Россия продлила Индии лицензию на производство танков Т-90

Российская сторона согласилась продлить срок действия лицензии на производство танков, и мы готовы удовлетворить любое обращение наших индийских партнеров касательно увеличения производства или поставки танков Т-90С,

Мы не можем сейчас сказать, будет ли это поставка готовых танков, или машинокомплектов для их сборки, или комплектующих для лицензионного производства танков,