думают сами палестинцы,может живут как у Христа за пазухой.Мы видим как эти демократы несут демократию-страдания,смерть,главное нажиться на беде других.
    ML-334
    1. andj61 Сегодня, 11:05
      Цитата: ML-334
      А что думают сами палестинцы,может живут как у Христа за пазухой.Мы видим как эти демократы несут демократию-страдания,смерть,главное нажиться на беде других.

      Вообще-то сами палестинцы на этих самых оккупированных территориях живут лучше, чем большинство их соседей по БВ. И лучше, нежели народ у нас в России.
      andj61
      1. роман66 Сегодня, 11:28
        ждет их судьба американских индейцев, ....была у лисы избушка ледяная, а у зайца лубяная....
        роман66
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 13:03
        Цитата: andj61
        Цитата: ML-334
        А что думают сами палестинцы,может живут как у Христа за пазухой.Мы видим как эти демократы несут демократию-страдания,смерть,главное нажиться на беде других.

        Вообще-то сами палестинцы на этих самых оккупированных территориях живут лучше, чем большинство их соседей по БВ. И лучше, нежели народ у нас в России.

        Аж от "хорошей жизни" в смерники записываются... Это же надо так "зажраться"! wassat
        Наблюдатель 33
        1. andj61 Сегодня, 13:23
          Цитата: Наблюдатель 33
          Аж от "хорошей жизни" в смерники записываются... Это же надо так "зажраться"!

          То есть Вы считаете, что терракты в России были исключительно от плохой жизни?
          А если подумать насчёт того, сто человечка специально обработали, чтобы он в шахиды пошел? Не надо путать тёплое с мягким - жили бы плохо - давно уже уехали бы оттуда. Как сейчас бегут из Ливии, Сирии, Иранка, Сомали и т.д. А палестинцев так помощью накачивают, что даже из лагерей беженцев спустя 70 лет фиг кого выгонишь! Да и беженцев было от 200 до 400 тысяч, а сейчас уже в них оказалось (записались, не иначе) чуть ли не 15 миллионов. Хороший естественный прирост!
          Я удивляюсь многим людям: у нас в стране терроризм осуждаем и готовы его искоренять, а вот в Израиле - приветствуем и поддерживаем.А ведь это одни и те же онижедети - таких нужно уничтожать и искоренять везде!
          andj61
    2. pilot69 Сегодня, 12:35
      Палестинцы (которые при деле - туризм, все такое) вообще никак не думают. Их все устраивает. Их пугает отсутствие этих самых туристов. Но вслух вам никто об этом не скажет. Потому что вслух - Израиль бяка. Хоть заубеждайтесь, жена в турбизнесе с 2006, сам поездил с тургруппами и все это видел. Тем более в Палестину столько денег вваливают со всех сторон, что мама не горюй. Не всем достается - это другой вопрос.
      pilot69
  6. Горменгаст Сегодня, 11:02
    ЕС призвал руководство Израиля воздерживаться


    А от России требует убраться из Донбасса, хотя её там никогда и не было. am

    Израиля бояцо, так как за спиной последнего США, которые легко могут оштрафовать дойче-банк на квадриллион долларов, или исключить из НАТО неплательщиков, или разоблачить полнейшую продажность прослушанной Меркель (и прощай канцлерство) и т.д.

    А РОссии - не бояцо, так как Россия - миролюбива, и все это знают.
    Горменгаст
  7. Рабинович Сегодня, 11:04
    ЕС основанный в 1993 году осуждает самый древний народ на планете recourse
    Рабинович
    1. дядя Мурзик Сегодня, 11:10
      Рабинович китайцы с вами не согласятся! lol
      дядя Мурзик
      1. Hades1911 Сегодня, 11:18
        Цитата: дядя Мурзик
        Рабинович китайцы с вами не согласятся! lol


        Да не только Китай hi
        Hades1911
      2. Рабинович Сегодня, 11:26
        Китайцы сохранили только разрез глаз, народ уже исчез. Вот хорошее объяснение раввина

        https://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otv
        et/q2565.htm
        Рабинович
    2. Hades1911 Сегодня, 11:10
      Цитата: Рабинович
      ЕС основанный в 1993 году осуждает самый древний народ на планете recourse


      Вы считаете Израиль самым древним народом?
      Hades1911
      1. Рабинович Сегодня, 11:15
        Евреев. Она подразумевает евреев под Израилем.
        Рабинович
    3. andj61 Сегодня, 11:16
      Цитата: Рабинович
      ЕС основанный в 1993 году осуждает самый древний народ на планете recourse

      Самый древний? А как же пигмеи,бушмены и готтентоты в Африке? Они-то уж наверняка подревнее будут! bully hi
      andj61
      1. Рабинович Сегодня, 11:18
        Ну они же исчезли давно. Я имел ввиду существующий.
        Рабинович
        1. дядя Мурзик Сегодня, 11:23
          бушмены только и живы что живут далеко Израиля! wassat
          дядя Мурзик
        2. andj61 Сегодня, 13:05
          Цитата: Рабинович
          Ну они же исчезли давно. Я имел ввиду существующий.

          Пигмеи,бушмены и готтентоты никуда не исчезали: как жили 20000 лет назад, так и сейчас живут. Правда, вымирают потихоньку...
          andj61
    4. ML-334 Сегодня, 11:16
      Неправда Ваша,появление вашего народа связано с Хеопсом -Божий промысел,насчёт древнего народа-по Дарвину.
      ML-334
    5. sdc_alex Сегодня, 11:23
      Цитата: Рабинович
      самый древний народ на планет

      Самую древнюю профессию знаю, но что бы целый народ... request
      Хотя может это одно и то же recourse
      sdc_alex
      1. роман66 Сегодня, 11:29
        все вы врете - самый древний народ - протоукры, а от них все остальные народились
        роман66
    6. Рабинович Сегодня, 12:15
      китайцы это те, кто живут в Китае.
      Рабинович
    7. Наблюдатель 33 Сегодня, 13:05
      Цитата: Рабинович
      ЕС основанный в 1993 году осуждает самый древний народ на планете recourse

      Всего лишь Израиль, основанный в 1949-ом... Тут Вы на равных. laughing
      Наблюдатель 33
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:04
    В ЕС осудили новый израильский «Закон об урегулировании»
    Санкции против Израиля введите bully
    Наблюдатель2014
    1. andj61 Сегодня, 11:21
      Цитата: Наблюдатель2014
      В ЕС осудили новый израильский «Закон об урегулировании»
      Санкции против Израиля введите bully

      ЕС уже года четыре как ввёл санкции!
      Эти санкции можно разделить на два вида. Первый вид-это запрет на финансирование, выделение грантов, стипендий и премий государственным и частным организациям, которые действуют на территории еврейских поселений, находящихся на западном берегу реки Иордан, Восточном Иерусалиме и на Голанских высотах, то есть, на исторических землях Иудеи и Самарии.
      Данный запрет является скорее политическим, чем экономическим. Евросоюз никогда не выделял особенно большие суммы на подобные цели, эти суммы не превышали пяти-семи миллионов долларов.Второй вид санкций-это эмбарго на израильские товары, которые изготовлены в еврейских поселениях, расположенных на западном берегу реки Иордан, Восточном Иерусалиме и на Голанских высотах.
      andj61
  9. Толстоевский Сегодня, 11:06
    какой неприкрытый антисемитизьмь
    Толстоевский
    1. роман66 Сегодня, 11:30
      осудим? хором? drinks
      роман66
  10. Рабинович Сегодня, 11:15
    Ей скоро паранджу придётся одеть, только глаза будет видно а она осуждает кого-то...
    Рабинович
    1. кеп Сегодня, 13:54
      Цитата: Рабинович
      Ей скоро паранджу придётся одеть, только глаза будет видно а она осуждает кого-то...

      Интересно как Вы можете прокомментировать вот такое заявление,на инициативу Д.Трампа по ограничению въезда в США граждан из мусульманских стран?

      Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт
      "Меня вырастили в католической вере, потом я пришла к протестантизму, а позже выяснила, что мои родные были иудеями. Теперь я готова стать мусульманкой в знак солидарности".


      Для справки:
      Ма́длен Корбел О́лбрайт (англ. Madeleine Korbel Albright, имя при рождении Мария Яна Корбелова, чеш. Marie Jana Korbelová; 15 мая 1937, Прага) — первая женщина в должности государственного секретаря США (1997—2001). Свободно владеет английским, русским, чешским и французским; читает по польски и сербо-хорватски.
      кеп
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 11:23
    Она заявила, что израильский парламент «вышел за пределы своей юрисдикции» при решении этого вопроса.


    Дежурные пугалки от могерини. Да навалил Израиль на тебя, и всё ЕС!
    a.s.zzz888
  12. voyaka uh Сегодня, 11:32
    "узаконивая в соответствии с израильским законодательством изъятие прав
    собственности палестинцев и, по сути, разрешая конфискацию частной
    палестинской земли на оккупированной территории"///

    Это неверно. Если палестинец предъявляет любой документ, свидетельствующий
    о праве на владение землей (хоть рваный клочок бумаги со времем Османской империи),
    его землю освободят (или, по его согласию, он получит денежную компенсацию.
    Пример: на прошлой неделе изр. полиция и армия разрушили еврейское поселение,
    на землю которого палестинская семья предъявила документ право владения.
    Незаконные форпосты незаконны, потому что построены без разрешения изр. правительства,
    но строят их ВСЕГДА на пустынных (государственных землях), где нет ни арабских построек, ни
    плантаций.
    voyaka uh
    1. кеп Сегодня, 11:43
      Цитата: voyaka uh
      но строят их ВСЕГДА на пустынных (государственных землях), где нет ни арабских построек, ни
      плантаций.


      Бробиджан, Еврейская автономия,чем не альтернатива? Дальневосточный гектар берите бесплатно. Думаю через пару лет,весь Дальний Восток на Новый год, имел бы собственные, а не китайские мандарины на столе.
      кеп
      1. Рабинович Сегодня, 11:45
        Но там же живут люди уже.
        Рабинович
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 13:11
        Цитата: кеп
        Бробиджан, Еврейская автономия,чем не альтернатива?

        Холодно...
        Цитата: кеп
        Бробиджан, Еврейская автономия,чем не альтернатива?

        Эт вряд ли no
        Цитата: Рабинович
        Но там же живут люди уже.

        Ну, человека полтора на кв.километр живет, и- то точечно. Тайга там. Как и у нас, область больше Франции, 1,5 млн. чел, из них 600 тыс. в Иркутске.
        Наблюдатель 33
    2. Monster_Fat Сегодня, 12:11
      Вот тут я с вами совершенно согласен. Сам видел как экскаваторы разрушали незаконную постройку израильтян. Но тут дело в не в следовании правилу о незаселении пустующих арабских земель, а в том что это НЕОПЛАЧЕННАЯ и НЕЗАРЕГЕСТРИРОВАННАЯ постройка от которой в израильскую казну не было отчислений и ее снесли именно из-за этого... Стоящую рядом постройку, на которую было разрешение никто и не думал разрушать.
      Monster_Fat
    3. Skubudu Сегодня, 12:11
      Цитата: voyaka uh
      Пример: на прошлой неделе изр. полиция и армия разрушили еврейское поселение,

      А стоимость жилья в этих поселениях такая же как в городах?
      1м2 = 10 000 - 12 000 шекелей?
      Skubudu
      1. voyaka uh Сегодня, 13:10
        Нет. Там дешево. Живут энтуазиасты-сионисты. "Караваны" (типа-вагончики на подставках).
        Много детей. Обычно религиозные, но не ортодоксы (не в черном). Приятные люди.
        Мы, когда ходит в пешие походы в пустыни, оставляем обычно автомобили около
        их домов. Там охрана - бедуины не разграбят.
        voyaka uh
    4. pilot69 Сегодня, 12:48
      Да, вы абсолютно правы. Бывая неоднократно в Израиле и на приграничных территориях слышал и от израильтян и от арабов одно: не мешайте нам, мы сами все решим. Вопрос: в Эйлате выход на территорию Египта до сих пор только через дьюти-фри (давненько там не был)
      pilot69
      1. voyaka uh Сегодня, 13:12
        Не знаю. Я на Синай много лет не выбирался.
        Стремно для израильтян - там часть бедуинов присягнули ИГИЛу...
        voyaka uh
  13. кеп Сегодня, 11:36
    «Как было указано в рекомендациях доклада "ближневосточного квартета", такие поселения являются препятствием для мира и ставят под угрозу жизнеспособность двух государств», – говорится в заявлении.


    Да вы хоть оркестром играйте,пока за Израилем стоят Штаты,всё это чистой воды писанина,не дороже бумаги на которой написана.
    кеп
  14. kefan Сегодня, 12:49
    Эта швабра опять волосы не помыла или у меня монитор пылью покрылся?
    kefan
  15. Принц_Пенсии Сегодня, 13:41
    Цитата: Наблюдатель2014
    В ЕС осудили новый израильский «Закон об урегулировании»
    Санкции против Израиля введите bully
    Один уже ввел против евреев санкции. Только пепел только ветер... Евреям везде свобода нужна и мир шагнет в... Шагнет в общем.
    Принц_Пенсии

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