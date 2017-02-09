Крейсер «Варяг» условно уничтожил скоростные цели в стратосфере

Два авиазвена истребителей Су-35, взлетевших с аэродрома Центральная Угловая под Владивостоком, были взяты на сопровождение боевыми расчетами зенитно-ракетного (ЗРК) комплекса "Форт". Самолеты, имитирующие авианалет условного противника и заходившие на крейсер с различных направлений на высотах свыше 15 километров с входом в зону огневого поражения корабля, были условно уничтожены электронными пусками ЗРК "Форт",

Флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг» в ходе отработки элементов второй курсовой задачи (К-2), обнаружил и условно уничтожил высокоскоростные цели в стратосфере, передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного округа.говорится в релизе.Кроме того, экипаж крейсера провел зенитно-ракетные стрельбы по воздушным целям комплексом «Оса-МА».По данным пресс-службы, «в ближайшие дни моряки проведут артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, имитирующим огневые точки и надводный корабль условного противника», а также отработают вопросы противолодочной обороны, борьбы за живучесть и др.В округе пояснили, что «курсовая задача (К-2) – это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения».