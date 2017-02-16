09:31 16 февраля

Мэттис - "Бешеный пёс" призвал НАТО говорить с Россией с позиции силы

Назначенный несколько недель назад на пост министра обороны США Джеймс Мэттис высказался за своеобразный вариант ведения взаимодействия с Российской Федерацией. По словам человека, ранее прозванного «Бешеным псом», США и партнёры по Североатлантическому военному блоку должны учитывать, что Россия «может пойти по пути нарушения международного права».

Из заявления главы Пентагона, выступившего в Брюсселе на заседании глав военных ведомств стран НАТО:
И США, и весь альянс, мы хотим вести диалог с Россией, но нам нужно защищать себя, так Россия может пойти на новые нарушения международного права. Мы не намерены отказываться от ценностей альянса. И нам нельзя позволить, чтобы действия Москвы были сильнее и громче кого-то из здесь присутствующих.


Мэттис - "Бешеный пёс" призвал НАТО говорить с Россией с позиции силы



Знаковые слова... То есть, по логике Мэттиса, для НАТО важно в первую очередь «громко» о себе заявлять. А ведь именно в таком ключе и проходят все последние натовские операции: много шума в СМИ, красивые слова с трибун о борьбе с терроризмом, а в итоге – пшик. И, заявляя о «возможности нарушения Россией международного законодательства», Мэттис не сообщил присутствовавшим на встрече, сколько раз за последние четверть века это законодательство нарушили сами натовские «голуби мира».

Мэттис (цитата РИА Новости):
Мы укрепим альянс и будем защищать себя, даже в надежде увидеть соблюдение Россией обязательств в соответствии с основополагающим актом НАТО-Россия. Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, но в то же время остаёмся реалистами в своих ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы.


А когда же натовский блок начнёт, наконец-таки, с позиции силы говорить с террористами в странах, которые превратились в рассадники террористических групп не без помощи натовского вторжения?..

Использованы фотографии: gosRF.ru
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Комментарии 40
  1. himRa Сегодня, 06:15
    Мы не намерены отказываться от ценностей альянса.

    Но денех ужо не хватает !надо что то делать ..
    himRa
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:29

      Мэттис - "Бешеный пёс" призвал НАТО говорить с Россией с позиции силы
      один ефрейтор пробовал...
      андрей юрьевич
      1. электроОлег Сегодня, 07:43
        Предлагаю с бешенными собаками говорить с помощью дубины laughing
        электроОлег
        1. Злой543 Сегодня, 08:49
          Так бешенных псов отсреливают вроде?
          Злой543
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:16
    Как и предполагалось ничего в отношениях США и России не изменилось , а как бы и не ухудшилось еще больше .
    Spartanez300
    1. Александр романов Сегодня, 07:30
      Цитата: Spartanez300
      а как бы и не ухудшилось еще больше .

      Обама вернись,мы всё простим.
      Так хочется прочитать мнение Елены Громовой,которая всем сердцем поддерживала Трампушку.
      Елена,ну почему же вы молчите? Почему?
      Александр романов
    2. электроОлег Сегодня, 08:07
      А кабы и ухудшились, то что с того? Что они нам, туч напустят на наше небо? laughing Экономика №1 это Китай, с ним и надо дружить. А этот звёздно-полосатый надувной матрац уже слегка подсдулся laughing
      электроОлег
      1. ser-pov Сегодня, 08:30
        [/quote][quote=электроОлег]Экономика №1 это Китай, с ним и надо дружить.

        Как сказал вчера один эксперт, союз с Китаем возможен, но все равно он временный-сильно разные мы... А для "Бешенного пса" у нас есть 40 уколов в живот, вылечивают на раз...
        ser-pov
        1. электроОлег Сегодня, 08:36
          Будто бы с этими канализаторами-убийцами у нас больше общего laughing Очевидно, доллар утратил свою ценность, теперь юань. Осталось упразднить такой анахронизм как нефтедоллар, ибо кое-кому следует отдать первенство, а не зажимать его, когда оно уже утрачено.
          электроОлег
    3. Антон Болдаков Сегодня, 09:13
      Да нет. Основной посыл виден - НАТО готово вести диалог с Россией. А позиции силы - это просто очередное высказывание на тему "а если русские нападут на Европу?". Суть то проста - если Россия не станет нападать на Европу - мы будем с ней общаться.
      Антон Болдаков
  3. 210окв Сегодня, 06:17
    Много вас таких было..Пробовали поговорить с позиции силы.Хоронили кого где..
    210окв
    1. himRa Сегодня, 06:24
      для такого дела найдем место под удобрения! С позиции силы попробовать то можно но история такая штука кто пробовал тот только усиливал влияние России(СССР) так шта есть чего им боятся
      Цитата: 210окв
      Много вас таких было..Пробовали поговорить с позиции силы.Хоронили кого где..
      himRa
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:47


      Засорили своими останками русскую землю в ПСКОВЕ...территория РОССИИ не резиновая...лучше их хоронить в собственной земле.
      Тот же ЛЕХА
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:17
    А когда же натовский блок начнёт, наконец-таки, с позиции силы говорить с террористами в странах


    Наивно...как можно пойти против своего детища.
    Управляемый терроризм теперь удобный инструмент против неугодных стран...неизвестные снайпера и подрывники -самоубийцы очень хорошо ввергают любую страну в хаос и пропасть войны.
    Как говорится это дешево ,практично и эффективно.
    Тот же ЛЕХА
  5. Alex_Rarog Сегодня, 06:18
    Молодцы. Пусть говорят что хотят... Но у них даже с выкормышами своими получается говорить только с позиции "Зю"
    Alex_Rarog
  6. Феликс Сегодня, 06:18
    Вот пусть сначала границы НАТО вернут в границы 1991 года, а потом гундят про угрозу от России.
    Силачи, блин.
    Феликс
  7. Spartanez300 Сегодня, 06:19
    Пес он всегда пес тявкает из подворотни , только этот пес еще гадкий и шелудивый .
    Spartanez300
  8. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:20
    Мэттис
    Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, но в то же время остаёмся реалистами в своих ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы.

    Хоть и "Бешенный пес", но язык дипломатии оказывается ему не чужд:)
    IGOR GORDEEV
  9. Горный стрелок Сегодня, 06:22
    Ну, призыв то понятен. Ребята, накачивайте мускулы, покупайте у нас оружие, больше и больше. А наш ВПК оголодал, и мы с удовольствием произведём вам очень дорого и сложно. Воевать вам все равно не придётся. А денежки - сюда. wassat
    Горный стрелок
  10. алекс-сп Сегодня, 06:23
    Ничего нового и ничего сверх ординарного... Уважают сильных...а им хочется, чтобы их уважали, или, по крайней мере, боялись. Получится ли - другой вопрос.
    алекс-сп
  11. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:31
    То есть сильный должен быть один! Нормальная предъява. Они (США)и есть одни сильные,в своем НАТО.
    Дмитрий Потапов
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:35
    Эй,Трампоиды и Трамполюбы! !! fool Кто то кричал что трамп с командой "люди Путина",и вообще, свои в доску-могильную,видать?Тот же обама, по риторике и понаглее.
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр романов Сегодня, 07:27
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Кто то кричал что трамп с командой "люди Путина

      А в ответ тишина..........полнеишая. Все кто кричал позаткнулись и сидят репу чешут .
      Хотя есть еще некоторые,которые поют о том,что типа это такои хитрый план Трампа . И на самом деле он хочет дружить с Россией,хочет признать Крым нашим.Хочет порвать с НАТО.Как бабы уши поразвесили
      Александр романов
  13. Guerilla Сегодня, 06:48
    Мой прогноз был что через год максимум отношения вернутся к статусу - "УГ".
    А тут и месяца не прошло: вернуть Крым, нарушения РСМД, увеличение расходов на СЯС США, усиление/увеличение расходов НАТО и защита "суверенитета" от РФ.
    Какой ИГИЛ, вы что, зачем им это... Какой Китай? Не по зубам им уже Китай и... переключились опять на Россию.
    В свете таких заявлений надо встречу президентов уже отменять, а то унизительно как-то...
    Самый печальный для нас сценарий.
    Guerilla
    1. mojohed2012 Сегодня, 07:11
      Слушайте! Да и наплевать. Пусть тявкают с хоть какой позиции в камасутре. Я бы по-другому поставил ответ на вызов: Медведев, В.В. дайте людям достойную работу и зарплату. Уймите ритейлеров и ЖКХ - цены дикие. Закройте ростехи и прочие Чубайсовские кормушки и направьте деньги в бюджет.
      mojohed2012
      1. Александр романов Сегодня, 07:29
        Цитата: mojohed2012
        Я бы по-другому поставил ответ на вызов

        И че ,США после этого признают Крым нашим и станут хорошими?
        Александр романов
  14. демотиватор Сегодня, 06:51
    Ну надо же, какая неожиданность! Кто бы мог ожидать такое от "партнёров"? А тут ещё и сам Трамп в своём Твиттере написал о том, что Россия присоединила Крым по причине небывалой мягкости Обамы (!?). Дескать он Трамп, такого не допустит. Он что, специально троллит кремлёвских фанов? Типа главреда RT Маргариты Симоньян, которая после оглашения итога выборов каталась по Москве с американским флагом. И вообще, иногда складывается такое впечатление, что у нас некоторые, сидящие в высоких креслах прямо-таки голосовали за Трампа, будучи гражданами США, а теперь переживают глубокое разочарование от него.
    демотиватор
  15. К-50 Сегодня, 06:53
    Мэттис - "Бешеный пёс" призвал НАТО говорить с Россией с позиции силы

    Похоже данная позиция заразна. no sad
    Мэттис, в окно, как предшественник, не выпрыгни со страху!!!! fool
    К-50
    1. mojohed2012 Сегодня, 07:13
      Вот уже года как не могу понять... Сколько можно русских людей пичкать внешней политикой. Я понимаю негодование и выкрики этих из НАТО, но я и наш народ хочет иметь достойную зарплату, уверенность в завтрашнем дне, экологию, уЁм талантов таких гадов как Чубайс и иные олигархи, сосущие наши деньги.
      mojohed2012
  16. Коллега Сегодня, 07:24
    Рекс лает - караван идет!!!
    Коллега
  17. Jovanni Сегодня, 07:25
    И США, и весь альянс, мы хотим вести диалог с Россией, но нам нужно защищать себя, так Россия может пойти на новые нарушения международного права. Мы не намерены отказываться от ценностей альянса. И нам нельзя позволить, чтобы действия Москвы были сильнее и громче кого-то из здесь присутствующих.

    Вообще собаки признаются одними из самых громких и шумных животных! Куда уж нам громче... А если хочешь себя защитить, так сиди в будке и не высовывайся...
    Jovanni
  18. viktor. Сегодня, 07:32
    с позиции СИЛЫ, очень жёстко и громко тявкнул ПЁС laughing а какой породы он, кто знает? wassat
    viktor.
    1. Alexandr2637 Сегодня, 08:12
      БолВонка ГАВанская fellow laughing
      Alexandr2637
  19. seregatara1969 Сегодня, 07:42
    русскому медведю не позволено пукать громче литвы или латвии ? или как ?
    seregatara1969
  20. Ferdinant Сегодня, 07:44
    У него установка такая в голове,доминанты.С этим ничего уж неподелаешь.
    Ferdinant
  21. Бубырь Сегодня, 07:46
    Это хорошо wink похоже что американцы решили воевать на 2 фронта lol Значит стратегическому союзу Россия Китай быть. америкосия решила максимально ускорить своё падение, не будем им мешать.
    Бубырь
  22. Alexandr2637 Сегодня, 08:11
    Часы "судного дня" можно ещё вперёд перевести..
    Alexandr2637
  23. КОТ БАЮН Сегодня, 08:47
    "и нам нельзя позволить, чтобы действия Москвы были сильнее и громче кого-то из здесь присутствующих".... Капец. американцы неисправимы. Главное что бы их было слышно громче! Главное - что бы мы главные!
    ... ну не хотят заткнуться... сошли бы за нормальных.....
    КОТ БАЮН
  24. Волька Сегодня, 08:48
    шарик берега попутал
    Волька
  25. Siberian Сегодня, 09:20
    Все таки приятно иметь таких поедсказуемых как перпендикуляр "партнеров" - все ходы заранее известны и можно спокойно развиваться дальше. У этого шарика еще с холодной войны все установки забиты на уровне рефлексов. А по рефлексам собак у нас опыт ого-го какой (еще со времен Павлова!) wink
    Siberian

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