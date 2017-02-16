Мэттис - "Бешеный пёс" призвал НАТО говорить с Россией с позиции силы

И США, и весь альянс, мы хотим вести диалог с Россией, но нам нужно защищать себя, так Россия может пойти на новые нарушения международного права. Мы не намерены отказываться от ценностей альянса. И нам нельзя позволить, чтобы действия Москвы были сильнее и громче кого-то из здесь присутствующих.

Мы укрепим альянс и будем защищать себя, даже в надежде увидеть соблюдение Россией обязательств в соответствии с основополагающим актом НАТО-Россия. Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, но в то же время остаёмся реалистами в своих ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы.