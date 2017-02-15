20:39 15 февраля

Россия продлила Индии лицензию на производство танков Т-90

Россия продлила индийским партнерам лицензию на производство танков Т-90С и готова к поставкам готовых машин, собранных на российских предприятиях, передает РИА Новости сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова.



Ранее индийские СМИ сообщили, что комиссия по закупкам Минобороны страны одобрила предполагаемую сделку с РФ по закупке 464 танков Т-90С.

Российская сторона согласилась продлить срок действия лицензии на производство танков, и мы готовы удовлетворить любое обращение наших индийских партнеров касательно увеличения производства или поставки танков Т-90С,
сказал Дрожжов.

По его словам, Российской стороне известно о планах индийского военного ведомства относительно дополнительного приобретения танков, однако официального обращения по этому вопросу еще не поступало.

Мы не можем сейчас сказать, будет ли это поставка готовых танков, или машинокомплектов для их сборки, или комплектующих для лицензионного производства танков,
добавил Дрожжов.

Агентство напоминает, что в 2006 г Россия заключила контракт на поставку Индии 1 тыс. танков Т-90С. Около 470-ти были собраны на территории РФ, остальные – в Индии по лицензии.

Использованы фотографии: ИА Новости. Алексей Владыкин
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Комментарии 13
  1. APASUS Сегодня, 17:55
    Похоже в Индии не ждут когда к ним придут "демократии учить",а серьезно вооружаются.Перевооружение индийской армии идет семимильными шагами
    APASUS
    1. cniza Сегодня, 18:00
      Цитата: APASUS
      Похоже в Индии не ждут когда к ним придут "демократии учить",


      Похоже как раз ждут и решили показать зубы.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:05
        Сурьёзно индусы взялись за переоснащение своих вооружённых сил . Si vis pacem , para bellum .
        bouncyhunter
        1. Касым Сегодня, 20:15
          Если бы у Ваших границ были бы такие "терки", как у индусов; то ... Только недавно с пакистанцами "бодались" до нескольких трупов - пару месяцев назад. Если лет 16 назад, то вообще до ядерных ударов речь зашла - ВВП с НАНом в Астане бегали и мирили на саммите СВМДА.
          После Сирии Т-90 с хорошей динамической защитой на рынке вне конкуренции среди одноклассников. Для бедных стран вместо Т-55 пойдут Т-62 с ДЗ. Ну а хитом будет Т-72 с хорошей ДЗ. Индусы в свое время сделали правильный выбор, те генералы из Индии гордятся наверняка своим выбором. На фоне Арматы и Курганца РФ может все "старое" БТТ теперь сливать, и Сирия сыграет прекрасной рекламой. hi
          Касым
    2. Политотдел Сегодня, 18:05
      Цитата: APASUS
      Похоже в Индии не ждут когда к ним придут "демократии учить",а серьезно вооружаются.Перевооружение индийской армии идет семимильными шагами

      Да некому уже приходить "демократию" устанавливать...Россия поднялась против всего этого! А вот борьба за ресурсы мировые ,только начинает набирать размах! Так что , нужно успеть занять свою нишу в поставках вооружений (иначе затопчут , запад своими блестящими и дорогими военными игрушками..)
      Политотдел
    3. Владыка Ситх Сегодня, 18:14
      Количество танков в Сухопутных силах Индии:
      Арджун 124
      Арджун MKII Будет изготовлено 124
      Т-72М 2414
      Т-90 1250 В Индии по российской лицензии будет изготовлено ещё 750
      Владыка Ситх
    4. Наган Сегодня, 18:15
      Цитата: APASUS
      в Индии не ждут когда к ним придут "демократии учить"

      Наиболее вероятный противник Индии - Пакистан. Эти, если и будут учить, то не "демократии", а исламу. Хоть я и гомофоб, каких в Америке мало, но лучше гей-парад раз в год чeм 5 раз в день по воплям из динамиков на мечетях становиться рaкoм и биться лбом в землю, даже покрытую ковриком.
      Наган
      1. Yeraz Сегодня, 18:38
        Цитата: Наган
        Хоть я и гомофоб, каких в Америке мало, но лучше гей-парад раз в год чeм 5 раз в день по воплям из динамиков на мечетях становиться рaкoм и биться лбом в землю, даже покрытую ковриком.

        желаю вам,как можно больше гомиков и парадов.
        Yeraz
      2. APASUS Сегодня, 18:44
        Цитата: Наган
        но лучше гей-парад раз в год чeм 5 раз в день по воплям из динамиков на мечетях становиться рaкoм и биться лбом в землю, даже покрытую ковриком

        Я так смотрю не очень современный Иран бьется головой о коврик ,хоть и представляют их на Западе как исламских фанатиков
        APASUS
      3. Dali Сегодня, 20:20
        Цитата: Наган
        Наиболее вероятный противник Индии - Пакистан. Эти, если и будут учить, то не "демократии", а исламу. Хоть я и гомофоб, каких в Америке мало, но лучше гей-парад раз в год чeм 5 раз в день по воплям из динамиков на мечетях становиться рaкoм и биться лбом в землю, даже покрытую ковриком.

        Ну, ну ... гейропа уже насмотрелась гейпарадов и эта её толерастия и убьёт ...
        см ссылку здесь же на ВО есть:

        http://politobzor.net/122897-islamisty-zahvatili-
        gorod-v-shvecii.html

        Как раз вся фишка в том, что чем больше такой "парадности" у вас будет, тем быстрее дождётесь обучения исламу ... laughing laughing laughing
        Dali
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:09
    Они же еще вроде как и т90мс хотят купить у нас
    Изгоняющий либероидов
  3. Александр 3 Сегодня, 18:45
    Хорошая реклама нашего оружия.В очередь.....
    Александр 3
  4. adma Сегодня, 20:00
    Интересно было бы сравнить Т-90 индийской и российской сборки.
    adma

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