15:08 11 февраля

Киев убивает людей в Донбассе и в двухлетнюю годовщину Минской встречи

Командование ВС ДНР сообщает об очередном обстреле украинскими войсками жилых секторов Донецка и Ясиноватой из крупнокалиберной артиллерии. Информацию об обстреле публикует Донецкое агентство новостей:
С 18:00 до 01:00 украинская сторона обстреливала поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка и территорию промзоны вблизи Ясиноватой из танковых орудий, артиллерийских калибрами 152 и 122 миллиметров, а также из миномётов калибрами 82 и 120 миллиметров.


Обращает на себя внимание тот факт, что агрессия Киева продолжается и спустя ровно два года со дня проведения так называемой Минской встречи. Напомним, что именно в эти дни в 2015 году главы России, Украины, Германии и Франции на фоне присутствия в Минске лидеров ЛНР и ДНР часами обсуждали документ, который получил название Минских соглашений. Сегодня международное сообщество часто вспоминает о необходимости выполнения Минских договорённостей, однако Запад, похоже, окончательно запамятовал по поводу того, что в этих соглашениях было указано.

Напоминаем, что первым пунктом документа был пункт о прекращении огня с последующим отведением сторонами конфликта тяжёлых вооружений на положенное расстояние от линии соприкосновения. Два года позади, а тяжёлые вооружения не только не отведены, но и продолжают наносить удары по Донбассу, что в свою очередь приводит к новым жертвам гражданской войны. Киев по-прежнему не выводит с территории Украины зарубежные военные контингенты (американские и канадские военные инструкторы продолжают оставаться в Яворове). Киев по-прежнему продолжает блокаду Донбассу. Киев не даёт возможности провести местные выборы, и так и не принял реального решения по предоставлению Донбассу особого статуса.


Киев убивает людей в Донбассе и в двухлетнюю годовщину Минской встречи


Киевские власти явно не собираются выполнять свои обязательства по тем самым договорённостям, так как в таком случае Порошенко потеряет последние шансы по нахождению у руля страны. А так называемое международное сообщество, закрывая глаза на происходящее в Донбассе, такие шансы украинскому президенту, у которого руки по локоть в крови собственного народа, по-прежнему предоставляет, давая ещё и возможность грабить Украину всеми имеющимися у олигарх-президента силами и средствами.

Использованы фотографии: Обозреватель
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Комментарии 23
  1. aleksfill Сегодня, 12:57
    Что или Кто держит ДНР и ЛНР от ответных массированных ударов по скоплениям живой силы и технике.
    Захарченко озвучил цифру в 120 000 военных ВСУ дислоцированных по всему фронту, техника и боеприпасы
    чуть ли не линии соприкосновения. Бездействие для ДНР и ЛНР - самоубийство.
    aleksfill
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:09
      Никто не держит, более того мы наносим удары по скоплению живой силы и техники. Или вы думаете переполненные морги и госпитали Украины от наших снайперов?

      22:13 Донецк(Петровка-Трудовские) и Старомихайловка под минометным огнем, так же периодически артиллерия и бронетехника работает по линии фронта.
      22:00 отправка смс
      23:46 Донецк бой в Петровском районе(Трудовские) продолжается, стрелковое, минометы и бронетехника.
      01:55 Донецк Петровка(Трудовские) и Старомихайловка продолжают вздрагивать от звукой боя на линии фронта в этих районах. Минометы,бронетехника, артиллерия.
      02:00 отправка смс
      12:15 Донецк идет отправка смс
      Владыка Ситх
      1. cniza Сегодня, 13:12
        Обращает на себя внимание тот факт, что агрессия Киева продолжается и спустя ровно два года со дня проведения так называемой Минской встречи.


        Память у них короткая , но третьего раза и шанса им никто не даст.
        cniza
        1. 210окв Сегодня, 15:02
          Там и короткой памяти нет..Одна злоба и ненависть..И желание убивать..Это уже на генный уровень перешло.
          Цитата: cniza
          Обращает на себя внимание тот факт, что агрессия Киева продолжается и спустя ровно два года со дня проведения так называемой Минской встречи.


          Память у них короткая , но третьего раза и шанса им никто не даст.
          210окв
      2. Горный стрелок Сегодня, 13:26
        Совершенно понятно соотношение сил. Атаковать ВСУ - не способны. Да и взять такой город, как Донецк - там численности ВСЕХ ВСУ не хватит. Всех, которые в этой недостране имеются. Но и ополчение наступать не может - не хватит сил и средств. Патовая ситуация. Не может продолжаться вечно. Окопная война первой мировой, слегка сдобренная средствами РЭБ и БПЛА. Если не атаковать, тянуться может годами. Как бы только отодвинуть линию фронта от городов километров на 40?
        Время работает ПРОТИВ укропа, так что, терпение, и ещё раз терпение.
        Горный стрелок
    2. Зяблицев Сегодня, 13:17
      Мотивы хунты понятны! Помимо того, что озвучил ВВП, это вернуть внимание к Украине и растиражировать опасность полноценного военного конфликта между Украиной и Россией, с надеждой что Европа, либо активно присоединится на стороне Киева, либо хотя бы сохранит моральную поддержку! Но вряд ли это произойдет. Что будет с Меркель - не понятно. Позиция тявкающих карликов: Польши, Прибалтики, Румынии...не имеет или имеет очень мало значение! Англии сейчас не до хохлов - вся поддержка только на словах и не более....Обстрелы, это плохо, но они не на что не влияют. Уже писал, еще раз повторюсь, что ВСУ на сегодняшний день неспособна начать полнокровные боевые действия, они просто небоеготовны и лишь провокационные действия националистических банд не контролируемых хунтой может маховик войны раскрутить и это их цель...Поэтому позиция ДНР и ЛНР, то есть Кремля правильная - выдержка, выдержка и еще раз выдержка...Это начало агонии режима Порошенко - начать выполнять Минск-2 - его смерть политическая, а возможно и физическая! Не выполнять - то же самое, но есть возможность ограничится только политической смертью, оставшись в живых...Порох свой выбор сделал! А укрохомячков никто не считает...
      Зяблицев
      1. KLIMCHUGUNKIN Сегодня, 14:24
        Цитата: Зяблицев
        ВСУ на сегодняшний день неспособна начать полнокровные боевые действия, они просто небоеготовны

        По вашей логике России надо отправить республикам пару вагонов шапок и войне конец? laughing
        KLIMCHUGUNKIN
        1. Зяблицев Сегодня, 14:25
          Вы не верно оценили мою логику.... hi
          Зяблицев
    3. Баракуда Сегодня, 13:27
      Плотницкие, Пушилины и еже с ними. am Задолбали народ делить !
      Баракуда
    4. Асадулла Сегодня, 13:32
      Бездействие для ДНР и ЛНР - самоубийство.


      Бездействие это что? Предлагаете бросить все силы Новороссии на штурм позиций ВСУ? Знаете почему работает артиллерия укров? Потому что больше, они ничего сделать не могут. Любая разведка боем, тащит назад к себе на позиции жмуров. Ибо это для них задача номер один, - всех жмуров назад, до хаты, под страхом трибунала. Непростая эта работа тащить жмура из болота.....
      Асадулла
    5. olegfbi Сегодня, 14:41
      При всём при этом, очень хочется верить, что (повторяюсь, но наболело!):
      Мы дождёмся, что Кто ни будь из очень вежливых людей, а может просто самый обычный рядовой, самой обычной пехоты ВС РФ будет пинками гнать представителей бандеровской власти в сторону ближайшей полевой комендатуры!!!
      olegfbi
    6. 72jora72 Сегодня, 15:03
      то или Кто держит ДНР и ЛНР от ответных массированных ударов по скоплениям живой силы и технике.
      Последние 2 недели ни кто не держит,вливаем так что только тырса летит.....
      72jora72
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:03
    Очень гадко что власти республик умеют только считать врагов, и,не горят желанием их бить-не отбиваться от атак,а самим как минимум контратаковать их.
    Изгоняющий либероидов
    1. PValery53 Сегодня, 13:16
      Во-первых, силы не равны, так как Россия(официально) перекрыла подмогу. А во-вторых, гораздо "выгоднее" отстреливать(при недостатке собственных сил) подставившихся при атаке бандер.
      PValery53
  3. kefan Сегодня, 13:12
    Цитата: Владыка Ситх
    12:15 Донецк идет отправка смс

    Так отправляете СМС-сок им побольше, побольше, да так, что и прочитывать их не успевали soldier
    kefan
  4. kefan Сегодня, 13:17
    [quote][/quote]украинскому президенту, у которого руки по локоть в крови собственного народа... Да какой это его народ? Ему вообще на всех плевать, а тем более на жителей Донбасса. Пора прекращать писать уже этот бред!
    kefan
  5. Служил один раз Сегодня, 13:25
    Минск ни о чем."Партнеры"нормандского формата во всей красе.На Донбассе кровь и разрушения,на "крови" цветет бизнес,в России санкции и непонятки у думающего населения(слили или не слили),шахтеры в шахтах под обстрелами,но не на передовой,Герои 14-16 годов в могилах...Печальный итог "минских посиделок"на мягких диванах.
    Служил один раз
    1. Егоза Сегодня, 13:42
      Цитата: Служил один раз
      Печальный итог "минских посиделок"на мягких диванах.

      Ну тут вот Климкин раздухарился на фоне " успехов" ВСУ, надеется Лаврова "по стенке размазать"
      главный украинский дипломат сообщил журналистам канала «1+1» о том, что встреча «нормандской четвёрки» в формате МИД пройдёт уже на следующей неделе и будет полностью посвящена авдеевскому обострению и обмену пленниками

      По словам министра, встреча может принести неприятные сюрпризы Сергею Лаврову, ибо его коллеги из Франции и Германии непременно поддержат Украину и будут жёстко давить на главу МИД РФ. Европейцы не имеют даже права сомневаться, что в авдеевском срыве виновна только Россия, и поэтому «щирый реформатор» уверен, что Лаврова просто раздавят во время встречи и принудят к повиновению.

      Источник: http://politikus.ru/events/90518-eto-budet-veselo
      -klimkin-obeschaet-razdavit-lavrova-na-vstreche-n
      ormandskoy-chetverki.html
      Politikus.ru
      Егоза
      1. Служил один раз Сегодня, 13:58
        Климкин "прикольный".У меня ощущение когда смотрю на него,что постоянно ждет подзатыльника за неверно сказанное.Интересно как бы он себя повел при нормальном обстреле?Как Пан Ги Мун в Ираке на пресс-конференции what
        Служил один раз
  6. Altona Сегодня, 13:52
    Цитата: Служил один раз
    Минск ни о чем."Партнеры"нормандского формата во всей красе.На Донбассе кровь и разрушения,на "крови" цветет бизнес,в России санкции и непонятки у думающего населения(слили или не слили),шахтеры в шахтах под обстрелами,но не на передовой,Герои 14-16 годов в могилах...Печальный итог "минских посиделок"на мягких диванах.

    ---------------------------------
    Основные действующие лица почему то одной толерантно-глобальной национальности.
    Altona
  7. любитель Сегодня, 14:45
    Ситуация напоминает Пакистан ,Индию и Кашмир между ними.Тоже жыли вместе,а стали лютыми врагами...
    любитель
  8. 72jora72 Сегодня, 15:05
    Цитата: Баракуда
    Плотницкие, Пушилины и еже с ними. am Задолбали народ делить !

    Вы случайно с сайтом не ошиблись? "Цензор" в другой стороне....
    72jora72
  9. 72jora72 Сегодня, 15:07
    Цитата: PValery53
    Во-первых, силы не равны, так как Россия(официально) перекрыла подмогу.

    Это вам Шойгу доложил?
    72jora72

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