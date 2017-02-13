"Мертвые души" на выборах в США. Белый дом располагает доказательствами фальсификаций

Фальсификации на выборах – серьезная проблема в этой стране. Есть миллионы людей, зарегистрированные в двух штатах, или уже умершие, но зарегистрировавшиеся для голосования. И есть, согласно научному исследованию, не менее 14% неграждан, зарегистрировавшихся на выборы. Это ошеломляющая статистика.

По информации РИА Новости , старший советник Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер сообщил, что Белый дом обладает массивом доказательств, подтверждающих фальсификации на президентских выборах:С. Миллер охарактеризовал данную ситуацию как "скандал", указав, что США должны быть "в ужасе" из-за "перечеркивания" избирательных прав законопослушных граждан.Впервые заявил о фальсификациях на голосовании в штатах Калифорния, Вирджиния и Нью-Гэмпшир Дональд Трамп в конце ноября 2016 года – там, где победу одержала представитель Демократической партии Хиллари Клинтон.