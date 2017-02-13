13:02 13 февраля

"Мертвые души" на выборах в США. Белый дом располагает доказательствами фальсификаций

По информации РИА Новости, старший советник Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер сообщил, что Белый дом обладает массивом доказательств, подтверждающих фальсификации на президентских выборах:

Фальсификации на выборах – серьезная проблема в этой стране. Есть миллионы людей, зарегистрированные в двух штатах, или уже умершие, но зарегистрировавшиеся для голосования. И есть, согласно научному исследованию, не менее 14% неграждан, зарегистрировавшихся на выборы. Это ошеломляющая статистика.




С. Миллер охарактеризовал данную ситуацию как "скандал", указав, что США должны быть "в ужасе" из-за "перечеркивания" избирательных прав законопослушных граждан.

Впервые заявил о фальсификациях на голосовании в штатах Калифорния, Вирджиния и Нью-Гэмпшир Дональд Трамп в конце ноября 2016 года – там, где победу одержала представитель Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Мертвые души" на выборах в США. Белый дом располагает доказательствами фальсификаций


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Комментарии 40
  1. Смог Сегодня, 09:48
    Карусель, карусель начинает рассказ.
    Это сказки, песни и веселье!
    Карусель, карусель — это радость для нас,
    Прокатись на нашей карусели!

    Ляляля ляляля
    ляляля ляляля
    ляляляляляляляляля ля!
    Ляляля ляляля
    ляляля ляляля
    ляляляляляляляляля ля!
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    -karusel-nachinaet-rasskaz
    Смог
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:04
      Костя , привет ! hi drinks Это уже не карусель , а больше на мясорубку похоже .
      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 10:28
        Паша, здорово! soldier drinks Слушай, вот ни на йоту бы не расстроился, если эти избранные покрошили сами себя в мелкий фарш. Эх, мечты, мечты.......
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:36
          Эти пауканы в банке уже жуют друг дружку потихоньку ! То ли ещё будет ... bully
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 10:43
            Цитата: bouncyhunter
            Эти пауканы в банке уже жуют друг дружку потихоньку ! То ли ещё будет ... bully

            Смог
      2. viktor. Сегодня, 11:19
        главное чтоб мясорубка качественная была не Китайская wassat
        viktor.
    2. Венд Сегодня, 10:43
      Добивают Клинтон.
      Венд
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:11
        Белый дом располагает доказательствами фальсификаций на президентских выборах
        Чуров всё отрицает... yes
        андрей юрьевич
        1. Офицер запаса Сегодня, 11:47
          Перечитайте рассказ Марка Твена «Как я баллотировался в губернаторы». Все основные приемы в предвыборной кампании в США за 150 лет не изменились. Вот где настоящая стабильность.
          Офицер запаса
  2. Uncle Lee Сегодня, 09:50
    До чего помельчали USA....Неужто будет третий тур, как на Uкраине ?!
    Uncle Lee
    1. Reptiloid Сегодня, 10:40
      Может, они и хотят добиться третьего тура любой ценой????
      Reptiloid
      1. БАРХАН Сегодня, 11:59
        Цитата: Reptiloid
        Может, они и хотят добиться третьего тура любой ценой????

        А,что инаугурация нового президента ничего уже не стоит?
        БАРХАН
  3. Комментарий был удален.
  4. РусланНН Сегодня, 09:52
    Ну вот и светочи демократии. А как любят в чужом глазу соринку соринку замечать, а в своем бревна не видят.
    РусланНН
    1. Смог Сегодня, 10:07
      Цитата: РусланНН
      Ну вот и светочи демократии. А как любят в чужом глазу соринку соринку замечать, а в своем бревна не видят.

      Смог
      1. jjj Сегодня, 10:31
        Это она с нами поделилась традиционный американским опытом демократии
        jjj
      2. viktor. Сегодня, 12:12
        я эту КОБЫЛУ как увижу настроение дня на три поднимается laughing
        viktor.
        1. Смог Сегодня, 12:16
          Цитата: viktor.
          я эту КОБЫЛУ как увижу настроение дня на три поднимается laughing

          Ну зачем Вы так Женьку то.......
          Сколько она нам "открытий" чудных подарила? Она делала наши дни. А ВЫ -Кобыла....
          Эх, и это благодарность за все ее "вкусняшки"? am laughing laughing
          Смог
  5. VadimSt Сегодня, 09:52
    Ничего удивительного, просто, "титушки" старухи Шапокляк.
    VadimSt
  6. кедр Сегодня, 09:55
    На кривую и ухабистую дорогу лжи Штаты не вчера встали. В 1969 году там легализована церковь сатаны - отца лжи и человекоубийцы от века. С тех пор проникновением лжи во все поры государства и кровавыми преступлениями, отмечена вся внешняя и внутренняя политика США . Трамп и его администрация стоит перед выбором, идти дальше в преисподнюю, увлекая весь мир за собой или остановиться на краю бездны.
    кедр
  7. Евдоким Сегодня, 09:58
    Фальсификации на выборах – серьезная проблема в этой стране. Есть миллионы людей, зарегистрированные в двух штатах, или уже умершие, но зарегистрировавшиеся для голосования. И есть, согласно научному исследованию, не менее 14% неграждан, зарегистрировавшихся на выборы. Это ошеломляющая статистика.
    Не уже-ли Трамп решился на чистки аля- тов. Сталин, а возможно и репрессии. good
    Евдоким
    1. Смог Сегодня, 10:33
      А роль Лаврентия Павловича кому отведете?????
      Смог
      1. Евдоким Сегодня, 10:44
        В комментарии орфографическая ошибка, не решился, а решится. hi
        Евдоким
        1. Смог Сегодня, 10:53
          А может быть Трамп уже решиЛся на чистки и это, так сказать, прелюдия к процессу????7 Тогда никакой ошибки нет.
          А потом слово "чистка" можно понять и в фигуральном смысле слова. Показать что выборы со стороны демократов велись нечестным путем, с подтасовками и прочими "прелестями" это выбить у Киллари Хлинтон из под ног козырь, что в отличии от коллегии выборщиков ее поддержал народ. на выборах Выбивая этот козырь Трамп убирает с политического поля своего оппонента, а это для мадам Киллари смерти подобно.ИМХО, как вам такой расклад?
          Смог
          1. Евдоким Сегодня, 11:40
            Цитата: Смог
            А может быть Трамп уже решиЛся на чистки

            В таком деле Трампу не Лаврентий Павлович нужен, а Розалия Землячка, с наганом или кольтом наперевес. Но это не толерантно, и не демократично. am
            Евдоким
            1. Смог Сегодня, 11:54
              Цитата: Евдоким
              с наганом или кольтом наперевес.

              Смог
  8. kirillovleva Сегодня, 10:10
    И эти люди запрещают нам ковыряться пальцем в носу?
    kirillovleva
  9. Stinger Сегодня, 10:18
    Выборы давно превратились в фарс. Что у них, что у нас. Кто владеет зелёными рублями, тот сам выигрывает или выигрывает ставленник капитала с последующей отработкой. А если избранник заортачится, то его быстро спишут одним из отработанных годами "демократии" способом Народ же развесив уши слушает страстные речи профессиональных лжецов и думает, что он выбирает достойных.
    Метод борьбы с фальсификаторами один: пойманного на фальсификате обвиняется в попытке госпереворота в корыстных целях и ставится к стенке.
    Stinger
  10. Jovanni Сегодня, 10:23
    А я, грешным делом, думал что "карусель", - это наших белоленточников изобретение! Увы! Ничего сами не могут придумать! Всё сдирают со "светочи дерьмократии" которая сэшэа... Позор то какой...
    Jovanni
  11. barclay Сегодня, 10:30
    В штатах у власти находится шайка которая водит за нос не только наивных союзников, но и собственных граждан.
    barclay
  12. 0255 Сегодня, 10:34
    Вообще пофиг и на Трампнаша, и на Клинтоншу.
    0255
  13. Горный стрелок Сегодня, 10:36
    Вот удивили. Секрет полишинеля. "Сияющий град на холме" при ближайшем рассмотрении пованивает отбросами... wassat
    Горный стрелок
  14. japs Сегодня, 10:41
    Вот уж не предполагал, что в Пиндустане даже зомби привлекли к выборам за старую клячу.
    Этим и объясняется популярность этого поистине тупого сериала среди недоумков.
    japs
  15. Толстоевский Сегодня, 11:00
    как не располагать, коль сами их готовили. да вот чего-то не срослось
    Толстоевский
  16. michajlo Сегодня, 11:05
    Приветствую всех!
    Данная новость не удивила. Однако пока не будет доказано все документально о выборах-2016 в суде, Сенате, не внесены предложения по изменению законов и правил "по регистрации избирателей", "по обязательной регистрации уже проголосовавших" и тд. и т.п. все эти выступления и интервью, будут оставаться по сути своей "продолжением избирательной кампании".
    Михаил.
    michajlo
  17. Altona Сегодня, 11:16
    Цитата: VadimSt
    Ничего удивительного, просто, "титушки" старухи Шапокляк.

    ------------------------
    Выяснили, что за Клинтон голосовали "мертвые души". С кладбища около миллиона душ проголосовало.
    Altona
  18. Злой 55 Сегодня, 11:52
    Вот что Херали Блинтон делает...Не избиратели, а наглецы, подлецы и хитрецы вокруг Дональда (Дака)..
    Злой 55
  19. Machete Сегодня, 11:53
    Через год докажут, что Трамп - агент Путина.
    Machete
  20. kervin78 Сегодня, 12:24
    ай ай ай,а кто это сделал?А что это такое?(Галустьян)
    kervin78
  21. Vz.58 Сегодня, 12:47
    Вот когда The Federal Election Commission (FEC) подтвердит эти
    "Фальсификации на выборах – серьезная проблема в этой стране. Есть миллионы людей, зарегистрированные в двух штатах, или уже умершие, но зарегистрировавшиеся для голосования. И есть, согласно научному исследованию, не менее 14% неграждан, зарегистрировавшихся на выборы. Это ошеломляющая статистика."
    Вот потом и будем разговаривать. И конечно, ждём документального, фактического подтверждения данной информации от администрации президента (Трампа)
    Vz.58
  22. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 12:55
    Ну и что?Если бы после этого бошки полетели,было бы другое дело what
    КИБЕРНИНДЗЯ

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