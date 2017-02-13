13:02 13 февраля

Эрдоган: финальной целью операции «Щит Евфрата» является Ракка

Турецкая армия и сирийская оппозиция в настоящее время вошли в город Эль-Баб, но главной целью операции «Щит Евфрата» является освобождение от террористов Ракки, передает ТАСС заявление президента Турции Тайипа Эрдогана.

Эрдоган: финальной целью операции «Щит Евфрата» является Ракка


Сейчас Эль-Баб окружен со всех сторон и нашими войсками, и отрядами "Сирийской свободой армии" (ССА). Наши военные и ССА входят в центр города, и ИГ начала его покидать, но мы не остановимся после этого. Наша финальная цель – зачистка Ракки от ИГ (группировка запрещена в РФ). Этот город является оплотом группировки,
– сказал Эрдоган перед вылетом в Бахрейн.


Он отметил, что «после освобождения Ракки этот регион превратится в зону, свободную от террористов».

Вернувшись к теме Эль-Баба, президент сказал, что «после полного ухода боевиков туда вернется прежнее население».

Манбидж, например, на 90% арабский город, но там не расселено исконное население. "Силы народной самообороны" (СНС, сирийские курды) захватили город. Но в этих городах, Ракке будет жить их население после того, как они будут очищены и от террористов,
добавил он.

Напомним, с августа 2016-го Турция совместно с ССА начала антитеррористическую операцию на севере Сирии, цель которой – зачистка региона от группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и других террористических формирований.

Использованы фотографии: Kayhan Ozer/Pool Photo via AP
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Комментарии 7
  1. Баракуда Сегодня, 08:29
    Судя по последним сообщениям - турки, еще те вояки, гонору много, а выхлоп вхолостую..
    Разучились, Россия постаралась за пару-тройку веков.
    Баракуда
    1. cniza Сегодня, 08:36
      Любая помощь будет на пользу , а турецкая армия одна из боеспособных , если не самая , в НАТО.
      cniza
    2. Ныробский Сегодня, 11:42
      Цитата: Баракуда
      Судя по последним сообщениям - турки, еще те вояки, гонору много, а выхлоп вхолостую..

      Ну почему в холостую? В Эль-Баб то всё таки входят))) В Ракке будет сложнее, но и этот город возьмут быстрее, чем американцы объявят о взятии Мосула.
      Ныробский
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:23
        вообще то забавно наблюдать как эти типа "цивилизованные" ползают по территории другого гос-ва без всяких договоренностей, и решают кто чего брать будет,и кто где потом жить будет,международное право похоже теперь только для сортира годится.
        Ратник с пулеметом
  2. Мар.Тира Сегодня, 08:35
    Цитата: Баракуда
    Судя по последним сообщениям - турки, еще те вояки, гонору много, а выхлоп вхолостую..
    Разучились, Россия постаралась за пару-тройку веков.

    Ну подлянки то они устраивать мастера.Жаль наше руководство забыло об этом.Результат вы знаете.Ни ему определять конечные цели операции..Как скажут,так и будет.
    Мар.Тира
  3. Ампер Сегодня, 10:33
    Турки реально думают что смогут вернуть гсподство в регионе,эдроган хочет подмять сирийский курдистан
    Ампер
    1. семург Сегодня, 12:33
      Цитата: Ампер
      Турки реально думают что смогут вернуть гсподство в регионе,эдроган хочет подмять сирийский курдистан

      Не ему нужен север Сирии без сторонников РПК , он же ясно сказал ракка и манбидж без террористов а ИГ и РПК в Турции террористы.
      семург

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