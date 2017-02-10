Украина уверенно опустошает подземные хранилища газа
Украина продолжает отбор газа из подземных газовых хранилищ. За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ПАО «Укртрансгаз», из ПХГ изъято "для внутренних нужд" около 85 млн кубометров «голубого топлива». При этом объём газа, находящегося в подземных хранилищах Украины, сократился до 9,3 млрд куб. м, что составляет около трети от общих объёмов ПХГ.
На существенное по своим масштабам изъятие газа из ПХГ Украину вынуждает острая нехватка топлива. Свой вклад внесли и суровые по украинским меркам морозы, которые в течение всей недели царят на большей части территории «незалежной».
Изъятия газа из ПХГ ставит под угрозу транзит «голубого топлива» из России в страны Европейского союза, осуществляющийся на основании контракта. 30%-го заполнения подземных хранилищ явно не хватает для обеспечения потребностей самой Украины и поддержке транзита. В ПАО «Укртрансгаз» утверждают, что в ближайшее время «проведут закачку поступающего газа от европейских партнёров». Тут же приводится статистика по так называемому реверсу. Статистику публикует информационная служба УНН:
Как видно, это вдвое меньше тех объёмов, которые Украина отобрала из ПХГ и истратила для срочной компенсации нехватки топлива. При этом в Киеве продолжают гордиться тем, что "не купили ни кубометра газа у России". Газ, поступающий, к примеру, из Венгрии, по цене, выше предложенной "Газпромом", украинская сторона, судя по всему, желает представлять "венгерским"...
На существенное по своим масштабам изъятие газа из ПХГ Украину вынуждает острая нехватка топлива. Свой вклад внесли и суровые по украинским меркам морозы, которые в течение всей недели царят на большей части территории «незалежной».
Изъятия газа из ПХГ ставит под угрозу транзит «голубого топлива» из России в страны Европейского союза, осуществляющийся на основании контракта. 30%-го заполнения подземных хранилищ явно не хватает для обеспечения потребностей самой Украины и поддержке транзита. В ПАО «Укртрансгаз» утверждают, что в ближайшее время «проведут закачку поступающего газа от европейских партнёров». Тут же приводится статистика по так называемому реверсу. Статистику публикует информационная служба УНН:
За сутки поступило из Словакии 40,57 млн куб.м, из Польши - 3,98 млн куб.м, из Венгрии - 3,14 млн куб.м газа.
Как видно, это вдвое меньше тех объёмов, которые Украина отобрала из ПХГ и истратила для срочной компенсации нехватки топлива. При этом в Киеве продолжают гордиться тем, что "не купили ни кубометра газа у России". Газ, поступающий, к примеру, из Венгрии, по цене, выше предложенной "Газпромом", украинская сторона, судя по всему, желает представлять "венгерским"...
Использованы фотографии: Корреспондент