12:19 10 февраля

Грибаускайте усмотрела в учениях «Запад-2017» войну с НАТО

Как сообщает газета "Взгляд", президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что, концентрируя многочисленные и «агрессивные» силы в рамках совместных учений «Запад-2017», Россия и Белоруссия демонстративно готовятся к войне с Западом.



Стратегические учения «Запад-2017» предполагается провести в сентябре текущего года. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, при их планировании будет учтена ситуация у границ Союзного государства, связанная с ростом активности НАТО.


Д. Грибаускайте традиционно делает антироссийские заявления: об агрессии РФ, планах захвата Прибалтики, Европы, ядерных ударов по странам НАТО, гибридной войне и многое другое. Хотя Владимир Путин заявлял, то Россия ни на кого нападать не собирается, по его словам, это «смешно, глупо и немыслимо». «Накрученная» таким образом «российская угроза» позволяла Д. Грибаускайте неоднократно требовать увеличения присутствия войск НАТО в Прибалтике. В июле 2016 года она призывала Германию не оглядываться на прошлое и защитить Литву от России. В ноябре 2015 года литовский президент заявила о намерении добиваться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».

Литва, управляемая ставленниками США, входит в антироссийский пояс, сформированный у границ РФ в постсоветский период. Наряду с ней в его составе значатся Эстония, Латвия, Польша, Украина. Во всех этих странах идет беспочвенное разжигание русофобской истерии, призванной вызвать у населения неприязнь к России.


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Комментарии 25
  1. Копчёный Сегодня, 10:50
    Ну, Россия да, мы вообще агрессивные шописец, а вот бацка говорит он не такой.
    Наговариваешь, Даля!
    Копчёный
    1. Офицер запаса Сегодня, 11:02
      "В ноябре 2015 года литовский президент заявила о намерении добиваться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».


      Ну передергивать и искажать факты ее научили давно - в славном комсомольском и партийном прошлом, отягощенным предоставлением своеобразных интимных услуг.
      А если говорить о возмещении долгов, то эта тема весьма интересна. Нужно только кроме денег, которые потратил Петр Первый на покупку этих земель, посчитать стоимость промышленного потенциала, потов и инфраструктуры, которые создал в Прибалтике СССР. Это я еще про границы не говорю, а то и после Великой Отечественной подарков наполучали.
      Офицер запаса
      1. Копчёный Сегодня, 11:07
        Да, прав был старина Байрон :)
        Копчёный
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:43
          Как сообщает газета "Взгляд", президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что, концентрируя многочисленные и «агрессивные» силы в рамках совместных учений «Запад-2017», Россия и Белоруссия демонстративно готовятся к войне с Западом.

          Похоже , у этой комсомольской активистки вапще интеллект выключился (если он , конечно , был) . Хотя чему удивляться - каков хозяин , таков и раб . Коли уж матрасные сенаторы называют прибалтийские страны Балканами ...
          bouncyhunter
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:56
            а он у нее был?всю жизнь ее тянут как куклу за веревочки,как дернут,так и исполнит,так что это литовская Мальвина,девочка с фарфоровой головой.
            Ратник с пулеметом
  2. Александр С. Сегодня, 10:51
    Да..это учение подготовка к войне с нато..и че?
    Александр С.
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:16
      Как это че?
      А противоречие нормам ЕС?
      Они же теперь спать спокойно не смогут....
      Скептик-Самоучка
  3. pexotinec Сегодня, 10:54
    Видать Даля с грибами давно не расстается laughing
    pexotinec
  4. HAM Сегодня, 10:54
    Простите за глупый вопрос:Литва, это-Запад?Или особо приближённые к Западу?
    HAM
  5. Pete Mitchell Сегодня, 10:55
    Все охотники знают: подранков оставлять нельзя. И даля такой же подранок кпсс, активистка фигова. На момент развала Союза диссертацию по коммунизму защищала,а переоделась в прыжке так быстро..
    Pete Mitchell
  6. ИмПерц Сегодня, 10:56
    Может надо не обращать внимание на мосек? Собака лает - караван идёт и про Крылова иногда вспоминать надо, чтобы не реагировать так на лай из Прибалтики.
    ИмПерц
  7. sgazeev Сегодня, 10:56
    Присутствует обида,КГБ забирало всю выручку от постельных сцен Дальки. drinks
    sgazeev
  8. fif21 Сегодня, 10:57
    Да являются , и что? Любые учения, это подготовка к войне. И радуйся грибы и скалка , что она еще не началась bully
    fif21
  9. KIBL Сегодня, 10:57
    У этой старайтесь обкомовской швали климакс окончательно победил деятельность черепной коробки!Гореть в аду мымре,сделала из своей страны мишень!
    KIBL
  10. Громобой Сегодня, 11:00
    Вовремя задумали провести большие учения.
    Там надо провести проверку войск и крепости нашего боевого содружества.
    Громобой
  11. Смог Сегодня, 11:00
    Даля, Даля.
    Бабетта идет на войну!
    Смог
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:23
      Смог hi В унисон вашему комменту.
      Даля проснувшись утром под звуки речёвки пробегающих под окнами американских содат.Подошла к зеркалу.И пудря носик.Томно тяжело вздохнув.Произнесла:
      - Эх, где мои 17 лет.
      laughing
      Наблюдатель2014
  12. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 11:04
    Чтобы реально напугать своих жителей,надо добавлять,что правительство Литвы уже собрало чемоданы и готовится тякать куда глаза глядят... А то уже со своими "угрозами" ,мало того что пластинку исцарапали,так еще и иголку стерли.
    КИБЕРНИНДЗЯ
  13. демотиватор Сегодня, 11:04
    Любая армия, даже литовская должна быть готова к войне. Для этого они, армии и создаются. А учения - это важный элемент подготовки ВС страны к их боевому применению. Это же азы, так сказать.
    демотиватор
  14. Machete Сегодня, 11:12
    Сколько же на западе идиотов!
    Machete
  15. polev66 Сегодня, 11:31
    лучше бы она дальше по гостиницам работала , параноик прибалтийский
    polev66
  16. Monster_Fat Сегодня, 11:36
    "Грибынеотпускайте" как всегда- находится под влиянием галлюциногенов.... Это ее обычное состояние, не удивляйтесь.
    Monster_Fat
  17. faiver Сегодня, 11:45
    господи эта шавка бы заткнулась, в случае войны от литвы мало что останеца...
    faiver
  18. Мавр Сегодня, 11:47
    Согласно исследованиям психологов женщины. панически боящиеся изнасилования втайне мечтают об этом laughing laughing laughing
    Мавр
  19. LÄRZ Сегодня, 11:52
    В июле 2016 года она призывала Германию не оглядываться на прошлое и защитить Литву от России.
    В Германии не оглядываются на прошлое, а помнят его. И чем для них закончилась прошлая "защита" не забывают. Хочешь защитить свою Литву от России- защищай своими силами.
    LÄRZ

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