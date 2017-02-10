Сирийцы дают высокую оценку БТР-82А
Как сообщает «Вестник Мордовии», правительственные войска Сирии продолжают активно использовать БТР-82А, переданные Россией. В интернет-пространство выложены фотоматериалы, запечатлевшие бронетранспортеры вместе с недавно прибывшими в Сирию танками Т-62М.
БТР-82А впервые были замечены у сирийской армии еще в конце августа 2015 года в ходе боев в районе города Латакия. Сирийские военные, успевшие с тех пор освоиться с бронемашиной, подчеркивают преимущества стабилизированной в двух плоскостях 30-мм автоматической пушки 2А72, имеющей боекомплект в 300 выстрелов. Высокую оценку получили маневренные и скоростные характеристики БТР, превосходя по этим показателям старые БМП-1 и в определенных условиях – даже японские джипы и пикапы. БТР выгодно отличается надежностью и простотой в обслуживании. При этом сирийцы желают большей адаптации машины под местные климатические условия. В целом, они признают, что российский БТР-82 является одним из лучших бронетранспортеров в мире и рассматривают службу на нем большой удачей.
БТР-82А впервые были замечены у сирийской армии еще в конце августа 2015 года в ходе боев в районе города Латакия. Сирийские военные, успевшие с тех пор освоиться с бронемашиной, подчеркивают преимущества стабилизированной в двух плоскостях 30-мм автоматической пушки 2А72, имеющей боекомплект в 300 выстрелов. Высокую оценку получили маневренные и скоростные характеристики БТР, превосходя по этим показателям старые БМП-1 и в определенных условиях – даже японские джипы и пикапы. БТР выгодно отличается надежностью и простотой в обслуживании. При этом сирийцы желают большей адаптации машины под местные климатические условия. В целом, они признают, что российский БТР-82 является одним из лучших бронетранспортеров в мире и рассматривают службу на нем большой удачей.