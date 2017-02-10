15:16 10 февраля

Войсковые испытания автоматов для экипировки «Ратник» продлятся до конца года

Штатный автомат для экипировки солдата будущего «Ратник» будет выбран в конце текущего года, передает РИА Новости сообщение гендиректора предприятия-разработчика экипировки – ЦНИИТОЧМАШ Дмитрия Семизорова.

Войсковые испытания автоматов для экипировки «Ратник» продлятся до конца года


Ранее гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко заявлял журналистам, что автомат для «Ратника» должен быть определен осенью 2016 года.


Продолжается опытная войсковая эксплуатация автоматов АК-12, АК 103-3 (разработки концерна "Калашников"), А 545, А 762 (разработки завода имени Дегтярева). Принятие решения ожидается в конце 2017 года,
сказал Семизоров.

Как сообщал замминистра обороны Юрий Борисов, автомат будет выбран по итогам опытной эксплуатации, которая проходит во всех 4-х военных округах России.

Агентство напоминает, что экипировка второго поколения «Ратника» объединяет современное стрелковое оружие и около 10-ти различных подсистем, в том числе комплекты защиты, средства связи разведки. К 2020 году планируется обеспечить такой экипировкой практически всех военнослужащих Сухопутных войск.

Использованы фотографии: РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Комментарии 14
  1. андрей юрьевич Сегодня, 14:08
    Войсковые испытания автоматов для экипировки «Ратник» продлятся до конца года
    да как то привычно...корабли переносим,чего автоматы не перенести... который год уже как кошка с мясом,с двумя автоматами носятся...негде испытать по полной,и решить? или лобби у каждого мощное?
    андрей юрьевич
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:09
    Штатный автомат для экипировки солдата будущего «Ратник» будет выбран в конце текущего года, передает РИА Новости сообщение гендиректора предприятия-разработчика экипировки – ЦНИИТОЧМАШ Дмитрия Семизорова.

    Да достали!!!!!! Когда уже разродимся?!
    НЕКСУС
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:12
      Цитата: НЕКСУС
      Да достали!!!!!! Когда уже разродимся?!

      похоже Андрей, у нас к 20му году,настоящий прорыв будет..завалят враз всем-кораблями,автоматами,рактами и пр...
      андрей юрьевич
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:17
        Цитата: андрей юрьевич
        похоже Андрей, у нас к 20му году,настоящий прорыв будет..завалят враз всем-кораблями,автоматами,рактами и пр...

        Тезка,у тебя авоська-сетка есть?Помнишь такие? Будет куда складывать.
        Меня всегда удивлял один момент,про плач,что денег нет...посмотри фильм о строительстве БАМа...и особенно ,обрати внимание на то,что на пути его,есть места ,в которых драгоценные камни лежат под ногами,причем в прямом смысле слова. Не помню точно ,как одно из таких месторождений называется,но еще при Союзе было подсчитано,что одно такое месторождение способно дать 30 триллионов долларов чистой прибыли в казну государства...Вот так...
        НЕКСУС
  3. MURANO Сегодня, 14:13
    Это уже как анекдот звучит
    MURANO
  4. cariperpaint Сегодня, 14:13
    да достали... вам их что ли использовать?
    cariperpaint
  5. cariperpaint Сегодня, 14:16
    отложенный выбор как минимум означает что выбрать надо лучшее. что за сопли? в разы бы хуже было если бы схватили первое что нравится.
    cariperpaint
    1. Вояджер Сегодня, 14:18
      Полностью соглашусь
      Вояджер
    2. НЕКСУС Сегодня, 14:27
      Цитата: cariperpaint
      отложенный выбор как минимум означает что выбрать надо лучшее. что за сопли

      Уважаемый,тут вопрос не о лучшем то стоит,а о том,у кого лобби толще и длиннее. А-545 обьективно лучше,при этом не уступает по "неубиваемости" калашу...только он дороже слегка в производстве и немного сложнее. И кстати,первый тур испытаний ,еще АЕК-941 выиграл у АК-12...но после ,почему-то ,результаты испытаний сравнитльных оказались не конечными,и АК-12 отправили на доработку.
      НЕКСУС
      1. cariperpaint Сегодня, 14:38
        его отвергли?
        cariperpaint
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:47
          Цитата: cariperpaint
          его отвергли?

          В том то и дело ,что нет...а вот автомат Никонова сняли с испытаний....По оговоренным правилам,автомат-победитель должен был пойти в серию и в войска,но с АЕК-971 этого почему то не произошло,и назначили "второй тур" испытаний,которого не должно было быть.
          В моем предыдущем посте ошибся,не АЕК-941,а АЕК-971. Извините,пишу быстро ...
          НЕКСУС
      2. cariperpaint Сегодня, 14:42
        лично я вижу что при сильном лобби другой образец толкается. или есть другие предположения с чего затяжка?
        cariperpaint
  6. cherkas.oe Сегодня, 14:56
    Ну бляха-муха, в 15-ом говорили что выберут в 16-ом, в 16-ом говорили что выберут в 17-ом, а теперь те же яйца, только в профиль. уже пора бы определиться, какие яйца в какую корзину. Или мозгов не хватает?
    cherkas.oe
  7. Skubudu Сегодня, 15:00
    Штатный автомат для экипировки солдата будущего «Ратник» будет выбран в конце текущего года

    И это будет АК-74М
    Skubudu

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