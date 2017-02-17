ВСУ выдали детонацию собственных боеприпасов под Авдеевкой за обстрел со стороны ДНР

В селе Опытное произошло возгорание боекомплекта с его последующей детонацией. Разлёт осколков пришёлся в том числе на окраины Авдеевки. Для сокрытия инцидента и боеприпасов ВСУ украинские силовики открыли огонь по Авдеевке из танков.

Украинские СМИ вышли с сообщениями о том, что армия ДНР якобы «проводит обстрелы Авдеевки» - той самой Авдеевки, в которой размещается бронетехника ВСУ под прикрытием жилых массивов. Командование ДНР распространяет сведения, которые являются опровержением материалов, опубликованных в украинской прессе.Представитель Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин отмечает, что накануне в районе Авдеевки произошла детонация боеприпасов вооружённых сил Украины, и, чтобы инцидент скрыть, украинские танки произвели в сторону промзоны Авдеевки и жилых кварталов несколько выстрелов.Заявление полковника Басурина приводит Донецкое агентство новостей:По словам Басурина, огонь вёлся из танков, которых нет на вооружении армии ДНР.При этом в командовании войсками ДНР отмечают, что Украина продолжает применять реактивные системы залпового огня и тяжёлую артиллерию. Только за минувшие сутки из «Градов» было выпущено около 20 боеприпасов по территории народной республики. Общее число обстрелов территории ДНР в течение нескольких недель не опускается ниже тысячи в сутки.