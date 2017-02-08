19:34 08 февраля

В России разработана мембрана, защищающая от любых вирусов

Российские ученые разработали мембрану, которая защитит человека от мельчайших опасных частиц, в том числе вирусов, и сделает его менее заметным, передает РИА Новости сообщение гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

В России разработана мембрана, защищающая от любых вирусов


Образец созданного фильтрующего материала значительно превосходит имеющиеся аналоги по эффективности задержки самых мелких опасных аэрозольных частиц. К последним относятся вирусы, токсины, аллергены и ряд других токсикантов. Разработанная технология может стать основой для создания широкого класса средств защиты для медицинских, военных и других целей,
рассказал Григорьев.


Кроме того, анализ технологии показал возможность ее применения для получения «сверхлегких высокоэффективных материалов экипировки военнослужащих, которая позволит сделать людей более незаметными».

«К концу 2016 года фондом организовано взаимодействие с потенциальными потребителями, в том числе представителями силовых ведомств, производителями одежды для полярного климата, активного отдыха и занятий экстремальными видами спорта. Проект завершится в августе 2017 года, к этому времени будут закончены испытания созданных образцов в условиях, приближенных к условиям естественной эксплуатации», – пояснил гендиректор.

Напомним, Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным разработкам в интересах обороны и безопасности страны.

Использованы фотографии: Xiang Zhang group, Berkeley Lab/UC Berkeley
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Комментарии 43
  1. nemec55 Сегодня, 15:23
    неимеющаяаналоговвмире опытныйобразец проходитгосиспытания до2025 выйдетвсериювначале 20нацаттогогода
    nemec55
    1. RUSIVAN Сегодня, 15:25
      скорее неимеющаяаналоговвовселенной,хотя если это так то очень рад
      RUSIVAN
      1. 210окв Сегодня, 15:29
        Главное что бы к "Сколково"не имел отношение..Тогда пищи пропало..
        Цитата: RUSIVAN
        скорее неимеющаяаналоговвовселенной,хотя если это так то очень рад
        210окв
        1. bk316 Сегодня, 19:25
          Тогда пищи пропало..

          Ну да, ну да, на ВО все знают 120окв не пиЩать не может: сидит на диване на низком старте, как увидит новую статью сразу строчит комментарий , комментарий как всегда ни о чем.
          bk316
    2. mig29mks Сегодня, 15:31
      Нам запад начнёт продавать маски противовирусное с этим материалом!!! И все начнут орать ,это наша разработка- но кто-то слил её!!!
      mig29mks
    3. Челентаныч Сегодня, 15:41
      Данный комплект гиппоаллергенного воина-невидимки уже проходит испытание laughing :
      Челентаныч
  2. MoJloT Сегодня, 15:25
    С начала я думал они марлю изобрели, оказалось противогаз, да не простой а невидимку "позволит сделать людей более незаметными" 5+
    MoJloT
    1. nemec55 Сегодня, 15:39
      С начала я думал они марлю изобрели

      laughing good
      nemec55
      1. Банный Сегодня, 18:52
        зайди в любую мэрскую приемную там в очереди как раз невидимки и сидят их в упор не видят
        Банный
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:30
    Что за бред не имеющий аналогов ...фонд похоже тоже не имеет аналогов в мире как и СКОЛКОВО...
    хе хе когда я слышу не имеет аналогов в мире....все братцы держитесь ... ЛЕНЯ ГОЛУБКОВ выходит на сцену.

    Я думал что только американцы зарабатывают на не имеющем аналогов в мире Ф-35 ...а тут оказывается и наши ЧУБАЙЦЫ нашли золотую жилу.
    Тот же ЛЕХА
    1. Лопатов Сегодня, 15:56
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Что за бред не имеющий аналогов ...

      А где Вы это умудрились разглядеть, про "не имеющие аналогов"?

      Цитата: Тот же ЛЕХА
      фонд похоже тоже не имеет аналогов в мире

      Имеет. К примеру, американская DARPA
      Лопатов
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:05
        К примеру, американская DARPA


        Вот именно что DARPA.



        А где Вы это умудрились разглядеть, про "не имеющие аналогов"?


        Где вы видели мембрану защищающую от вирусов belay

        Для меня это разводилово не имеющее аналогов в мире.

        Наденьте медицинскую повязку стоимостью в 15 рублей...вот вам мембрана...а тут придумали не имеющий аналог...хе хе .

        Такое ощущение что меня тут за барана держат который скушает все... хе хе не имеющие аналоги в мире.
        Тот же ЛЕХА
        1. Wedmak Сегодня, 16:11
          Наденьте медицинскую повязку стоимостью в 15 рублей...вот вам мембрана..

          Которая от вирусов как раз таки не защищает. А всего лишь от бактерий. Разницу между вирусом и бактерией объяснять?
          Wedmak
        2. Лопатов Сегодня, 16:13
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Где вы видели мембрану защищающую от вирусов

          Вы обладаете достаточными знаниями, чтобы утверждать, что это в принципе невозможно? Специалист по мембранным технологиям?

          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Вот именно что DARPA.

          Вы в курсе, что если бы не DARPA, Вы не смогли бы здесь умничать, ибо именно они финансировали разработки, результатом которых стал Интернет?
          Лопатов
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:23
            Вы в курсе, что если бы не DARPA, Вы не смогли бы здесь умничать, ибо именно они финансировали разработки, результатом которых стал Интернет?

            В курсе...и хотелось бы чтобы и наши фонды отметились тем же самым...
            поумничаю ...почему эти фонды не могут ускорить работы по созданию процессоров сопоставимых с процессорами из США на сегодняшний день...кишка тонка.
            Нет надо похвастаться мембраной не имеющей аналогов в мире.
            Тот же ЛЕХА
            1. Лопатов Сегодня, 16:32
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              поумничаю ...почему эти фонды не могут ускорить работы по созданию процессоров сопоставимых с процессорами из США на сегодняшний день...кишка тонка.

              DARPA под 3 млрд. в год финансирование имеет. Примерно в три раза больше, чем годовой бюджет Минобрнауки.
              Не "кишка тонка", денег таких нет.
              Лопатов
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:47
                DARPA под 3 млрд. в год финансирование имеет. Примерно в три раза больше, чем годовой бюджет Минобрнауки.
                Не "кишка тонка", денег таких нет.


                Знаю...и очень этим опечален что у наших ученых и инженеров нет таких финансов.
                Тот же ЛЕХА
            2. Wedmak Сегодня, 16:40
              почему эти фонды не могут ускорить работы по созданию процессоров сопоставимых с процессорами из США на сегодняшний день..

              Зачем быть в роли догоняющего? Но уже пошли в продажу серверы на наших процессорах Эльбрус. Делают персоналку.
              .кишка тонка.

              Всего лишь вопрос финансирования и ответа на вопрос "а оно надо?"
              Wedmak
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:55
                Но уже пошли в продажу серверы на наших процессорах Эльбрус. Делают персоналку.


                Цены у них кусаются...дешевле китайцев брать...но если стоит вопрос безопасности то тут денег жалеть не стоит.
                Тот же ЛЕХА
          2. Александр С. Сегодня, 16:29
            Когда-то люди считали, что человек не может летать.
            И видимо, вы считаете, что не имеющие аналогов могут создать кто угодно, только не наши. Может нам еще всех ученых разогнать...зачем деньги попусту на них тратить. Пусть лучше нам американцы все изобретают. Они ведь могут, в отличие от нас.
            Александр С.
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:33
              И видимо, вы считаете, что не имеющие аналогов могут создать кто угодно, только не наши. Может нам еще всех ученых разогнать...зачем деньги попусту на них тратить


              Нет не считаю...наши ученые могут создать все...если создать им условия для полноценной работы...а разогнать это уже ваши фантазии...я такого не говорил.

              Надо знать меру в рекламе и продвижении своей продукции.
              Тот же ЛЕХА
          3. Оператор Сегодня, 18:02
            Мембрана в коммерческом генераторе азота отделяет молекулы азота от молекул кислорода, воды, углекислого газа и т.д.

            Сделать мембрану, отделяющую молекулы воздуха от на три порядка больших белковых тел типа вирусов, спор растений и т.д. - как два пальца об асфальт.

            Смысл заметки в другом - разработана дешевая противовирусная мембрана.
            Оператор
            1. Wedmak Сегодня, 18:41
              Сделать мембрану, отделяющую молекулы воздуха от на три порядка больших белковых тел типа вирусов, спор растений и т.д. - как два пальца об асфальт.

              Да неужели? Вообще споры растений на порядки больше вирусов. А работа мембранных азотных установок основана на различной скорости проникновения различных газов сквозь мембрану. Но никак не на фильтрации тех от других по типу азот пропускаю, кислород нет.
              Так что вы только что сломали оба пальца об асфальт.
              Wedmak
        3. sergo1914 Сегодня, 16:46
          Мембрану, защищающую от вирусов надевают не на голову так-то.
          sergo1914
  4. Al1977 Сегодня, 15:37
    Какие то вирусы... А где статья уряпатриотов о гибили Гиви и дальнейшее "хунта заплатит", "мы не простим", "скоро мы в Киеве будем" ????? Хотел почитать это...а тут статьи о вирусе..неужели разнарядка не пришла еще???
    Al1977
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:43
      А где статья уряпатриотов о гибили Гиви и дальнейшее "хунта заплатит"


      Смерть ГИВИ это яркий показатель чего стоит руководство ЛДНР...

      Оно ничего не стоит...пустобрехи блин...достали уже ...сколько замечательных командиров убили у них ...и ЗАХАРЧЕНКО и ПЛОТНИЦКИЙ с каждой смертью очередного ГИВИ превращаются для меня в пустое место.
      Тот же ЛЕХА
      1. Al1977 Сегодня, 15:48
        Многим это было понятно с самого начала. Хотел просто почитать самых упоротых, которые либо тролят, либо совсем с логичискими связями в голове проблема.
        Al1977
    2. Лопатов Сегодня, 15:58
      На сайте в разделе "Новости" есть две статьи на эту тему. Каков смысл этого Вашего поста? Работа такая?
      Лопатов
  5. Wedmak Сегодня, 15:53
    О сколько вас повылезало. А что, просто порадоваться за новое изобретение нельзя? Вы хоть бы почитали для начала статью... Там черным по белому написано "значительно превосходит аналоги", а не "не имеющей аналогов".
    Али русский язык выветривается вместе с криками "да у нас все плохо" и "вам все врут"?
    Wedmak
    1. Лопатов Сегодня, 15:59
      Цитата: Wedmak
      Али русский язык выветривается вместе с криками "да у нас все плохо" и "вам все врут"?

      laughing
      Весьма и весьма похоже на то...
      Лопатов
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:17
        Весьма и весьма похоже на то...

        Не могу согласиться...

        орать что у нас все хорошо и не имеет аналогов мире я тоже не могу.
        Сколько лет под МОСКВОЙ существует СКОЛКОВО...
        назовите хоть один прорывной проект осуществленный там...нет их ,а ведь туда вкладываются каждый год миллиарды бюджетных рубликов...где реальная отдача...нет ее.
        На официальном сайте СКОЛКОВО я не увидел сколько бы значимых для страны осуществленных проектов.
        Тот же ЛЕХА
        1. Лопатов Сегодня, 16:24
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Не могу согласиться...

          С чем? В статье нет ничего по "не имеющие аналогов в мире", но Вы каким-то волшебным образом умудрились эту фразу найти...

          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Сколько лет под МОСКВОЙ существует СКОЛКОВО...
          назовите хоть один прорывной проект осуществленный там...нет их

          А какое отношение Сколково имеет к ФПИ?
          Лопатов
        2. Wedmak Сегодня, 16:25
          орать что у нас все хорошо и не имеет аналогов мире я тоже не могу.

          Я тоже не могу. И даже стараюсь критически относится к таким новостям. Но факт есть факт, не все у нас плохо, но и не все хорошо.
          На официальном сайте СКОЛКОВО я не увидел сколько бы значимых для страны осуществленных проектов

          Примеры:
          - Компания «Новас СК» (кластер энергоэффективных технологий) реализует комплекс услуг на основе технологии плазменно-импульсного воздействия на пласт, которая позволяет значительно повысить эффективность добычи нефти и сланцевого газа на скважине
          - Компания «Уральский центр биофармацевтических технологий»(кластер биологических и медицинских технологий) завершила разработку нового противовирусного препарата «Триазавирин» и вывела его на рынок
          - Компания «СПУТНИКС» реализует проект, направленный на разработку и создание микроспутников и бортовых систем по принципу Plug-n-Play.
          - Компания «Аксион РДМ» (кластер ядерных технологий)коммерциализирует технологию использования уникальных ионообменных материалов AXION, которая позволяет извлекать из сложных по составу растворов ионы редких, редкоземельных, благородных металлов, а также радионуклидов цезия.
          - Компания «Телум» (кластер информационных технологий)реализует внедрение технологий связи путём установки мобильной сети 4G внутри здания.

          В общем сами читайте http://innovudm.ru/archives/1359
          Wedmak
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:41
            В общем сами читайте http://innovudm.ru/archives/1359

            Читал и что это как то помогает нашей промышленности диктовать свои условия ЗАПАДУ...они что сразу ринулись закупать эти технологии.
            По моему сейчас нам нужен прорыв в станкостроении...нам нужны новые современные станки для создания ракет нового поколения...нам нужен толчок машиностроению где мы отстали от ЗАПАДА.

            Вообщем разговор на эту тему напоминает качели...можно до бесконечности приводить аргументы как за так и против.
            Тот же ЛЕХА
            1. Wedmak Сегодня, 16:51
              как то помогает нашей промышленности диктовать свои условия ЗАПАДУ

              Эээээ.. зачем? Это прежде всего помогает нашей промышленности и нашим предприятиям.
              По моему сейчас нам нужен прорыв в станкостроении

              Кто бы спорил. Но отрасль серьезная, без огромных вливаний и времени не поднять. Хотя некоторые подвижки уже есть. Знакомьтесь с продукцией: http://www.assz.ru/katalogp.php
              Я вообще был в недоумении, узнав о этом заводе. Думал тут в Астрахани только рыбу ловить умеют, да старенький судостроительный завод на ладан дышит. А вот нифига... Буровые платформы одна за одной сходят.
              Wedmak
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:58
                http://www.assz.ru/katalogp.php


                Спасибо... hi интересно.
                Тот же ЛЕХА
  6. KelWin Сегодня, 16:02
    Само по себе отлично, что сделали, только вот вопрос стоимости за кадром остался...

    А вообще, тут вот http://fpi.gov.ru/ можно почитать, что из себя представляет ФПИ и чем занимается. Ничего общего с задолбавшем Сколково у него нет.
    KelWin
  7. basil200 Сегодня, 16:15
    Цитата: Wedmak
    О сколько вас повылезало. А что, просто порадоваться за новое изобретение нельзя? Вы хоть бы почитали для начала статью... Там черным по белому написано "значительно превосходит аналоги", а не "не имеющей аналогов".
    Али русский язык выветривается вместе с криками "да у нас все плохо" и "вам все врут"?

    Во во из-за таких даже комментарии читать не охота.
    basil200
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:20
    А вот если вирусы мутируют, что происходит весьма часто, то,не станет ли эта мембрана пропускать через себя только опасные, в том числе и смертельные вирусы?
    Изгоняющий либероидов
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:29
      А вот если вирусы мутируют, что происходит весьма часто, то,не станет ли эта мембрана пропускать через себя только опасные, в том числе и смертельные вирусы?


      Мутируют не только вирусы а также и бактерии...
      в глубинах Мирового Океана ученые находят множество неизвестных науке бактерий которые еще изучать да изучать.
      Тот же ЛЕХА
    2. Wedmak Сегодня, 16:31
      А вот если вирусы мутируют,

      Если правильно понял, мембрана фильтрует по размеру объекта, так что хоть замутируйся. Ясно, что не от всех спасет, все же видов вирусов тысячи.
      Wedmak
    3. Александр С. Сегодня, 16:34
      Видимо, мембрана не пропускает вирион..именно как структуру...тело..а не по принципу свой чужой..как живая клетка. Не доросли еще до такого.
      Александр С.
  9. Bersaglieri Сегодня, 16:37
    Тег: "псевдоинновации". Подобные "ядерные фильтры" в Дубне делали еще 40 лет назад.
    Bersaglieri

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