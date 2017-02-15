17:32 15 февраля

В Азербайджане представили первую миноустойчивую бронемашину

Азербайджанский ВПК презентовал во вторник первую миноустойчивую национальную бронемашину Tufan, отвечающую натовским стандартам защиты, сообщает Военный информатор со ссылкой на azeridefence.com.

В Азербайджане представили первую миноустойчивую бронемашину


Опытный образец бронемашины был создан Национальным аэрокосмическим агентством (НАКА) Миноборонпрома и предназначен для перевозки личного состава в боевых условиях. Бронемашина отвечает стандартам третьего уровня защиты натовской "STANAG 4569",
сказал советник министра оборонной промышленности Азад Мамедов.

Он подчеркнул, что «дизайн был разработан азербайджанскими специалистами и в корне отличается от аналогов, состоящих на вооружении как азербайджанской армии, так и зарубежных стран».

Разработкой отечественных специалистов является также программное обеспечение боевого модуля.

Бронемашина Tufan оснащена специальным боевым модулем управления на расстоянии, противотанковым управляемым ракетным комплексом, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки. Она с легкостью преодолевает крутые подъемы, спуски, водные преграды, приспособлена к передвижению в различных рельефных условиях,
рассказал Мамедов.

В составе модуля – крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм, имеются система оптического прицела, камеры ночного и дневного видения, лазерный дальномер.



Советник отметил, что «боевой модуль может вести плодотворную борьбу с легкобронированными целями, огневыми средствами и воздушными целями противника».

По его словам, на базе Tufan будут созданы разведывательная, медицинская и полицейская версии машины.

Использованы фотографии: azeridefence.com
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Комментарии 22
  1. faiver Сегодня, 16:29
    в советские времена была такая передача - "Это вы можете", вот похоже на поделку оттуда...
    faiver
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:42
      Цитата: faiver
      в советские времена была такая передача - "Это вы можете", вот похоже на поделку оттуда...

      Учитывая её габариты , а именно : ширина - 2 440 мм , высота - 2 820 мм , осмелюсь предположить что такая "буханка" вполне себе ляжет на бок в хорошем повороте на скорости ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 17:13
        Если только они не сделали плиту внизу , тогда точно будет оверкиль.
        cniza
      2. Pirogov Сегодня, 17:17
        Цитата: bouncyhunter
        Учитывая её габариты , а именно : ширина - 2 440 мм , высота - 2 820 мм , осмелюсь предположить что такая "буханка" вполне себе ляжет на бок в хорошем повороте на скорости ...

        Согласен ,такая себе машинка для трасс с хорошим покрытием.
        Pirogov
    2. avt Сегодня, 16:52
      Цитата: faiver
      в советские времена была такая передача - "Это вы можете", вот похоже на поделку оттуда...

      no Нашальнике , мана
      советник министра оборонной промышленности Азад Мамедов.
      обрезание ЮАРовскому ,,Матадору", который они по лицензии собирают,изделаль .Вот и получилось ЭТО.Ну в зачем ? Это вопрос вопросов .Скорее всего , чтобы не платить за ,,Мародёра" и ,,Матадора"лицензионных. Но собственно нам то что до того ? За свои деньги гуляют и надо отдать должное - выбор первоначальный , как и у казахов, ЮАРовских МРАПов был вполне себе неплох и разумен.
      avt
      1. Yeraz Сегодня, 17:14
        Цитата: avt
        .Скорее всего , чтобы не платить за ,,Мародёра" и ,,Матадора"лицензионных.

        скорее всего.Ну и тут больше своего материала скорее всего.
        Yeraz
        1. avt Сегодня, 17:27
          Цитата: Yeraz
          Ну и тут больше своего материала скорее всего.

          what Ну если освоили прокатку броневого листа и керамики там в Азербайджане , опять же моторы изготавливаете и прочий ливер автомобильный , типа осей. То таки -да . Но я при своих
          Цитата: avt
          .Скорее всего , чтобы не платить за ,,Мародёра" и ,,Матадора"лицензионных.

          Остаюсь . Да и нашальнике
          советник министра оборонной промышленности Азад Мамедов.
          меня убедил реально
          Он подчеркнул, что «дизайн был разработан азербайджанскими специалистами и в корне отличается от аналогов, состоящих на вооружении как азербайджанской армии, так и зарубежных стран».
          Не сказав ни слова ни об узлах , ни о материалах, освоенных оборонной промышленностью Азербайджана для выпуска сего аппарата.Ну а модуль стрелковый наверное израильский ?
          avt
  2. Дамир Сегодня, 16:30
    о-ооо!!!!! вот и Азербайджан справился... а укрохунта нет...
    Дамир
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 17:03
      Вы, батенька, видимо плохо осведомлены в делах соседей. У них (на украине) большое количество как опытных, так и серийных образцов. Если судите по "Дозору", то советую просмотреть продукцию НПО "Практика". Их "козаки" даже прошли натурные сертификационные испытания на подрыв.
      Вождь краснокожих
    2. stas Сегодня, 17:11
      Вот и азерботы запрыгали горными козлами, кроме спекуляции они ничем не могут заниматься.
      Продать купить азербайджанецы могут, а что то производить - это сказка.
      stas
  3. ИванДМБ89 Сегодня, 16:32
    Вес Tufan составляет 12 300 кг, полезная нагрузка - 3 000 кг, экипаж - 2 человека. Автомобиль может перевозить 8 десантников. Длина бронемашины составляет 7 360 мм, ширина - 2 440 мм, высота - 2 820 мм. Максимальная скорость - 85 км/ч. Новинка оснащена дизельным 8-цилиндровым двигателем КамАЗ Евро-2, выдающий 230 л.с. и механической коробкой передач
    ИванДМБ89
  4. Волька Сегодня, 16:39
    одно смущает высокий силуэт и соответственно валкость авто на бок
    Волька
    1. Yeraz Сегодня, 16:42
      Цитата: Волька
      дно смущает высокий силуэт и соответственно валкость авто на бок

      ну так щас практически вся продукция в этой области с высоким силуэтом.Те же Юаровские,что собираются в Азербайджане тоже высокие и европейские высокие.
      Yeraz
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:01
        Али hi -чей ПТРК хотят на него поставить, не "спайк " ли часом? А машина все же высокая. ..
        Изгоняющий либероидов
        1. Yeraz Сегодня, 17:19
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          -чей ПТРК хотят на него поставить, не "спайк " ли часом?

          ну умный поставит спайк))но учитывая денежный момент,все-таки спайк и его ракета дорогие вещи,могут и корнет бахнуть могут.Есть в наличии.
          Yeraz
  5. Fregate Сегодня, 16:43
    Видео как-то ни о чем. Катается себе между насыпей.
    Fregate
  6. Altona Сегодня, 16:47
    Армяне варили? Не?
    Altona
  7. Рабинович Сегодня, 16:56
    Пулемёт сверху автоматический чтоли, человек значит не нужен.
    Хаммер кажется по устойчивей будет.
    Рабинович
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:03
      Рабинович -так во всем мире тренд такой ставить на шасси боевой автомотический модуль способный воевать без участия человека hi
      Изгоняющий либероидов
    2. Yeraz Сегодня, 17:21
      Цитата: Рабинович
      Хаммер кажется по устойчивей будет.

      Азербайджан все-таки это не страна с военным производством-это первые шаги,хотя были сделаны огромные шаги в области ВПК за это время.Потихоньку вперед.
      Yeraz
  8. Политотдел Сегодня, 16:57
    Опытный образец бронемашины был создан Национальным аэрокосмическим агентством (НАКА)

    Молодцы конечно азербайджанцы,но название предприятия слишком громкое...Не кажется?
    Политотдел
  9. фа2998 Сегодня, 17:28
    Кто на этом сайте названия придумывает?Миноустойчивых машин нет,у взрывников фантазия богатая.Раз видел видео на котором хваленый "Меркава" разлетается на фугасе. А эта-плавающая,12 тонн-может у них критерии другие-взорвали РГД-5-и хватит? negative hi
    фа2998

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