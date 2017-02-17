В 2017 году Россия полностью погасит советский долг
Как сообщают «Известия», в ближайшие месяцы будет подписано соглашение о погашении последней части долга СССР, составляющей 125,2 млн. долл., что позволит полностью решить вопрос с советским долгом до конца текущего года. Перевод средств будет производиться за счет бюджета, что предусмотрено статьями расходов, направляемых на урегулирование госдолга.
На прошлой неделе был погашен долг перед Македонией на 60,6 млн. долл. В настоящее время единственной страной-заимодавцем (относительно СССР) выступает Босния и Герцеговина, которая, как и Македония, получила право на истребование части долга бывшего СССР перед Югославией. Последний образовался в результате торговых взаимоотношений.
— пояснил управляющий партнер юридической компании HEADS Consulting Александр Базыкин.
Как заявил эксперт, странам Парижского клуба Россия погасила кредиты, выданные СССР, еще в 2006 году, хотя могла закрывать свои обязательства еще почти сто лет — до 2115 года.
– считает профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Современный внешний долг России сместился по сравнению с советским из государственного сектора в корпоративный. По данным Центробанка, на 1 октября 2016 года российский государственный внешний долг составлял 38,6 млрд. долл., частного сектора — 256 млрд. долл. В 2017 году на цели выплаты госдолга заложено 512,3 млрд. руб. По некоторым альтернативным оценкам долг корпоративного сектора достигает 700 млрд. долл., при этом объем международных резервов — только 394 млрд. долл. Однако, учитывая широко распространенную в РФ офшоризацию, большая часть из предположительных 700 млрд. долл. может являться внешним долгом лишь номинально: российские компании выводят деньги за рубеж для снижения налогооблагаемой базы, но затем используют их в качестве инвестиций в российское производство под видом внешних займов.
На прошлой неделе был погашен долг перед Македонией на 60,6 млн. долл. В настоящее время единственной страной-заимодавцем (относительно СССР) выступает Босния и Герцеговина, которая, как и Македония, получила право на истребование части долга бывшего СССР перед Югославией. Последний образовался в результате торговых взаимоотношений.
С одной стороны, СССР поставлял Югославии продукцию оборонной промышленности и энергоресурсы на сумму N. С другой — Югославия продавала потребительские товары на сумму M, таким образом долг формировался за счет разницы в стоимости импорта и экспорта. То есть не было эмиссии долговых бумаг, не было формализованных обязательств и штрафных санкций, был обмен продукцией.
— пояснил управляющий партнер юридической компании HEADS Consulting Александр Базыкин.
Как заявил эксперт, странам Парижского клуба Россия погасила кредиты, выданные СССР, еще в 2006 году, хотя могла закрывать свои обязательства еще почти сто лет — до 2115 года.
Это очень знаменательная точка. Для международного статуса очень важно, что мы признали долги СССР и расплатились по ним. При этом сами простили долги таким странам, как Вьетнам и Алжир.
– считает профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Современный внешний долг России сместился по сравнению с советским из государственного сектора в корпоративный. По данным Центробанка, на 1 октября 2016 года российский государственный внешний долг составлял 38,6 млрд. долл., частного сектора — 256 млрд. долл. В 2017 году на цели выплаты госдолга заложено 512,3 млрд. руб. По некоторым альтернативным оценкам долг корпоративного сектора достигает 700 млрд. долл., при этом объем международных резервов — только 394 млрд. долл. Однако, учитывая широко распространенную в РФ офшоризацию, большая часть из предположительных 700 млрд. долл. может являться внешним долгом лишь номинально: российские компании выводят деньги за рубеж для снижения налогооблагаемой базы, но затем используют их в качестве инвестиций в российское производство под видом внешних займов.