В ЕС осудили новый израильский «Закон об урегулировании»

Этот закон пересекает новый и опасный порог, узаконивая в соответствии с израильским законодательством изъятие прав собственности палестинцев и, по сути, разрешая конфискацию частной палестинской земли на оккупированной территории,

Евросоюз осудил принятие израильским кнессетом 6 февраля «Закона об урегулировании», передает Интерфакс заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини.говорится в заявлении представителя ЕС.По словам Могерини, «этот закон позволяет "легализацию" многочисленных поселений и форпостов, которые ранее считались незаконными даже по израильским законам и которые являются незаконными в соответствии с международным правом».Она заявила, что израильский парламент «вышел за пределы своей юрисдикции» при решении этого вопроса.Будучи реализованным, закон «помешает планам сосуществования двух государств и закрепит неравенство, вечную оккупацию и конфликт», добавила дипломат.Она напомнила, что«Как было указано в рекомендациях доклада "ближневосточного квартета", такие поселения являются препятствием для мира и ставят под угрозу жизнеспособность двух государств», – говорится в заявлении.В связи с изложенным, ЕС призвал руководство Израиля воздерживаться от применения этого закона и избегать мер по дальнейшему повышению напряженности и созданию угрозы для перспективы мирного урегулирования конфликта».