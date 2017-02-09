В США забастовка персонала сорвала испытательный пуск ракеты Minuteman III
Испытательный пуск американской баллистической ракеты Minuteman III был перенесен из-за трудового конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на командование базы ВВС США Ванденберг, где должен был состояться пуск.
«Выбрано новое стартовое окно, которое закрывается в четверг рано утром по местному времени (около 15:00 мск). Этот перенос дает возможность дополнительной подготовки в свете потенциального трудового конфликта» на базе, говорится в заявлении командования.
Инцидент произошел из-за споров об оплате труда подрядчиков Пентагона в частном секторе.
Координатор местной ячейки профсоюзной организации IBT Линн Свенсон сообщила, что «происходящее вызвано спором 13 сотрудников компании RGNext с работодателем».
RGNext является совместным предприятием таких гигантов американского ВПК, как Raytheon и General Dynamics. Это СП с 2015 года работает на подряде Пентагона на базе Ванденберг и космодроме на мысе Канаверал.
Упомянутых «работников RGNext, сравнительно недавно вступивших в профсоюз IBT, не устроили условия предложенных им начальством новых контрактов, и они в понедельник проголосовали за начало забастовки и проведение пикетов у двух въездов на базу Ванденберг», пояснила Свенсон.
Сообщается, что «в рамках предстоящего испытания МБР Minuteman III, головная часть которой содержит оборудование для сбора телеметрической информации, будет выпущена по полигону у атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов».
«Выбрано новое стартовое окно, которое закрывается в четверг рано утром по местному времени (около 15:00 мск). Этот перенос дает возможность дополнительной подготовки в свете потенциального трудового конфликта» на базе, говорится в заявлении командования.
Инцидент произошел из-за споров об оплате труда подрядчиков Пентагона в частном секторе.
Координатор местной ячейки профсоюзной организации IBT Линн Свенсон сообщила, что «происходящее вызвано спором 13 сотрудников компании RGNext с работодателем».
RGNext является совместным предприятием таких гигантов американского ВПК, как Raytheon и General Dynamics. Это СП с 2015 года работает на подряде Пентагона на базе Ванденберг и космодроме на мысе Канаверал.
Упомянутых «работников RGNext, сравнительно недавно вступивших в профсоюз IBT, не устроили условия предложенных им начальством новых контрактов, и они в понедельник проголосовали за начало забастовки и проведение пикетов у двух въездов на базу Ванденберг», пояснила Свенсон.
Сообщается, что «в рамках предстоящего испытания МБР Minuteman III, головная часть которой содержит оборудование для сбора телеметрической информации, будет выпущена по полигону у атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов».
Использованы фотографии: AP Photo/Charlie Riedel