12:59 13 февраля

В Эстонии разрешат производить оружие частным предприятиям

Эстонские частные компании получат право производить оружие и боеприпасы, передает Интерфакс-АВН сообщение главы Совета союза предприятий оборонной промышленности республики Кулдара Вяэрси.

Эстонский самоходный гусеничный боевой робот разработки компании Milrem.

По словам предпринимателя, в минувшую пятницу он подписал с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна «Руководство по развитию оборонной промышленности на 2017-2019 годы».

Это очень важное для нас соглашение, так как правительство обещает подготовить пакет изменений в законодательство и разрешить производство на частных предприятиях оружия и боеприпасов, что в настоящее время запрещено,
сказал Вяэрси.

Он напомнил, что первые предприятия начали работать на нужды обороны в начале 1990-х годов. Там выпускают как военные, так и гражданские изделия.

«Сейчас на оборону работает около ста предприятий, они производят от сапог и снаряжения для солдат до технологий киберобороны и беспилотных летательных аппаратов», – сказал представитель эстонского ОПК.

Производятся также «средства электроники, энергетики, имитаторы, роботроника, гусеничные бронетранспортеры для поля боя», добавил он.

Перед нами стоит задача, прежде всего, работать на нужды Сил обороны государства, а также повысить конкурентоспособность на международном рынке, добиться увеличения экспортных поставок и доходов государства,
заявил Вяэрси.

Министр обороны пообещал частным предприятиям ОПК «финансовую и информационную поддержку, а также оказать помощь в налаживании необходимых контактов», рассказал он. Другими словами, он пообещал «открыть перед нами двери в этот бизнес», отметил предприниматель.

Он уточнил, что в настоящее время на экспорт работают около 20 предприятий оборонки. Самыми перспективными рынками, по мнению Вяэрси, являются США, Ближний Восток и Азия.

На вопрос корреспондента, имеет ли эстонская оборонка связи с российскими коллегами, Вяэрси ответил коротко: «Нет».

Использованы фотографии: gizmag.com
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Комментарии 20
  1. Арон Заави Сегодня, 12:01
    Ну так в Мире большинство оружия частными компаниями производится.
    Арон Заави
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
      Самыми перспективными рынками, по мнению Вяэрси, являются США, Ближний Восток и Азия.

      Ну всё , капец ! Эстонцы щаз всех на мировом рынке оружия потеснят - они же лидеры в разработке новых образцов вооружений и модернизации уже существующих ! lol lol lol
      А если серьёзно - ну может латышам да литовцам что-нибудь и втюхают по-соседски ...
      bouncyhunter
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:10
      Что-то мне этот эстонский панцирь напоминает?
      Наблюдатель2014
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:16
        не только вам,с первого взгляда на верхнюю фотку сразу про эту британскую кастрюлю вспомнил))
        Ратник с пулеметом
        1. васильев ю Сегодня, 12:56
          А я вот такой танк в Харькове с Ольгой эксгибиционисткой вспомнил.
          Кому интересно, в яндекс фото так и забивайте Ольгу.
          васильев ю
    3. сибиралт Сегодня, 12:14
      А кто-то нас пугал, что в Эстонии экономика рушится. Даешь каждой эстонской семье по ротному пулемёту! laughing
      сибиралт
    4. Machete Сегодня, 12:16
      У этих частных компаний есть свои КБ, производство и деньги.
      У прибалтов ничего нет и я не верю, что кто-то из больших западных компаний перенесёт туда производство.
      Machete
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:27
        Machete
        У этих частных компаний есть свои КБ, производство и деньги.
        У прибалтов ничего нет и я не верю, что кто-то из больших западных компаний перенесёт туда производство.
        Пусть переносят производство,чего угодно в Прибалтику.
        После её захвата ,всё нам достанется. feel
        P/S Вот так учитесь! Одним "росчерком пера", я своим комментом убил у инвесторов желание вкладывать в Прибалтику деньги. bully
        Наблюдатель2014
  2. igorspb Сегодня, 12:12
    молотки и вилы делать будут?
    igorspb
  3. Machete Сегодня, 12:14
    А там есть соответствующая промышленность?
    Или всё сведётся к производству сухпая и шанцевого инструмента?
    Machete
    1. igorspb Сегодня, 12:15
      нету, просто до них еще не дошло это....
      igorspb
      1. Machete Сегодня, 12:17
        Через годик дойдёт.
        Ну, вы поняли.... )
        Machete
  4. prior Сегодня, 12:17
    По всему видать, кружок "Умелые руки" при Доме пионеров в Эстонии после распада СССР закрывать не стали...
    prior
  5. Лужский Сегодня, 12:21
    На вопрос корреспондента, имеет ли эстонская оборонка связи с российскими коллегами, Вяэрси ответил коротко: «Нет».

    Он ответил :"Нееет" и это было не настолько коротко. laughing
    А вообще, какая армия, такая и оборонка. Все как-то мелко, кустарно и на таком любительском уровне...
    Лужский
  6. romandostalo Сегодня, 12:32
    Господи! Объясни ты этим идиотам, что для их же безопасности надо вообще устранить армию и объявить о своём нейтралитете. Никому они не нужны.
    romandostalo
  7. Ferdinant Сегодня, 12:32
    Будут советское оружие переделывать
    Ferdinant
  8. Orionvit Сегодня, 12:44
    Цитата: Наблюдатель2014
    После её захвата ,всё нам достанется

    Хотели сказать, после её сдачи? Спрашивается, а на фига России этот балласт? Может лет через 50-70, когда прибалтов вообще не останется. Тоже мне производители оружия, эстонский предел после "приобретения независимости", это шпроты. Может быть рогатку какую сделают, не более.
    Orionvit
    1. voyaka uh Сегодня, 12:51
      "эстонский предел после "приобретения независимости", это шпроты"////

      Как недавно выяснилось, у них самый крупный в Европе компьютерный
      центр по Сайбер (Cyber)- кибер-безопасности. Самой "горячей" теме в мире
      в сфере высоких технологий.
      В Израиле тоже создается такой центр - эстонцы прямые конкуренты за рынок.
      voyaka uh
      1. Злой543 Сегодня, 12:54
        Вояка так валите их и не будет конкурентов
        Злой543
        1. voyaka uh Сегодня, 12:57
          У нас разные козыри. У Израиля - скорость разработок.
          У Эстонии - качество. Важно и то, и другое.
          voyaka uh

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