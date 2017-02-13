12:58 13 февраля

Госдеп о вреде, нанесённом России американскими санкциями

Специалисты Госдепа в области экономики считают, что американские санкции сильно навредили фигурантам списка и, напротив, не оказали ожидаемого влияния на экономику России в целом, говорится в докладе, опубликованном на сайте ведомства.

Госдеп о вреде, нанесённом России американскими санкциями


«Средняя российская компания под санкциями могла потерять более половины стоимости активов и около трети операционной прибыли. При этом общее влияние санкций на экономику России оценивается в 1% ВВП, а на экономику стран ЕС – в 0,13% ВВП», – приводит данные доклада РИА Новости.


Авторы документа идентифицировали 269 компаний, которые, по их мнению, «напрямую связаны с лицами, оказавшимися под персональными санкциями». Для этого использовалась база данных ORBIS фирмы Bureau Van Dijk, которая специализируется на сборе информации о юридических лицах.

Наш основной вывод заключается в том, что компании под санкциями или компании, связанные с оказавшимися под санкциями физическими лицами, действительно получили урон от санкций в сравнении с компаниями, которые не оказались под санкциями,
говорится в докладе.

«В среднем компания под санкциями или связанная (с фигурантами списка) теряет примерно треть своего операционного дохода, более половины стоимости своих активов и около трети сотрудников после включения в список, если сравнивать с не оказавшимися под санкциями компаниями», – пишут исследователи.

Для экономики РФ в целом сделаны другие выводы.

Мы считаем, что волатильность цен на нефть объясняет подавляюще большую часть снижения ВВП России и потребности в импорте, и лишь очень небольшая часть объясняется санкциями или другими факторами. Таким образом, либо санкции оказали лишь небольшой негативный эффект на эти показатели, либо же другие позитивные факторы в основном отменили влияние санкций. Самый очевидный кандидат (на роль позитивных факторов) – это ответ России в области экономической политики, который, вероятно, связан с санкциями,
говорится в документе.

«Со своего пика до настоящего времени реальный ВВП России снизился примерно на 5%, и максимум 20% от этого снижения, то есть 1% ВВП, можно потенциально объяснить санкциями, – пишут авторы.

Что касается Евросоюза, то «медианный показатель эффекта санкций на экономики стран ЕС составил минус 0,13% ВВП», подсчитали исследователи.

«Страны ЕС меньше, чем Россия, пострадали от санкций, поскольку доля России в их экспорте ниже», а также потому, что «снижение импорта из России объясняется в основном падением цен на нефть», утверждают они.

Напомним, администрация Трампа заявляет, что пока речь об отмене санкций не идет, и с эффективностью санкционной политики правительству предстоит определиться в будущем.

Использованы фотографии: http://politobzor.net
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35
  1. BerBer Сегодня, 09:11
    Это они Гейропу успокаивают. Анализ притянут за уши, цифры с потолка.
    BerBer
    1. Асадулла Сегодня, 12:28
      Это они Гейропу успокаивают. Анализ притянут за уши, цифры с потолка.


      Вы наверное точно, стояли и смотрели, как этот"анализ" тянули за уши и цифры скрябали с потолка? Разрешите в своих экономических обзорах ссылаться на вас, как на непререкаемого авторитета?
      Асадулла
  2. Александр романов Сегодня, 09:12
    , напротив, не оказали ожидаемого влияния на экономику России в целом, говорится в докладе, опубликованном на сайте ведомства
    Вранье и пропаганда Кремля. Еще год назад Обама сказал-Экономика России разорвана в клочья!
    Подпись-Верить.
    Александр романов
    1. sasha.28blaga Сегодня, 09:19
      В клочья, конечно не порвали, но заплатки ставить приходится и то не везде поставить можно.
      sasha.28blaga
      1. Александр романов Сегодня, 09:24
        Цитата: sasha.28blaga
        но заплатки ставить приходится и то не везде поставить можно.

        Если бы не было санкций,всё было бы так же . И виной тому цена на нефть.А санкции,спросите у бабушек на рынке,почему семечки подорожали-так санкции ввели.Все о них слышали,но никто не видел.
        Цена на нефть и курс доллара,вот и все санкции,которые вы на себе ощутили реально.
        Александр романов
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:35
          Как-то матрасные объяснялки для Гейропы смотрятся слабым утешением ... Да и приведённые цифры выглядят притянутыми за уши из справочника Потолоцкого ...
          bouncyhunter
        2. sasha.28blaga Сегодня, 09:49
          Это вечная история: цена на нефть и курс доллара. В России, к примеру, нефть дорогая доллар дешёвый, бензин дорогой. нефть дешёвая, доллар дорогой, бензин дорогой. Как ни крути оба показателя против России. Но есть ещё газ, который Американцы как это не удивительно, проморгали, за счёт его нам Россиянам, что то ещё обламывается. Но помимо сырьевых показателей экономики есть ещё производственные мощности, которые мы так же приобретаем за приславутые доллары. Эти самые мощности дают государству возможность выйти из долларовой кабалы, но поставка некоторого оборудования попала под санкции как и сыр мацарелла. Потому санкции вредят нам по всем фронтам, другой вопрос как мы преодолеваем это лихое время.
          sasha.28blaga
          1. Старый военрук Сегодня, 11:51
            Наверное, Вы, батенька, (или молодой человек?) работаете в Газпроме, поэтому Вам что-то и обламывается. Остальным же россиянам индейская национальная народная изба. Вы ещё сюда и Сбербанк приплетите. Тоже спаситель россиян на всю катушку.
            Старый военрук
          2. Асадулла Сегодня, 12:40
            Потому санкции вредят нам по всем фронтам, другой вопрос как мы преодолеваем это лихое время.


            Санкции, это лишение пива для опохмела. Тяжело, больно, но не приведет к очередной пьянке. Куда больнее будет отмена всех санкций. Что касается оборудования, то это фикция. Запад не монополист на оборудование, за отдельные заказные формы, есть система обхода через третьи государства, это просто будет дороже. Основной удар, это запрет на заимствования, он реально может тормозить стратегические проекты. Но тут запад дав пинка Ивану, долбанул себя по коленке твердым предметом, Россия замкнула внутренний круг финансов через военную промышленность, которая практически не зависит от внешнего заимствования. Получается, что экономика не находя выхода в стратегических проектах, сосредоточилась на военных. С точки зрения Запада, получается, что попытка ослабить Россию экономически, привела к её усилению в обороне, что повлияло на безопасность самого Запада, и теперь тянет его на оборонные траты. Именно этого не учли американцы, Европа не столько теряет на торговле, сколько теряет на переформатировании бюджета.
            Асадулла
        3. васильев ю Сегодня, 09:58
          Цена на нефть простому народу каким боком?
          общее влияние санкций на экономику России оценивается в 1% ВВП, а на экономику стран ЕС – в 0,13% ВВП

          Курс доллара потому и подскочил, что правительство само рубль обрушило, чтобы экономику страны в целом из минусов приблизить к нулю роста поближе, выкачав этим рубли из населения. Импорт- как и доллар подскочил в два раза, а импорт у нас подавляющего числа продуктов(промышленности из того же Китая) происходит. Сейчас у нас Китайцам производить выгоднее, чем у себя в Китае. А наши производители, чтобы не отставать по прибылям от импортёров, цены ломят им под стать, тоже хотят иметь всё и сразу.
          И разница в 8 раз влияния санкций на нас и ЕС, пусть преувеличивают, но всё равно, в ЕС перепроизводство- обыватели только рады, всё дешёвое. А у нас? И полки в магазинах ломятся, не пустые, а цены всё растут и растут с завидным постоянством.
          Санкции конечно хорошо, дошло наконец до верхов, что своё производство надо иметь, только народ как всегда остался крайний по санкциям. А я например хотел бы услышать, что например крысиный банк какой-нибудь разорился из-за санкций, но нет, банки только жиреют на санкциях.
          Немного сумбурно, высказал только то, что на поверхности, особо не вдаваясь, надоело уже. Глас народа к власти- как всегда остаётся гласом в пустыне, власти главное казну набить и не обидеть нуворишей наших, поэтому напрягают электорат.
          васильев ю
          1. Александр романов Сегодня, 10:03
            Цитата: васильев ю
            Цена на нефть простому народу каким боком?

            Я вам напомню ,если забыли или открою вам таину,если не знали ,ЧТО бюджет России формируется с учетом цены на нефть.
            Что такою бюджет России ,вам нужно объяснять?
            Александр романов
            1. васильев ю Сегодня, 10:12
              Так я тоже об этом же и пишу. Всем обывателям плевать было на цены на нефть. Кто ими раньше интересовался? Пока не начались санкции, пока их не затронуло то, что для пополнения бюджета страны, народ же и обули. Прежних доходов с нефти не стало, их возместили обрушеним рубля и дополнительными налогами с обывателей.
              васильев ю
        4. kapitan92 Сегодня, 11:06
          Цитата: Александр романов
          Если бы не было санкций,всё было бы так же

          Было бы -да бы мешает. Глупо утверждать , что санкции нас не задели. Особенно сказалось на банковском секторе и высокотехнологическом сегменте нашей экономики.. Практически заморожены все проекты по освоению шельфовых месторождений, да и дешевые межбанковские кредиты играли положительную роль в нашей экономике. Что Господь не делает-все к лучшему! У нас ведь пока обухом не получишь -попу не приподнимешь.
          Снимать санкции никто не собирается, поэтому надо работать много и продуктивно! hi
          kapitan92
    2. Jovanni Сегодня, 10:38
      Гоголя надо было прочесть. "Красная свитка". Там тоже и рвали, и рубили, а клочья эти р-р-р-раз! И сползаются. Не знал барашка с кем связался...
      Jovanni
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:13
    бумага всё стерпит, что хочешь - то и нарисуют...
    a.s.zzz888
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:15
      что то ещё нужно сделать,чтоб санкции,точно не отменили. yes
      андрей юрьевич
      1. sasha.28blaga Сегодня, 09:27
        Киев анонсировать.
        sasha.28blaga
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:28
          Цитата: sasha.28blaga
          Киев анонсировать.

          аннексировать...
          андрей юрьевич
          1. ferdiperdozzz Сегодня, 12:20
            Не, лучше анонсировать.
            ferdiperdozzz
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:20
    Гейропа считает по другому. Почему? Может, потому, что госдеп пытается успокоить "партнёров"?
    Горный стрелок
  5. Горменгаст Сегодня, 09:32
    Это они что, сами считают размеры компенсации, подлежащей выплате России, ввиду незаконности (в обход Совбеза) санкций? laughing
    Горменгаст
  6. Тамбовский Волк Сегодня, 09:35
    Как наших кур ел,так и ем,как свои алкогольные напитки пил,так и пью,как в наше одевался,так и одеваюсь.По букве Х те санкции.А если спекулянты с банкирами пролетели,так не нужно на западенское ставить,а Родину любить,да импорт,хамонный ввозить.Можно подумать у нас порядочной ветчины нет.Есть всё.Трудись на здоровье,да не воруй.
    Тамбовский Волк
    1. fif21 Сегодня, 11:04
      Цитата: Тамбовский Волк
      как свои алкогольные напитки пил,так и пью,
      Маладес! Подкину идейку wassat
      fif21
    2. Старый военрук Сегодня, 11:55
      Ну, волчара, загнул. Как это не воруй, это же самого себя не уважать. Да и в приличные успешные люди не выбьешься. Это ты провозглашаешь что-то евангелическое или библейское.
      Старый военрук
  7. синоби Сегодня, 09:38
    Реальной мишенью санкций была Европа.Россия инструмент этих санкций,ну и попутный бонус.Что примечательно,торговля и товарооборот США и России увиличился.
    синоби
  8. mikh-korsakov Сегодня, 09:53
    Подсчитано, что санкции тормозят РОСТ экономики России на 0,8 %. Коррупция тормозит РОСТ экономики России на 2-4% (по разным источникам, в основном из-за откатов, иначе средства пошли бы в дело), головотяпство и плохие дороги тоже вносят свой весомый вклад, цифры я читал, но если честно, я забыл источник. Поэтому санкции это неприятно, но не убийственно. Что касается запрета чиновникам ездить за бугор , то это как раз полезно для экономики. Еще бы их детям запретили учиться за границей, вообще было бы классно, глядишь ЕГЭ бы отменили.
    mikh-korsakov
    1. ferdiperdozzz Сегодня, 12:22
      А чем тебе(Вам) ЕГЭ то не угодил ? Попробуйте его сдать - удивитесь. Если конечно, дальше части "А" доберётесь.
      ferdiperdozzz
      1. mikh-korsakov Сегодня, 12:58
        Кстати пробовал, по географии. Ничего страшного!
        mikh-korsakov
  9. Ампер Сегодня, 10:09
    Давать деньги на борьбу с коррупцией,все рвно что давать водку на борьбу с алкоголизмом!
    Ампер
  10. Pete Mitchell Сегодня, 10:22
    России оценивается в 1% ВВП, а на экономику стран ЕС – в 0,13% ВВП, если взять во внимание население России и европы и выразить потери в абсолютных цифрах: потерянных рабочих местах, деньгах, долей на рынке... Может поймут наконец что санкции то обоюдоострые, а вот выбираться каждый будет сам, и еще вопрос у кого пространства для маневра больше
    Pete Mitchell
    1. Ныробский Сегодня, 11:14
      Цитата: Pete Mitchell
      России оценивается в 1% ВВП, а на экономику стран ЕС – в 0,13% ВВП, если взять во внимание население России и европы и выразить потери в абсолютных цифрах: потерянных рабочих местах, деньгах, долей на рынке... Может поймут наконец что санкции то обоюдоострые, а вот выбираться каждый будет сам, и еще вопрос у кого пространства для маневра больше

      Верно пишите. К тому же они оценивают потери ВВП ЕС в целом, без учёта того, что в результате контр санкций, отдельные страны входящие в этот самый ЕС, опустились ниже плинтуса и не скоро оправятся, в отличие от такого кита как Германия. Да и фиг с ними с санкциями, скоро весна, огороды - народ у нас не привык на государство рассчитывать, а больше надеется сам на себя
      Ныробский
  11. japs Сегодня, 10:52
    Оказывается, что и статисты в Пиндустане работают так же, как и у нас, в РБ. Я вот, в среднем получаю в месяц более 500 зеленых енотов, если верить нашей статистике.
    japs
  12. fif21 Сегодня, 10:58
    При падении цены на нефть ,в России падает доллар США laughing Ну о чем еще говорить? Возьмите ситуацию за 13. 02 . Валютные резервы РФ "тают" не потому , что их тратят , а потому ,что падает курс валют. Финансисты не поняли , что санкции усилят в России рубль , вот и приходится Набиуллиной рубль искусственно девальвировать lol Бюджету , корпорациям нужны рубли , а запасы свои они держат в валюте! Почему? Их так учили в ВШЭ, и это безнадежно request США нам санкции , а наши добрые дяди и тети покупают у них их долги. hi
    fif21
  13. Machete Сегодня, 11:57
    Поговорить им не о чем. Опять вспомнили про санкции и экономику.
    Machete
  14. voyaka uh Сегодня, 12:36
    Сланцевая нефть, к приходу которой в России отнеслись
    пренебрежительно, грохнула экономику России в той же мере,
    как и перекрытие банковских кредитов.
    Произошла революция в нефтедобыче, которют что Россия, что ОПЕК проспали.
    США выбили у ОПЕК контроль за ценами за нефть.
    Нарастить или сократить добычу сланцевой нефти можно за считанные дни,
    (в отличие от обычной), себестоимость добычи за несколько лет сократилась
    в 2,5 раза, качество сланцевой нефти высокое - суперлегкая нефть, запасы - огромны,
    и 3/4 мировых - в Штатах.
    voyaka uh

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня