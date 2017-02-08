Польша намерена прикрыться американским ядерным "щитом"?

Скажу от своего имени, не от имени правительства. Я считаю, что мы должны поставить себе цель увеличить расходы за оборону до 3% ВВП. Несмотря на поддержку союзников, мы должны радикально повысить наш оборонный потенциал. И речь идет не только об увеличении армии, ее лучшем оснащении, хотя это — несомненный приоритет, но также об увеличении оборонных возможностей граждан и государства.