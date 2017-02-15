В Азербайджане представили первую миноустойчивую бронемашину

Опытный образец бронемашины был создан Национальным аэрокосмическим агентством (НАКА) Миноборонпрома и предназначен для перевозки личного состава в боевых условиях. Бронемашина отвечает стандартам третьего уровня защиты натовской "STANAG 4569",

Бронемашина Tufan оснащена специальным боевым модулем управления на расстоянии, противотанковым управляемым ракетным комплексом, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки. Она с легкостью преодолевает крутые подъемы, спуски, водные преграды, приспособлена к передвижению в различных рельефных условиях,