В ФРГ доставлены 94 американских вертолета для "сдерживания России"
В немецкий порт Бремерхафен прибыли американские военные вертолеты и грузовики, часть из которых затем будут отправлены в страны Восточной Европы, сообщает газета Взгляд со ссылкой на Deutsche Welle.
Всего в порт доставлено 94 вертолета Chinook, Apache и Black Hawk, а также несколько грузовых машин 10-й авиабригады с базы Форт Драм в штате Нью-Йорк.
После выгрузки техника будет перебазирована на военную базу США Иллесхайм в Баварии. Затем часть вертолетов перебросят на военные базы НАТО, расположенные в Польше, Литве и Румынии и других странах.
Сообщается, что в Литву и Румынию будет отправлено по 5 вертолетов.
Техника прибыла в Европу в рамках операции по расширению альянса на восток «Атлантическая решимость».
Напомним, что в страны Балтии уже начали поступать американские танки «Абрамс». По словам представителей Пентагона, этот шаг является четким сигналом Москве, показывающим, что Вашингтон по-прежнему привержен своим обязательствам по защите европейских союзников.
Всего в порт доставлено 94 вертолета Chinook, Apache и Black Hawk, а также несколько грузовых машин 10-й авиабригады с базы Форт Драм в штате Нью-Йорк.
После выгрузки техника будет перебазирована на военную базу США Иллесхайм в Баварии. Затем часть вертолетов перебросят на военные базы НАТО, расположенные в Польше, Литве и Румынии и других странах.
Сообщается, что в Литву и Румынию будет отправлено по 5 вертолетов.
Техника прибыла в Европу в рамках операции по расширению альянса на восток «Атлантическая решимость».
Напомним, что в страны Балтии уже начали поступать американские танки «Абрамс». По словам представителей Пентагона, этот шаг является четким сигналом Москве, показывающим, что Вашингтон по-прежнему привержен своим обязательствам по защите европейских союзников.
Использованы фотографии: https://www.army.mil