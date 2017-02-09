13:02 09 февраля

В США забастовка персонала сорвала испытательный пуск ракеты Minuteman III

Испытательный пуск американской баллистической ракеты Minuteman III был перенесен из-за трудового конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на командование базы ВВС США Ванденберг, где должен был состояться пуск.

В США забастовка персонала сорвала испытательный пуск ракеты Minuteman III


«Выбрано новое стартовое окно, которое закрывается в четверг рано утром по местному времени (около 15:00 мск). Этот перенос дает возможность дополнительной подготовки в свете потенциального трудового конфликта» на базе, говорится в заявлении командования.


Инцидент произошел из-за споров об оплате труда подрядчиков Пентагона в частном секторе.

Координатор местной ячейки профсоюзной организации IBT Линн Свенсон сообщила, что «происходящее вызвано спором 13 сотрудников компании RGNext с работодателем».

RGNext является совместным предприятием таких гигантов американского ВПК, как Raytheon и General Dynamics. Это СП с 2015 года работает на подряде Пентагона на базе Ванденберг и космодроме на мысе Канаверал.

Упомянутых «работников RGNext, сравнительно недавно вступивших в профсоюз IBT, не устроили условия предложенных им начальством новых контрактов, и они в понедельник проголосовали за начало забастовки и проведение пикетов у двух въездов на базу Ванденберг», пояснила Свенсон.

Сообщается, что «в рамках предстоящего испытания МБР Minuteman III, головная часть которой содержит оборудование для сбора телеметрической информации, будет выпущена по полигону у атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов».

Использованы фотографии: AP Photo/Charlie Riedel
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4
  1. Vitalson Сегодня, 12:53
    Всех спорщиков отправили в Гуантамо! wassat
    Vitalson
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:54
    В США забастовка персонала сорвала испытательный пуск ракеты Minuteman III
    Это, в конце концов демократия! laughing
    Наблюдатель2014
  3. MoJloT Сегодня, 12:57
    Попкорн наверное забыли завести.
    MoJloT
  4. Горменгаст Сегодня, 13:01
    Отлично! Полная демократия.

    Вообще, перед исполнением приказа нужно проводить демократическое голосование - стоит ли исполнять. am Вдруг личный состав не обеспечен памперсами и анальной смазкой? тогда не исполнять! laughing
    Горменгаст

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня