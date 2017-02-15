Косово создает свои вооруженные силы

Интеграция в НАТО не имеет альтернативы, парламент и правительство Косово должны согласовать с НАТО и США совместные усилия с целью развития оперативных возможностей в соответствии с новым мандатом Вооруженных сил Косово,

Во вторник парламент республики Косово принял резолюцию о формировании собственных полноценных вооруженных сил, передает РИА Новости сообщение «Радио и телевидение Косово».Решение принято большинством голосов (68), не голосовали депутаты из партии нацменьшинства «Сербский поток» – они бойкотировали заседание.«Правительство Косово получает полномочия как можно скорее начать координировать и представить парламенту на утверждение стратегию трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в Вооруженные силы», – говорится в сообщении парламента.говорится в релизе.Напомним, в начале февраля премьер-министр Сербии Ивица Дачич заявил, что «администрация в Приштине не имеет права на формирование Вооруженных сил Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН, и что такое решение было бы нелегально».Он отметил, что создание армии самопровозглашенной республики Косово стало бы «дополнительным фактором нестабильности, с которым Белград будет бороться всеми политическими средствами».