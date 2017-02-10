Грибаускайте усмотрела в учениях «Запад-2017» войну с НАТО
Как сообщает газета "Взгляд", президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что, концентрируя многочисленные и «агрессивные» силы в рамках совместных учений «Запад-2017», Россия и Белоруссия демонстративно готовятся к войне с Западом.
Стратегические учения «Запад-2017» предполагается провести в сентябре текущего года. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, при их планировании будет учтена ситуация у границ Союзного государства, связанная с ростом активности НАТО.
Д. Грибаускайте традиционно делает антироссийские заявления: об агрессии РФ, планах захвата Прибалтики, Европы, ядерных ударов по странам НАТО, гибридной войне и многое другое. Хотя Владимир Путин заявлял, то Россия ни на кого нападать не собирается, по его словам, это «смешно, глупо и немыслимо». «Накрученная» таким образом «российская угроза» позволяла Д. Грибаускайте неоднократно требовать увеличения присутствия войск НАТО в Прибалтике. В июле 2016 года она призывала Германию не оглядываться на прошлое и защитить Литву от России. В ноябре 2015 года литовский президент заявила о намерении добиваться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».
Литва, управляемая ставленниками США, входит в антироссийский пояс, сформированный у границ РФ в постсоветский период. Наряду с ней в его составе значатся Эстония, Латвия, Польша, Украина. Во всех этих странах идет беспочвенное разжигание русофобской истерии, призванной вызвать у населения неприязнь к России.
Стратегические учения «Запад-2017» предполагается провести в сентябре текущего года. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, при их планировании будет учтена ситуация у границ Союзного государства, связанная с ростом активности НАТО.
Д. Грибаускайте традиционно делает антироссийские заявления: об агрессии РФ, планах захвата Прибалтики, Европы, ядерных ударов по странам НАТО, гибридной войне и многое другое. Хотя Владимир Путин заявлял, то Россия ни на кого нападать не собирается, по его словам, это «смешно, глупо и немыслимо». «Накрученная» таким образом «российская угроза» позволяла Д. Грибаускайте неоднократно требовать увеличения присутствия войск НАТО в Прибалтике. В июле 2016 года она призывала Германию не оглядываться на прошлое и защитить Литву от России. В ноябре 2015 года литовский президент заявила о намерении добиваться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».
Литва, управляемая ставленниками США, входит в антироссийский пояс, сформированный у границ РФ в постсоветский период. Наряду с ней в его составе значатся Эстония, Латвия, Польша, Украина. Во всех этих странах идет беспочвенное разжигание русофобской истерии, призванной вызвать у населения неприязнь к России.