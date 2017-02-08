19:37 08 февраля

Польша намерена прикрыться американским ядерным "щитом"?

Издание Gazeta Polska сообщает о том, что лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский озвучил инициативу о повышении расходов на оборону в полтора раза. Вместо положенных по уставу НАТО 2% от ВВП Качиньский предлагает довести уровень бюджетных трат до 3% ВВП. По мнению г-на Качиньского, который де-факто является своеобразным «регентом» для действующего президента Польши Анджея Дуды, увеличение расходов на оборону позволит упрочить «партнёрство» с США.

Польша намерена прикрыться американским ядерным "щитом"?


РИА Новости приводит заявление Качиньского:
Скажу от своего имени, не от имени правительства. Я считаю, что мы должны поставить себе цель увеличить расходы за оборону до 3% ВВП. Несмотря на поддержку союзников, мы должны радикально повысить наш оборонный потенциал. И речь идет не только об увеличении армии, ее лучшем оснащении, хотя это — несомненный приоритет, но также об увеличении оборонных возможностей граждан и государства.


По мнению главы правящей польской партии, увеличение расходов может способствовать «вхождению» Польши под прикрытие системой американского «ядерного щита».

Качиньский:
По-моему мнению, вхождение Польши в систему американской атомной обороны стало бы оптимальным вариантом.


При этом Качиньский не подчеркнул, от кого Польша будет скрываться под американским «ядерным щитом». Неужели от «врага номер один» для США (так заявил на днях Трамп) – Ирана?..

Использованы фотографии: Gordon.ua
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Комментарии 49
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:00
    Тазом им медным давно уже пора прикрыться -или накрытся.
    Изгоняющий либероидов
    1. vik669 Сегодня, 16:10
      Для таких медный много чести будет!
      vik669
      1. Татьяна Сегодня, 17:16
        Ха! А народники-то в России всегда говорили, что Россия богата ДурАками! Нефига подобного!
        Куда там России до Польши!!! В Польше маниакальные и жадные - биологические вырожденцы - типа Ярослава Качиньского, Анджея Мацеревича и путающегося у них под ногами президента Польши Анджея Дуды - на самом "верху" всей страной правят!
        Интересно, что они лично с этого от США имеют, кроме огромных иностранных кредитов для Польши? Наверно, на их банковский счёт за границей денежки от поставщиков в виде "откатов" не просто "капают", а кучками-кучками откладываются!
        Татьяна
  2. Венд Сегодня, 15:00
    Намерена прикрыться щитом, а прикроется медным тазом. Раз уж начали такую политику, откровенно враждебную России.
    Венд
  3. Teberii Сегодня, 15:02
    Щит они видать как и ПРО тоже к себе привезти попросят.Тогда пущай и экскаваторы попросить не забудут.
    Teberii
    1. volodimer Сегодня, 16:31
      Прошу прощения, но экскаваторы им не помогут. Это США спецы по строительной технике, а наши ВКС на фуфло боезапас не тратят!
      volodimer
  4. kvm Сегодня, 15:03
    Дятлы потомственные. При любом раскладе их как и Беларусь завалит обломками ракет, так теперь хотят стать непосредственной мишенью для ЯО.
    kvm
    1. Вадим237 Сегодня, 15:16
      МБР один чёрт по Польше применять не будем - слишком расточительно, ОТРК и крылатыми ракетами обойдёмся в случае чего.
      Вадим237
    2. Асадулла Сегодня, 16:30
      теперь хотят стать непосредственной мишенью для ЯО.


      Они уже ею стали, после того как стали элементом ПРО
      Асадулла
    3. bolo Сегодня, 18:21
      для Беларуси Польша является единственной надеждой на существование в будущем. Никто другой не захочет освободить вac от российской оккупации. Именно для этой цели мы покупаем ракеты с дальностью одной тысячи километров. Чтобы не быть мишенью для ЯО когда мы будем преследовать русскую армию в Беларуси.
      bolo
  5. Владимир Постников Сегодня, 15:04
    Я не понимаю обычных поляков. Американцы, если что, имеют шанс что-то перехватить, и т.д. Но поляки?! Они же огребут по полной! Не понимаю.
    Владимир Постников
    1. михаил3 Сегодня, 15:17
      Судя по всему, они считают, что НАТО целиком, или США отдельно, но атакуют Россию непременно. Вот и хотят предложить свои услуги. К тому же поляки думают, что могут принять участие в мировом грабеже, то есть в составе "ограниченных контингентов", Ума не приложу, кого они думают грабить, но вот надеются... Немцы уже все на этот счет поняли, и начали сокращать присутствие где только возможно, а эти...
      михаил3
    2. Балу Сегодня, 15:19
      Я не понимаю обычных поляков.
      Сколько длилась "битва" на Вестерплаце или как там они ее называют, целый мемориал отгрохали? Сколько Польша противостояла Гитлеру, перед этим заключив договор, по которому собиралась оттяпать чешскую территорию, почему и не пропустила войска СССР, чтобы защитить чехов?
      У них видимо мышление того петуха, который кукарекал пока в суп не попал. fool
      Балу
    3. viktor. Сегодня, 15:28
      вы их и не поймёте, чтоб их понять нужно стать таким же ДЕБИЛОМ.
      viktor.
    4. 210окв Сегодня, 15:38
      И не пытайтесь понять..Грозит воспалением мозговых оболочек..
      210окв
    5. андрей юрьевич Сегодня, 17:39
      Цитата: Владимир Постников
      Я не понимаю обычных поляков

      я и наших то,иной раз "комментаторов" не понимаю...
      андрей юрьевич
  6. MoJloT Сегодня, 15:07
    Лучше сразу 10%. Что мелочится, и на хлеб себе гуталин намазывать, что бы России хуже было. А в обще в чем логика, начнется заваруха, на месте Польши воронка будет, и там хоть 3 хоть 10 даже 20% ВВП ни какой роли не сыграют?!
    MoJloT
    1. Владимир Постников Сегодня, 15:08
      Цитата: MoJloT
      там хоть 3 хоть 10 даже 20% ВВП ни какой роли не сыграют?!

      Там и 100% не помогут.
      Владимир Постников
    2. Вадим237 Сегодня, 15:17
      Ну судя по возрастающим военным расходам, экономика Польши чувствует себя отлично - и живут припеваючи.
      Вадим237
      1. MoJloT Сегодня, 15:22
        Ясно дело, все же локомотив мировой экономики.
        MoJloT
      2. Владимир Постников Сегодня, 15:26
        Цитата: Вадим237
        Ну судя по возрастающим военным расходам, экономика Польши чувствует себя отлично

        Поздравляю! Вы кандидат на Нобелевскую премию по экономике. Ни одному идиоту еще в голову не пришло судить об экономике на основании военных расходов. Вы первый!
        Владимир Постников
        1. MoJloT Сегодня, 15:45
          Страна богатая - большая армия, денег нет - из армии только оркестр. Вы не можете потратить больше можете потратить, а когда тратить нечего пытаетесь не протянуть ноги, и тут уже не до бряцанья. Все просто вроде.
          MoJloT
          1. Владимир Постников Сегодня, 15:49
            Тоже претендуете на Нобелевку по экономике? Вы чуть-чуть опоздали. Вадим237 был первым с этим открытием.
            Вспомнил одну шутку моего покойного друга: "Слышали про Нобля? Получил его, б ля." smile
            Владимир Постников
            1. MoJloT Сегодня, 15:53
              Да это я Вам объяснить пытался прямую связь между доходами и расходами. Видимо попытка не удалась.
              MoJloT
              1. Владимир Постников Сегодня, 16:02
                Цитата: MoJloT
                Да это я Вам объяснить пытался прямую связь между доходами и расходами.

                Да сегодня день открытий! Я Вас тоже поздравляю! Вы тоже претендент на Нобелевку по экономике за открытие "прямой связи между доходами и расходами". Простите меня, что углядел только со второй попытки, но таких, как я, миллионы, а Нобелевок (как и кандидатов на них) - раз, два, и обчелся.
                Владимир Постников
                1. MoJloT Сегодня, 16:06
                  Вы про дебет с кредитом слышали когда нибудь ? А нобелевку можете сами получить, мне просто вышлите 500р за идею и идите с миром.
                  MoJloT
            2. Вадим237 Сегодня, 16:41
              И ВВП у Польши растёт из года в год - вот и положительная тенденция на увеличение расходов на оборонку.
              Вадим237
              1. Владимир Постников Сегодня, 19:11
                Зачем Вы здесь пропагандируете Польшу?
                Рост ВВП Польши за 2016 год отрицательный, как и рост ВВП России.
                Нобелевская премия отменяется.
                Владимир Постников
        2. Вадим237 Сегодня, 16:28
          здесь только Вы один - У Польши с экономикой всё нормально, невзирая на военные расходы.
          Вадим237
  7. RUSIVAN Сегодня, 15:17
    Польша намерена прикрыться американским ядерным "щитом"?
    А они уверены,что эти щиты спасут их?!. Наивные...они от истерии быстрее сдохнут,чем от Российского вторжения...
    RUSIVAN
  8. НЕКСУС Сегодня, 15:24
    Меня интересует вопрос-Каким образом поляки надеются перехватывать например ракеты Искандер с ЯБЧ,или те же Калибры или Х-102,я уж не говорю о МБР Рубеж?
    Они и вправду думают,что мы собираемся вводить войска на их территорию,воевать с ними на манер ВОВ?
    НЕКСУС
    1. MoJloT Сегодня, 15:41
      Они не ракеты перехватывать собираются, а деньги. Сейчас американцы там все построят, а поляки потом, чуть что будут угрожать свет отключить, как те же турки в Инжерлике.
      MoJloT
    2. voyaka uh Сегодня, 15:45
      Ну, кое-какие шаги они предприняли.
      Закупают новейшие стелс КР JASSM авиабазирования.
      И сотню Ф-16, чтоб их поднять. Это - своеобразная длинная
      рука. По стационарным объектам он бьет точно.
      Эта ракета, хоть и не сверхзвуковая, но с низким ЭПР.
      Многие типы ракет ВВ и ЗУР ее не могут захватывать своей радио ГСН.
      Т.е. чтоб ее сбить перехватчик, ее надо увидеть глазами и расстрелять из пушки.
      А ночью?
      voyaka uh
      1. volodimer Сегодня, 16:51
        Т.е. вы думаете, что данные шаги остались незамеченными? С-400 и панцири тоже не мало умеют (это про самолёты и ракеты) , ну а если что-то будет направлено по "искандерам" в калининграде так полякам может и "тополь" прилететь.... Результат не меняется, тот,кто размещает у себя в огороде любую инфраструктуру НАТО, становится мишенью. И это есть закономерность, и без обид!
        volodimer
        1. voyaka uh Сегодня, 17:10
          "тот,кто размещает у себя в огороде любую инфраструктуру НАТО, становится мишенью"////

          И наоборот. Гонка вооружений - она палка о двух концах sad .
          Ф-16 с JASSM-ER, ...слегка залетев в Беларусь, может пустить КР по Кремлю... recourse
          voyaka uh
          1. volodimer Сегодня, 18:53
            Надеюсь, что до польских политиков дойдёт,что лучше не трогать медведя, чем играть в "медовушку", выманивая на себя медведя для заокеанского охотника, к стати, результат для охотника, совсем не гарантирован....
            volodimer
  9. К-50 Сегодня, 15:58
    Да на здоровье.
    Только в случае "БП" вместо "Великой Польши" будет Великая стеклянная пустыня и "польский вопрос" будет решён самым радикальным способом.
    Мне кажется с целью самосохранения польским гражданам, если они конечно и дальше хотят существовать, необходимо таких "говорунов" упрятать в самую глубокую "психушку".
    К-50
  10. Мавр Сегодня, 16:03
    Любопытно, сколько от этих 3% осядет в карманах Качиньского и компании? Ай, молодца, и перед хозяевами прогнулся и деньжат заработает. Вот это я понимаю: "..солидно, достойно: люди деньги зарабатывают".
    Мавр
  11. PValery53 Сегодня, 16:30
    Совсем Я.Кочиньский не заботится о своей внутриутробной(душевной) жизни. Даже такие великие расходы(3%) не спасут его утробу от должного воздаяния. Уймись, мелкий пакостник!
    PValery53
  12. filalex79 Сегодня, 16:59
    Польша нужна для НАТО и США, только как вероятное поле боя. Прикрывать её никто не будет.
    filalex79
    1. Юра Сегодня, 17:28
      Цитата: filalex79
      Польша нужна для НАТО и США, только как вероятное поле боя. Прикрывать её никто не будет.

      Ну да, ею прикроются. Польский баран от спящего в берлоге медведя, решил спрятаться посередь стаи волков, так ведь они и спрячут его, навсегда.
      Юра
    2. кеп Сегодня, 17:34
      Цитата: filalex79
      Польша нужна для НАТО и США, только как вероятное поле боя. Прикрывать её никто не будет.


      Подсадная польская утка я бы сказал.
      кеп
  13. кеп Сегодня, 17:33
    И речь идет не только об увеличении армии, ее лучшем оснащении, хотя это — несомненный приоритет, но также об увеличении оборонных возможностей граждан и государства.


    Портки не треснут laughing
    кеп
    1. Юра Сегодня, 17:48
      Цитата: кеп
      Портки не треснут laughing

      Похоже это уже с ними произошло, от поноса словесного.
      Юра
  14. Оператор Сегодня, 18:06
    Польша сидит на дотациях ЕС (читай Германии, которая является донором всей Европы) - вот из них она и собирается оплачивать свои военные расходы.

    Не мытьем, так катанием поляки раскрутили таки Меркель на увеличение взносов в НАТО laughing
    Оператор
  15. 16112014nk Сегодня, 18:18
    Оставшийся в живых гном-русофоб никак не угомонится!
    А вот простые поляки к России относятся нормально.
    16112014nk
    1. Либероид- Сегодня, 19:06
      Цитата: 16112014nk
      А вот простые поляки к России относятся нормально.

      Немцы помнится тоже хорошо относились , а потом 41-й наступил и т.д.
      Либероид-
  16. Либероид- Сегодня, 19:05
    Обкладывают Россию со всех сторон потихоньку...Пора бы внутри страны ,генеральную чистку провести,дождемся опять мужики,если что нам все припомнят и кровью опять захлебываться будем..Не дай Бог.
    Либероид-
  17. Jovanni Сегодня, 19:32
    Увеличение, - это идея-фикс любого лепрекона. Вот и этот недомерок туда же...
    Jovanni

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