14:06 15 февраля

60 лет Владимиру Анатольевичу Шаманову

Сегодня исполняется 60 лет Владимиру Шаманову – председателю комитета по обороне Государственной Думы ФС РФ и бывшему командующему ВДВ РФ. Владимир Анатольевич родился 15 февраля 1957 года в городе Барнауле. С 1974 по 1978 годы проходил обучение сначала в Ташкентском высшем танковом командном училище в качестве курсанта 12-й роты, а затем в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, куда 12-я «ташкентская» рота и была переведена.

Через 11 лет (в 1989) после окончания РВВДКУ Владимир Шаманов окончил Военную академию ВС СССР имени Фрунзе, а в 1998 году – Военную академию Генштаба ВС РФ. За год до окончания академии Генштаба получил звания кандидата социологических наук.

Путь в качестве командира начинал в городе Псков. Командовал тогдашний лейтенант Шаманов самоходно-артиллерийским взводом дивизиона 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской дивизии.


С 2000 по 2004 год находился на должности губернатора Ульяновской области, решив, что окончательно покинул военную службу. Однако уже в 2006 году снова на неё вернулся – в должности сначала советника министра обороны, затем в качестве начальника ГУ боевой подготовки и службы войск ВС РФ. В августе 2008 возглавил группировку войск РФ в Абхазии, а в 2009 году был назначен на должность командующего ВДВ РФ, на которой находился до осени 2016 года.

60 лет Владимиру Анатольевичу Шаманову


Оставил должность в связи с переходом на работу в парламент.

«Военное обозрение» поздравляет генерал-полковника Владимира Шаманова с 60-летием и желает успехов в качестве председателя думского оборонного комитета.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru/news_page/
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Комментарии 12
  1. Ююка Сегодня, 13:27
    И что тут комментировать? lol Только присоединиться к поздравлению! Сил и здоровья! drinks
    Ююка
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:35
      Крепкого здоровья и долгих лет жизни мужику ! drinks
      bouncyhunter
    2. avt Сегодня, 13:51
      Цитата: Ююка
      И что тут комментировать?

      Ну не рано ли он от действительной службы отошёл ?А так -ДА
      Цитата: Ююка
      Сил и здоровья!
      avt
  2. Улисс Сегодня, 13:34
    Мои поздравления "Шаману". drinks
    Улисс
  3. barclay Сегодня, 13:35
    Дай Бог Владимиру Анатольевичу! И, Слава ВДВ!
    barclay
  4. Инок Сегодня, 13:37
    Дай Бог ему Здоровья! С Праздником!
    Инок
  5. рич Сегодня, 13:43
    НЕБОЛЬШОЙ ПОРТРЕТ:
    Корреспондент: -лично против вас ввели санкции?
    Шаманов: -Мне это абсолютно фиолетово
    Корреспондент: - Но ведь теперь в США не поедешь
    Шаманов: -Если Верховный главнокомандующий даст приказ, поеду.
    рич
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:47
    Один из самых уважаемых мною офицеров армии РОССИИ...настоящий русский офицер.

    Долгих лет жизни и крепкого здоровья вам пожелаю Владимир Анатольевич!!! hi
    Тот же ЛЕХА
  7. Монос Сегодня, 13:55
    Владимиру Анатольевичу - поздравления и пожелание долгих и продуктивных лет службы на благо Родины!
    Монос
  8. Per se. Сегодня, 13:55
    Сколько времени ВДВ прессовали в СМИ, мол, зачем они нужны, нужны, и очень, для России с её просторами. Без настойчивости Шаманова, скорей всего, и БМД-4М похерили бы, как БМП-3Ф у морпехов... Больше бы нам таких генералов, как Шаманов, которые знают, какими должны быть наши войска, какая им нужна техника, и под какие задачи.
    Per se.
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:56
    Владимир Анатольевич -вернитесь назад в ВДВ -это ваше рабочее место,там вы нужнее good И,с 60-ти летием Вас! hi soldier soldier Пускай исполнятся все ваши мечты,дай Вам Бог здоровья побольше!!! soldier
    Изгоняющий либероидов
  10. brasist Сегодня, 13:59
    С Днем рождения, Батя!
    brasist

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