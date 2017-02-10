F-16 станет настоящим долгожителем
ВВС США заказали у компании Lockheed Martin модернизацию 343-х истребителей F-16 Fighting Falcon, что позволит продлить их срок службы до 2048 года, передает Warspot сообщение журнала «Popular Mechanics».
Истребитель разработан еще в 1970-е, за это время выпущено свыше 4500 единиц, которые стоят на вооружении ВВС 25-ти стран.
«Изначально производитель заявил срок службы как минимум 8000 летных часов для каждого истребителя, при этом испытания, проведенные в 2015 году, показали, что ресурс самолета может быть продлен до 12 000 часов. Кроме того, тестирования, проведенные в прошлом году, доказали, что конструкция F-16 Fighting Falcon значительно надежнее, чем предполагалось ранее», – говорится в публикации.
Как отметили в компании, при должном обслуживании и замене некоторых элементов «F-16 может налетать не менее 14 000 часов».
Командование ВВС США заказало модернизацию 300 одноместных и 43-х – двухместных истребителей. Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 2028 года. «Учитывая то, что среднегодовой налет самолета составляет 300 часов, ресурса обновленных F-16 хватит еще на 20 лет боевой службы, и они смогут использоваться до 2048 года», – пишет журнал.
Многофункциональный легкий истребитель 4-го поколения F-16 поступил на вооружение в 1979 г, и по сей день является одной из передовых машин благодаря постоянной модернизации.
Истребитель разработан еще в 1970-е, за это время выпущено свыше 4500 единиц, которые стоят на вооружении ВВС 25-ти стран.
«Изначально производитель заявил срок службы как минимум 8000 летных часов для каждого истребителя, при этом испытания, проведенные в 2015 году, показали, что ресурс самолета может быть продлен до 12 000 часов. Кроме того, тестирования, проведенные в прошлом году, доказали, что конструкция F-16 Fighting Falcon значительно надежнее, чем предполагалось ранее», – говорится в публикации.
Как отметили в компании, при должном обслуживании и замене некоторых элементов «F-16 может налетать не менее 14 000 часов».
Командование ВВС США заказало модернизацию 300 одноместных и 43-х – двухместных истребителей. Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 2028 года. «Учитывая то, что среднегодовой налет самолета составляет 300 часов, ресурса обновленных F-16 хватит еще на 20 лет боевой службы, и они смогут использоваться до 2048 года», – пишет журнал.
Многофункциональный легкий истребитель 4-го поколения F-16 поступил на вооружение в 1979 г, и по сей день является одной из передовых машин благодаря постоянной модернизации.
Использованы фотографии: TechEBlog