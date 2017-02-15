20:31 15 февраля

Для чего России военно-техническое сотрудничество с Руандой?

Сообщается о достигнутых договорённостях между военными ведомствами России и Руанды. Речь идёт о начале этапа военно-технического сотрудничества между двумя странами. О заключении договора между РФ и Руандой сообщает официальный портал правовой информации.

Из сообщения:
Стороны договорились осуществлять ВТС (военно-техническое сотрудничество) по следующим направлениям: поставка вооружения, военной техники и иной продукции военного назначения.


Для чего России военно-техническое сотрудничество с Руандой?



Отмечено, что Россия будет поставлять в Руанду запасные части для военной техники, оказывать услуги по разработке и производству продукции военного назначения.

Для справки: Руанда – преимущественно христианское государство в центральной части Африки с населением около 12 млн человек. Руанда обрела независимость 55 лет назад. В течение многих лет в стране разворачивался геноцид, точного числа жертв которого сегодня не может назвать ни одна международная организация.

Эксперты гадают, о каком военно-техническом сотрудничестве может идти речь, если Руанда остаётся беднейшим государством в мире. Две трети населения страны вынуждены буквально выживать, не имея ни работы, ни достаточных средств.

При этом ежегодно сокращаются и расходы на армию. Если в начале 90-х Руанда тратила на ВС почти 4% ВВП, то теперь – менее полутора процентов. При этом численность вооружённых сил этого государства составляет примерно 36 тысяч человек.

Использованы фотографии: Army Recognition
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Комментарии 21
  1. cniza Сегодня, 18:14
    Если только использовать их , как рекламный щит , а так...
    cniza
    1. фа2998 Сегодня, 18:31
      То,что использует наше оружие нищая Руанда-в рекламе может иметь обратный эффект.Да и чем они будут оплачивать-опять в долг? hi
      РС.Может быть авиабазу договорятся разместить-хотя выхода в море нет.Территория заперта. no request
      фа2998
      1. одинокий Сегодня, 19:35
        территория настолько узкая и маленкая,что надо обьязательно нарушить несколько границ,пока допустим су-35 взлетит и развернется
        одинокий
      2. Асадулла Сегодня, 19:51
        Да и чем они будут оплачивать-опять в долг?


        laughing Успокою наших непросвещенных читателей, Руанда, государство которой по сути правят семьи военной хунты. Она держит руку на большей части колтановых рудников ДР Конго. Это самая крупная колтановая мафия экваториальной Африки. В ДР Конго, на колтане сидят лягушатники и бельгийцы (эрзац-лягушатники), русские в Руанде, как и в Бурунди wink , как и в Уганде wink это первое, плевок в душу Франции и Бельгии, второе, хохлопитеки, брысь под лавку! laughing Прошу прощения, кому надо,те поняли))))
        Асадулла
    2. kapitan92 Сегодня, 19:02
      Цитата: cniza
      Если только использовать их , как рекламный щит , а так...

      СССР тоже умел находить голозадых друзей в Африке. Проторенной дорогой идем, товарищи! laughing
      kapitan92
    3. 79807420129 Сегодня, 19:29
      Стороны договорились осуществлять ВТС (военно-техническое сотрудничество) по следующим направлениям: поставка вооружения, военной техники и иной продукции военного назначения.

      Вопрос:А чем платить то будут?Ответ:
      При этом ежегодно сокращаются и расходы на армию. Если в начале 90-х Руанда тратила на ВС почти 4% ВВП, то теперь – менее полутора процентов

      Тогда уж лучше Лимпопо.:
      Молния! Вчера произошло беспрецедентное событие. Агрессивная путинская Россия, презрев все нормы международного права, совершила акт прямой агрессии на африканском континенте, наглым и бесцеремонным образом вмешавшись в демократические выборы в Республике Лимпопо. Известные русские хакеры Бобан и Лехус взломали сервера Республиканского Избирательного Центра, пропатчили DOS под KDE 4.4 и переломили итоги свободных выборов в пользу путинского протеже и правого националиста Дактара Айболита. Легитимный президент Мойдодыр Бармалей (бывший диктатор в эпоху Буша Второго) оказался отстранен от власти и вынужден был быть эвакуированным украинскими киборгами из батальона «Крыжополь» на украинском литаке «Мрия» в Тернополь, чтобы сохранить себе жизнь.Мировая общественность весьма бурно отреагировала на очередной акт русского империализма. Конгрессвуман Максин Уотерс и сенатор Джон Маккейн сделали гневные заявления и призвали цивилизованные страны расширить пакет санкций, направленных на сдерживание российского террана Влада Путина. В интернете набирает популярность тег #SaveLimpopoFromRussianAggression. Отрадно, что первым американской администрации о творящемся беззаконии на выборах в Республике Лимпопо сообщил премьер-министр Украины пан Володимир Гройсман, повысив таким образом рейтинг стратегического союзника в глазах сенаторов оплота свободы. Дональд Трамп должен наконец осознать ключевую роль вильной Украины на евразийском континенте.Демократические силы в самой Республике Лимпопо не склонили покорно голову перед путинской марионеткой Айболитом, но вышли на митинги и факельные шествия. По всей стране прокатилась волна протестов, к которым присоединились даже мирные демонстранты из правозащитной организации «Бока Харам», пообещав сбивать все самолеты без украинской символики. Диктатор Дактар Айболит, встревоженный данной непокорностью, обратился к своему сюзерену Путину с просьбой ввести войска. Кресло людоеда Айболита зашаталось стремительным домкратом после грозных окриков из Госдепа.Российский тиран незамедлительно поднял по тревоге весь Западный военный округ и привел в полную боеготовность ВКС на европейском театре военных действий. Был срочно организован лимпоповский экспресс на БДК и сухогрузах Черноморского флота. В Республику Лимпопо переброшены 7-я гвардейская (бурятская) танковая дивизия КГБ, 345-й отдельный парашютно-десантный полк, прославившийся еще зверствами в Афганистане, и две бригады кадыровского спецназа. Кроме того, в целях пиара и медийной раскрутки вместо убитых террористов Моторолы и Гиви, в столицу Республики Лимпопо Грабенвиль был введен батальон спецназа ГРУ под командованием старшего политрука Захара Прилепина. Который взял под контроль дворец Айболита, показав всему миру подлинную суть этого африканского диктатора-людоеда.В руках протестующих остался второй по величине город Лимпопо и экономическая столица страны Брехенвиль. Пока колеблются Лос-Свинос и Лос-Поганос.Цель – сплотить демократические силы Республики Лимпопо вокруг покинувшего страну законного президента Бармалея, а также наладить поставки джавелинов и ПЗРК “Стингер” мирным демонстрантам и либеральной интеллигенции. На средства правозащитных фондов Human Right Watch и Amnesty International мною уже создана организация “Друзья Лимпопо” в Цюрихе, которая занята сбором средств на броники ребятам и тепловизоры. Мадона и Скарлет Йохансен также выступили в поддержку свергнутого Мойдодыра Бармалея и организуют сегодня на Манхэттене “Марш вагин в защиту Лимпопо”. Известный скотландский вагинальный писатель Джоан Роулинг уже начала ретвитить твиты 5-летней девочки Ананасы, которая ярко описывает бомбардировки Брехенвиля стратегической авиацией Мордора. Юная гражданская активистка уже прославилась на весь фейсбук, сумев выдержать прямое попадание «Калибра» из подводной лодки класса «Акула». Пан Ляшко громогласно в Раде заявил о поддержке лимпоповских побратимов. Лимпопо не сломлен!И я призываю всех честных и порядочных людей, геев, демократических журналистов и евроукров взяться за руки, чтоб не пропасть поодиночке, и сказать свое твердое «Нет!» очередным проискам тоталитарного режима Орды и русских хакеров. Нужно остановить ватников и колорадов, которые уже празднуют открытие в Республике Военно-речной базы Северного Мордора по тегу #ЛимпопоНаш. Верховный прокурор Республики обольстительная Мяш Няш также предала законную власть Бармалея и присоединилась к российско-террористическим сепаратистам Айболита. Путинские буряты отметились грабежом гипермаркета Сiльпо в столице Лимпопо Грабенвиле.Банду Айболита геть! Выходить на площади, проспекты и лужайки, устраивать арт-перфомансы, пикеты, митинги и коворкинги. Больше лайков, ретвитов и репостов! Бармалей придет – порядок наведет. Айболяку на гиляку. Сегодня мы все лимпопчане. Разом нас богато. А деньги и средства можно присылать на адрес Оплот Свободы, Нью-Йорк, Брайтон-Бич, 69 Стрит, трактир «Матрешка», Якову Моисеевичу Айлисману либо переводом на карту Приват-банка экологического активиста Павла Шехтмана 1488666740. Ведь жить надо не по лжи. За вашу и нашу свободу. Мы здесь власть. Так победим!
      79807420129
      1. APASUS Сегодня, 20:06
        Цитата: 79807420129
        Вопрос:А чем платить то будут?Ответ:

        Да не будут они платить,сама утилизация вооружения стоит реальных денег,вот наши скорее всего будут отдавать списанное.
        APASUS
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:20
    По всей Африке есть месторождения алмазов, тяжелых металлов, металлов платиновой группы, золота..Короче,оружие в обмен на "природные богатства ",бедные они потому что вечно воевали,если бы они работали столько,сколько воевали, жили бы себе в стране с нормальным уровнем жизни.
    Изгоняющий либероидов
    1. Pirogov Сегодня, 18:28
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      По всей Африке есть месторождения алмазов, тяжелых металлов, металлов платиновой группы, золота..Короче,оружие в обмен на "природные богатства ",бедные они потому что вечно воевали,если бы они работали столько,сколько воевали, жили бы себе в стране с нормальным уровнем жизни.

      Сто %,со всеми желающими нужно сотрудничать ,конечно не за спасибо ,в России много устаревшего но достаточно надёжного оружия почему бы и не продать в Руанду.
      Pirogov
    2. 3officer Сегодня, 18:56
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      ,бедные они потому что вечно воевали,если бы они работали столько,сколько воевали, жили бы себе в стране с нормальным уровнем жизни.


      Не жили и не будут жить они нормально,а орудия труда(типа тяпок и другого садового инвентаря) они могут использовать исключительно для "окучивания" и "прополки" каких нибудь(как им "кат" за щекой подскажет) тутси или хуту в своих бушах.С ними "утром деньги -вечером стулья" и никак по другому.
      3officer
    3. Orionvit Сегодня, 20:31
      Где вы видели негра в Африке, который бы работал в понимании русского человека? Будет сидеть у пальмы и ждать пока налетит ветер и сбросит бананы с пальмы. А если ветра нет, значит неурожай. Анекдот хоть и старый, но зато наглядно показывает психологию местного чёрного населения. Не будет с Африки никогда никакого толка. Будут себе ковыряться (не работать) каждый по своему, заодно обвинять бывших колонизаторов во всех своих бедах. Вон в Европу понаехали, и что, много из них работает?
      Orionvit
  3. Политотдел Сегодня, 18:21
    Главное, чтобы не повторилось как при Брежневе .."Мы хотим строить социализм и пошли поставки..всего в кредит ..."
    Надеюсь Путин ,более практичен и учтет опыт СССР?

    Опять почуяли силу России,но мы уже не СССР господа африканцы и т.д...Халявы не будет!
    Политотдел
  4. sergei1975 Сегодня, 18:23
    Оружие б у девать кудато надо.
    sergei1975
  5. капрал Сегодня, 18:47
    А мы там за Хуту или Тутси ? Кого геноцидить будем?
    =========================================
    численность вооружённых сил ....... 36 тысяч человек.

    Цельная дивизия. Я не пойму, и в чем наш интерес? request
    Не, ну если только зацепиться за место, как гастарбайтер в "нерезиновой" , чтоб потом перетащить пол-кишлака родни. bully
    капрал
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 19:26
      Я не пойму, и в чем наш интерес?

      У капралов нет допуска. Если вас это успокоит, у нас тоже.
      Razvedka_Boem
  6. Alexey RA Сегодня, 18:53
    По прочтению заголовка решил, что статья о военно-техническом сотрудничестве с Украиной... smile
    Alexey RA
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 18:53
    в обмен что-то поимеем из "полезнейших" ископаин Руанды, да и БУ отдадим, пусть радуются как дети...
    a.s.zzz888
  8. исконнорусский Сегодня, 19:13
    На мой взгляд основное + сотрудничества в 36 тыс. армии.
    У нас армия в 150 тыс. не сможет противостоять всему миру в одиночку. Китайцы - сколько бы их не было -воевать никогда не умели...
    исконнорусский
  9. Громобой Сегодня, 19:25
    Сдаётся мне ,что это и есть Лимпопо.)
    Ну,а если без шуток,то если у них есть валюта,то нужно у них её забрать.В обмен на нашу помощь.
    У них есть на вооружении:Т-55,БМП-1,БТР-60,БМ-21 «Град»,гаубица Д-30,противотанковая ЗиС-2,АК-47,ПКМ,РПГ-7.
    Спасибо СССР---это наш клиент good Но и расслабляться не стоит,т.к. конкуренты не дремлют...бывший израильский танк Tiran 5 Shin - модернизированный трофейный арабский Т-55, перевооруженный 105-мм пушкой М68.
    Громобой
  10. Галеон Сегодня, 19:25
    Для чего нам сотрудничество с Руандой? Для того чтобы наши мужики заводские без работы не маялись, а заработанную копеечку домой несли. А как эффективные менеджеры будут потом вытряхивать деньги из "нищей Руанды" - это уже их дело и профессионализм.
    Галеон
  11. Маз Сегодня, 19:53
    Правильно, вон, даже Израиль понастроил военных баз в Африке, хотя где тот Израиль, и где та Африка... А рынок сбыта - просто несметный
    Маз

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