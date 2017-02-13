20:04 13 февраля

В ФРГ доставлены 94 американских вертолета для "сдерживания России"

В немецкий порт Бремерхафен прибыли американские военные вертолеты и грузовики, часть из которых затем будут отправлены в страны Восточной Европы, сообщает газета Взгляд со ссылкой на Deutsche Welle.

В ФРГ доставлены 94 американских вертолета для "сдерживания России"


Всего в порт доставлено 94 вертолета Chinook, Apache и Black Hawk, а также несколько грузовых машин 10-й авиабригады с базы Форт Драм в штате Нью-Йорк.

После выгрузки техника будет перебазирована на военную базу США Иллесхайм в Баварии. Затем часть вертолетов перебросят на военные базы НАТО, расположенные в Польше, Литве и Румынии и других странах.

Сообщается, что в Литву и Румынию будет отправлено по 5 вертолетов.

Техника прибыла в Европу в рамках операции по расширению альянса на восток «Атлантическая решимость».

Напомним, что в страны Балтии уже начали поступать американские танки «Абрамс». По словам представителей Пентагона, этот шаг является четким сигналом Москве, показывающим, что Вашингтон по-прежнему привержен своим обязательствам по защите европейских союзников.

Использованы фотографии: https://www.army.mil
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Комментарии 37
  1. Machete Сегодня, 13:46
    На Европу надежды нет.
    Всё своё везём с собой.
    Machete
    1. Jovanni Сегодня, 13:51
      Цитата: Machete
      На Европу надежды нет.
      Всё своё везём с собой.

      Интересно, а горючку?
      Jovanni
      1. Александр романов Сегодня, 14:28
        Цитата: Jovanni
        Интересно, а горючку?

        Роснефть winked
        Александр романов
        1. тол100в Сегодня, 14:33
          Цитата: Александр романов
          Роснефть

          А может им подкинуть паленого из "самоваров"??
          тол100в
      2. Никкола Мак Сегодня, 16:17
        Интересно, а горючку?

        Вообще в Европе нефть есть - немного, но есть.
        Добывают Германия, Австрия,Нидерланды, Румыния, Болгария,Англия, Норвегия, Дания.
        Наскребут потихоньку.
        Никкола Мак
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:52
      Цитата: Machete
      На Европу надежды нет.
      Всё своё везём с собой.

      Да , старушку Гейропу впору защищать от "злых русских" добрым матрасам . Особенно учитывая состояние армий эуропейцев . lol
      bouncyhunter
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:06
        1000 танков туда, 100 вертолетов туда-же, обновили ЯО на базе в Германии, учат чухонцев применять его, матрасники фоткаются на фоне русской крепости - что-то закрутилось так не кисло
        с-т Petrov
    3. Xroft Сегодня, 14:08
      Заметьте все это делается уже при новой администрации в США....и кол-во не может не настораживать.Что то невидно потепления и отмены решений принятых *тряпкой обамой*
      Xroft
      1. mig29mks Сегодня, 19:50
        Нам с Украиной глаза замыливают,а сами под шумок вооружение подтягивают! Затем украинцы в край обнаглеют и на Крым прыгнут,мы по ним ударим!а НАТО вой подымет ,угроза от России!!! И с Польши,Прибалтики на нас двинут свои натовские части! Провокация с укробратьЯми состоялась,все идём на фронт!!!
        mig29mks
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:01
    По моему кое кто слишком легкомысленно относится к происходящим на наших границах событиях -против нас идет травля по всем наппровлениям, против России готовятся воевать напрямую, а наши власти называют наших врагов "партнерами ",призывают не нагнетать обстоновку,и,похоже в упор не замечают всей антиросссийской деятельности! am Добром для страны и народа это не кончется.
    Изгоняющий либероидов
    1. Бомба Сегодня, 14:15
      Все верно. С дивана кое кто хи-хи да ха-ха....Европу защищать. Весь этот металлолом полетит и поедет против нас.
      Бомба
    2. Серый брат Сегодня, 16:23
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      призывают не нагнетать обстоновку

      А какой смысл нагнетать обстановку?
      Ни к чему лить воду на мельницу агрессора.
      Серый брат
    3. san4es Сегодня, 17:40
      ...всё как в 41-м am
      san4es
  3. Дамир Сегодня, 14:04
    это "последний выдох господина Пе-Же"... наверняка запланирована поставка и проплачена еще при Обаме...
    Дамир
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:07
      "последний выдох господина Пе-Же"


      думал так о поставке бронетехники. Которая была совсем недавно, но ...

      100 ударных вертолетов - весомо

      с-т Petrov
      1. Дамир Сегодня, 14:14
        Добрый день!!!! сто боевых вертушек это черт возьми более чем весомо....
        Дамир
      2. KaPToC Сегодня, 14:38
        Цитата: с-т Petrov
        100 ударных вертолетов - весомо

        Сто вертолетов ВСЕГО
        KaPToC
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:39
          ну во-первых в НАТО есть и свои вертолеты. Это лишь добавка для усиления.

          Во вторых - на фотокарточке явно не чинуки (хотя вопрос то или нет), но даже если 100 транспортных допустим вертолетов - это мало?

          с-т Petrov
        2. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:53
          ВСЕГО


          Ми-28 в войсках менее сотни, надвтулочной РЛС нет, стреляет в основном НУРСами, но иногда и ПТУР "Атака" (старая ракета, так же вызывает вопросы прицельный комплекс вертолета).

          Ка-52 в войсках около 80 единиц. Стреляет только НУРСами, ни одного видео применения ПТУР в боевых действиях нет (т.к в войсках нет родной ракеты "Вихрь", но на видео из Сирии возит с собой "Атаку". Для красоты или применяет - не известно)

          Даже если там 20-30 Апачей, "это всего лишь"? (особенно учитывая наши недоработанные вертолеты, которые не умеют в ПТУР) Плюс еще вертолеты НАТО. Дальше смеемся?
          KGB WATCH YOU
          1. KaPToC Сегодня, 19:20
            Цитата: KGB WATCH YOU
            Ми-28 в войсках менее сотни

            Цитата: KGB WATCH YOU
            Ка-52 в войсках около 80 единиц.

            Цитата: KGB WATCH YOU
            Даже если там 20-30 Апачей, "это всего лишь"?

            Ну вы сравнили тяжелые и бронированные монстры как Ка-52 и Ми-28 с легким апачем, забыли добавить для сравнения 60 Ми-35. К чему эти сравнения? Вертолеты с вертолетами воевать не будут.
            Я только лишь сказал что перебросили сто вертолетов, не все из них Апачи.
            KaPToC
      3. Мавр Сегодня, 14:47
        94. Из них ударные только Apache, причём их количество не указано.
        Мавр
    2. НЕКСУС Сегодня, 14:19
      Цитата: Дамир
      это "последний выдох господина Пе-Же".

      Какой же это господин Пэ-же,если он просто Кю?
      Цитата: Дамир
      наверняка запланирована поставка и проплачена еще при Обаме...

      А после,европейцам придет счет за использование,хранение и тд...
      НЕКСУС
      1. Дамир Сегодня, 14:25
        обязательно... счет в смысле.... не всерьез же они воевать собрались???? значит расходы надо компенсировать...
        Дамир
        1. Макаров Сегодня, 14:41
          у вас к границам перебрасывается техника, а вы все еще думаете что против вас воевать никто не собирается?...ничему история не учит....
          Макаров
      2. faridg7 Сегодня, 16:25
        Цитата: НЕКСУС
        А после,европейцам придет счет за использование,хранение и тд..

        Придет, и оплатить потребуют, потом, правда, скостят с условием что попрут на восток
        faridg7
  4. 3vs Сегодня, 14:13
    Наглосаксы хворост по тихоньку подбрасывают.
    А там и спичку поднесут...
    3vs
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:42
    Там сборная солянка - боевые, транспортные, разведчики... Мелочь, в общем, хотя и неприятно.
    Приплыли, ладно. Как то полетят? wassat
    Горный стрелок
    1. faridg7 Сегодня, 16:30
      Цитата: Горный стрелок
      Там сборная солянка - боевые, транспортные, разведчики... Мелочь, в общем, хотя и неприятно.
      Приплыли, ладно. Как то полетят? wassat

      Фига себе- мелочь. Надо бы пожалуй на недельке в "Святобор" заглянуть- еще патронов прикупить
      faridg7
      1. кг пв Сегодня, 16:40
        К "Утёсу" что ли, против Апача то? wink
        кг пв
        1. faridg7 Сегодня, 16:43
          да не, пока только феттер 12/70 спортинг. За утес в сети разве можно
          faridg7
  6. Громобой Сегодня, 14:45
    Фото мастерски подобрано к статье---прочитав заголовок я подумал,что 94 Апача прибыли,очень даже заинтересовался,что не много ли?)))
    А так ,вполне понятен такой шаг___если американцы наращивают свою группировку,то без усиления вертолётами не обойтись,а их им придётся прикрывать авиацией,а авиацию...---вообщем,ай.Военно-политическое давление в чистом виде.А нашим приходится отвечать всем чем могут,напряжённейшая ситуация (учитывая Донбасс,Сирию и др.).Закрепятся в Румынии и начнут провоцировать в Приднестровье,т.к. действуют по старым лекалам.
    Громобой
  7. Волька Сегодня, 14:47
    все делается для будущего американского шантажа ЕС...
    Волька
  8. aleksfill Сегодня, 15:15
    "...В ФРГ доставлены 94 американских вертолета для "сдерживания России""
    В какую ФРГ, что такое ФРГ? США доставили очередную партию вооружения расквартированным
    в оккупированной части Европы войскам, какая ФРГ?
    aleksfill
  9. К-50 Сегодня, 15:28
    Может пора на Кубу что-нибудь вернуть для сдерживания ФША? recourse yes laughing
    То-то визга будет до небес!!!! laughing
    К-50
    1. Никкола Мак Сегодня, 16:19
      Уж лучше - в Венесуэлу!
      Никкола Мак
  10. behemot Сегодня, 17:44
    Готовятся к войне потихоньку. Ну значит и нам надо. Без спешки и фанатизма перевооружаемся, старенькое вооружение ныкаем для партизан и ополченцев. Тренируемся.
    behemot
  11. svp67 Сегодня, 18:02
    Пополнение более чем весомое.
    svp67

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