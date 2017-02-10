15:17 10 февраля

F-16 станет настоящим долгожителем

ВВС США заказали у компании Lockheed Martin модернизацию 343-х истребителей F-16 Fighting Falcon, что позволит продлить их срок службы до 2048 года, передает Warspot сообщение журнала «Popular Mechanics».



Истребитель разработан еще в 1970-е, за это время выпущено свыше 4500 единиц, которые стоят на вооружении ВВС 25-ти стран.


«Изначально производитель заявил срок службы как минимум 8000 летных часов для каждого истребителя, при этом испытания, проведенные в 2015 году, показали, что ресурс самолета может быть продлен до 12 000 часов. Кроме того, тестирования, проведенные в прошлом году, доказали, что конструкция F-16 Fighting Falcon значительно надежнее, чем предполагалось ранее», – говорится в публикации.

Как отметили в компании, при должном обслуживании и замене некоторых элементов «F-16 может налетать не менее 14 000 часов».

Командование ВВС США заказало модернизацию 300 одноместных и 43-х – двухместных истребителей. Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 2028 года. «Учитывая то, что среднегодовой налет самолета составляет 300 часов, ресурса обновленных F-16 хватит еще на 20 лет боевой службы, и они смогут использоваться до 2048 года», – пишет журнал.

Многофункциональный легкий истребитель 4-го поколения F-16 поступил на вооружение в 1979 г, и по сей день является одной из передовых машин благодаря постоянной модернизации.

Использованы фотографии: TechEBlog
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19
  1. Serg81 Сегодня, 14:50
    Ну все сейчас набегут полосатики и будут нам рассказывать, что это так надо. Правда забудут упомянуть, что к статье о F-35 всем доказывали, что америка будет их клепать как горячие пирожки по 200 шт. в год.
    Serg81
    1. Hades1911 Сегодня, 14:57
      Извините но ваша страна Только выпускает конфеты которые никто не ест.
      Hades1911
      1. Serg81 Сегодня, 15:02
        мне побарабану , что выпускает украина, я себя не отношу себя к ней
        Serg81
  2. Zaurbek Сегодня, 14:54
    Во первых Ф-35 пекут на конвейере, а Ф-16 будет поставлятся тем союзникам, которым Ф-35 не по карману. 50млн и 100млн , есть разница? И содержание....
    Zaurbek
    1. Hades1911 Сегодня, 14:58
      Хохлы всё просрали еще что-то базарят laughing
      Hades1911
      1. Serg81 Сегодня, 15:00
        ну во-первых я не хохол, во-вторых зачем вы так о своих новых любимцах, они все делали как вы им сказали.
        Serg81
    2. Serg81 Сегодня, 14:59
      так все союзники типа хотят F-35, а для нищеброд вроде румынии или польше сойдут и старые самолеты. И сколько американцы могут поставить их если кому они нужны (Ф-16) то у них денег нет, даже на самые старые с минимальным модернизацией.
      Serg81
      1. Hades1911 Сегодня, 15:01
        Цитата: Serg81
        так все союзники типа хотят F-35, а для нищеброд вроде румынии или польше сойдут и старые самолеты. И сколько американцы могут поставить их если кому они нужны (Ф-16) то у них денег нет, даже на самые старые с минимальным модернизацией.


        Ну вы тоже вроде бы в нищеброды Входите?
        Может и вам поставим hi
        Hades1911
        1. Serg81 Сегодня, 15:04
          да поставляйте, если захотите, хоть Ф-35, главное чтобы денег не требовали.
          Serg81
        2. Zaurbek Сегодня, 15:05
          Ну вот Польша, Румыния, Болгария...Постановка на вооружение Ф-16 последних версий, дает возможность применять все современное вооружение, а способность к обмену информацией с другой техникой вообще дает стратегическое преимущество.
          Zaurbek
    3. Serg81 Сегодня, 15:08
      За 50 млн. можно нормальный, новый самолет купить, а не поддержанный, которому 20 лет с хвостиком
      Serg81
      1. Hades1911 Сегодня, 15:10
        Цитата: Serg81
        За 50 млн. можно нормальный, новый самолет купить, а не поддержанный, которому 20 лет с хвостиком


        У кого его можно купить у вас?
        Hades1911
        1. Serg81 Сегодня, 15:14
          У меня нет, сори. А если хотите купить : Тайфун, Грипен. Предложения есть, главное, чтобы деньги были.
          Serg81
          1. Hades1911 Сегодня, 15:15
            Рафал, Тайфун за 50? fool
            Hades1911
  3. Altona Сегодня, 15:03
    Цитата: Zaurbek
    Во первых Ф-35 пекут на конвейере, а Ф-16 будет поставлятся тем союзникам, которым Ф-35 не по карману. 50млн и 100млн , есть разница? И содержание....

    -----------------------------
    В статье написано "ВВС США заказали"...Трамп решил обюджетить авиацию, ибо нефиг... laughing
    Altona
    1. Zaurbek Сегодня, 15:10
      У америки то и авиации много, видимо конвейер не успевает за выводом старых самолетов
      Zaurbek
  4. Altona Сегодня, 15:05
    Цитата: Hades1911
    Ну вы тоже вроде бы в нищеброды Входите?

    ---------------------------
    У них явреи богатые. Там половина нардепов из Рады могёт по одному такому самолю купить. Легко. hi
    Altona
    1. Hades1911 Сегодня, 15:08
      Цитата: Altona
      Цитата: Hades1911
      Ну вы тоже вроде бы в нищеброды Входите?

      ---------------------------
      У них явреи богатые. Там половина нардепов из Рады могёт по одному такому самолю купить. Легко. hi


      А кто на них будет воевать? hi
      Hades1911
    2. Serg81 Сегодня, 15:12
      Нардепы скорей свои деньги в офшор переведут или сожгут, но никогда на что то полезное не скинутья. Ту в Киеве недавно одного украинец.писателя перезахоронили, так там все "цвет" рады был. Много говорили, только бабло на это мероприятие из госбюджета взяли, никто даже копейки не дал. А Вы про целый самолет говорите.
      Serg81

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня