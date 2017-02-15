В Италии начались подготовительные работы по постройке первого корабля PPA
Как сообщает интернет-портал warspot.ru, на итальянском судостроительном предприятии в Муггиано (область Лигурия), состоялась церемония порезки стали, заготавливаемой для строительства первого корабля серии.
Всего предполагается постройка 16 кораблей PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) для нужд ВМС Италии, призванных заменить 8 корветов типа Minerva и 10 патрульных кораблей типа Comandanti, Sirio и Cassiopea. Финансирование программы началось в 2014 году. Передача первой партии из семи кораблей стоимостью 3,9 млрд. евро ожидается в период с 2021 по 2027 год.
Предусматривается три модификации кораблей: Light, Light Plus и Full, отличающиеся вооружением и радарами. PPA Light будет оснащен артиллерийскими орудия калибров 127, 76 и 25 мм, 12,7-мм пулемётами и радаром X-диапазона (от 8 до 12 ГГц). PPA Light Plus дополнительно получит ракеты Aster 15 и Aster 30 и радар C-диапазона (от 4 до 8 ГГц). PPA Full примет артиллерийское и ракетное вооружение, а также будет оснащен радарами X- и C-диапазонов.
Многофункциональность кораблей позволяет использовать их в мирное время для поисковых и спасательных операций, патрулирования. Для ведения боевых действий на корабли будет устанавливаться наступательное и оборонительное оборудование, включая мощное ракетное вооружение.
Первый корабль будет строиться в версии Light. Длина каждого из кораблей составит 143 м, водоизмещение — от 5000 до 5900 тонн (в зависимости от модификации), максимальная скорость — 33 узла, экипаж будет состоять из 171 человека.
Всего предполагается постройка 16 кораблей PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) для нужд ВМС Италии, призванных заменить 8 корветов типа Minerva и 10 патрульных кораблей типа Comandanti, Sirio и Cassiopea. Финансирование программы началось в 2014 году. Передача первой партии из семи кораблей стоимостью 3,9 млрд. евро ожидается в период с 2021 по 2027 год.
Предусматривается три модификации кораблей: Light, Light Plus и Full, отличающиеся вооружением и радарами. PPA Light будет оснащен артиллерийскими орудия калибров 127, 76 и 25 мм, 12,7-мм пулемётами и радаром X-диапазона (от 8 до 12 ГГц). PPA Light Plus дополнительно получит ракеты Aster 15 и Aster 30 и радар C-диапазона (от 4 до 8 ГГц). PPA Full примет артиллерийское и ракетное вооружение, а также будет оснащен радарами X- и C-диапазонов.
Многофункциональность кораблей позволяет использовать их в мирное время для поисковых и спасательных операций, патрулирования. Для ведения боевых действий на корабли будет устанавливаться наступательное и оборонительное оборудование, включая мощное ракетное вооружение.
Первый корабль будет строиться в версии Light. Длина каждого из кораблей составит 143 м, водоизмещение — от 5000 до 5900 тонн (в зависимости от модификации), максимальная скорость — 33 узла, экипаж будет состоять из 171 человека.