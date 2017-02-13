В Эстонии разрешат производить оружие частным предприятиям

Это очень важное для нас соглашение, так как правительство обещает подготовить пакет изменений в законодательство и разрешить производство на частных предприятиях оружия и боеприпасов, что в настоящее время запрещено,

Перед нами стоит задача, прежде всего, работать на нужды Сил обороны государства, а также повысить конкурентоспособность на международном рынке, добиться увеличения экспортных поставок и доходов государства,