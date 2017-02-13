Эрдоган: финальной целью операции «Щит Евфрата» является Ракка

Сейчас Эль-Баб окружен со всех сторон и нашими войсками, и отрядами "Сирийской свободой армии" (ССА). Наши военные и ССА входят в центр города, и ИГ начала его покидать, но мы не остановимся после этого. Наша финальная цель – зачистка Ракки от ИГ (группировка запрещена в РФ). Этот город является оплотом группировки,

Манбидж, например, на 90% арабский город, но там не расселено исконное население. "Силы народной самообороны" (СНС, сирийские курды) захватили город. Но в этих городах, Ракке будет жить их население после того, как они будут очищены и от террористов,