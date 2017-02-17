07:16 17 февраля

ВСУ выдали детонацию собственных боеприпасов под Авдеевкой за обстрел со стороны ДНР

Украинские СМИ вышли с сообщениями о том, что армия ДНР якобы «проводит обстрелы Авдеевки» - той самой Авдеевки, в которой размещается бронетехника ВСУ под прикрытием жилых массивов. Командование ДНР распространяет сведения, которые являются опровержением материалов, опубликованных в украинской прессе.

ВСУ выдали детонацию собственных боеприпасов под Авдеевкой за обстрел со стороны ДНР


Представитель Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин отмечает, что накануне в районе Авдеевки произошла детонация боеприпасов вооружённых сил Украины, и, чтобы инцидент скрыть, украинские танки произвели в сторону промзоны Авдеевки и жилых кварталов несколько выстрелов.


Заявление полковника Басурина приводит Донецкое агентство новостей:
В селе Опытное произошло возгорание боекомплекта с его последующей детонацией. Разлёт осколков пришёлся в том числе на окраины Авдеевки. Для сокрытия инцидента и боеприпасов ВСУ украинские силовики открыли огонь по Авдеевке из танков.


По словам Басурина, огонь вёлся из танков, которых нет на вооружении армии ДНР.

При этом в командовании войсками ДНР отмечают, что Украина продолжает применять реактивные системы залпового огня и тяжёлую артиллерию. Только за минувшие сутки из «Градов» было выпущено около 20 боеприпасов по территории народной республики. Общее число обстрелов территории ДНР в течение нескольких недель не опускается ниже тысячи в сутки.


Использованы фотографии: ТК Звезда
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Комментарии 7
  1. dik-nsk Сегодня, 06:49
    когда же этих скакунов растащат по кусочкам, не было руины и не надо
    dik-nsk
    1. рич Сегодня, 06:55
      В селе Опытное произошло возгорание боекомплекта с его последующей детонацией. Разлёт осколков пришёлся в том числе на окраины Авдеевки. Для сокрытия инцидента и боеприпасов ВСУ украинские силовики открыли огонь по Авдеевке из танков.

      Скорей всего с перепугу от неожиданности открыли
      рич
    2. himRa Сегодня, 06:56
      Цитата: dik-nsk
      когда же этих скакунов растащат по кусочкам, не было руины и не надо

      Да пусть живут лишь бы к нам и ЛНР\ДНР не лезли
      живая наука что бывает когда вся власть это гуляй-поле и барыги
      himRa
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:54
    А нельзя ли сделать так чтобы все боеприпасы которые есть в всу сдетонировали повсеместно и сразу? lol
    Изгоняющий либероидов
    1. рич Сегодня, 07:01
      Что-бы тогда от Украины осталось?
      рич
    2. himRa Сегодня, 07:02
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А нельзя ли сделать так чтобы все боеприпасы которые есть в всу сдетонировали повсеместно и сразу? lol

      Один из вариантов hi
      В начале 1950-х годов в СССР, при исследовании реакций ядерного синтеза, возникла необходимость в устройстве, создающем очень короткие и мощные импульсы электрического тока. В то время уже существовал генератор Маркса, который был тогда единственным устройством, способным производить импульсы столь высокой мощности. Непомерно высокая стоимость большого количества конденсаторов, используемых в генераторе Маркса, побудила к исследованию более экономичных конструкций. Первые ударно-волновые излучатели были основаны на идеях Андрея Сахарова.

      УВИ впервые был предложен А. Б. Прищепенко и испытан 02 марта 1984 г. на полигоне «Геодезия» в Красноармейске (СССР); в том же году на УВИ было получено авторское свидетельство. Позднее А. Б. Прищепенко были сформулированы общие принципы боевого применения электромагнитных боеприпасов.


      Была у нас статья :
      https://topwar.ru/762-vzryvnoe-izluchenie.html
      himRa
  3. Александр 3 Сегодня, 06:56
    Пьяный сторож ВСУ подогревал самогон.Интересно а сторож друганов приглашал?
    Александр 3

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