08:53 10 февраля

Сирийцы дают высокую оценку БТР-82А

Как сообщает «Вестник Мордовии», правительственные войска Сирии продолжают активно использовать БТР-82А, переданные Россией. В интернет-пространство выложены фотоматериалы, запечатлевшие бронетранспортеры вместе с недавно прибывшими в Сирию танками Т-62М.

Сирийцы дают высокую оценку БТР-82А


БТР-82А впервые были замечены у сирийской армии еще в конце августа 2015 года в ходе боев в районе города Латакия. Сирийские военные, успевшие с тех пор освоиться с бронемашиной, подчеркивают преимущества стабилизированной в двух плоскостях 30-мм автоматической пушки 2А72, имеющей боекомплект в 300 выстрелов. Высокую оценку получили маневренные и скоростные характеристики БТР, превосходя по этим показателям старые БМП-1 и в определенных условиях – даже японские джипы и пикапы. БТР выгодно отличается надежностью и простотой в обслуживании. При этом сирийцы желают большей адаптации машины под местные климатические условия. В целом, они признают, что российский БТР-82 является одним из лучших бронетранспортеров в мире и рассматривают службу на нем большой удачей.




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Комментарии 15
  1. Мар.Тира Сегодня, 08:21
    Хотят что бы мы им кондиционеры поставили что ли?Пусть сами и ставят.Про оплату поставок по моему там речь и не идёт,всё покрыто мраком.Ещё условия ставят.В наших условиях печки нужны!
    Мар.Тира
    1. midivan Сегодня, 08:27
      Цитата: Мар.Тира
      .В наших условиях печки нужны!

      Угууу, например в Астрахани летом wink
      midivan
    2. VadimSh Сегодня, 08:29
      нет я не думаю, что хотят кондиционеры, нечто другое, конкретное к данному ТВД
      VadimSh
    3. Mik13 Сегодня, 08:43
      Цитата: Мар.Тира
      Хотят что бы мы им кондиционеры поставили что ли?Пусть сами и ставят.Про оплату поставок по моему там речь и не идёт,всё покрыто мраком.Ещё условия ставят.В наших условиях печки нужны!

      Ну насколько я помню БТР-80, у него вечные проблемы с охлаждением даже в наших климатических условиях. Из-за этого приходится ездить с поднятой крышкой МТО.
      Например:

      А БТР-82 явно немного поправился, по сравнению с БТР-80. Так что для условий Сирии с системой охлаждения что-то делать придется.
      Mik13
      1. Мар.Тира Сегодня, 08:48
        Я про это и писал ранее?Пишут что есть проблемы,а какие ноль?Догадывайтесь сами?
        Мар.Тира
  2. Баракуда Сегодня, 08:22
    превосходя по этим показателям старые БМП-1

    Нашли с чем сравнивать. С БА-64 еще бы сравнили. Конечно классная машина,слов нет.
    Баракуда
    1. Серый брат Сегодня, 08:41
      Цитата: Баракуда
      превосходя по этим показателям старые БМП-1
      Нашли с чем сравнивать. С БА-64 еще бы сравнили

      Бэхи там за скорость ценятся - попасть по ним трудно.
      БМП-1, в этом плане, многие современные машины за пояс заткнёт.
      Серый брат
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
  3. Altona Сегодня, 08:23
    Принципы заложенные в нашей технике-максимальная живучесть и высокая ремонтопригодность в полевых условиях.
    Altona
  4. капрал Сегодня, 08:24
    Сирийцы дают высокую оценку БТР-82А

    1-на халяву
    2- ну, за неимением горничной- пользуют конюха wassat
    сирийцы желают большей адаптации машины под местные климатические условия

    На наших машинах буржуйская прихоть вроде кондиционера- не ставится. soldier
    капрал
  5. ShadowCat Сегодня, 08:25
    Машинка хороша. Но вот кондера там чую нет. И печку не выкинешь. Проблема пустыни: днем жара, ночью дубак.
    ShadowCat
    1. Серый брат Сегодня, 08:38
      Цитата: ShadowCat
      Но вот кондера там чую нет.

      С 2014-го года ставят, до этого не было.
      Серый брат
  6. VadimSh Сегодня, 08:30
    скорее всего воздушные фильтра и систему охлаждения
    VadimSh
  7. Мар.Тира Сегодня, 08:32
    Цитата: midivan
    Цитата: Мар.Тира
    .В наших условиях печки нужны!

    Угууу, например в Астрахани летом wink

    Астрахань не есть вся Россия,хотя и не скрываю,что времена когда для обогрева экипажа нужно было разводить костёр должны отойти окончательно.
    Мар.Тира
  8. Мар.Тира Сегодня, 08:34
    Цитата: VadimSh
    нет я не думаю, что хотят кондиционеры, нечто другое, конкретное к данному ТВД

    Может быть.Поставить дополнительные воздушные фильтры,систему охлаждения добавить?Про это ноль информации?
    Мар.Тира
  9. Громобой Сегодня, 08:49
    Пусть газетами обклеют---ещё брутальней будет смотреться good
    Если жёлтой прессой,то ещё и маскировка сразу под песчанку.
    Громобой

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