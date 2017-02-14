18:10 14 февраля

Бронеавтомобиль «Водник» в Сирии

В прошлом месяце в составе сирийской армии были замечены российские бронеавтомобили «Водник» – версии ГАЗ-3937, оборудованные башенной установкой с пулеметами калибра 14,5 мм (КПВТ) и 7,62 мм (ПКТ). Недавно стало известно о наличии в войсках еще одной версии бронемашины, пишет Вестник Мордовии.

Бронеавтомобиль «Водник» в Сирии


Не сей раз речь идет о версии с санитарным модулем. Эта машина не вооружена и оборудована специальными средствами для механизации подъема носилок с ранеными.




«Бронеавтомобили семейства "Водник" отличает высокий уровень подвижности, они могут развивать скорость по шоссе до 120 км/ч. Запас хода по топливу – до 1000 км. ГАЗ-3937 при собственной массе до 7500 кг способен перевозить грузы весом до двух с половиной тонн. А также транспортировать около десятка раненных в сидячем положении или несколько носилок с ранеными», – пишет автор материала Лев Романов.



По его данным, производство этих автомобилей было прекращено в России в 2013 году в связи с принятием на вооружение бронемашин семейства «Тигр».

Использованы фотографии: twitter.com/oryxspioenkop
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Комментарии 16
  1. Megatron Сегодня, 13:26
    Ну и зря их прекратили делать. Отличные машины на самом деле.
    Megatron
    1. barclay Сегодня, 13:44
      Может быть после практики эксплуатации в боевых условиях наше МО к ним еще вернется. Не зря они там оказались. Машина интересная по своей задумке.
      barclay
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:12
        Возможно , пообкатают в Сирии , выявят недостатки , прикинут возможности модернизации и вернут в производство (если оно того стоит) или окончательно забудут (если овчинка не стоит выделки) .
        bouncyhunter
        1. Челентаныч Сегодня, 14:29
          В Чечне все недостатки выявили,там вообще говорили,что в случае боя целыми только стекла останутся.
          Челентаныч
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:33
            Цитата: Челентаныч
            В Чечне все недостатки выявили,там вообще говорили,что в случае боя целыми только стекла останутся.

            Значит , капут ? Ну что же , спецам виднее ...
            bouncyhunter
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:46
      Перестали делать, потомучто плохо себя показали в Чечне, ничего хорошего, тот же БТР с бумажной защитой, гроб на колесах... Лучше чем ничего - это его единственный плюс...
      Ratmir_Ryazan
    3. Челентаныч Сегодня, 14:25
      Спорное мнение.Слабая противоминная защита,плюс неудачно расположены места командира,водителя и личного состава,прямо над мостами,если произойдет подрыв,то экипаж будет поражен.Также деление на отсеки не самое удачное решение,пересесть к примеру с места водителя на место стрелка невозможно при ведении боя.
      Челентаныч
    4. Владимир Постников Сегодня, 15:26
      Штучный товар. Вот только я не понимаю, зачем в Сирию отправили этот штучный товар? "На тебе убоже, что нам негоже". Очистили склады, и рады. И будут теперь сирийские умельцы ломать голову над ремонтом этих машин.
      Отправили в Сирию большую партию металла. Лучше бы выставили на аукцион для российских умельцев, а в Сирию отправили бы вместо них БТРы или грузовики, которые уже поставляют. Не ценят чужой труд, потому что не знают, что это такое.
      Владимир Постников
    5. Mareco Сегодня, 16:37
      Вы работали на ней?
      Mareco
  2. Грица Сегодня, 13:31
    Мне тоже нравится. Проходимый, оригинальный и модульный аппарат. Вот только военным он почему то не понравился.
    Грица
  3. Taygerus Сегодня, 13:34
    Хороший зверюга
    Taygerus
  4. Altona Сегодня, 13:39
    Потомок легендарной Шишиги, только в броне. А так, ГАЗ-надежные машины.
    Altona
  5. Berkut24 Сегодня, 15:19
    Армия, наконец, локализовала свои пожелалки и оставляет наиболее удачные и универсальные модели. В Сирию поехали "эксперименты" и какие-то промежуточные образцы. там же мелькали и сердюковские "Ивеко". По мере замещения новой техникой весть "неформат", у которого остался ресурс, поедет воевать с басмачами. Ливия следующая в очереди за техникой. Как примут на вооружение "Бумеранги", так и БТР-80 (82) поедет на войну.
    Berkut24
  6. MaksoMelan Сегодня, 15:47
    Нужен новый конкурс на перспектинную брдм. Она должна соответсвовать всем запросам которым водник не подошол. И необходимо водоплавающую модель. На гамену брдм2 а в последствии и санитарки прочее из них на делать. Тигр всётаки больше замена уазику небронированному. И он не плавает. И желательно вооружение соответсвующее. Чтоб птур ( при возможности установить неуправляемый ручной гранатомёт в пусковую систему чтоб с ходу можно было стрельнуть), пзрк и пушка в раёне 23-30мм возможно копановка бумеранговская но на 6 колёс (3/3). С апарелью или люками по типу бтр 82а но с кормы.
    MaksoMelan
  7. killganoff Сегодня, 16:20
    "Водник" в сравнении с "Тигром" выглядит рациональнее.
    killganoff
  8. МВГ Сегодня, 16:30
    "Водник"у лет уже как десять. У нас его на вооружение так и не приняли в силу существенных недостатков
    МВГ

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