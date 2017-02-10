Войсковые испытания автоматов для экипировки «Ратник» продлятся до конца года
Штатный автомат для экипировки солдата будущего «Ратник» будет выбран в конце текущего года, передает РИА Новости сообщение гендиректора предприятия-разработчика экипировки – ЦНИИТОЧМАШ Дмитрия Семизорова.
Ранее гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко заявлял журналистам, что автомат для «Ратника» должен быть определен осенью 2016 года.
Как сообщал замминистра обороны Юрий Борисов, автомат будет выбран по итогам опытной эксплуатации, которая проходит во всех 4-х военных округах России.
Агентство напоминает, что экипировка второго поколения «Ратника» объединяет современное стрелковое оружие и около 10-ти различных подсистем, в том числе комплекты защиты, средства связи разведки. К 2020 году планируется обеспечить такой экипировкой практически всех военнослужащих Сухопутных войск.
Ранее гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко заявлял журналистам, что автомат для «Ратника» должен быть определен осенью 2016 года.
Продолжается опытная войсковая эксплуатация автоматов АК-12, АК 103-3 (разработки концерна "Калашников"), А 545, А 762 (разработки завода имени Дегтярева). Принятие решения ожидается в конце 2017 года,сказал Семизоров.
Как сообщал замминистра обороны Юрий Борисов, автомат будет выбран по итогам опытной эксплуатации, которая проходит во всех 4-х военных округах России.
Агентство напоминает, что экипировка второго поколения «Ратника» объединяет современное стрелковое оружие и около 10-ти различных подсистем, в том числе комплекты защиты, средства связи разведки. К 2020 году планируется обеспечить такой экипировкой практически всех военнослужащих Сухопутных войск.
Использованы фотографии: РИА Новости. Михаил Воскресенский