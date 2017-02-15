Россия продлила Индии лицензию на производство танков Т-90
Россия продлила индийским партнерам лицензию на производство танков Т-90С и готова к поставкам готовых машин, собранных на российских предприятиях, передает РИА Новости сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова.
Ранее индийские СМИ сообщили, что комиссия по закупкам Минобороны страны одобрила предполагаемую сделку с РФ по закупке 464 танков Т-90С.
По его словам, Российской стороне известно о планах индийского военного ведомства относительно дополнительного приобретения танков, однако официального обращения по этому вопросу еще не поступало.
Агентство напоминает, что в 2006 г Россия заключила контракт на поставку Индии 1 тыс. танков Т-90С. Около 470-ти были собраны на территории РФ, остальные – в Индии по лицензии.
Ранее индийские СМИ сообщили, что комиссия по закупкам Минобороны страны одобрила предполагаемую сделку с РФ по закупке 464 танков Т-90С.
Российская сторона согласилась продлить срок действия лицензии на производство танков, и мы готовы удовлетворить любое обращение наших индийских партнеров касательно увеличения производства или поставки танков Т-90С,сказал Дрожжов.
По его словам, Российской стороне известно о планах индийского военного ведомства относительно дополнительного приобретения танков, однако официального обращения по этому вопросу еще не поступало.
Мы не можем сейчас сказать, будет ли это поставка готовых танков, или машинокомплектов для их сборки, или комплектующих для лицензионного производства танков,добавил Дрожжов.
Агентство напоминает, что в 2006 г Россия заключила контракт на поставку Индии 1 тыс. танков Т-90С. Около 470-ти были собраны на территории РФ, остальные – в Индии по лицензии.
Использованы фотографии: ИА Новости. Алексей Владыкин