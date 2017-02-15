14:11 15 февраля

В Италии начались подготовительные работы по постройке первого корабля PPA

Как сообщает интернет-портал warspot.ru, на итальянском судостроительном предприятии в Муггиано (область Лигурия), состоялась церемония порезки стали, заготавливаемой для строительства первого корабля серии.

Всего предполагается постройка 16 кораблей PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura) для нужд ВМС Италии, призванных заменить 8 корветов типа Minerva и 10 патрульных кораблей типа Comandanti, Sirio и Cassiopea. Финансирование программы началось в 2014 году. Передача первой партии из семи кораблей стоимостью 3,9 млрд. евро ожидается в период с 2021 по 2027 год.

В Италии начались подготовительные работы по постройке первого корабля PPA



Предусматривается три модификации кораблей: Light, Light Plus и Full, отличающиеся вооружением и радарами. PPA Light будет оснащен артиллерийскими орудия калибров 127, 76 и 25 мм, 12,7-мм пулемётами и радаром X-диапазона (от 8 до 12 ГГц). PPA Light Plus дополнительно получит ракеты Aster 15 и Aster 30 и радар C-диапазона (от 4 до 8 ГГц). PPA Full примет артиллерийское и ракетное вооружение, а также будет оснащен радарами X- и C-диапазонов.

Многофункциональность кораблей позволяет использовать их в мирное время для поисковых и спасательных операций, патрулирования. Для ведения боевых действий на корабли будет устанавливаться наступательное и оборонительное оборудование, включая мощное ракетное вооружение.

Первый корабль будет строиться в версии Light. Длина каждого из кораблей составит 143 м, водоизмещение — от 5000 до 5900 тонн (в зависимости от модификации), максимальная скорость — 33 узла, экипаж будет состоять из 171 человека.


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Комментарии 9
  1. Zoldat_A Сегодня, 10:37
    Что-то макет мне напомнил того американского фанерного уродца... Но, конечно, куда каким-то макаронникам до Америки - американский смешнее...
    Zoldat_A
    1. МПК105 Сегодня, 10:46
      Он не фанерный tongue Даже с пушек дорогущщщщих своих палить может.
      МПК105
  2. Горный стрелок Сегодня, 11:00
    Ничего себе "корветики"! Водоизмещение как у крейсера ВМВ. Как за живучесть бороться таким экипажем? Это ведь боевой корабль, а не прогулочная яхта.
    Горный стрелок
    1. Alexey RA Сегодня, 11:53
      Цитата: Горный стрелок
      Ничего себе "корветики"! Водоизмещение как у крейсера ВМВ. Как за живучесть бороться таким экипажем? Это ведь боевой корабль, а не прогулочная яхта.

      Нормальный там экипаж. На наших 1155 при стандартном водоизмещении почти в 7 кт было 220 человек. На 22350 с 4,5 кт стандартного - от 180 и выше. smile
      Причём у нас это упакованные оружием по самое не могу фрегаты. А у итальянцев версия Light - это фактически большой ПСКР, с минимумом вооружения. Так что там 171 человек - за глаза.
      Alexey RA
    2. dvina71 Сегодня, 11:54
      Цитата: Горный стрелок
      Ничего себе "корветики"!

      Да..и на корме замечательный ракетоприемник..
      dvina71
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:55
    или в глазах двоит, или два форштевня у этой посудины на фото...
    a.s.zzz888
  4. KudrevKN Сегодня, 12:56
    Итальянское военное кораблестроение (как и итальянское автомобилестроение) всегда отличалось своим оригинальностью как архитектуры, так и вооружением. Но не как "аскетической простотой" баржи или "мыльницы"? Сей проект уже сегодня "пенсионер", а что с ним будет после 2025-2030? Это кризис инженерной и научно -технической мысли или маразм натовских (итальянский) адмиралов? А может быть то и другое вкупе? Не дай бог так поглупеть нашим корабелам - проектантам? Впрочем, такие "опасные закидоны" иногда нет-нет да появляются даже здесь, на этой площадке! Не хотелось бы нечто подобное уродство (а и трата денег) стало тенденцией современного кораблестроения?
    KudrevKN
    1. voyaka uh Сегодня, 13:13
      Вот модель перспективного - атомного! - эсминца России.
      Видите: рубка, как пирамида-пагода, в три яруса и даже выше, чем
      у последних английских эсминцев.
      voyaka uh
      1. lis-ik Сегодня, 13:37
        Вряд ли он с такой архитектурой будет строиться, если вообще будет.
        lis-ik

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