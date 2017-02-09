15:24 09 февраля

Крейсер «Варяг» условно уничтожил скоростные цели в стратосфере

Флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг» в ходе отработки элементов второй курсовой задачи (К-2), обнаружил и условно уничтожил высокоскоростные цели в стратосфере, передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного округа.



Два авиазвена истребителей Су-35, взлетевших с аэродрома Центральная Угловая под Владивостоком, были взяты на сопровождение боевыми расчетами зенитно-ракетного (ЗРК) комплекса "Форт". Самолеты, имитирующие авианалет условного противника и заходившие на крейсер с различных направлений на высотах свыше 15 километров с входом в зону огневого поражения корабля, были условно уничтожены электронными пусками ЗРК "Форт",
говорится в релизе.


Кроме того, экипаж крейсера провел зенитно-ракетные стрельбы по воздушным целям комплексом «Оса-МА».

По данным пресс-службы, «в ближайшие дни моряки проведут артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, имитирующим огневые точки и надводный корабль условного противника», а также отработают вопросы противолодочной обороны, борьбы за живучесть и др.

В округе пояснили, что «курсовая задача (К-2) – это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения».

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.narod.ru
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Комментарии 18
  1. 210окв Сегодня, 13:57
    Такие тренировки просто необходимы в наше неспокойное время..Пусть недруги знают,что даже и пытаться нечего..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 14:00
      Плановая нормальная работа , но не все же можно и нужно освещать.
      cniza
      1. klaus16 Сегодня, 14:11
        Нужно, нужно! Пусть население знает, что под защитой. Нефиг молчать про наши успехи.
        klaus16
    2. RussianRoulette Сегодня, 14:35
      Знайте полосатики, «Оса-МА» жив!!! ;)
      RussianRoulette
  2. Волька Сегодня, 13:58
    зачетно, все по плану, и без лишней суеты..
    Волька
    1. Scoun Сегодня, 14:26
      Цитата: Волька
      зачетно, все по плану, и без лишней суеты..

      Я вот себе тоже представил как я "Условно", деловито и спокойно .....
      Жена, раздевайся, подходи... беру тебя на "сопровождение"....., полная боевая готовность! "Условно" нажимаю на кнопку..... )))
      Всё иди... ты условно "поражена"! а как я поражён! wassat
      а вдруг осечка laughing
      Scoun
  3. Zubr Сегодня, 14:08
    Как у нас старшина со Лювова, рыжий и с фамилией Абрамович говорил: "Працюемо хлопци, працюемо"... laughing
    Zubr
    1. 210окв Сегодня, 14:13
      Грузин наверное был... wassat
      Цитата: Zubr
      Как у нас старшина со Лювова, рыжий и с фамилией Абрамович говорил: "Працюемо хлопци, працюемо"... laughing
      210окв
    2. Р36М2 Сегодня, 14:29
      Видать крепкий хозяйственник✡
      Р36М2
  4. Устинов 055 055 Сегодня, 14:15
    НИЧЕГО СЕКРЕТНОГО В ДАННОМ ВОПРОСЕ НЕТ, рутина обычная. Удачи ребятам, они не по наслышке знают что 130 ка может плохо отработать и глкоплекс не подарок. пора уже Славе на модернизацию
    Устинов 055 055
  5. Монархист Сегодня, 14:21
    Не знаю как у других проходили стрельбы, а нас :1 за весь взвод по очереди отстрелялся и "победители". Меньший братан служил в стройбате в Минске и за время службы ниразу из автомата не стрелял
    Монархист
    1. voyaka uh Сегодня, 14:48
      Это что!
      Мне рассказывали, как проходили учебные стрельбы Северного флота КР
      в брежневское время.
      Наблюдателям звонит телефонист сразу после пуска, те отсчитывали сколько надо
      минут и рапортовали начальству: "видели ракету, пролетела над нами".
      И так же рапортовали в конечной точке - полигоне (тоже отсчитав время).
      Куда на самом деле улетали ракеты? Иногда их обломки приносили местные,
      получали спирт. Обломки приносили на полигон.
      Один раз была накладка: пуск отменили, наблюдатели по-пьяни не успели
      снять трубку с предупреждением об этом. Бодро доложили: "видели ракету!"
      "Какую б...л.... ракету!!!????" Так все и вскрылось. laughing
      voyaka uh
      1. Jovanni Сегодня, 15:19
        Прикольная байка! Но кино лучше. "Особенности национальной рыбалки" которое...
        Jovanni
  6. Hariton Laptev Сегодня, 14:26
    Значит скоро в море на боевую. Хорошая новость.
    Hariton Laptev
  7. Громобой Сегодня, 14:34
    "Осу" только надо заменить,а то низколетящие цели смогут прорваться.
    Громобой
  8. SAF Сегодня, 14:40
    Сегодня День Воинской славы крейсера Варяг!
    Я не моряк. Потому и интересуюсь - А что это на фото у корабля якоря так приспущены?
    SAF
  9. Langf Сегодня, 14:48
    Даты в военной истории: 9 февраля 1904 года. Героический бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».
    Langf
  10. роман66 Сегодня, 15:06
    «в ближайшие дни моряки проведут артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, имитирующим огневые точки и надводный корабль условного противника» аааа, так будут все же стрелять из пушек по авиавносцу?
    роман66

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