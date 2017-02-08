В России разработана мембрана, защищающая от любых вирусов
Российские ученые разработали мембрану, которая защитит человека от мельчайших опасных частиц, в том числе вирусов, и сделает его менее заметным, передает РИА Новости сообщение гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.
Кроме того, анализ технологии показал возможность ее применения для получения «сверхлегких высокоэффективных материалов экипировки военнослужащих, которая позволит сделать людей более незаметными».
«К концу 2016 года фондом организовано взаимодействие с потенциальными потребителями, в том числе представителями силовых ведомств, производителями одежды для полярного климата, активного отдыха и занятий экстремальными видами спорта. Проект завершится в августе 2017 года, к этому времени будут закончены испытания созданных образцов в условиях, приближенных к условиям естественной эксплуатации», – пояснил гендиректор.
Напомним, Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным разработкам в интересах обороны и безопасности страны.
Образец созданного фильтрующего материала значительно превосходит имеющиеся аналоги по эффективности задержки самых мелких опасных аэрозольных частиц. К последним относятся вирусы, токсины, аллергены и ряд других токсикантов. Разработанная технология может стать основой для создания широкого класса средств защиты для медицинских, военных и других целей,рассказал Григорьев.
Кроме того, анализ технологии показал возможность ее применения для получения «сверхлегких высокоэффективных материалов экипировки военнослужащих, которая позволит сделать людей более незаметными».
«К концу 2016 года фондом организовано взаимодействие с потенциальными потребителями, в том числе представителями силовых ведомств, производителями одежды для полярного климата, активного отдыха и занятий экстремальными видами спорта. Проект завершится в августе 2017 года, к этому времени будут закончены испытания созданных образцов в условиях, приближенных к условиям естественной эксплуатации», – пояснил гендиректор.
Напомним, Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным разработкам в интересах обороны и безопасности страны.
Использованы фотографии: Xiang Zhang group, Berkeley Lab/UC Berkeley