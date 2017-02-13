Эрдоган: финальной целью операции «Щит Евфрата» является Ракка
Турецкая армия и сирийская оппозиция в настоящее время вошли в город Эль-Баб, но главной целью операции «Щит Евфрата» является освобождение от террористов Ракки, передает ТАСС заявление президента Турции Тайипа Эрдогана.
Он отметил, что «после освобождения Ракки этот регион превратится в зону, свободную от террористов».
Вернувшись к теме Эль-Баба, президент сказал, что «после полного ухода боевиков туда вернется прежнее население».
Напомним, с августа 2016-го Турция совместно с ССА начала антитеррористическую операцию на севере Сирии, цель которой – зачистка региона от группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и других террористических формирований.
Сейчас Эль-Баб окружен со всех сторон и нашими войсками, и отрядами "Сирийской свободой армии" (ССА). Наши военные и ССА входят в центр города, и ИГ начала его покидать, но мы не остановимся после этого. Наша финальная цель – зачистка Ракки от ИГ (группировка запрещена в РФ). Этот город является оплотом группировки,– сказал Эрдоган перед вылетом в Бахрейн.
Он отметил, что «после освобождения Ракки этот регион превратится в зону, свободную от террористов».
Вернувшись к теме Эль-Баба, президент сказал, что «после полного ухода боевиков туда вернется прежнее население».
Манбидж, например, на 90% арабский город, но там не расселено исконное население. "Силы народной самообороны" (СНС, сирийские курды) захватили город. Но в этих городах, Ракке будет жить их население после того, как они будут очищены и от террористов,добавил он.
Напомним, с августа 2016-го Турция совместно с ССА начала антитеррористическую операцию на севере Сирии, цель которой – зачистка региона от группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и других террористических формирований.
Использованы фотографии: Kayhan Ozer/Pool Photo via AP