12:23 10 февраля

Украина уверенно опустошает подземные хранилища газа

Украина продолжает отбор газа из подземных газовых хранилищ. За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ПАО «Укртрансгаз», из ПХГ изъято "для внутренних нужд" около 85 млн кубометров «голубого топлива». При этом объём газа, находящегося в подземных хранилищах Украины, сократился до 9,3 млрд куб. м, что составляет около трети от общих объёмов ПХГ.

Украина уверенно опустошает подземные хранилища газа


На существенное по своим масштабам изъятие газа из ПХГ Украину вынуждает острая нехватка топлива. Свой вклад внесли и суровые по украинским меркам морозы, которые в течение всей недели царят на большей части территории «незалежной».


Изъятия газа из ПХГ ставит под угрозу транзит «голубого топлива» из России в страны Европейского союза, осуществляющийся на основании контракта. 30%-го заполнения подземных хранилищ явно не хватает для обеспечения потребностей самой Украины и поддержке транзита. В ПАО «Укртрансгаз» утверждают, что в ближайшее время «проведут закачку поступающего газа от европейских партнёров». Тут же приводится статистика по так называемому реверсу. Статистику публикует информационная служба УНН:
За сутки поступило из Словакии 40,57 млн куб.м, из Польши - 3,98 млн куб.м, из Венгрии - 3,14 млн куб.м газа.


Как видно, это вдвое меньше тех объёмов, которые Украина отобрала из ПХГ и истратила для срочной компенсации нехватки топлива. При этом в Киеве продолжают гордиться тем, что "не купили ни кубометра газа у России". Газ, поступающий, к примеру, из Венгрии, по цене, выше предложенной "Газпромом", украинская сторона, судя по всему, желает представлять "венгерским"...


Использованы фотографии: Корреспондент
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Комментарии 24
  1. Смог Сегодня, 11:05
    Че х о хлы, зима никак не кончится?
    Смог
    1. RBLip Сегодня, 11:16
      Цитата: Смог
      Че х о хлы, зима никак не кончится?

      RBLip
      1. Смог Сегодня, 11:26
        Ну педалик у нас известный "новатор" в газовых вопросах.
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:36
          Костя , привет ! hi drinks Скакуасы в очередной раз демонстрируют хитрозадость . А гейропейцы пусть надевают намордники и радуются , как пацаки . wassat
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 11:47
            Цитата: bouncyhunter
            Костя , привет ! hi drinks Скакуасы в очередной раз демонстрируют хитрозадость . А гейропейцы пусть надевают намордники и радуются , как пацаки . wassat

            Паша, приветствую! Вся их хитрозадость просчитывается на раз-два.И длится это с незапамятных времен.Просто раньше на это глаза закрывали, ну как же братья, кочергу им в зад по самые гланды.
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:55
              Ну не даром же они изобрели новый вид энергоносителей - стибреный газ ... А кочерги маловато будет ... Ухват печной ...
              bouncyhunter
          2. volodya Сегодня, 12:03
            Цитата: bouncyhunter
            Костя , привет ! hi drinks Скакуасы в очередной раз демонстрируют хитрозадость . А гейропейцы пусть надевают намордники и радуются , как пацаки . wassat

            На счёт хитрозадости,вспомнился анекдот про деда,точно с Украины дедок!
            volodya
    2. Венд Сегодня, 11:28
      Цитата: Смог
      Че х о хлы, зима никак не кончится?

      А может дело не в зиме. А в том, что власть держащие на Украине поняли, осталось не долго, вот начинают дербанить последнее.
      Венд
      1. Смог Сегодня, 11:39
        А в том, что власть держащие на Украине поняли

        Да они, власть держащие, уже давно поняли что дербанить окраину надо, ибо весь этот кордебалет вечно продолжаться не может.
        А вообще то украинский политикум это такой политикум, что понять его невозможно.
        Кричать - Крым вернись и тут же перекрывать воду и взрывать опоры ЛЭП
        Кричать Донбасс украинский и тут же обстреливать жилые микрорайоны
        Устраивать факельные шествия с портретами пособников фашистов и говорить что вна украине нацизма нет. Да и еще куча примеров.
        Нет, ну просто в голове не укладывается этот идиотизм.
        Смог
  2. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 11:06
    От перестановки слагаемых,газ все равно-РОССИЙСКИЙ...
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. Pharao7766 Сегодня, 11:09
      Так еще и выгодней!
      Продавать в Европу по рыночной цене или в 404 со скидкой (как у нас любят).
      Так что в наваре все кроме скакунов.
      Pharao7766
      1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 11:15
        Нуууууу... Я сильно сомневаюсь,но основная часть "попрыгунчиков" кем то финансируются...Хотя... 2019 год не за горами,вот что потом будет? Почем кстати тонна металлолома на Украине стоит?
        КИБЕРНИНДЗЯ
        1. Pharao7766 Сегодня, 11:51
          Судя по объявам и новостям безнес стремительно растёт )))
          http://prom.ua/Lom-metalla?no_redirect=1

          Я так понимаю что и спрос на лопаты, БУ экскаваторы и резаки тоже пойдёт в гору.
          Pharao7766
  3. WAN Сегодня, 11:14
    Ёжики кололись и плакали, но продолжали жрать кактус..
    WAN
  4. pexotinec Сегодня, 11:15
    Кто то у них конкретно себе карман набивает этим реверсом. Обычно на халяву всегда рассчитывали, а тут на порядок дороже. Парадокс. Хотя умом хохлов сейчас не поймешь.
    pexotinec
    1. конёк-горбунок Сегодня, 11:57
      Цитата: pexotinec
      Кто то у них конкретно себе карман набивает этим реверсом


      Да не реверсируют они ничего,тупо отбирают из трубы,плюс берут с нас деньги якобы за транзит в Европу

      404, что выгодней реверс или прямые поставки из РФ?
      https://aftershock.news/?q=node/327915
      конёк-горбунок
  5. Machete Сегодня, 11:16
    Их счастье, что уже февраль. Скоро потеплеет.
    Machete
  6. LÄRZ Сегодня, 11:21
    За сутки поступило из Словакии 40,57 млн куб.м, из Польши - 3,98 млн куб.м, из Венгрии - 3,14 млн куб.м газа.
    Ну чтобы весь газ окончательно и бесповоротно считался бы украинским, необходимо договориться о его реверсе из Китая.
    LÄRZ
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:04
      бесповоротный украинский газ у низ только из дуп вылетает во время прыжков.уже за 3 года могли бы освоить хотя бы данную технологию,но характерные тупость,лень и жажда халявы мешают
      Ратник с пулеметом
  7. Доктор Бармалей Сегодня, 11:42
    Украина уверенно опустошает подземные хранилища газа

    Доктор Бармалей
  8. Горменгаст Сегодня, 11:42
    Ситуация все еще в подвешенном состоянии; неясно - хватит газа или нет. Излишка точно не будет, но вот впритык при ранней весне хватить может. sad Прошлые два года зима заканчивалась с комфортным излишком, а сейчас ук-ры заставляют нервничать европейцев (как потребителей) и даже Газпром (как поставщика). Бюргеры точно не замерзнут - они всегда могут OPAL распечатать, наплевав на еврокомиссию, а вот болгарские, молдавские борцуны с Россией и даже венгерские "агенты влияния" пострадать могут.
    Горменгаст
  9. BAI Сегодня, 11:45
    Тем не менее - перезимуют.
    BAI
  10. Слон Сегодня, 11:54
    Газ, поступающий, к примеру, из Венгрии, по цене, выше предложенной "Газпромом"
    Как-то не совсем понятно. Надо все посчитать экспертам из РФ. Может украм выгодней качать из Венгрии, компенсируя все с лихвой на транзите за счет РФ? Ведь если будут покупать для себя у РФ, тогда не будут иметь от транзита в Европу!?
    Слон
  11. biserino Сегодня, 11:58
    Цитата: Горменгаст
    а вот болгарские, молдавские борцуны с Россией и даже венгерские "агенты влияния" пострадать могут.


    Мьi надлежно оплачиваем Газпрому. Так, если чего- вьi с хохлами разберитесь. am
    biserino

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