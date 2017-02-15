17:26 15 февраля

Трамп решил прокомментировать заявления о его связях с Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал муссируемые в прессе заявления о контактах представителей его администрации с Россией.
Напомним, что накануне из-за скандала, связанного с телефонным разговором с российским послом в США, свой пост покинул советник Трампа по вопросам безопасности Майкл Флинн. Флинн заявил, что не понимает, почему в США раздут скандал из-за его переговоров с послом РФ, в то время как он по долгу службы говорил с представителями и других государств – с целью ввести в курс дела новую американскую администрацию.

Трамп решил прокомментировать заявления о его связях с Россией


Трамп, комментируя новые обвинения в связях с РФ, пишет в своём микроблоге:

Нелепые заявления о связях с Россией представляются попыткой прикрыть многие ошибки, допущенные во время провальной кампании Хиллари Клинтон.


Стоит отметить, что на телеканале CNN, который сам Трамп называет «фейк-ньюс», выходили репортажи о том, как Трамп и его окружение во время президентской гонки якобы постоянно общались с людьми, связанными с российскими спецслужбами. Если учитывать, что, по версии CNN, представители российских спецслужб повсюду, то немудрено, что таковые «нашлись» и среди тех, с кем контактировали люди из состава нынешней американской администрации.

Тот же телеканал при этом ни слова не говорит о контактах штаба Клинтон с украинскими олигархами и представителями итальянского лобби в США, финансировавшими участие Хиллари в кампании.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 48
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:53
    Ясно что ничего не ясно,ибо Трамп говорит расплывчитыми фразами, чтобы его не "поймали на слове",а потом со своей командой уже решают как талковать то или иное его заявление.
    Изгоняющий либероидов
    1. maxim947 Сегодня, 15:55
      Давать пустые обещания политику так же легко как священнику отпускать грехи
      Или еще:
      «Тех, кто верит политикам на слово, надо объявить дурачками» В.И.Ленин
      maxim947
      1. Александр романов Сегодня, 15:59
        Цитата: maxim947
        Давать пустые обещания политику так же легко как священнику отпускать грехи

        Что бы священник отпустил вам грехи,вам нужно сходить в Церковь и раскаяться,а вот это очень сложно.
        Так что иногда,нужно головои думать,что писать в коментах
        Александр романов
        1. maxim947 Сегодня, 16:29
          Вообще то, это поговорка, не нужно воспринимать буквально, не хотел никого обидеть
          maxim947
          1. Монос Сегодня, 16:52
            Цитата: maxim947
            Вообще то, это поговорка, не нужно воспринимать буквально, не хотел никого обидеть

            Э-э-э...Простите, а чья это поговорка? Тот, кто её придумал не представляется умным человеком. Тем более, что прощает грехи Господь, а не священник. Священник свидетельствует и отпускает: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф.18:18). И он несёт ответственность перед Богом за отпущенные грехи. Если Вам кажется, что это легко, значит Вас ещё недостаточно била жизнь, для того, чтобы уверовать в Бога.
            Не обижайтесь. Это не укор. Просто мои суемудрствования. hi
            Монос
            1. cniza Сегодня, 17:18
              В истории США , когда Президент сорился с прессой - всегда заканчивал плачевно , посмотрим сможет ли Трамп переломить эту ситуацию.
              cniza
        2. Delink Сегодня, 16:39
          Для начала нужно исповедаться, чтобы за тем раскаяться.
          Delink
      2. рич Сегодня, 16:04
        Писать то чего не знаешь так же легко как политику давать пустые обещания
        в православной церкви нет такого понятия как отпущение грехов, есть такое понятие как исповедь
        Исповедь - момент встречи человека с Богом, а священник, как он сам говорит людям перед исповедью, является лишь свидетелем.
        рич
        1. Norma Сегодня, 16:23
          Цитата: рич
          в православной церкви нет такого понятия как отпущение грехов, есть такое понятие как исповедь

          Откуда дровишки?
          О Разрешительной молитве не слыхали?
          Ивините, плюсы ошибочно к вам ушли. И странно, что сразу 2!
          Norma
        2. gladcu2 Сегодня, 16:34
          Рич

          Все правильно. Трепать языком , не мешки таскать.
          Капитализм в США пришел к жесткому кризису. Политики, вместо того чтобы заняться выходом из положения, начать процесс балансировки средств, чтобы уравновесить системность, начинают заниматься болтологией.

          Занимают жизненное время вместо решения поставленной задачи, ввливанием лжи друг на друга. И отмывание от неё. Трампу нужно создать отдел, которые в жёсткой форме остановит эту блевотину, и сохранит Трампу рабочее время.

          Игры закончились. Если США не начнет правильный переход в социализм, уменьшение ресурсов сконцентрированных в одних руках и правильным методом распределить их дав заработать людям, то в США будет гражданская война, которая не приведет к революции, а приведет к потере материальных ресурсов, обеднению нации, ухудшению качества. И они обнулят систему и начнут возрождение по новому, с нуля. Опять с капитализма. Но здесь их поимеют другие капиталистические страны.

          Научитесь оперировать переходами КАЧЕСТВА в КОЛИЧЕСТВО и наоборот, чтобы понимать как изменить принципы мотивации к труду в экономических системах.

          ВВП, прекрасно знает как это делается. Эти переходы. Но надо делать так, чтобы это знали все. Нужен общий язык общения, взаимопонимание.
          gladcu2
      3. Norma Сегодня, 16:20
        Цитата: maxim947
        как священнику отпускать грехи

        В религиях грехи отпускает Господь Бог, а не человек.
        Так что священник в этой процедуре выполняет функцию "телефона". Причем, как "туда", так и "обратно" (сообщает решение). А вот особо продвинутые могут самостоятельно выходить на контакт.
        Norma
        1. рич Сегодня, 16:47
          В религиях грехи отпускает Господь Бог, а не человек.
          Так что священник в этой процедуре выполняет функцию "телефона". Причем, как "туда", так и "обратно" (сообщает решение). А вот особо продвинутые могут самостоятельно выходить на контакт.

          это соответствует тому, что написал я
          О Разрешительной молитве не слыхали?

          Разреши́тельная моли́тва – молитва, которую священник произносит в конце таинства исповеди, возложив на голову кающегося епитрахиль:
          «Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит ти чадо (имя), и аз недостойный иерей Его властию мне данною прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь».

          Видимо вы правы
          Ивините, плюсы ошибочно к вам ушли. И странно, что сразу 2!

          возвращаю
          рич
    2. армагедон Сегодня, 16:06
      где минусы ждем
      армагедон
    3. Zulu_S Сегодня, 16:45
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      как талковать то или иное его заявление.

      "ТАЛКОВАТЬ" - опечатка или от англ. "TALK"?
      Zulu_S
      1. Cat Man Null Сегодня, 17:11
        Цитата: Zulu_S
        "ТАЛКОВАТЬ" - опечатка или от англ. "TALK"?

        - ангельское "talk" читается вот так:
        talk [tɔːk]
        Cat Man Null
  2. васильев ю Сегодня, 15:54
    Эти однотипные новости с Трампом уже достали.
    Больше нечего перепечатать? Ну так свои статьи напечатайте, не занимайтесь ерундой(очень мягко смягчаю).
    васильев ю
    1. stas Сегодня, 16:29
      Трампу пора определиться, или он с Россией или его сожрут без соли.
      stas
      1. васильев ю Сегодня, 16:37
        А может сначала ему надо свои конюшни от навоза вычистить? У него своих проблем без России хватает. Россия для него не на первом месте, когда будет время, тогда и займётся.
        А определится он скорее всего при личной встрече с Путиным, без лишних ушей. И даже после встречи, многое сразу нам не сообщат. А тупо истерить и глобалить по каждому слову Трампа сейчас- достали уже.
        васильев ю
  3. DMoroz Сегодня, 15:54
    не в последний раз Трампу оправдываться... даже за то, что и не совершал... Измором берут: или импичмент или инфаркт...
    DMoroz
    1. Masya Masya Сегодня, 16:08
      Измором берут

      Ждать замучаются, упитанный... wink пуля и быстрее и вернее...
      Masya Masya
      1. Трезвый Сегодня, 16:24
        Цитата: Masya Masya
        Измором берут

        Ждать замучаются, упитанный... wink пуля и быстрее и вернее...

        Да не молод уже. Может случиться инфаркт имени миокарда..
        Трезвый
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:55
    Американская версия Русской пословице о Трампе "мужик сказал, но правельно ли мы поняли его слова?Лучше не переспрашивать "! belay
    Изгоняющий либероидов
  5. barclay Сегодня, 15:59
    Тот же телеканал при этом ни слова не говорит о контактах штаба Клинтон с украинскими олигархами и представителями итальянского лобби в США, финансировавшими участие Хиллари в кампании.
    Этот канал уже давно себя зарекомендовал как ручной инструмент по травле Трампа.
    barclay
    1. gladcu2 Сегодня, 16:41
      Barclay

      Если к вам пришел сборщик налогов ( северный лисенок), то вам нужно заговорить ему зубы, чтобы он начал делать своё дело. А для этого его надо заставить оправдываться.
      gladcu2
  6. лом123 Сегодня, 16:03
    трамп трамп а бензин дорожает....о стране пора думать.
    лом123
    1. gladcu2 Сегодня, 16:57
      лом123

      Россия ведь отдала часть своего количества в Сирию, поэтому у вас и пострадало качество. А если бы не отдала, то в Россию пришли бы бармалеи и отняли бы.

      А вот это говорит о баллансе экономики. А теперь нужно уменьшить обогащение богатых, чтобы бедные, начали социальное развитие.

      А если в России по прежнему идет иммущественное расслоение классов, это говорит что экономика идет к кризису.

      Необходимо максимально держать высокий банковский процент, который остановит прибыль банков. ВЫСОКИЙ БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕНТ УБИВАЕТ ДОХОДЫ БАНКОВ.
      Уменьшить конкуренцию увеличив монополии. Монополии распределяют правильно материальные ресурсы сохраняя стабильность и зарплаты.

      Ну не революцию же с гражданской войной делать?

      Вас же всех учат экономике не правильно.

      Советский Союз был огромной корпорацией, монополистом. Поэтому внутри него был балланс расходования ресурсов. Поэтому шло постепенное развитие или ЗАСТОЙ, что тоже не плохо. Но регресс не могло быть.

      Нужно уметь баллансировать принципами экономики.
      gladcu2
  7. flSergius Сегодня, 16:03
    Если Флинна ушли за сокрытие разговора с Кисляковым, то почему Клинтониху не посадили на электрический стул за облом с правительственной почтой с личного ящика? Это же вообще-то разглашение гостайны.
    Д - демократия.
    flSergius
  8. Горный стрелок Сегодня, 16:05
    Главное во всем этом, что Трамп "прогнулся" под СМИ, и "сдал" своего, что называется, с первой попытки. Теперь эта свора, почуя кровь, будет рвать его с удвоенным усердием... И как он "выскочит" из этой заварухи - без штанов, в лучшем случае, а ведь могут и "загрызть".
    Горный стрелок
  9. Рабинович Сегодня, 16:08
    Нетаньягу отправился в Вашингтон и никаких новостей о встрече нет.
    Рабинович
    1. flSergius Сегодня, 16:08
      А шо говорит дядя Моня?
      flSergius
  10. Евдоким Сегодня, 16:10
    Заклюют Трампа в этом курятнике или петушатнике. wassat
    Евдоким
  11. ded boris30 Сегодня, 16:11
    Ничего не ясно. Ну общался этот Флинн с нашим послом и что? Это работа его. Все, кто находился на этом посту колесили по миру, вспомните Бжезинского. Так и не понял, в чем криминал?
    ded boris30
    1. flSergius Сегодня, 16:14
      В том, что он сначала сказал, что не разговаривал, потом не помнил, потом разговаривал, но не о санкциях. + есть закон 1799года, запрещающий частным лицам вести переговоры от лица государства. А Флинн ещё не был оф назначен. Понятно, что повод формальный. Может вообще бабло однопартийцы не поделили и подставили его.
      flSergius
    2. Norma Сегодня, 16:27
      Цитата: ded boris30
      Так и не понял, в чем криминал?

      Можно подумать, что прочие обвинения России и русских (хоть в чем) Вы поняли.wink
      Norma
  12. Alexey-74 Сегодня, 16:12
    Трампу сейчас не позавидуешь....ему бы на посту остаться, а то импичмент и все такое, ловить его и подставлять будут постоянно.....демократы не дремлют.....так что ему сейчас не до России
    Alexey-74
  13. ando_bor Сегодня, 16:15
    Да, теперь он навсегда с Россией связан, или работать на неё, или тщательно шифроваться, что бы не спалится.
    ando_bor
  14. GradusHuK Сегодня, 16:21
    Цитата: Masya Masya
    Измором берут

    Ждать замучаются, упитанный... wink пуля и быстрее и вернее...

    Пуля — дура, штык — молодец ! А.В.Суворов.))
    GradusHuK
  15. Громобой Сегодня, 16:23
    Дональд ,если из Америки выгонят---приезжай к нам,гражданство оформим и квартиру сразу дадим ,как Жерару.
    Четырёхкомнатную!!!
    Громобой
  16. Norma Сегодня, 16:28
    Нелепые заявления о связях с Россией представляются попыткой прикрыть многие ошибки, допущенные во время провальной кампании Хиллари Клинтон.
    -------------------------------------------------
    -------
    Что ж, эта суть схвачена верно.
    Norma
    1. Zulu_S Сегодня, 17:04
      "Суть не в том, что..., а в том, что... где попало".
      Трампа травят, но это их внутренние разборки. Нам от них ни горячо, ни холодно. Надеяться на дружбу с Трампом недальновидно, у него 7 пятниц на неделе, вот уже Крым Украине отдать предлагает, хочет чтобы мы минские соглашения выполнили, уже критикует Обаму за слишком мягкое отношение к Москве.
      Надо ещё разбираться с ним. Время покажет.
      Zulu_S
  17. Инок Сегодня, 16:30
    Кто ж это сдает наших разведчиков.
    Инок
  18. Delink Сегодня, 16:43
    Трампуше не легко приходится. Он будет первые 2 года отвечать на нападки прессы и в прессе.
    Опровергать то чего никогда не было или было но все перевернуто с ног на голову.
    В общем как Дон Кихот Ламанчский с ветряными мельниками будет сражаться.
    Delink
    1. vladimirvn Сегодня, 17:04
      Ура, =нашТрамп=. fellow
      "Трамп предположил, что Обама был "слишком мягок с Россией" по вопросу Крыма."
      Крым был взят Россией во время администрации Обамы, — написал глава государства в "Твиттере". — Был ли Обама слишком мягким в отношении России?
      Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США ожидает, что Россия займётся деэскалацией ситуации на Украине и "вернёт Крым".https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
      %D1%81%D1%82%D0%B8/974126/tramp_priedpolozhil_cht
      o_obama_byl_slishkom_miaghok_s_rossiiei_po_vopros
      u_kryma
      vladimirvn
  19. Лелёк Сегодня, 16:45
    (Если учитывать, что, по версии CNN, представители российских спецслужб повсюду, то немудрено, что таковые «нашлись» и среди тех, с кем контактировали люди из состава нынешней американской администрации.)

    Главными агентами российского влияния (по этой концепции) являются Х.Клинтон (нажимала красную кнопку с Лавровым), Б.Обама (3 часа общался с Путиным один-на-один), Г.Киссинджер (так же общался с Путиным), Д.Маккейн (завербован советскими чекистами , будучи во вьетнамском "зен-дане"), не говоря уж о Д.Буше (младшем) и Б.Клинтоне, так же общавшихся с Путиным, Ельциным, Лавровым и Примаковым. ЧК не дремлет, ЧК бдит и вербует, вербует, вербует ... . bully
    Лелёк
  20. zlideny Сегодня, 17:06
    себя стратегом видит каждый глядя на бой со стороны. (Суворов А,В,)
    zlideny
  21. Политотдел Сегодня, 17:09
    И все же что то Трампа и Путина связывает...КГБ была очень могущественной организацией ,так что вой не спроста стоит (помощь в предвыборной гонке явно была и серьезная..)
    Политотдел
  22. behemot Сегодня, 17:10
    забавная стрна США. Даже президент этим трындаболам пасти заткнуть не может. И это странно, вместе с црушниками подслушивающими собственного президента давно бы гнили в тюряге (ну или на дне какой нибудь речушки).
    behemot
  23. rotor Сегодня, 17:23
    Да, за Трампа серьёзно взялась обиженная американская элита.
    rotor

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