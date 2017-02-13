Госдеп о вреде, нанесённом России американскими санкциями
Специалисты Госдепа в области экономики считают, что американские санкции сильно навредили фигурантам списка и, напротив, не оказали ожидаемого влияния на экономику России в целом, говорится в докладе, опубликованном на сайте ведомства.
«Средняя российская компания под санкциями могла потерять более половины стоимости активов и около трети операционной прибыли. При этом общее влияние санкций на экономику России оценивается в 1% ВВП, а на экономику стран ЕС – в 0,13% ВВП», – приводит данные доклада РИА Новости.
Авторы документа идентифицировали 269 компаний, которые, по их мнению, «напрямую связаны с лицами, оказавшимися под персональными санкциями». Для этого использовалась база данных ORBIS фирмы Bureau Van Dijk, которая специализируется на сборе информации о юридических лицах.
«В среднем компания под санкциями или связанная (с фигурантами списка) теряет примерно треть своего операционного дохода, более половины стоимости своих активов и около трети сотрудников после включения в список, если сравнивать с не оказавшимися под санкциями компаниями», – пишут исследователи.
Для экономики РФ в целом сделаны другие выводы.
«Со своего пика до настоящего времени реальный ВВП России снизился примерно на 5%, и максимум 20% от этого снижения, то есть 1% ВВП, можно потенциально объяснить санкциями, – пишут авторы.
Что касается Евросоюза, то «медианный показатель эффекта санкций на экономики стран ЕС составил минус 0,13% ВВП», подсчитали исследователи.
«Страны ЕС меньше, чем Россия, пострадали от санкций, поскольку доля России в их экспорте ниже», а также потому, что «снижение импорта из России объясняется в основном падением цен на нефть», утверждают они.
Напомним, администрация Трампа заявляет, что пока речь об отмене санкций не идет, и с эффективностью санкционной политики правительству предстоит определиться в будущем.
«Средняя российская компания под санкциями могла потерять более половины стоимости активов и около трети операционной прибыли. При этом общее влияние санкций на экономику России оценивается в 1% ВВП, а на экономику стран ЕС – в 0,13% ВВП», – приводит данные доклада РИА Новости.
Авторы документа идентифицировали 269 компаний, которые, по их мнению, «напрямую связаны с лицами, оказавшимися под персональными санкциями». Для этого использовалась база данных ORBIS фирмы Bureau Van Dijk, которая специализируется на сборе информации о юридических лицах.
Наш основной вывод заключается в том, что компании под санкциями или компании, связанные с оказавшимися под санкциями физическими лицами, действительно получили урон от санкций в сравнении с компаниями, которые не оказались под санкциями,говорится в докладе.
«В среднем компания под санкциями или связанная (с фигурантами списка) теряет примерно треть своего операционного дохода, более половины стоимости своих активов и около трети сотрудников после включения в список, если сравнивать с не оказавшимися под санкциями компаниями», – пишут исследователи.
Для экономики РФ в целом сделаны другие выводы.
Мы считаем, что волатильность цен на нефть объясняет подавляюще большую часть снижения ВВП России и потребности в импорте, и лишь очень небольшая часть объясняется санкциями или другими факторами. Таким образом, либо санкции оказали лишь небольшой негативный эффект на эти показатели, либо же другие позитивные факторы в основном отменили влияние санкций. Самый очевидный кандидат (на роль позитивных факторов) – это ответ России в области экономической политики, который, вероятно, связан с санкциями,говорится в документе.
«Со своего пика до настоящего времени реальный ВВП России снизился примерно на 5%, и максимум 20% от этого снижения, то есть 1% ВВП, можно потенциально объяснить санкциями, – пишут авторы.
Что касается Евросоюза, то «медианный показатель эффекта санкций на экономики стран ЕС составил минус 0,13% ВВП», подсчитали исследователи.
«Страны ЕС меньше, чем Россия, пострадали от санкций, поскольку доля России в их экспорте ниже», а также потому, что «снижение импорта из России объясняется в основном падением цен на нефть», утверждают они.
Напомним, администрация Трампа заявляет, что пока речь об отмене санкций не идет, и с эффективностью санкционной политики правительству предстоит определиться в будущем.
Использованы фотографии: http://politobzor.net