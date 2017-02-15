Трамп решил прокомментировать заявления о его связях с Россией

Нелепые заявления о связях с Россией представляются попыткой прикрыть многие ошибки, допущенные во время провальной кампании Хиллари Клинтон.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал муссируемые в прессе заявления о контактах представителей его администрации с Россией.Напомним, что накануне из-за скандала, связанного с телефонным разговором с российским послом в США, свой пост покинул советник Трампа по вопросам безопасности Майкл Флинн. Флинн заявил, что не понимает, почему в США раздут скандал из-за его переговоров с послом РФ, в то время как он по долгу службы говорил с представителями и других государств – с целью ввести в курс дела новую американскую администрацию.Трамп, комментируя новые обвинения в связях с РФ, пишет в своём микроблоге:Стоит отметить, что на телеканале CNN, который сам Трамп называет «фейк-ньюс», выходили репортажи о том, как Трамп и его окружение во время президентской гонки якобы постоянно общались с людьми, связанными с российскими спецслужбами. Если учитывать, что, по версии CNN, представители российских спецслужб повсюду, то немудрено, что таковые «нашлись» и среди тех, с кем контактировали люди из состава нынешней американской администрации.Тот же телеканал при этом ни слова не говорит о контактах штаба Клинтон с украинскими олигархами и представителями итальянского лобби в США, финансировавшими участие Хиллари в кампании.