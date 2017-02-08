19:37 08 февраля

Население России увеличивается четвёртый год подряд

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец заявила о сохранении в 2016 году тенденции к увеличению числа жителей России. По её словам прирост населения наблюдается четвёртый год подряд. В прошлом году планка роста числа россиян составила 5400 человек. В масштабах страны это совсем небольшое значение, однако на фоне демографической ямы, в которую страна провалилась в 90-е, результат позитивный.

Население России увеличивается четвёртый год подряд


Отмечая, что имел место рост численности населения, Ольга Голодец обнаружила и «минусы» такого процесса. По её словам, которые приводит информационное агентство ТАСС, «побочный эффект» - усугубление дефицита мест в школах. И этот «дефицит», если верить Голодец, на сегодняшний день составляет 6 млн мест в школах России.

Голодец:
Только в этом учебному году в 1-е классы пошло на 145 тысяч детей больше, нежели в предыдущем.


При этом Голодец не говорит о причинах столь странной ситуации. А основная причина кроется в том, что тысячи школ (в первую очередь сельских) за последние 20 с лишним лет были закрыты от Калининградской области до Приморья. В погоне за оптимизацией чиновники начали передать здания школ под частные секции, бизнес-офисы, всевозможные «молельные дома», а то и под сауны и прочие места для «досуга».

По словам Голодец, правительство реализует программу по вводу 167 тысяч новых мест в школах. Программа уже обошлась в 25 млрд рублей. Однако 167 тысяч – это слишком мало в масштабах всей страны.

Не представила данных вице-премьер и о характере роста численности населения - о процентном соотношении рождаемости и миграции.

Использованы фотографии: i-r-p.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 98
  1. 210окв Сегодня, 14:25
    Да всё это замечательно..Только где этот рост,в российской глубинке?На Северном Кавказе,да,а в Сибири,на Северах,да и в Центре как?
    210окв
    1. Александр романов Сегодня, 14:32
      Цитата: 210окв
      .Только где этот рост,в российской глубинке?

      Опять недоволен,что бы не написали,ты вечно чем то недоволен и лепит свои коменты первым.Надоел уже
      Александр романов
      1. 210окв Сегодня, 14:35
        Какой есть..Я не заставляю никого их читать.Да,и кстати,Александр.Вы кажется на Дальнем Востоке живете?И как там с демографией,подросла?Я буду рад писать не критиеские комментарии если у нас в стране будет реальное улушение жизни простых людей,а не банкиров и фабрикантов,воров и мажоров...
        Цитата: Александр романов
        Цитата: 210окв
        .Только где этот рост,в российской глубинке?

        Опять недоволен,что бы не написали,ты вечно чем то недоволен и лепит свои коменты первым.Надоел уже
        210окв
        1. Greenwood Сегодня, 14:58
          Цитата: 210окв
          Вы кажется на Дальнем Востоке
          Слишком растяжимое понятие, территории то огромные. Скажу вам за юг Приморского края и славный город Владивосток. Валит отсюда народ, валит. В основном в Питер. Цены конские, зарплаты так себе (хотя по краю ещё меньше), стоимость квадратного метра жилья практически на уровне Москвы, Сочи и Питера, хотя качество этого жилья вообще нифига не соответствует ценнику. Гостинка в неблагополучном доме с загаженными подъездами и соседями-алкашами в среднем стоит 1,5, а то и 2 ляма. Дороги в городе ужасные, ямы даже на федеральной трассе М60, проходящей через город. Вся торговля и сфера услуг в руках Кавказа и Средней Азии. Процветавший ранее в городе автобизнес потихоньку загибается благодаря мудрому руководству. В общем, довольны жизнью в городе в основном приезжие из неблагополучных моногородов (потому что у них там ещё хуже) и гости из Средней Азии. Коренные так или иначе мечтают свинтить как можно быстрее.
          Greenwood
          1. nadezhiva Сегодня, 16:09
            Валит- то валит, у нас вроде тоже много народу сваливает, но посмотрев цифры и увидев прирост по Перми 7 288 на 1 января 2017 год тихо ошалела от цифры по стране (5400).
            По Перми детей за этот период родилось 18089. Нет цифр по миграции, но смертность ниже рождаемости. Хоть это радует.
            Но 5400 прирост по стране..... Бред какой-то. Может опечатка?
            Если правда, то поводов для оптимизма и бодрых отчетов точно нет.

            Добавлю из открытых источников: по данным Росстата прирост 294 283 человека. Кому верить?
            nadezhiva
            1. Greenwood Сегодня, 17:50
              Цитата: nadezhiva
              но посмотрев цифры и увидев прирост
              Знаете, у нас в городе тоже идёт формальный прирост населения. Правда судя по всему за счёт приезжих из Узбекистанов и Кавказа. Ибо их реально много на улицах стало. больше, чем пресловутых китайцев и корейцев вместе взятых.
              Greenwood
            2. samarin1969 Сегодня, 19:31
              По данным госкомстата - 92% от общей суммы прироста - за счет мигрантов (Украина, Ср. Азия)
              samarin1969
        2. Александр романов Сегодня, 15:21
          Цитата: 210окв
          Я буду рад писать не критиеские комментарии

          Послушаите,я таких как вы видел тут не мало.Ваш вчерашний комент
          20% роста в гражданском авиастроении???А,точно..когда ничего не осталось то изготовление пару болтов и есть рост...Блин,так и тянет матюгаться при виде этого образа.
          Два болта в свою клаву вкрути.
          Александр романов
      2. nemec55 Сегодня, 14:56
        Опять недоволен,что бы не написали,ты вечно чем то недоволен и лепит свои коменты первым.Надоел уже

        Не узнаю Романова ( старый ворчит ) ))))))))))
        nemec55
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:07
          да правильно он все говорит - тут стонущих через чур много

          голодающий форум ВО
          с-т Petrov
          1. васильев ю Сегодня, 19:37
            Люблю, когда большезвёздые, сделавшие себе рейтинги на уря-патриотизме начинают учить других.
            васильев ю
      3. дядя Мурзик Сегодня, 17:18
        любезнейший Александр романов от вас тоже не восторге!ну да населения России приросло за счет Крыма!это как и зарплата средняя по России 36000 руб!
        дядя Мурзик
    2. bk316 Сегодня, 14:40
      Центре как?

      Ну наверно надо вам с голодец замутить, что бы и в центре было все ок.
      bk316
      1. 210окв Сегодня, 14:46
        К Голодец не имею никакого отношения.. wassat А в семье у меня четыре сына..Чего и Вам желаю.Так что по вопросам демографии это не ко мне...
        Цитата: bk316
        Центре как?

        Ну наверно надо вам с голодец замутить, что бы и в центре было все ок.
        210окв
        1. bk316 Сегодня, 18:09
          демографии это не ко мне...

          А к кому? Вы-то через 3 минуты после публикации статьи написали пост с вопросом.
          Только где этот рост,в российской глубинке?

          Вы кому его адресовали?
          Голодец? Путину? Читателям ВО? Своему графоманству?
          bk316
    3. Александр С. Сегодня, 14:42
      В Сибири с этим все очень хорошо. Детей оочень много. А школы...автор говорит...демографическая яма...а школы закрыли изза денег.Как так? А я думал изза того, что тупо учиться было некому? Или в школах по 40 человек на класс училось? Ничего...как и с дет.садами..и школы построят.
      Александр С.
      1. Владимир Постников Сегодня, 14:56
        Там только одна глупость чего стоит: "Только в этом учебному году в 1-е классы пошло на 145 тысяч детей больше, нежели в предыдущем". Эти дети были зачаты 8 лет назад. Именно такая статистика имеется в виду в известном выражении: есть ложь, есть большая ложь, и есть статистика.
        Владимир Постников
        1. Серый брат Сегодня, 17:42
          Цитата: Владимир Постников
          Эти дети были зачаты 8 лет назад.

          Не 8, а 6. У нас дети в шесть лет в школу идут. В восемь - это в какой-нибудь Америке.
          Серый брат
          1. Владимир Постников Сегодня, 18:40
            Цитата: Серый брат
            Не 8, а 6. У нас дети в шесть лет в школу идут. В восемь - это в какой-нибудь Америке.

            No comments.
            Владимир Постников
      2. nemec55 Сегодня, 15:00
        В Сибири с этим все очень хорошо. Детей оочень много. А школы...автор говорит...демографическая яма...а школы закрыли изза денег.Как так? А я думал изза того, что тупо учиться было некому? Или в школах по 40 человек на класс училось? Ничего...как и с дет.садами..и школы построят.

        В городах прирост есть но все сводится к нулю за счет пустеющих деревень ( сам живу в селе и мотаюсь по селам )
        nemec55
    4. Xocelolprox Сегодня, 14:42
      Да, тут к новостям надо прикладывать статистику по регионам. Хотя и без нее все ясно. Эта яма 90х по всей видимости теперь навсегда.
      Xocelolprox
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:58
        Есть статистика
        Владыка Ситх
        1. Starik72 Сегодня, 15:40
          Владыка Ситх. А сколько умерло на тысячу человек,огласите пожальста !
          Starik72
      2. НЕКСУС Сегодня, 15:11
        Цитата: Xocelolprox
        Да, тут к новостям надо прикладывать статистику по регионам. Хотя и без нее все ясно. Эта яма 90х по всей видимости теперь навсегда.

        Вспоминаются крылатые слова товарища Сталина-У нас ежемесячно рождается одна Бельгия.Это о демографии.
        Что до статьи...за пределами РФ проживает примерно от 30 до 40 миллионов русских,которые не являются гражданами России,но хотели бы ими быть.Но в силу политики государства,бюрократии и многих иных факторов,они стать гражданами своей исторической Родины не могут.
        НЕКСУС
        1. Р36М2 Сегодня, 16:26
          Небольшая поправка - за пределами России живёт более 40 млн.русских. Я этим вопросом занимался в своё время, по моим подсчётам около 45. Тут на самом деле есть трудности определённые, я вот москвич и беларус по паспорту, но вся моя родня до пятого колена в той области БССР себя считали русскими. Впрочем как и большинство моих знакомых из малой родины, что абсолюьно логично. На самом деле Россия делает очень мало для стимулирования переезда русских на Родину. Эх, могу по этой теме наверное книгу написать... Сейчас вводят какие-то баллы, вроде как упрощают. Главное чтоб системой возврата соотечественников русские пользовались, а то чаще киргизы с узбеками.
          Р36М2
        2. Ольгович Сегодня, 18:33
          Цитата: НЕКСУС
          Вспоминаются крылатые слова товарища Сталина-У нас ежемесячно рождается одна Бельгия.

          Извините, но нельзя вспомнить то, чего никто не говорил hi
          Ольгович
    5. Венд Сегодня, 14:56
      Цитата: 210окв
      Да всё это замечательно..Только где этот рост,в российской глубинке?На Северном Кавказе,да,а в Сибири,на Северах,да и в Центре как?

      Именно там, где вы не замечаете.
      Венд
    6. Владыка Ситх Сегодня, 15:01
      Вот такая диаграмма.
      Владыка Ситх
      1. Айрателинсион Сегодня, 15:46
        В 15 году резкий прирост - плюс три ляма. За счет Крыма?
        Айрателинсион
        1. Владыка Ситх Сегодня, 18:39
          Да, а в 2017 за счет ДНР и ЛНР будет.
          Владыка Ситх
          1. ватник Сегодня, 18:50
            Цитата: Владыка Ситх
            а в 2017 за счет ДНР и ЛНР будет.

            Лучше бы конечно к нам присоединились не только ДНР и ЛНР а все территории населённые в основном русскоязычными жителями Украины.
            ватник
    7. Penzuck Сегодня, 15:09
      Чё деиться на Руси Матушке, тырнет заморский не пущает 210окв к щитарям державным!
      http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ro
      sstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea00
      4d56a39ab251f2bafc3a6fce
      Цитата: 210окв
      На Северном Кавказе,да,а в Сибири,на Северах,да и в Центре как?

      Расчеты численности населения приводятся по постоянному населению в целом по России, федеральным округам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям всех уровней, включая городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения.
      Penzuck
    8. антивирус Сегодня, 15:36
      всё ещё хуже. рожают напр цыгане и получают мат капитал т и п , а потом в школу не ходят, попрошайничают и др"асоциальный образ жизни"Растет численность "Население минус"
      Фурсенко, с учетом этой тенденции, говорил о " мы должны воспитать потребителей услуг"? Это повторение Франции( 30% людей возраста до 30 лет -арабы)
      антивирус
    9. Р36М2 Сегодня, 16:02
      ХМАО, ЯНАО, Московская, Ленинградская, Москва и Питер - одни из первых по темпам рождаемости.
      Р36М2
    10. игорка357 Сегодня, 16:28
      Усть-Илимск,достаточно хороший рост населения,школы работают на ура!Город живет и процветает,это я вам прям из него говорю!
      игорка357
      1. дядя Мурзик Сегодня, 17:21
        Под угрозой банкротства оказался деревообрабатывающий завод в г. Усть-Илимске Иркутской области. На данный момент административное здание пустует. Работники, некогда стабильно развивающегося предприятия, вынуждены уходить в отпуска без содержания. Продукция не выпускается. Жители Усть-Илимска считают, что закрытие деревообрабатывающего завода приведет к безработице. Из-за отсутствия рабочих мест, жители города вынуждены массово покидать Усть-Илимск. За последнее время, это уже не первое предприятие, которое закрывается в "Городе лесников".В Усть-Илимске закрылся деревообрабатывающий завод
        псбр.рф›v-ust-ilimske-zakrylsya-derevoobraba/ видимо либералы врут! lol
        дядя Мурзик
    11. Р36М2 Сегодня, 16:52
      Всё население республик Северного Кавказа меньше 7 млн.человек, притом что там ещё и русских минимум полмиллиона живёт плюс есть евреи, украинцы, т.д. Не сгущайте краски, в последние годы количество русских растёт.
      Р36М2
    12. Наблюдатель 33 Сегодня, 18:42
      Цитата: 210окв
      Да всё это замечательно..Только где этот рост,в российской глубинке?На Северном Кавказе,да,а в Сибири,на Северах,да и в Центре как?

      В Сибири детей много, и женщин беременных много на улицах. Я конечно не статист, но гораздо больше, чем 15 лет назад.
      Наблюдатель 33
  2. bubalik Сегодня, 14:28
    И этот «дефицит», если верить Голодец, на сегодняшний день составляет 6 млн мест в школах России


    ,,За 15 лет в России открыто около 20 000 православных храмов и закрыто более 23 000 школ. Такие данные приводит ВЦИОМ России. Только общее количество храмов и часовен в епархии города Москвы за последнее пятилетие увеличилось с 837 в 2010 году до 1056 в 2014 году (934 храма и 122 часовни). А в 2014 году запущенна программа строительства 200 храмов в московской области. При этом число школ в Москве и Подмосковье продолжает сокращаться.
    bubalik
    1. 210окв Сегодня, 14:33
      Отсутствие идеологии надо чем то замещать..Да и трудоустройство тоже.Сколько сейчас в стране служителей культа?
      Цитата: bubalik
      И этот «дефицит», если верить Голодец, на сегодняшний день составляет 6 млн мест в школах России


      ,,За 15 лет в России открыто около 20 000 православных храмов и закрыто более 23 000 школ. Такие данные приводит ВЦИОМ России. Только общее количество храмов и часовен в епархии города Москвы за последнее пятилетие увеличилось с 837 в 2010 году до 1056 в 2014 году (934 храма и 122 часовни). А в 2014 году запущенна программа строительства 200 храмов в московской области. При этом число школ в Москве и Подмосковье продолжает сокращаться.
      210окв
    2. tihon4uk Сегодня, 14:33
      Государству не нужны умные люди, им нужно тупое стадо, робеющее перед выдуманными богами, умные начнут много вопросов неудобных задавать. Ну ни чего ,ЗАО РПЦ одобряет!
      tihon4uk
      1. Penzuck Сегодня, 15:27
        Цитата: tihon4uk
        Государству не нужны умные люди

        Кому-кому? Неужели вы пробовали решить профильный ЕГЭ по математике и не решили?
        Цитата: tihon4uk
        им нужно тупое стадо

        Значитъ "им"? wassat
        .
        Цитата: tihon4uk
        ,ЗАО РПЦ одобряет!

        Ой и фантазер же вы, батенька! Спасу нет. Второй подгузник меняю..
        То-то я гляжу РПЦ одной рукой лезет в школу со своими "православными уроками", а другой школы закрывает! fool
        Ложь, Навет и провокация.(С)
        Penzuck
    3. fif21 Сегодня, 14:58
      Цитата: bubalik
      А в 2014 году запущенна программа строительства 200 храмов в московской области.

      А я то думаю , зачем бизнесменам в рясах понадобилось заниматься микрозаймами , банкиры .............................. am
      fif21
      1. Penzuck Сегодня, 15:34
        Цитата: fif21
        А я то думаю , зачем бизнесменам в рясах понадобилось заниматься микрозаймами , банкиры

        Вы случаем не "бизнесмен" от микрофинанса? wink А то возьмите у меня под 1% в месяц 100 рублей на год, отдадите 112 рублей. А если под 4% то 160 рублей. Если вам так нужен кредит я вам лично деньги пошлю, заодно быстрее Абрамовича миллиардером стану laughing .
        Penzuck
        1. fif21 Сегодня, 17:19
          Цитата: Penzuck
          Если вам так нужен кредит я вам лично деньги пошлю
          Кредит? Нет спасибо wassat Сам даю взаймы знакомым без процентов laughing А вот РПЦ имеет ништяки от государства - без акцизная торговля алкоголем и табаком , сейчас еще и кредитованием населения хочет заняться lol Так они свои грехи никогда не замолят, не перед богом, не перед людьми. С уважением "Старовер" hi
          fif21
        2. fif21 Сегодня, 17:37
          Цитата: Penzuck
          Вы случаем не "бизнесмен" от микрофинанса? А то возьмите у меня под 1% в месяц 100 рублей на год,
          12 % годовых- Вы батенька упырь ! wink В Дойче банке мне дадут под 3% hi
          fif21
        3. дядя Мурзик Сегодня, 17:56
          Penzuck перешлите пожалуйста!немного ну хотя бы 500 тыс руб! wassat под 4% процента!
          дядя Мурзик
          1. fif21 Сегодня, 18:35
            Цитата: дядя Мурзик
            перешлите пожалуйста!немного ну хотя бы 500 тыс руб! под 4% процента!
            Мурзик ! Нарываешься ! 4% в месяц , это 48% годовых ! Внимательно читайте условия! А потом коллекторы и головная боль lol Вот как то так what
            fif21
            1. дядя Мурзик Сегодня, 19:15
              fif21 и на 4% годовых согласен, ты только вышли!а с коллекторами я сам вопрос буду решать! laughing
              дядя Мурзик
    4. Penzuck Сегодня, 15:20
      А сколько на Руси Матушке уборных общественных пооткрывали! За 15 то лет!
      Цитата: bubalik
      и закрыто более 23 000 школ
      - вона куды деньга народная идёт. Учтя что школы не за государев счет содержатся а земщиной собирается...
      Большинство школ - МУНИЦИПАЛЬНЫЕ... "Муниципальные", Карл!
      Penzuck
    5. Р36М2 Сегодня, 16:05
      А это то причём? Храмы в школах открывают? Вам храмы мешают?
      Р36М2
      1. дядя Мурзик Сегодня, 18:35
        Р36М2 храмы не мешают,таки зачем школы закрывать если у нас теперь все хорошо!пусть будут и школы и храмы hi
        дядя Мурзик
    6. Ольгович Сегодня, 19:00
      Цитата: bubalik
      а 15 лет в России открыто около 20 000 православных храмов и закрыто более 23 000 школ.


      За 70 лет сов. власти было закрыто 74 000 православных храма ( осталось 6 тыс) и 13 тыс монастырей, многие снесены навсегда..
      Так что идет только малое восстановление того, что было утрачено.

      Школы к храмам не имеют никакого отношения.
      Ольгович
      1. дядя Мурзик Сегодня, 19:23
        батенька Ольгович возникает вопрос почему при советской власти школы не сносили а только строили! laughing
        дядя Мурзик
  3. mitrich Сегодня, 14:30
    Стопудово, выросло за счёт Кавказа. Там и материнского капитала не надо, так расплодятся, традиции и патриархальный уклад жизни, во многих местах способствует. Ещё и сдерживать надо.
    mitrich
    1. nemec55 Сегодня, 15:18
      Стопудово, выросло за счёт Кавказа. Там и материнского капитала не надо, так расплодятся, традиции и патриархальный уклад жизни, во многих местах способствует. Ещё и сдерживать надо.

      Сам не видел но слышал Сургут и ему подобные превращается в кавказ не говорю про Москву каждый кто приезжает говорит %?;;%:№;:%№;: трехэтажные маты
      nemec55
    2. Penzuck Сегодня, 15:36
      Цитата: mitrich
      выросло за счёт Кавказа.

      http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ro
      sstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea00
      4d56a39ab251f2bafc3a6fce
      Изучаем не стесняемся....
      Цитата: mitrich
      Ещё и сдерживать надо.

      А тут чистой воды экстремизм. Не находите? no
      Penzuck
      1. mitrich Сегодня, 16:24
        зато правда жизни.
        mitrich
    3. Р36М2 Сегодня, 16:38
      Не преувеличивайте. Население всех северокавказских республик менее 7 млн.человек. И это при общем населении России в 147 млн. Плюс русских будет становиться больше, один Крым дал минимум 1,5 млн.русских, да и количество получивших гражданство русских из Украины за 3 года по определённым оценкам уже около 600 тысяч(хотя официально на момент начала 2016-го озвучивали цифру в 270 тыс.).
      Р36М2
  4. Стройбат запаса Сегодня, 14:35
    Рост численности населения за счёт диких толп мигрантов, которые тут уже плодятся как кролики, и их нерусскоязычных детей уже записывают русскими. Вот и весь рост.
    Стройбат запаса
    1. bk316 Сегодня, 14:43
      Нет это данные о естественном приросте , то есть это дети граждан России. Хот русские , хоть чечены , хоть узбеки но граждане РФ
      bk316
      1. Стройбат запаса Сегодня, 14:59
        Вот-вот. Дети эмигрантов, легальных или нет, никого не интересует, рождаются в России и их записывают гражданами РФ. В роддомах русское лицо если раз в неделю увидишь, уже радость. Так мне сотрудницы роддома говорили.
        Стройбат запаса
        1. Penzuck Сегодня, 15:54
          Цитата: Стройбат запаса
          никого не интересует, рождаются в России и их записывают гражданами РФ

          Ни чаво се! Енто где такая судебная практика применяется? wassat
          Нужно хотя бы одному родителю быть гражданину РФ. bully
          Цитата: Стройбат запаса
          Так мне сотрудницы роддома говорили.

          fool negative belay crying
          До слёз... зачетно... good
          Penzuck
        2. Р36М2 Сегодня, 16:43
          В том роддоме где рожала моя жена(Москва) на всё отделение за 5 дней посещения не заметил ни одной нерусской. Думаю тут такое же преувеличение как с оккупированием Дальнего Востока китайцами, коих на всю Россию даже в качестве рабочих менее 200 тысяч.
          Р36М2
      2. Greenwood Сегодня, 15:01
        Цитата: bk316
        граждане РФ
        А толку от того, что Россия прирастает за счёт таких граждан РФ. Они не русские.
        Greenwood
        1. Penzuck Сегодня, 16:14
          Цитата: Greenwood
          Они не русские.

          Спы мой малинкый мардвин, папков - многа, а мамка адын!(С)
          lol fool
          Penzuck
          1. Greenwood Сегодня, 17:55
            Цитата: Penzuck
            малинкый мардвин, папков - многа, а мамка адын!
            Я рад, что с самокритикой у вас всё в порядке.
            Greenwood
  5. Балу Сегодня, 14:36
    «побочный эффект» - усугубление дефицита мест в школах. И этот «дефицит», если верить Голодец, на сегодняшний день составляет 6 млн мест в школах России.
    Вчера внука забирал из школы, на двери: запись в первый класс закончена 04.02.17. До этого несколько дней родители по 40-50 человек всю ночь блюли очередь-сам видел. Это не Москва, региональный центр типа области. Выборы-выборы, кандидаты ... Чем потом занимаются после выборов, спят, гуляют? Меня от слов "реформа образования" просто тихо начинает трясти от злобы. Я не был примерным учеником в школе или институте, но скажите мне, может я заблуждаюсь, Советские учебники и образование чем хуже нынешнего? recourse
    В три смены работает школа не первый год. Действия, где действия? Знаете сколько только первых классов? У друзей в этой школе дочь во втором классе то ли 2 м, то ли 2 н, по 27-30 учеников. Это предвидеть и планировать можно в огромном новом спальном районе Столицы автономной республики?
    Балу
    1. MoJloT Сегодня, 14:42
      Ну в принципе наши отобранные школьники, обычно показывают результаты не хуже, а иногда и лучше, чем такие же отобранные школьники из других стран. Но этих детишек натаскивают 24 часа в сутки, а требовать гениальности от ребенка отсидевшего 4 урока в школе - бред, и тут не важно в советское время или в российское.
      MoJloT
    2. fif21 Сегодня, 14:53
      Цитата: Балу
      этот «дефицит», если верить Голодец, на сегодняшний день составляет 6 млн мест в школах России.
      Занятия в одну смену согласно приказу Минобразования и вот результат- нужно строить школы.
      Вопрос - сколько частных школ открыто в РФ ? Когда сократят минобразование как ненужную надстройку издающую приказы и делящую бюджетные деньги? hi
      fif21
  6. MoJloT Сегодня, 14:36
    Население страны растет - это прекрасно, но Русские продолжают вымирать - это прискорбно.
    А теперь вопрос за счет чего растет население страны ? И когда станет это население страны, очередной проблемой на русские головы ?
    MoJloT
  7. Комментарий был удален.
  8. Мар.Тира Сегодня, 14:41
    Цитата: 210окв
    Да всё это замечательно..Только где этот рост,в российской глубинке?На Северном Кавказе,да,а в Сибири,на Северах,да и в Центре как?

    Дети перестройки,развала страны,и именно России славянской национальности, очень больно ударят по рождаемости.До 70-80 годов рождаемость была высокой.Пока нас спасает миграция,русскоязычных граждан из стран бывшего СССР.И это будет одной из проблем которую придётся решать.
    Мар.Тира
  9. Александр С. Сегодня, 14:45
    Ахаха...капец...по первым комментам...как-будто на эхо москвы зашел)))
    Александр С.
    1. Penzuck Сегодня, 16:18
      Цитата: Александр С.
      Ахаха...капец...по первым комментам...как-будто на эхо москвы зашел)))

      Куда от них деться? От братьев наших меньших...
      Penzuck
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:46
    Тетя,вы недалекая по жизни-население "приросло" за счет беженцев и мигрантов, есть прирост у Кавказских народов, а вот с Русскими, если отбросить лживые цифры которые ей явно по заказу нарисованы, все как раз наоборот -топчется на месте,или же убыль превышает рождаемость. Уйдете со своей должности если у вас есть совесть, в чем я лично сомневаюсь.
    Изгоняющий либероидов
    1. l7yzo Сегодня, 15:21
      Да и был пик - рождали как раз 84-88 года (когда был пик рождаемости). Он сходит на нет. Так что яма впереди, да ещё какая страшная.
      Но она про систему образования интересную тему подняла. Что не хватает на 6 млн. учеников мест в школе. Это же ппц. Если по данным rg.ru в Росси всего 16 млн. школьников 2014г. - https://rg.ru/2014/12/19/kids-site.html
      l7yzo
  11. fif21 Сегодня, 14:47
    Явная игра в цифры. Смертность превышает рождаемость в нашем регионе. Когда введут уголовную ответственность за предоставление искаженной информации Росстатом? Продолжительность жизни , смертность - не могу поверить в эти цифры. Пусть приведут их по регионам и тогда посмотрим и сравним . hi
    fif21
    1. uskrabut Сегодня, 15:31
      Цитата: fif21
      Пусть приведут их по регионам и тогда посмотрим и сравним

      Они приводят только удобные для них цифры, чтобы награду и премию получить, а если докладывать о проблемах, кто же премию даст? wassat
      Ну очень меркантильные особи во власти собрались.
      uskrabut
      1. fif21 Сегодня, 17:23
        Цитата: uskrabut
        Ну очень меркантильные особи во власти собрались.
        Судя по тому, какой себе пенсионный капитал сколотила эта особа с фотографии , чему удивляться request Псаки отдыхает.
        fif21
    2. Penzuck Сегодня, 16:22
      http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ro
      sstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea00
      4d56a39ab251f2bafc3a6fce
      Цитата: fif21
      тогда посмотрим и сравним .
      ?
      Правда?
      Цитата: fif21
      Явная игра в цифры.

      fool negative wassat laughing
      Penzuck
      1. fif21 Сегодня, 17:27
        Цитата: Penzuck
        Правда?

        Цитата: Penzuck

        Правда страшная вещь ,особенно для поющих на заданную тему laughing Пусть приведут статистику по регионам . Я в своем знаю правду , а другие посетителя сайта в своем. И тогда скажу все , что об этой даме думаю tongue
        fif21
  12. PValery53 Сегодня, 14:57
    Больше россиян, хороших и разных! Русским - не отставать!
    PValery53
  13. JonnyT Сегодня, 14:59
    все ясно куда она клонит - денег дайте по распил. ТЬфу! Не могу смотреть на ее вороватую рожу! Все ненаворуются никак, паразиты! Образование убили и продолжают убивать, теперь уже за наши деньги.
    JonnyT
  14. Alex Petrov Сегодня, 15:00
    Ежегодно в России только в ДТП гибнет порядка 35000 человек.
    Alex Petrov
  15. Goblin13 Сегодня, 15:01
    Как обычно- брешут, искажают статистику и т.д. и т.п. . совесть и страх совсем потеряли, видимо подходит время для их воспитания и для особо отличившихся -наказания.
    Goblin13
  16. Катерник Сегодня, 15:01
    - Нет никакого роста. Читал статистику - рост за счет миграции из республик Средней Азии, а естественный прирост до сих пор в минусе ! Мультики красивые рисует перед кем-то, цифрами поигрывает. Все очень просто .... .
    Катерник
    1. uskrabut Сегодня, 15:29
      Всё в лучших традициях российского чиновничества - проблему превращаем в достижение и забалтываем словами о дефиците школьных мест.
      uskrabut
  17. l7yzo Сегодня, 15:15
    Я может не великий стратег - но если мест в садиках стала не хватать в разы около 6-7 лет назад - то надо было предполагать - что в школах тоже будет. Или они думали родители построят ? или дети сами ?
    Подождите самое интересное ещё впереди - через 7-8 лет. Университеты-их же в раза 3 сократили. Тобишь будет конкурс не 0-5 человек на место, местами до 40, а 10-20, местами до 100-200. Вот тогда мы поймём что вышка - это не для каждого. Привет реформа образования.
    l7yzo
    1. uskrabut Сегодня, 15:27
      Университетов как раз много и не требуется, а вот сколько сократили техникумов и ПТУ - вот где проблема.
      uskrabut
  18. kefan Сегодня, 15:19
    Да откуда ж эти данные "уважаемая" Холодец берет вообще? Естественный прирост по стране В ЦЕЛОМ отрицательный, выезжаем только ПОКА за счет положительной миграции только лишь всего.
    kefan
  19. uskrabut Сегодня, 15:26
    Мало детей - плохо! Много детей - тоже плохо, школ и садиков не хватает.
    Я конечно рад, что в России прирост населения, только не помешало бы озвучить, за счет каких народов этот рост, и как эти народы воспринимают Россию. Как Родину или как страну донора? А то может быть, что учим мы в наших школах и за наши бюджетные средства совсем не тех, кого надо. Чтобы потом это не вылилось в проблему, аналогичную французской с их арабами.
    uskrabut
    1. fif21 Сегодня, 17:32
      Цитата: uskrabut
      Мало детей - плохо! Много детей - тоже плохо, школ и садиков не хватает.
      Да денег им на распил не хватает и ума laughing Издали приказ - учить в одну смену. Сейчас ждут бабла- откаты , тендеры - золотое дно! А Вы думаете они о детях думают? laughing
      fif21
  20. kefan Сегодня, 15:27
    Цитата: НЕКСУС
    за пределами РФ проживает примерно от 30 до 40 миллионов русских,которые не являются гражданами Росси

    Согласен, и данную политику нужно было срочно менять еще вчера.
    kefan
  21. Комментарий был удален.
  22. valerei Сегодня, 15:52
    Голодец, конечно, оперирует усреднённой информацией, т.е. как средняя температура в больнице. А в Сергиево-Посадском районе Московской области, согласно сведениям из районной газеты, умирает в ДВА! раза больше, чем рождается. Разница в каждой сводке, буквально, +, --, 5-10 человек. Народ живёт туго, работы много, а зарплаты низкие, да и в основном торговля, ларьки, какие-то салоны, в общем - мелочь. Многие вахтой живут в Москве.
    valerei
  23. Сибирь Сегодня, 15:53
    Интересно за счет чего происходит прирост населения? Они по видимому население Крыма приплюсовали - вот тебе и прирост получился))) Из моих знакомых даже и не вспомню у кого есть больше двух детей (в основном либо один либо вообще ни одного к 35 годам)...
    Сибирь
  24. BlackMokona Сегодня, 16:10
    Только рост за счёт миграции, без неё вымирание продолжается, если бы война в Украине не нагнала народ, так бы и уменьшалась бы численность. Несмотря на поток из средней Азии.
    BlackMokona
  25. jeka424 Сегодня, 16:25
    за счёт Крыма наверное прирост получился , и приезжих рабочих, а ещё нелигалов куча наверное
    jeka424
  26. Skif83 Сегодня, 18:40
    ...по вводу 167 тысяч новых мест в школах
    . Если рост населения 5400 человек в год (во что тоже с трудом верится, ну а что, даже если и сбрехали, то не так уж и много, всего лишь 5400 приписали, ну может 10000, мелочи...), откуда цифры про 167 тыс. новых мест?
    Кто кого за лоха держит?
    Это либерастическое правительство чем таким похвастаться может, кроме голословных реляций?
    На 33 млн. супружеских пар прирост населения 5400 человек!?
    И этим ... голодец хвалится?! Ну полный ГОЛОДЕЦ!
    Skif83

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