Бронеавтомобиль «Водник» в Сирии
В прошлом месяце в составе сирийской армии были замечены российские бронеавтомобили «Водник» – версии ГАЗ-3937, оборудованные башенной установкой с пулеметами калибра 14,5 мм (КПВТ) и 7,62 мм (ПКТ). Недавно стало известно о наличии в войсках еще одной версии бронемашины, пишет Вестник Мордовии.
Не сей раз речь идет о версии с санитарным модулем. Эта машина не вооружена и оборудована специальными средствами для механизации подъема носилок с ранеными.
«Бронеавтомобили семейства "Водник" отличает высокий уровень подвижности, они могут развивать скорость по шоссе до 120 км/ч. Запас хода по топливу – до 1000 км. ГАЗ-3937 при собственной массе до 7500 кг способен перевозить грузы весом до двух с половиной тонн. А также транспортировать около десятка раненных в сидячем положении или несколько носилок с ранеными», – пишет автор материала Лев Романов.
По его данным, производство этих автомобилей было прекращено в России в 2013 году в связи с принятием на вооружение бронемашин семейства «Тигр».
Не сей раз речь идет о версии с санитарным модулем. Эта машина не вооружена и оборудована специальными средствами для механизации подъема носилок с ранеными.
«Бронеавтомобили семейства "Водник" отличает высокий уровень подвижности, они могут развивать скорость по шоссе до 120 км/ч. Запас хода по топливу – до 1000 км. ГАЗ-3937 при собственной массе до 7500 кг способен перевозить грузы весом до двух с половиной тонн. А также транспортировать около десятка раненных в сидячем положении или несколько носилок с ранеными», – пишет автор материала Лев Романов.
По его данным, производство этих автомобилей было прекращено в России в 2013 году в связи с принятием на вооружение бронемашин семейства «Тигр».
Использованы фотографии: twitter.com/oryxspioenkop