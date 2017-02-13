Госдеп о вреде, нанесённом России американскими санкциями

Наш основной вывод заключается в том, что компании под санкциями или компании, связанные с оказавшимися под санкциями физическими лицами, действительно получили урон от санкций в сравнении с компаниями, которые не оказались под санкциями,

Мы считаем, что волатильность цен на нефть объясняет подавляюще большую часть снижения ВВП России и потребности в импорте, и лишь очень небольшая часть объясняется санкциями или другими факторами. Таким образом, либо санкции оказали лишь небольшой негативный эффект на эти показатели, либо же другие позитивные факторы в основном отменили влияние санкций. Самый очевидный кандидат (на роль позитивных факторов) – это ответ России в области экономической политики, который, вероятно, связан с санкциями,