10:11 15 февраля

Косово создает свои вооруженные силы

Во вторник парламент республики Косово принял резолюцию о формировании собственных полноценных вооруженных сил, передает РИА Новости сообщение «Радио и телевидение Косово».

Косово создает свои вооруженные силы
Силы безопасности Косово

Решение принято большинством голосов (68), не голосовали депутаты из партии нацменьшинства «Сербский поток» – они бойкотировали заседание.


«Правительство Косово получает полномочия как можно скорее начать координировать и представить парламенту на утверждение стратегию трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в Вооруженные силы», – говорится в сообщении парламента.

Интеграция в НАТО не имеет альтернативы, парламент и правительство Косово должны согласовать с НАТО и США совместные усилия с целью развития оперативных возможностей в соответствии с новым мандатом Вооруженных сил Косово,
говорится в релизе.

Напомним, в начале февраля премьер-министр Сербии Ивица Дачич заявил, что «администрация в Приштине не имеет права на формирование Вооруженных сил Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН, и что такое решение было бы нелегально».

Он отметил, что создание армии самопровозглашенной республики Косово стало бы «дополнительным фактором нестабильности, с которым Белград будет бороться всеми политическими средствами».

Использованы фотографии: srbijadanas.net.
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Комментарии 13
  1. cniza Сегодня, 08:43
    Вот ещё узелок , который долго будет кровоточить.
    cniza
    1. Ампер Сегодня, 08:50
      Плевало нато на резалюции,сейчас оон пустое место,практически нечего не решает,так чисто языком почесывает
      Ампер
      1. дядя Мурзик Сегодня, 09:01
        что то не слышно визга от европы! belay
        дядя Мурзик
    2. vovanpain Сегодня, 08:55
      Цитата: cniza
      Вот ещё узелок , который долго будет кровоточить.

      Этот узелок кровоточит с момента распада Югославии. request hi
      vovanpain
      1. рич Сегодня, 09:55
        Мало того,ЕС давал гарантии сербам,что ВС Косово созданы не будут.

        Они и нам о не распространеии НАТО гарантии давали и Янкуовичу то же что-то гарантировали
        рич
  2. Громобой Сегодня, 08:55
    «администрация в Приштине не имеет права на формирование Вооруженных сил Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН, и что такое решение было бы нелегально».
    Мало того,ЕС давал гарантии сербам,что ВС Косово созданы не будут.
    Громобой
    1. vovanpain Сегодня, 08:59
      Цитата: Громобой
      Мало того,ЕС давал гарантии сербам,что ВС Косово созданы не будут.

      Гарантии ЕС,НАТО,и прочих англосаксов не стоят бумаги,на которых они написаны. hi
      vovanpain
      1. Громобой Сегодня, 09:25
        Цитата: vovanpain
        Гарантии ЕС,НАТО,и прочих англосаксов не стоят бумаги,на которых они написаны.

        Народ Сербии это понимает и может если чего и на улицы выйти ,но решения принимают политики...
        А знаете какими текущими вопросами занимаются:увязывают законодательство под нормы ЕС(в этом сербы для себя благо видят,эти западные славяне думают,что уровень жизни это повысит).С НАТО поддерживают постоянный контакт на уровне комиссий ,где разрабатывают план военно-технической поддержки(это свобода в поставке продукции).Наседают на создании на сербской территории логистического центра НАТО,хотя сами же натовцы очень мешают созданию российского центра МЧС в Сербии.
        Очень важно сейчас кого изберёт сербский народ на выборах.Там ведь есть и откровенно прозападные политики,но повторюсь,что сербский народ не стесняется выходить на улицы если что-то очень не нравиться.Дело несколько осложняется тем,ЕС со своим немалым потенциалом предлагает конкретный план развития.Чтобы всё по-людски делать нам надо предлагать какую-то альтернативу этому.Поэтому создание косовской армии даёт козырь в руки пророссийским политикам и будет иметь далеко идущие последствия. hi
        Громобой
  3. silberwolf88 Сегодня, 08:59
    Закономерный процесс дальнейшего отжима территории ... следующий шаг этого маразма ... присоединение Косова к Албании ...
    silberwolf88
    1. Sergej1972 Сегодня, 09:52
      Не все в Албании желают этого объединения. Может измениться конфессиональный расклад.У косовских албанцев несколько иной менталитет по сравнению с албанцами Албании. Если среди албанцев Албании значительная часть это православные и католики, хотя больше всего мусульман, то среди албанцев-косоваров почти все мусульмане. И косовары отличаются повышенной наглостью и вспыльчивостью, даже по сравнению с остальными гордыми албанцами.)) Они явно сами хотят доминировать в объединённой Албании.
      Необходимо отметить, что большинство косовских политиков-албанцев сами выступают против объединения. Исходя из политических соображений, они в своей конституции провозгласили Косово общей землёй проживающих там албанцев, сербов и других народов. То есть формально они признают сербов одним из государствообразующих народов Косово, а сербский язык является одним из официальных языков. хотя тут, наверное, больше элементов демагогии.
      Не надо и сербов идеализировать. Некоторая, хотя и меньшая, часть сербских политиков в Косово занимает примиренческую, приспособленческую позицию.
      Sergej1972
  4. 24rus Сегодня, 09:19
    Лето будет жарким .Всё идёт к тому..
    24rus
  5. Kenneth Сегодня, 10:02
    Следовало ожидать после провокации с поездом.
    Kenneth
  6. AID.S Сегодня, 10:03
    Сербам, для начала , надо выбраться из реки и усесться на берегу, но похоже, что там места для них пока нет...
    AID.S

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