14:41 16 февраля

Кремль не комментирует слухи о наземной операции США в Сирии

В американских СМИ появились заявления о том, что США готовят полномасштабную наземную операцию в Сирии. Материал с подобными заявлениями впервые был опубликован телеканалом CNN, который сослался на некие информированные источники в Пентагоне. При этом в материале было заявлено, что США решают вопрос о переброске американских войск на север Сирии. В том же репортаже CNN отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент Трамп.

Кремль не комментирует слухи о наземной операции США в Сирии


Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать такие заявления, сделанные американскими журналистами. Глава пресс-службы Кремля отметил, что странно комментировать сообщения, в которых СМИ ссылаются на неназванные источники, даже если те именуются не иначе как «авторитетные».


ТАСС приводит заявление пресс-секретаря президента РФ:
Если я не ошибаюсь, эта информация носит сугубо обезличенный характер, поэтому я не стал бы ничего комментировать. В информационном пространстве полно таких вбросов, было бы абсурдным сейчас давать какие-либо комментарии по таким серьёзным темам на основе газетных сообщений.


Дмитрий Песков при этом заявил, что Россия обязательно рассмотрит варианты, при которых США могут оказаться готовыми к введению в Сирию контингента. Глава пресс-службы Кремля отметил, что стоило бы разобраться с правовыми аспектами этой гипотетической американской миссии.

Использованы фотографии: green_margo - LiveJournal
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Комментарии 11
  1. ИванДМБ89 Сегодня, 13:41
    А что комментировать, в наши планы это не входит. Трамп сбивает все шаблоны. Если будет операция - они сделают буфер до Турции по северу Сирии от Ирака, займут нефтеносные поля и проложат газапровод до буферной территории. Усилят курдов в противовес Асаду и туркам. И будут тихо контролировать регион, играя на противоречиях и интересах. Это джокер в кармане. Наша игра в Сириии будет нарушена. Пример Косово. И на Обамку не спишешь прощёлк и на Трампа не накатишь ибо ждёмс снисхождения.
    ИванДМБ89
    1. cniza Сегодня, 14:09
      Элементарный вброс , что бы проверить реакцию и не более.
      cniza
  2. Серый брат Сегодня, 13:50
    C американских ресурсов, по моему, можно уже новости не публиковать. Они уже задолбали своими слухами и фейками, раньше были вполне себе уважаемые новостные агентства, а теперь "Спид-инфо" сплошное.
    Серый брат
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:53
    Нам не мешает просчитать все варианты, в том числе и такой, и,выбрать правельную стратегию противодействия экспансии сша в том регионе.
    Изгоняющий либероидов
  4. Серый брат Сегодня, 13:54
    й сослался на некие информированные источники в Пентагоне.

    Да знаю я фамилии этих источников, этих двух джентльменов зовут Твитор и Фейсбук.
    Серый брат
  5. МВГ Сегодня, 13:54
    Комментировать будем, когда ИГИЛ, запрещенный в РФ, начнет мочить хваленые войска США, как это в Мосуле было.
    МВГ
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:59
      ну можно еще пару тройку раз в целеуказания ошибиться...
      отмазки вернуть штатовские
      Скептик-Самоучка
      1. МВГ Сегодня, 14:29
        Нее, Российский солдат ребенка не обидит )))
        МВГ
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:30
          Штирлиц потихоньку подкармливал немецких детей...
          От "потихоньки" дети пухли и дохли
          Скептик-Самоучка
  6. Masya Masya Сегодня, 13:57
    При этом в материале было заявлено, что США решают вопрос о переброске американских войск на север Сирии.

    Мне нравится... В Пентагоне ещё только решают... а в СМИ уже все всё знают... wink у них там рекой течёт? lol
    Masya Masya
  7. japs Сегодня, 14:28
    "CNN сообщило..." - одно только это уже говорит о том, что это очередная лажа. Брехливые писаки...
    japs

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