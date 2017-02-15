В Азербайджане представили первую миноустойчивую бронемашину
Азербайджанский ВПК презентовал во вторник первую миноустойчивую национальную бронемашину Tufan, отвечающую натовским стандартам защиты, сообщает Военный информатор со ссылкой на azeridefence.com.
Он подчеркнул, что «дизайн был разработан азербайджанскими специалистами и в корне отличается от аналогов, состоящих на вооружении как азербайджанской армии, так и зарубежных стран».
Разработкой отечественных специалистов является также программное обеспечение боевого модуля.
В составе модуля – крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм, имеются система оптического прицела, камеры ночного и дневного видения, лазерный дальномер.
Советник отметил, что «боевой модуль может вести плодотворную борьбу с легкобронированными целями, огневыми средствами и воздушными целями противника».
По его словам, на базе Tufan будут созданы разведывательная, медицинская и полицейская версии машины.
Опытный образец бронемашины был создан Национальным аэрокосмическим агентством (НАКА) Миноборонпрома и предназначен для перевозки личного состава в боевых условиях. Бронемашина отвечает стандартам третьего уровня защиты натовской "STANAG 4569",сказал советник министра оборонной промышленности Азад Мамедов.
Он подчеркнул, что «дизайн был разработан азербайджанскими специалистами и в корне отличается от аналогов, состоящих на вооружении как азербайджанской армии, так и зарубежных стран».
Разработкой отечественных специалистов является также программное обеспечение боевого модуля.
Бронемашина Tufan оснащена специальным боевым модулем управления на расстоянии, противотанковым управляемым ракетным комплексом, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки. Она с легкостью преодолевает крутые подъемы, спуски, водные преграды, приспособлена к передвижению в различных рельефных условиях,рассказал Мамедов.
В составе модуля – крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм, имеются система оптического прицела, камеры ночного и дневного видения, лазерный дальномер.
Советник отметил, что «боевой модуль может вести плодотворную борьбу с легкобронированными целями, огневыми средствами и воздушными целями противника».
По его словам, на базе Tufan будут созданы разведывательная, медицинская и полицейская версии машины.
Использованы фотографии: azeridefence.com