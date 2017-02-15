Пентагон заплатит более $ 540 млн за новую партию ракет Trident II

Компании Lockheed Martin Space Systems предоставляется 540 миллионов 834 тысячи и 51 доллар на контракт по производству Trident II (D5) и размещению системы их обеспечения,

Минобороны США выдало компании Lockheed Martin контракт на производство новой партии баллистических ракет Trident II, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства.говорится в релизе Пентагона.Сообщается, что условия контракта должны быть выполнены полностью к 30 сентября 2021 года.По данным пресс-службы, работа по производству баллистических ракет «будет проводиться на заводах в 15 штатах».Trident II (трезубец) – трехступенчатая баллистическая ракета, сконструированная для запуска с подводных лодок. Разработка этих ракет началась во второй половине 1970-х годов. На вооружение «трезубцы» были приняты в 1990 году. Максимальная дальность ракеты – 11300 км. Имеет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения. Стоимость одной ракеты в 2012 году составляла $70,5 млн.