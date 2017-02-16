"Литва внесла большой вклад в дело борьбы с ИГИЛ"

Литва является непоколебимым приверженцем демократии, свободного рынка и прав человека. Наша дружба с народом Литвы основывается на общем восприятии этих ценностей, что показал большой вклад Литвы в международные усилия по борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ) и укрепление стабильности в Афганистане. У меня нет никаких сомнений, что партнёрство между Литвой, ценным союзником по НАТО, и США будет продолжать укрепляться, и приверженность нашей общей обороне будет непоколебима.

Сегодня на литовских улицах двойной праздник. Причём литовские власти пока не решили, какой главнее. Один из праздников – «99-летие восстановление Литвы как государства» (он же Национальный день). Второй – приветственное послание от нового американского госсекретаря Рекса Тиллерсона. Послание Тиллерсона, адресованное литовскому руководству, цитируется всеми без исключения более или менее крупными СМИ Литовской республики.Из послания главы Госдепа США (перевод РИА Новости ):По всей видимости, Тиллерсон пока не знает о том, что уже совсем скоро ему придётся готовить аналогичное послание Вильнюсу, так как менее чем через месяц (11 марта) в Литве очередной праздник подобного толка, причём с похожим названием – День восстановления независимости Литвы. Именно поэтому новому госсекретарю США следует запастить ксерокопиями своей телеграммы, чтобы всякий раз радовать прибалтийское руководство словами о «ценном союзнике».