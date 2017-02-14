10:56 14 февраля

Украина покажет в ОАЭ дистанционно управляемый комплекс

На международной выставке IDEX 2017, которая пройдет в Абу-Даби с 19 по 23 февраля, украинская оборонка представит новую беспилотную машину «Фантом», сообщает Военный информатор со ссылкой на Defence Blog.



Представит «многоцелевое транспортное средство "Фантом"» с установленным модулем тяжелого вооружения украинская компания «СпецТехноЭкспорт».


Разработчики позиционируют изделие как «дистанционно управляемый мини бронетранспортер».

Сообщается, что «дневной и ночной комплексы прицеливания позволяют вести огонь в любое время суток на расстоянии более 1 километра». Запас хода машины – 20 км, управление – по защищенным радиоканалам или через волоконный кабель длиной 5 км.

Украина покажет в ОАЭ дистанционно управляемый комплекс


В Эмиратах беспилотное транспортное средство «Фантом» будет демонстрироваться с новым боевым модулем, в состав которого входит, в том числе, ракетный противотанковый комплекс.

Одна из версий "Фантома"

Использованы фотографии: http://defence-blog.com
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Комментарии 25
  1. kirieeleyson Сегодня, 10:11
    Очередная пародия на
    kirieeleyson
    1. Зяблицев Сегодня, 10:20
      Государство-фантом покажет машину-фантом... laughing
      Зяблицев
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:23
        Украина покажет в ОАЭ дистанционно управляемый комплекс

        Это обозначает, что тем, кто им управляет, нужно, от греха подальше, держать от него дистанцию. smile
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:38
          Ну да , а то ещё как жахнет при нажатии не на ту кнопку и весь выживший экипаж
          «дистанционно управляемого мини бронетранспортера»

          накостыляет по щам оператору . А так может драпануть успеет ... wassat
          bouncyhunter
      2. kirieeleyson Сегодня, 10:35
        Я так и вижу светлые украинские одухотворенные лица, не обезображенные интеллектом, которые вдумчиво обсуждают поремоги украинской оборонки. Никому не надо вспоминать о Дозор-Б, Краматорском заводе с остановленной домной, например. Зачем зраду слушать, это все вражьи происки. Ну и отправить еще группу на поиски поисковой группы, которая ранее отправилась искать пропавшую ДРГ. Цирк с конями каждый день, "ниастанавливайтесь!!))"
        kirieeleyson
    2. сибиралт Сегодня, 10:22
      И вправду фантом. belay
      Там какое - то африканское племя желает "поговорить" с Порошенко. Он им втюхал партию ржавых гранатометов, к тому же, с разбитыми прицелами. Курчавые пацаны рвут волосы на себе от такого кидалова. laughing
      сибиралт
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
        Цитата: сибиралт
        И вправду фантом. belay
        Там какое - то африканское племя желает "поговорить" с Порошенко. Он им втюхал партию ржавых гранатометов, к тому же, с разбитыми прицелами. Курчавые пацаны рвут волосы на себе от такого кидалова. laughing

        Лучше бы рвали волосы Поросёнке на заднице - больше пользы ! good
        bouncyhunter
    3. bouncyhunter Сегодня, 10:23
      Согласен . А ещё вот что :
      Разработчики позиционируют изделие как «дистанционно управляемый мини бронетранспортер».

      И кого этот полупепелац будет транспортировать ? Самонаводящихся блох ? wassat
      bouncyhunter
    4. vovanpain Сегодня, 10:24
      Разработчики позиционируют изделие как «дистанционно управляемый мини бронетранспортер

      А ну да ну да,верим,верим. yes
      vovanpain
    5. MaksoMelan Сегодня, 10:35
      У скорпиона на ролике смоделированом. Есть перегибы с технизацией очень сложные. Я к то му что такую каробку с зади и выьакскиваемую на этой руке терминатора.... Короче это система роботизировонного привода будет очень дорогой. Проще Эти ракеты поставить на крышу башни. Будет меньше подвижных частей. Сама башня может поворачиватся. И при желании стрельба будет вестись по бокам А не только по фронту. К примеру проезжая улицу поперёк вперёд и назад. Возможно сделать систему как на уране. Имею ввиду при необходимости поднимать рпг выше. Про украинскую систему ничего писать не хочется. Здесь всё сказано. Но то что нам нужен такого рода аналог это точно. Причём колёсный аналог. И примерно таких же размеров. Ну и возможность переключать управление на любую технику. К примеру чтоб добавить такой дрон достаточно было пёредать его и только. А пульт управления использовать кабину в армате или курганце. При необходимостипросто брать или на прицеп или крепить к задней части техникикак велосипеды крепят на подставке с о стороны богажного отделения у джипов.
      MaksoMelan
  2. Доктор Бармалей Сегодня, 10:12
    Украина покажет в ОАЭ дистанционно управляемый комплекс

    Доктор Бармалей
  3. masiya Сегодня, 10:16
    Пока что краиной дистанционно самой управляют...
    masiya
  4. Altona Сегодня, 10:18
    Я так понимаю, что поворот и позиционирование оружейного модуля снова осуществляется "высокоточными планетарными редукторами". laughing
    Altona
  5. masiya Сегодня, 10:18
    И скачут как оголтелые три года уже...
    masiya
  6. Jovanni Сегодня, 10:20
    Одна из версий "Фантома"


    А есть ещё одна. "Фантомас" называется. Тяжелого вооружения не несёт, но воняет!


    Сил нет...
    Jovanni
    1. поневолебрат Сегодня, 10:30
      Но "наши" СМИ зовут этого "врага" на центральные каналы повонять. По этому затянувшемуся спектаклю сдается мне, что разводят нас как лохов по обе стороны.
      поневолебрат
  7. sabakina Сегодня, 10:25
    Посмотрел на эту треногу сзади и сразу вспомнился фильм "Гиперболоид инженера Гарина", тот, который черно-белый с Е. Евстегнеевым. Там тоже была трехногая вышка с гиперболоидом( лазером). Правда та была повыше и помощнее.
    sabakina
    1. Ныробский Сегодня, 10:52
      Цитата: sabakina
      Посмотрел на эту треногу сзади и сразу вспомнился фильм "Гиперболоид инженера Гарина",

      Это не тренога, а двунога. Второе условное наименование - "Черепаха" - Бандерлог лаптях, передвигающийся под прикрытием наваренного железа и труб к вражеской позиции с целью хищения сала, горилки и иных плохо закреплённых предметов. Сзади разматывается верёвка, за которую "побратимы" вытягивают обратно на исходную позицию коробку с бандерлогом в случае "гарной" добычи или получения люлей.
      Ныробский
  8. Altona Сегодня, 10:31
    Офтоп новость. В Донецке прогремел мощный взрыв.
    Altona
    1. Смог Сегодня, 10:39
      Цитата: Altona
      Офтоп новость. В Донецке прогремел мощный взрыв.

      14.02.2017 - 10:33
      СРОЧНО: Сильный взрыв в Донецке (ФОТО) | Русская весна
      Около 10 утра 14 февраля в Донецке прогремел сильный взрыв, звук и ударную волну от которого почувствовали почти все районы города.
      По предварительным данным, взрыв произошел в районе Админпоселка, на Второй площадке. Очевидцы делятся фотографиями последствий взрыва. По словам собственных источников «Русской Весны», на территории Донецкого казенного завода химических изделий (ДКЗХИ) после взрыва начался пожар.
      От ударной волны в близлежащих домах выбило стекла.

      Источник: http://rusvesna.su/news/1487057596
      Смог
      1. Злой543 Сегодня, 10:49
        Походу диверсия, там же боеприпасы делают
        Злой543
        1. Смог Сегодня, 10:52
          В том то и дело что боеприпасы.
          Сейчас пороюсь на хохло сайтах. Может что и прояснится.На РВ пока только то что я выложил чуть выше.
          Смог
  9. Толстоевский Сегодня, 10:35
    а замечательный трёхжильный кабель, тянущийся от этого дерьманаколёсиках к австралопитеку с пультом, почти не виден для окружающих
    Толстоевский
  10. raid14 Сегодня, 10:41
    Почему, вна Украине после майдана, вся новая военная техника,похожа на гробы или мусорные баки? request
    raid14
  11. prior Сегодня, 10:49
    При снятой башне может использоваться по прямому назначению - дистанционно управляемый катафалк.
    prior

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