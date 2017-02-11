Киев убивает людей в Донбассе и в двухлетнюю годовщину Минской встречи

С 18:00 до 01:00 украинская сторона обстреливала поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка и территорию промзоны вблизи Ясиноватой из танковых орудий, артиллерийских калибрами 152 и 122 миллиметров, а также из миномётов калибрами 82 и 120 миллиметров.

Командование ВС ДНР сообщает об очередном обстреле украинскими войсками жилых секторов Донецка и Ясиноватой из крупнокалиберной артиллерии. Информацию об обстреле публикует Донецкое агентство новостей Обращает на себя внимание тот факт, что агрессия Киева продолжается и спустя ровно два года со дня проведения так называемой Минской встречи. Напомним, что именно в эти дни в 2015 году главы России, Украины, Германии и Франции на фоне присутствия в Минске лидеров ЛНР и ДНР часами обсуждали документ, который получил название Минских соглашений. Сегодня международное сообщество часто вспоминает о необходимости выполнения Минских договорённостей, однако Запад, похоже, окончательно запамятовал по поводу того, что в этих соглашениях было указано.Напоминаем, что первым пунктом документа был пункт о прекращении огня с последующим отведением сторонами конфликта тяжёлых вооружений на положенное расстояние от линии соприкосновения. Два года позади, а тяжёлые вооружения не только не отведены, но и продолжают наносить удары по Донбассу, что в свою очередь приводит к новым жертвам гражданской войны. Киев по-прежнему не выводит с территории Украины зарубежные военные контингенты (американские и канадские военные инструкторы продолжают оставаться в Яворове). Киев по-прежнему продолжает блокаду Донбассу. Киев не даёт возможности провести местные выборы, и так и не принял реального решения по предоставлению Донбассу особого статуса.Киевские власти явно не собираются выполнять свои обязательства по тем самым договорённостям, так как в таком случае Порошенко потеряет последние шансы по нахождению у руля страны. А так называемое международное сообщество, закрывая глаза на происходящее в Донбассе, такие шансы украинскому президенту, у которого руки по локоть в крови собственного народа, по-прежнему предоставляет, давая ещё и возможность грабить Украину всеми имеющимися у олигарх-президента силами и средствами.