Население России увеличивается четвёртый год подряд

Только в этом учебному году в 1-е классы пошло на 145 тысяч детей больше, нежели в предыдущем.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец заявила о сохранении в 2016 году тенденции к увеличению числа жителей России. По её словам прирост населения наблюдается четвёртый год подряд. В прошлом году планка роста числа россиян составила 5400 человек. В масштабах страны это совсем небольшое значение, однако на фоне демографической ямы, в которую страна провалилась в 90-е, результат позитивный.Отмечая, что имел место рост численности населения, Ольга Голодец обнаружила и «минусы» такого процесса. По её словам, которые приводит информационное агентство ТАСС , «побочный эффект» - усугубление дефицита мест в школах. И этот «дефицит», если верить Голодец, на сегодняшний день составляет 6 млн мест в школах России.Голодец:При этом Голодец не говорит о причинах столь странной ситуации. А основная причина кроется в том, что тысячи школ (в первую очередь сельских) за последние 20 с лишним лет были закрыты от Калининградской области до Приморья. В погоне за оптимизацией чиновники начали передать здания школ под частные секции, бизнес-офисы, всевозможные «молельные дома», а то и под сауны и прочие места для «досуга».По словам Голодец, правительство реализует программу по вводу 167 тысяч новых мест в школах. Программа уже обошлась в 25 млрд рублей. Однако 167 тысяч – это слишком мало в масштабах всей страны.Не представила данных вице-премьер и о характере роста численности населения - о процентном соотношении рождаемости и миграции.