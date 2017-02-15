60 лет Владимиру Анатольевичу Шаманову

Сегодня исполняется 60 лет Владимиру Шаманову – председателю комитета по обороне Государственной Думы ФС РФ и бывшему командующему ВДВ РФ. Владимир Анатольевич родился 15 февраля 1957 года в городе Барнауле. С 1974 по 1978 годы проходил обучение сначала в Ташкентском высшем танковом командном училище в качестве курсанта 12-й роты, а затем в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, куда 12-я «ташкентская» рота и была переведена.Через 11 лет (в 1989) после окончания РВВДКУ Владимир Шаманов окончил Военную академию ВС СССР имени Фрунзе, а в 1998 году – Военную академию Генштаба ВС РФ. За год до окончания академии Генштаба получил звания кандидата социологических наук.Путь в качестве командира начинал в городе Псков. Командовал тогдашний лейтенант Шаманов самоходно-артиллерийским взводом дивизиона 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской дивизии.С 2000 по 2004 год находился на должности губернатора Ульяновской области, решив, что окончательно покинул военную службу. Однако уже в 2006 году снова на неё вернулся – в должности сначала советника министра обороны, затем в качестве начальника ГУ боевой подготовки и службы войск ВС РФ. В августе 2008 возглавил группировку войск РФ в Абхазии, а в 2009 году был назначен на должность командующего ВДВ РФ, на которой находился до осени 2016 года.Оставил должность в связи с переходом на работу в парламент.