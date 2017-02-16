09:31 16 февраля

"Литва внесла большой вклад в дело борьбы с ИГИЛ"

Сегодня на литовских улицах двойной праздник. Причём литовские власти пока не решили, какой главнее. Один из праздников – «99-летие восстановление Литвы как государства» (он же Национальный день). Второй – приветственное послание от нового американского госсекретаря Рекса Тиллерсона. Послание Тиллерсона, адресованное литовскому руководству, цитируется всеми без исключения более или менее крупными СМИ Литовской республики.

"Литва внесла большой вклад в дело борьбы с ИГИЛ"


Из послания главы Госдепа США (перевод РИА Новости):
Литва является непоколебимым приверженцем демократии, свободного рынка и прав человека. Наша дружба с народом Литвы основывается на общем восприятии этих ценностей, что показал большой вклад Литвы в международные усилия по борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ) и укрепление стабильности в Афганистане. У меня нет никаких сомнений, что партнёрство между Литвой, ценным союзником по НАТО, и США будет продолжать укрепляться, и приверженность нашей общей обороне будет непоколебима.



По всей видимости, Тиллерсон пока не знает о том, что уже совсем скоро ему придётся готовить аналогичное послание Вильнюсу, так как менее чем через месяц (11 марта) в Литве очередной праздник подобного толка, причём с похожим названием – День восстановления независимости Литвы. Именно поэтому новому госсекретарю США следует запастить ксерокопиями своей телеграммы, чтобы всякий раз радовать прибалтийское руководство словами о «ценном союзнике».

Использованы фотографии: Offshore Energy Today
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Комментарии 36
  1. Мар.Тира Сегодня, 06:28
    Забыли рабы,кто им дал государственность?При чём настоящую,а не коллективную в составе блоков ЕС,и НАТО.Где им говорят как жить,что делать.А землю топчут иноземные солдаты.Не готовы они к самостоятельности.
    Мар.Тира
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:31
      "Литва внесла большой вклад в дело борьбы с ИГИЛ"
      эпично!!!
      андрей юрьевич
    2. himRa Сегодня, 06:33
      что показал большой вклад Литвы в международные усилия по борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ) и укрепление стабильности в Афганистане.

      А в чем это выразилось?хотя бы взвод участвовал? wassat
      himRa
      1. Александр романов Сегодня, 07:12
        Цитата: himRa
        А в чем это выразилось?

        Этот вопрос ставит в тупик,даже самих бармалеев из ИГИЛ
        Александр романов
        1. роман66 Сегодня, 07:20
          отвлекали не себя Россию дурацкими выходками, полосатики под шумок "громили ИГИЛ( запрещена в России)
          роман66
          1. Александр романов Сегодня, 07:34
            Цитата: роман66
            запрещена в России)

            Если закон требует писать,что ИГИЛ ,Правый сектор-запрещено в России,то закон должен требовать и то,что Единая Россия(разрешена в России) laughing
            Александр романов
            1. роман66 Сегодня, 07:48
              я бы расширил линейку : запрещена в России, разрешена в России, пофигу России
              роман66
              1. Александр романов Сегодня, 07:54
                Цитата: роман66
                пофигу России

                Латвия(пофигу России) wassat
                Александр романов
                1. роман66 Сегодня, 09:22
                  а это организация?? belay
                  роман66
        2. Zoldat_A Сегодня, 07:45
          Цитата: Александр романов
          Цитата: himRa
          А в чем это выразилось?

          Этот вопрос ставит в тупик,даже самих бармалеев из ИГИЛ

          Кто такие русские - бармалеи, подозреваю, уже поняли. Ну, там, Америка, Сауды и прочие - те тоже бармалеям известны. А вот про Литву... Думаю бармалеи и слова-то такого не слыхали. А услышат - так не поверят, что это страна, да ещё воюющая с ними...
          Zoldat_A
        3. Serg Koma Сегодня, 08:49
          Цитата: Александр романов
          Этот вопрос ставит в тупик,даже самих бармалеев из ИГИЛ

          " И эти тоже нас победили?"(С) laughing
          Serg Koma
      2. Iline Сегодня, 07:47
        Цитата: himRa
        хотя бы взвод участвовал?

        Они сильно переживали ....
        Iline
      3. ЛукичЪ Сегодня, 09:17
        Цитата: himRa
        А в чем это выразилось?хотя бы взвод участвовал?

        целая рота в ихним парламенте языком чесала
        ЛукичЪ
    3. ПАша Сегодня, 09:18
      За что же, не боясь греха,
      Кукушка хвалит Петуха?
      За то, что хвалит он Кукушку.

      Друзья!
      Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, -
      Все ваша музыка плоха.

      -Крылов, Иван Андреевич-
      ПАша
  2. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:28
    Ох не ...... себе!
    Дмитрий Потапов
  3. Spartanez300 Сегодня, 06:33
    Просто вся Прибалтика нужна как буфер у границ России , у США нет и не было друзей. Просто мерзко наблюдать во что превратились эти страны , в лизоблюдов и подхалимов.
    Spartanez300
    1. viktor_ui Сегодня, 07:06
      НАТО нужны буфера в лице трио "проебалтов"... , очень интересная мысль будет для Тиллерсона drinks
      viktor_ui
  4. elenagromova Сегодня, 06:38
    "И мы пахали"
    elenagromova
    1. Александр романов Сегодня, 07:39
      Цитата: elenagromova
      "И мы пахали"

      Ой Елена,как я счастлив вас видеть. Что вы думаете о своем протеже Трампе,которого вы так поддерживали на выборах?
      Что вы думаете о его последних агрессивных шагах в строну России?
      Что вы думаете о большой переброске американскои техники к границам России?
      Мне просто интересно ваше мнение. Столько похвалы я читал от вас еще два месяца назад в адрес Трампа. И вдруг вы замолчали,что случилось Елена??? Почему вы больше не пишите о том,что Трамп -это лучший президент США?
      Александр романов
      1. elenagromova Сегодня, 09:23
        Простите, но для данной темы это - абсолютнейший оффтоп. Зачем чужой материал засорять? Настанет время - создам свой. Может, на 100 дней, а может, и раньше.
        elenagromova
        1. Александр романов Сегодня, 09:27
          Цитата: elenagromova
          но для данной темы это - абсолютнейший оффтоп.

          Браво,Браво good
          Цитата: elenagromova
          Настанет время - создам свой. Может, на 100 дней, а может, и раньше.


          Ах как же жаль,так снова хочется услышать от вас ,что Трамп-это..ммммммммм.
          Ну да ладно,думаю в вашем материале я прочитаю следующее. Трамп победил незаконно.Клинтон была бы предпочтительнее для России и т.д.Верно Елена wink
          Александр романов
  5. Мур Сегодня, 06:41
    Дежурное обращение белого сахиба к папуасам.
    Мог бы ещё что-нибудь ввернуть про форпост Демократии на границах с Мордором.
    Мур
  6. rafaelich Сегодня, 06:43
    Восстановления?!!!.. Это они опрометчиво - пшеки могут возмутиться...
    rafaelich
  7. Быков. Сегодня, 06:44
    "Литва внесла большой вклад в дело борьбы с ИГИЛ"


    Не - большой, а решающий!!
    Быков.
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:45
    Им надо ввести и отмечать один особо важный праздник -день появления в Литве первого сартира. , циливизованные Россией.
    Изгоняющий либероидов
  9. К-50 Сегодня, 06:55
    Интересно, чем это литовцы в борьбе с ИГИЛ отметились, что вклад большим отметили? belay
    К-50
  10. Копчёный Сегодня, 07:07
    Доброе слово и кошке приятно (с)
    Копчёный
  11. Nix1986 Сегодня, 07:07
    Пусть Латвия отправляет свои шпроты Игил, там все бабахи сдохнут от отравления тяжелыми металлами.
    Nix1986
  12. Рябцев Григорий Евгеньевич Сегодня, 07:12
    Ну, ладно! В Афгане литовцы были в составе ВС СССР. Хоть какое-то участие. Но ИГИЛ то здесь каким боком?
    Рябцев Григорий Евгеньевич
  13. polev66 Сегодня, 07:15
    литва... ИГИЛ... Афганистан... каааааааааааааааааааааааааааааак это связанно ?
    polev66
    1. роман66 Сегодня, 07:21
      через америку
      роман66
  14. Jovanni Сегодня, 07:19
    "Литва внесла большой вклад в дело борьбы с ИГИЛ"

    Несколько раз заголовок прочел, статью, - так и не понял, кто кого куда внес... Где литовцы, где игил? Который запрещённый...
    Jovanni
  15. МВГ Сегодня, 07:19
    О да! А еще Литва победила в войне с Марсом и выкопала Балтийское море )))))
    МВГ
  16. Горменгаст Сегодня, 07:43
    Населении Литвы, и даже всей трибалтии совокупно, меньше, чем население одного мегаполиса, причем, средних размеров. При этом, руководящая прослойка русофобов, меньше явно непропорционально (один с сошкой, семеро с ложкой). Ну не должны существовать государства, которые экономически несостоятельны даже в теории.

    Хорошо бы в ООН принять резолюцию об упразднении микроцефальских государств. laughing
    Горменгаст
  17. Suharik.inline Сегодня, 09:01
    Литва? Мы наверное чего то просто не знаем,ну я так точно!!!
    Suharik.inline
  18. НЕКСУС Сегодня, 09:28
    Литва является непоколебимым приверженцем демократии, свободного рынка и прав человека.

    Ну да,пусть это матрассы литовским "неграм(не гражданам) расскажут...
    что показал большой вклад Литвы в международные усилия по борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ) и укрепление стабильности в Афганистане.

    Ну да...Только никто не хочет объяснить,каким боком Литва к Афганистану и тем более ИГИЛ...
    У меня нет никаких сомнений, что партнёрство между Литвой, ценным союзником по НАТО, и США

    И конгресс проголосует за очередной перевод денег Литве,дабы еще поглубже закопать ее в этой долговой яме...
    НЕКСУС

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