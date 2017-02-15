Для чего России военно-техническое сотрудничество с Руандой?

Стороны договорились осуществлять ВТС (военно-техническое сотрудничество) по следующим направлениям: поставка вооружения, военной техники и иной продукции военного назначения.

Сообщается о достигнутых договорённостях между военными ведомствами России и Руанды. Речь идёт о начале этапа военно-технического сотрудничества между двумя странами. О заключении договора между РФ и Руандой сообщает официальный портал правовой информации.Из сообщения:Отмечено, что Россия будет поставлять в Руанду запасные части для военной техники, оказывать услуги по разработке и производству продукции военного назначения.Для справки: Руанда – преимущественно христианское государство в центральной части Африки с населением около 12 млн человек. Руанда обрела независимость 55 лет назад. В течение многих лет в стране разворачивался геноцид, точного числа жертв которого сегодня не может назвать ни одна международная организация.Эксперты гадают, о каком военно-техническом сотрудничестве может идти речь, если Руанда остаётся беднейшим государством в мире. Две трети населения страны вынуждены буквально выживать, не имея ни работы, ни достаточных средств.При этом ежегодно сокращаются и расходы на армию. Если в начале 90-х Руанда тратила на ВС почти 4% ВВП, то теперь – менее полутора процентов. При этом численность вооружённых сил этого государства составляет примерно 36 тысяч человек.