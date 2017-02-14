Украина покажет в ОАЭ дистанционно управляемый комплекс
На международной выставке IDEX 2017, которая пройдет в Абу-Даби с 19 по 23 февраля, украинская оборонка представит новую беспилотную машину «Фантом», сообщает Военный информатор со ссылкой на Defence Blog.
Представит «многоцелевое транспортное средство "Фантом"» с установленным модулем тяжелого вооружения украинская компания «СпецТехноЭкспорт».
Разработчики позиционируют изделие как «дистанционно управляемый мини бронетранспортер».
Сообщается, что «дневной и ночной комплексы прицеливания позволяют вести огонь в любое время суток на расстоянии более 1 километра». Запас хода машины – 20 км, управление – по защищенным радиоканалам или через волоконный кабель длиной 5 км.
В Эмиратах беспилотное транспортное средство «Фантом» будет демонстрироваться с новым боевым модулем, в состав которого входит, в том числе, ракетный противотанковый комплекс.
Представит «многоцелевое транспортное средство "Фантом"» с установленным модулем тяжелого вооружения украинская компания «СпецТехноЭкспорт».
Разработчики позиционируют изделие как «дистанционно управляемый мини бронетранспортер».
Сообщается, что «дневной и ночной комплексы прицеливания позволяют вести огонь в любое время суток на расстоянии более 1 километра». Запас хода машины – 20 км, управление – по защищенным радиоканалам или через волоконный кабель длиной 5 км.
В Эмиратах беспилотное транспортное средство «Фантом» будет демонстрироваться с новым боевым модулем, в состав которого входит, в том числе, ракетный противотанковый комплекс.
Использованы фотографии: http://defence-blog.com