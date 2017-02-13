В Эстонии разрешат производить оружие частным предприятиям
Эстонские частные компании получат право производить оружие и боеприпасы, передает Интерфакс-АВН сообщение главы Совета союза предприятий оборонной промышленности республики Кулдара Вяэрси.
По словам предпринимателя, в минувшую пятницу он подписал с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна «Руководство по развитию оборонной промышленности на 2017-2019 годы».
Он напомнил, что первые предприятия начали работать на нужды обороны в начале 1990-х годов. Там выпускают как военные, так и гражданские изделия.
«Сейчас на оборону работает около ста предприятий, они производят от сапог и снаряжения для солдат до технологий киберобороны и беспилотных летательных аппаратов», – сказал представитель эстонского ОПК.
Производятся также «средства электроники, энергетики, имитаторы, роботроника, гусеничные бронетранспортеры для поля боя», добавил он.
Министр обороны пообещал частным предприятиям ОПК «финансовую и информационную поддержку, а также оказать помощь в налаживании необходимых контактов», рассказал он. Другими словами, он пообещал «открыть перед нами двери в этот бизнес», отметил предприниматель.
Он уточнил, что в настоящее время на экспорт работают около 20 предприятий оборонки. Самыми перспективными рынками, по мнению Вяэрси, являются США, Ближний Восток и Азия.
На вопрос корреспондента, имеет ли эстонская оборонка связи с российскими коллегами, Вяэрси ответил коротко: «Нет».
По словам предпринимателя, в минувшую пятницу он подписал с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна «Руководство по развитию оборонной промышленности на 2017-2019 годы».
Это очень важное для нас соглашение, так как правительство обещает подготовить пакет изменений в законодательство и разрешить производство на частных предприятиях оружия и боеприпасов, что в настоящее время запрещено,сказал Вяэрси.
Он напомнил, что первые предприятия начали работать на нужды обороны в начале 1990-х годов. Там выпускают как военные, так и гражданские изделия.
«Сейчас на оборону работает около ста предприятий, они производят от сапог и снаряжения для солдат до технологий киберобороны и беспилотных летательных аппаратов», – сказал представитель эстонского ОПК.
Производятся также «средства электроники, энергетики, имитаторы, роботроника, гусеничные бронетранспортеры для поля боя», добавил он.
Перед нами стоит задача, прежде всего, работать на нужды Сил обороны государства, а также повысить конкурентоспособность на международном рынке, добиться увеличения экспортных поставок и доходов государства,заявил Вяэрси.
Министр обороны пообещал частным предприятиям ОПК «финансовую и информационную поддержку, а также оказать помощь в налаживании необходимых контактов», рассказал он. Другими словами, он пообещал «открыть перед нами двери в этот бизнес», отметил предприниматель.
Он уточнил, что в настоящее время на экспорт работают около 20 предприятий оборонки. Самыми перспективными рынками, по мнению Вяэрси, являются США, Ближний Восток и Азия.
На вопрос корреспондента, имеет ли эстонская оборонка связи с российскими коллегами, Вяэрси ответил коротко: «Нет».
Использованы фотографии: gizmag.com