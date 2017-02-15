17:32 15 февраля

Пентагон заплатит более $ 540 млн за новую партию ракет Trident II

Минобороны США выдало компании Lockheed Martin контракт на производство новой партии баллистических ракет Trident II, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства.



Компании Lockheed Martin Space Systems предоставляется 540 миллионов 834 тысячи и 51 доллар на контракт по производству Trident II (D5) и размещению системы их обеспечения,
говорится в релизе Пентагона.


Сообщается, что условия контракта должны быть выполнены полностью к 30 сентября 2021 года.

По данным пресс-службы, работа по производству баллистических ракет «будет проводиться на заводах в 15 штатах».

Trident II (трезубец) – трехступенчатая баллистическая ракета, сконструированная для запуска с подводных лодок. Разработка этих ракет началась во второй половине 1970-х годов. На вооружение «трезубцы» были приняты в 1990 году. Максимальная дальность ракеты – 11300 км. Имеет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения. Стоимость одной ракеты в 2012 году составляла $70,5 млн.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 4
  1. Политотдел Сегодня, 17:25
    Я как то спокойно к таким новостям отношусь..Наши Кулибины ПРО,зря время не теряли,во время холодной войны и в вовремя развала ССС (успели сохранить основу ..) ..Денег вот не хватает ,ну ничего..
    Политотдел
    1. cniza Сегодня, 17:27
      Цитата: Политотдел
      ..Денег вот не хватает ,ну ничего..


      А им можно не считать , нарисуют сколько надо.
      cniza
    2. Вадим237 Сегодня, 17:29
      У нас есть ПРО - только у Москвы и области, а всё остальное ПВО, с вероятностью 50 на 50 - может собьют, может не собьют.
      Вадим237
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:27
    В тех ценах на дюжину ракет,а сейчас сколько стоит ракета,или цена будет фиксированной? Лох Кид при Трампе на бабле подымится неплохо.
    Изгоняющий либероидов

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