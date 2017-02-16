Кремль не комментирует слухи о наземной операции США в Сирии
В американских СМИ появились заявления о том, что США готовят полномасштабную наземную операцию в Сирии. Материал с подобными заявлениями впервые был опубликован телеканалом CNN, который сослался на некие информированные источники в Пентагоне. При этом в материале было заявлено, что США решают вопрос о переброске американских войск на север Сирии. В том же репортаже CNN отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент Трамп.
Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать такие заявления, сделанные американскими журналистами. Глава пресс-службы Кремля отметил, что странно комментировать сообщения, в которых СМИ ссылаются на неназванные источники, даже если те именуются не иначе как «авторитетные».
ТАСС приводит заявление пресс-секретаря президента РФ:
Дмитрий Песков при этом заявил, что Россия обязательно рассмотрит варианты, при которых США могут оказаться готовыми к введению в Сирию контингента. Глава пресс-службы Кремля отметил, что стоило бы разобраться с правовыми аспектами этой гипотетической американской миссии.
Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать такие заявления, сделанные американскими журналистами. Глава пресс-службы Кремля отметил, что странно комментировать сообщения, в которых СМИ ссылаются на неназванные источники, даже если те именуются не иначе как «авторитетные».
ТАСС приводит заявление пресс-секретаря президента РФ:
Если я не ошибаюсь, эта информация носит сугубо обезличенный характер, поэтому я не стал бы ничего комментировать. В информационном пространстве полно таких вбросов, было бы абсурдным сейчас давать какие-либо комментарии по таким серьёзным темам на основе газетных сообщений.
Дмитрий Песков при этом заявил, что Россия обязательно рассмотрит варианты, при которых США могут оказаться готовыми к введению в Сирию контингента. Глава пресс-службы Кремля отметил, что стоило бы разобраться с правовыми аспектами этой гипотетической американской миссии.
Использованы фотографии: green_margo - LiveJournal