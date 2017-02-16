Мэттис - "Бешеный пёс" призвал НАТО говорить с Россией с позиции силы
Назначенный несколько недель назад на пост министра обороны США Джеймс Мэттис высказался за своеобразный вариант ведения взаимодействия с Российской Федерацией. По словам человека, ранее прозванного «Бешеным псом», США и партнёры по Североатлантическому военному блоку должны учитывать, что Россия «может пойти по пути нарушения международного права».
Из заявления главы Пентагона, выступившего в Брюсселе на заседании глав военных ведомств стран НАТО:
Знаковые слова... То есть, по логике Мэттиса, для НАТО важно в первую очередь «громко» о себе заявлять. А ведь именно в таком ключе и проходят все последние натовские операции: много шума в СМИ, красивые слова с трибун о борьбе с терроризмом, а в итоге – пшик. И, заявляя о «возможности нарушения Россией международного законодательства», Мэттис не сообщил присутствовавшим на встрече, сколько раз за последние четверть века это законодательство нарушили сами натовские «голуби мира».
Мэттис (цитата РИА Новости):
А когда же натовский блок начнёт, наконец-таки, с позиции силы говорить с террористами в странах, которые превратились в рассадники террористических групп не без помощи натовского вторжения?..
Из заявления главы Пентагона, выступившего в Брюсселе на заседании глав военных ведомств стран НАТО:
И США, и весь альянс, мы хотим вести диалог с Россией, но нам нужно защищать себя, так Россия может пойти на новые нарушения международного права. Мы не намерены отказываться от ценностей альянса. И нам нельзя позволить, чтобы действия Москвы были сильнее и громче кого-то из здесь присутствующих.
Знаковые слова... То есть, по логике Мэттиса, для НАТО важно в первую очередь «громко» о себе заявлять. А ведь именно в таком ключе и проходят все последние натовские операции: много шума в СМИ, красивые слова с трибун о борьбе с терроризмом, а в итоге – пшик. И, заявляя о «возможности нарушения Россией международного законодательства», Мэттис не сообщил присутствовавшим на встрече, сколько раз за последние четверть века это законодательство нарушили сами натовские «голуби мира».
Мэттис (цитата РИА Новости):
Мы укрепим альянс и будем защищать себя, даже в надежде увидеть соблюдение Россией обязательств в соответствии с основополагающим актом НАТО-Россия. Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, но в то же время остаёмся реалистами в своих ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы.
А когда же натовский блок начнёт, наконец-таки, с позиции силы говорить с террористами в странах, которые превратились в рассадники террористических групп не без помощи натовского вторжения?..
Использованы фотографии: gosRF.ru