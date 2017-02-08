Польша намерена прикрыться американским ядерным "щитом"?
Издание Gazeta Polska сообщает о том, что лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский озвучил инициативу о повышении расходов на оборону в полтора раза. Вместо положенных по уставу НАТО 2% от ВВП Качиньский предлагает довести уровень бюджетных трат до 3% ВВП. По мнению г-на Качиньского, который де-факто является своеобразным «регентом» для действующего президента Польши Анджея Дуды, увеличение расходов на оборону позволит упрочить «партнёрство» с США.
РИА Новости приводит заявление Качиньского:
По мнению главы правящей польской партии, увеличение расходов может способствовать «вхождению» Польши под прикрытие системой американского «ядерного щита».
Качиньский:
При этом Качиньский не подчеркнул, от кого Польша будет скрываться под американским «ядерным щитом». Неужели от «врага номер один» для США (так заявил на днях Трамп) – Ирана?..
РИА Новости приводит заявление Качиньского:
Скажу от своего имени, не от имени правительства. Я считаю, что мы должны поставить себе цель увеличить расходы за оборону до 3% ВВП. Несмотря на поддержку союзников, мы должны радикально повысить наш оборонный потенциал. И речь идет не только об увеличении армии, ее лучшем оснащении, хотя это — несомненный приоритет, но также об увеличении оборонных возможностей граждан и государства.
По мнению главы правящей польской партии, увеличение расходов может способствовать «вхождению» Польши под прикрытие системой американского «ядерного щита».
Качиньский:
По-моему мнению, вхождение Польши в систему американской атомной обороны стало бы оптимальным вариантом.
При этом Качиньский не подчеркнул, от кого Польша будет скрываться под американским «ядерным щитом». Неужели от «врага номер один» для США (так заявил на днях Трамп) – Ирана?..
Использованы фотографии: Gordon.ua