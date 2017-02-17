11:40 17 февраля

В 2017 году Россия полностью погасит советский долг

Как сообщают «Известия», в ближайшие месяцы будет подписано соглашение о погашении последней части долга СССР, составляющей 125,2 млн. долл., что позволит полностью решить вопрос с советским долгом до конца текущего года. Перевод средств будет производиться за счет бюджета, что предусмотрено статьями расходов, направляемых на урегулирование госдолга.

В 2017 году Россия полностью погасит советский долг


На прошлой неделе был погашен долг перед Македонией на 60,6 млн. долл. В настоящее время единственной страной-заимодавцем (относительно СССР) выступает Босния и Герцеговина, которая, как и Македония, получила право на истребование части долга бывшего СССР перед Югославией. Последний образовался в результате торговых взаимоотношений.


С одной стороны, СССР поставлял Югославии продукцию оборонной промышленности и энергоресурсы на сумму N. С другой — Югославия продавала потребительские товары на сумму M, таким образом долг формировался за счет разницы в стоимости импорта и экспорта. То есть не было эмиссии долговых бумаг, не было формализованных обязательств и штрафных санкций, был обмен продукцией.

— пояснил управляющий партнер юридической компании HEADS Consulting Александр Базыкин.

Как заявил эксперт, странам Парижского клуба Россия погасила кредиты, выданные СССР, еще в 2006 году, хотя могла закрывать свои обязательства еще почти сто лет — до 2115 года.

Это очень знаменательная точка. Для международного статуса очень важно, что мы признали долги СССР и расплатились по ним. При этом сами простили долги таким странам, как Вьетнам и Алжир.

– считает профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Современный внешний долг России сместился по сравнению с советским из государственного сектора в корпоративный. По данным Центробанка, на 1 октября 2016 года российский государственный внешний долг составлял 38,6 млрд. долл., частного сектора — 256 млрд. долл. В 2017 году на цели выплаты госдолга заложено 512,3 млрд. руб. По некоторым альтернативным оценкам долг корпоративного сектора достигает 700 млрд. долл., при этом объем международных резервов — только 394 млрд. долл. Однако, учитывая широко распространенную в РФ офшоризацию, большая часть из предположительных 700 млрд. долл. может являться внешним долгом лишь номинально: российские компании выводят деньги за рубеж для снижения налогооблагаемой базы, но затем используют их в качестве инвестиций в российское производство под видом внешних займов.


18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 81
  1. Zoldat_A Сегодня, 07:51
    Я балдею... Мы и Югославии, оказывается, что-то должны.... Причём с советских времён... Они за станки с нами ботинками рассчитывались, больше нечем было - а тут выясняется, что мы что-то должны.... Бред какой-то.... wassat
    Хотя, справедливости ради, ботинки были хороши...
    Zoldat_A
    1. Shick Сегодня, 07:56
      позор
      прощаем миллиарды долларов не самым конченым странам, а сами..
      дойная корова
      Shick
    2. рич Сегодня, 08:02
      Всего на эти цели заложено 512,3 млрд. руб.

      Не хилый был должок. Если пересчитать на сегодняшних россиян то получится приблизительно по 3,2 млн. руб. с каждого
      рич
      1. Marksman Сегодня, 08:06
        Цитата: рич
        Всего на эти цели заложено 512,3 млрд. руб.

        Не хилый был должок. Если пересчитать на сегодняшних россиян то получится приблизительно по 3,2 млн. руб. с каждого


        Ну не совсем по три лимона, скорее по три тысячи)

        Но бесит другое, щедрость в прощении долгов, тут нам равных нет, хотя как бэ не в Швейцарии живём.
        Marksman
      2. НЕКСУС Сегодня, 10:41
        Цитата: рич
        Не хилый был должок. Если пересчитать на сегодняшних россиян то получится приблизительно по 3,2 млн. руб. с каждого

        РФ повесила на себя весь долг СССР...но те же прибалты еще утверждают ,что мы им должны за оккупацию,равно как и украинцы некоторые. Может надо было повесить на этих горлопанов часть долга?А то пили ели все,а за банкет рассчитывается только Россия.
        НЕКСУС
    3. mig29mks Сегодня, 08:03
      Всем союзом жрали , а мы одни за всех ответили,и не Орем! Зато всякие прибалты нам условия сотрудничества выставляют,прикротите войну с хохлами,верните Крым,заплатить за оккупацию!что-то терпилы разговорились! По долгам не от чехляют фуфлометы,а гонору как у порядочных!
      mig29mks
      1. Zoldat_A Сегодня, 08:09
        Цитата: mig29mks
        Зато всякие прибалты нам условия сотрудничества выставляют,прикротите войну с хохлами,верните Крым

        А Вы не слышали условия, на которых Украина готова признать законность строящегося Крымского моста? Я от смеха икал....
        России будет предложено по окончании строительства, но до даты официального ввода в эксплуатацию, передать украинской стороне все права владения на все сооружения, элементы и инфраструктуру мостового перехода (подъездными путями, развязками, складскими и вспомогательными зданиями и т.д.).
        Одновременно с этим Украина планирует получить все права на доходы от эксплуатации моста, которые оцениваются в $1.5- 2 млн./день (плата за проезд до 40 тыс. а/м, до 47-ми пар поездов в сутки).
        Для облегчения расчётов предлагается зафиксировать размер годового дохода в $638.75 млн., и произвести перечисления, в форме предоплаты за 25-летний период (т.е. $15.969 млрд.), на счета НБУ.
        При этом эксплуатационные расходы должны оплачиваться российской стороной, как производящей строительство и поэтому несущей полную ответственность за своевременность сроков его окончания и качество выполненных работ.
        Мост должен быть сдан уже через два года, в декабре 2018-го, и полностью готов к эксплуатации не позднее июня 2019-го (автомобильная часть).
        Через 25 лет мост может быть передан в аренду России на 50-летний срок, с выплатой $330 млн. в год, опять же в виде предоплаты за весь срок.
        Таким образом, всего Россия должна будет заплатить Украине ~$32.5 млрд., что является весьма умеренной, с учётом понесённых Украиной финансовых потерь (в т.ч. и упущенной выгоды) суммой.
        Оговаривается, что при несогласии России с предложенными условиями строительство должно быть немедленно прекращено, а уже готовые участки немедленно демонтированы.
        Zoldat_A
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:16
          Zoldat_A hi Слышали.Проще от Украины камня на камне не оставить.В буквальном смысле.
          Наблюдатель2014
          1. Вояджер Сегодня, 08:25
            За такие деньги мы сами себе нормальную Украину сами построим заново))
            Вояджер
          2. ПАша Сегодня, 08:53
            не проще а полезней.
            ПАша
        2. КОТ БАЮН Сегодня, 08:34
          Ну как можно быть таким упоротым? Если эти условия не фейк, то возникают очень сильные подозрения в полном отсутствии адекватной оценки ситуации украинской стороной. Чо курили то?
          КОТ БАЮН
          1. Вояджер Сегодня, 09:18
            Цитата: КОТ БАЮН
            возникают очень сильные подозрения в полном отсутствии адекватной оценки ситуации украинской стороной.

            *Голосом Моргана Фримена*
            Вы только сейчас это поняли?))
            Вояджер
          2. ЧитаюНовости Сегодня, 10:48
            Цитата: КОТ БАЮН
            Чо курили то?

            То же что белорусы и россияне когда признавали их легитимными!
            ЧитаюНовости
        3. тухлик Сегодня, 09:48
          Принеприятнейшее известие ужас ужас. Вот у них крышу рвет. Главное не сожрать то что они, а то не сдюжу.
          тухлик
      2. рич Сегодня, 08:13
        Цитата: рич
        Всего на эти цели заложено 512,3 млрд. руб.
        Не хилый был должок. Если пересчитать на сегодняшних россиян то получится приблизительно по 3,2 млн. руб. с каждого

        Цитата: Marksman
        не совсем по три лимона, скорее по три тысячи)
        Но бесит другое, щедрость в прощении долгов, тут нам равных нет, хотя как бэ не в Швейцарии живём.

        Спасибо Marksman за поправку. Крепко я сгоряча ошибся
        рич
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:20
          В 2017 году Россия полностью погасит советский долг
          хорошо,что хоть своему народу,ничего не должна...а то не расплатиться было бы... what
          андрей юрьевич
          1. Гардамир Сегодня, 08:41
            народ в тюрьму
            Гардамир
            1. PatriotRU Сегодня, 09:09
              осторожно вас сейчас обвинят в троллинге и раскачивании стабильности. Для многих тут сидящих нищета и беспредел это нормально
              PatriotRU
              1. sabakina Сегодня, 10:25
                ОФИГЕТЬ! Приволжск на границе с моей Костромской областью. Не знаю, как с доходами в самом Приволжске, но в районе видимо совсем хреново. Впрочем, как и везде по России.
                sabakina
      3. Mik13 Сегодня, 09:45
        Цитата: mig29mks
        Всем союзом жрали , а мы одни за всех ответили,и не Орем! Зато всякие прибалты нам условия сотрудничества выставляют,прикротите войну с хохлами,верните Крым,заплатить за оккупацию!

        Какой забавный поток сознания! Во-первых, как раз именно Вы, mig29mks, орете. А во-вторых, орете глупости, потому, что у Вас проблемы со знаниями.

        Был такойДоговор о правопреемстве в отношении внешнего госдолга и активов СССР ( http://docs.cntd.ru/document/901777444 )
        По данным РФ, на конец 1991 года пассивы бывшего Союза оценивались в 93,7 млрд $, а активы — в 110,1 млрд $.
        Статья 3 Договора закрепляла принцип справедливых долей при выполнении сторонами обязательств по погашению и обслуживанию внешнего долга СССР гарантировано право собственности на причитающуюся долю активов Союза.
        Был ряд последующих договоров, которые устанавливали зависимость между обязательством участвовать в выплатах долгов СССР и правом получения собственности СССР за рубежом.
        В 1992 году была принята концепция «нулевого варианта»: взамен отказа от своей доли зарубежной собственности страны передавали свой процент внешнего долга РФ и не участвовали в его выплатах.

        С практической реализацией "нулевого варианта" возникли проблемы. РФ отказалась предоставить полную информацию о состоянии золотого запаса, алмазного фонда и балансов банков бывшего СССР на 1 декабря 1991 года, а также балансовой и рыночной стоимости собственности бывшего СССР за рубежом с международным аудитом. Соответственно, параламент Украины договор так и не ратифицировал и не считает его действующим. Украинские эксперты считают, что общая стоимость зарубежного имущества СССР достигала $300-400 млрд (без учета активов бывших советских банков, в частности, вкладов в Сбербанк СССР) а значит доля Украины в них составляла $49-65 млрд, Россия выплатила за Украину до $14 млрд внешних долгов. Позиция РФ в данном вопросе - договор считается действующим, рассматривать раздел долгов и активов по сути РФ не собирается.

        Цитата: mig29mks
        что-то терпилы разговорились! По долгам не от чехляют фуфлометы,а гонору как у порядочных!
        Как видите, проблема внешних долгов СССР гораздо сложнее, чем Вам кажется, и не поддается описанию обсценно-маргинальной лексикой.
        Mik13
      4. Сергей из нижнего Сегодня, 10:19
        Цитата: mig29mks
        войну с хохлами

        Нарушение правил сайта.
        Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
        1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, -
        наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.
        Сергей из нижнего
        1. Mik13 Сегодня, 10:42
          Цитата: Сергей из нижнего
          Цитата: mig29mks
          войну с хохлами

          Нарушение правил сайта.
          Статья 282 УК РФ. Возбуждение нена....

          Это слово еще и в Правилах сайта ( https://topwar.ru/rules.html ) внесено в список запрещенных.

          Но, учитывая текущую политическую коньюнктуру, этот пункт правил на ВО применительно именно к этой этнической группе не соблюдаются уже 2 года как. Оскорбление остальных этнических групп считается нарушением. Имею на этот счет официальный ответ представителя администрации сайта от 2 августа 2015. И обещание изменить соответствующим образом текст Правил. Разумеется, Правила никто не исправил - только представьте, как такие исправления будут выглядеть на практике!

          Так что не удивляйтесь. Примите как данность. А давать этим действиям какую-то нравственную оценку... или уговаривать кого-то... Результатов не будет, поверьте на слово. Уже пробовал.
          Mik13
          1. Сергей из нижнего Сегодня, 11:01
            Цитата: Mik13
            Так что не удивляйтесь. Примите как данность. А давать этим действиям какую-то нравственную оценку... или уговаривать кого-то... Результатов не будет, поверьте на слово. Уже пробовал.

            Жаль. Терпеть не могу хамство. Можно и нужно спорить, дискутировать, но при это не превращаться в .
            Но ещё есть Роскомнадзор.
            Сергей из нижнего
            1. Mik13 Сегодня, 11:17
              Цитата: Сергей из нижнего
              Жаль. Терпеть не могу хамство. Можно и нужно спорить, дискутировать, но при это не превращаться в .
              Но ещё есть Роскомнадзор.

              Ну закроют они ВО, и кому от этого лучше будет? Адекватные читатели ВО (а их - большинство) в 2014-2015 на несколько миллионов гумманитарки собрали и отправили в ЛДНР . Роман Скоморохов aka Banshee собирал и возил. И других дел полезных делают достаточно. Вот адекватные - и пострадают. А неадекватные в другое место пойдут испражнятся. Им все равно, где. У них организм быстро приспосабливается.

              А то, что некоторые пользователи, скажем так, люди с особой адекватностью, так это дело такое. Это интернет, тут вообще послать могут.
              Есть надежда, что некоторое время тому вперед им будет очень стыдно за свое сегодняшнее поведение в некоторых моментах. Когда коньюнктура изменится.
              Mik13
              1. Сергей из нижнего Сегодня, 11:26
                Цитата: Mik13
                Ну закроют они ВО, и кому от этого лучше будет?

                Никому.
                А зачем тогда правила сайта?
                Сергей из нижнего
    4. kapitan92 Сегодня, 08:20
      Цитата: Zoldat_A
      а тут выясняется, что мы что-то должны...

      Чем Вы так удивлены? За экспорт "революции" надо платить. Где могли продвигали "самый , самый" путь развития, поэтому всем и должны.
      Не удивлюсь, если лет через десять выяснится, что Россия должна Таджикистану за гастарбайтеров. laughing
      kapitan92
    5. Серый брат Сегодня, 08:31
      Цитата: Zoldat_A
      Я балдею... Мы и Югославии, оказывается, что-то должны...

      Нет такой страны. Можно было и не отдавать.
      Серый брат
      1. Cat Man Null Сегодня, 08:50
        Цитата: Серый брат
        Нет такой страны. Можно было и не отдавать

        - и встать в один ряд с отморозком Кимом (не помню уже, каким из них), который так и сказал: "Мы брали в долг у СССР, СССР нет, и долга нет"
        - долг С.Корее, если помните, таки списали... частично, что означает "в основном", если по сумме.
        Cat Man Null
        1. 24rus Сегодня, 09:00
          Так все страны бывшие в СССР и должны отдавать
          24rus
          1. Cat Man Null Сегодня, 09:04
            Цитата: 24rus
            Так все страны бывшие в СССР и должны отдавать

            - Вы ум-нич-ка...
            - о том, что РФ объявила себя правопреемником СССР (во всех смыслах... не только в смысле долгов СССР) и согласовала-утрясла это со всеми (почти) странами бывшего СССР Вы, естессно, не слышали.
            - о тех пирожках и плюшках, которые следуют из положения правопреемника СССР Вы, естессно, понятия не имеете.
            - но мнение свое имеете "по теме", тем не менее. И не стесняетесь это мнение высказать.

            Ма-ла-дца, чеужтам laughing
            Cat Man Null
            1. 24rus Сегодня, 09:14
              Ух-ты, раз так, то все активы СССР на бывшей территории принадлежат России..
              24rus
              1. Cat Man Null Сегодня, 09:16
                Цитата: 24rus
                Ух-ты, раз так, то все активы СССР на бывшей территории принадлежат России

                - Ваша безграмотность... слегка шокирует, извините...
                - на территории бывшего СССР - нет. Не принадлежат.
                - за рубежом - да, принадлежат.

                Вот примерно так yes
                Cat Man Null
    6. дядя Мурзик Сегодня, 09:14
      Классная формулировка" По данным Центробанка, на 1 октября 2016 года российский государственный внешний долг составлял 38,6 млрд. долл., частного сектора — 256 млрд. долл. В 2017 году на цели выплаты госдолга заложено 512,3 млрд. руб."таки за частный сектор рассчитываться будем мы с вами!выходит за 25 лет без союза заняли почти 300 ярдов! belay
      дядя Мурзик
    7. Batar Сегодня, 09:27
      До сих пор в их сапогах (покупки 91-го года) на дачу выезжаю. Даже замки не менял. Ну а если серьёзно. Мы были Югославии должны??? Вот оно как. Мы им должны а они: "Кому я должен? Я прощаю".
      Batar
    8. To be or not to be Сегодня, 10:07
      "Танцуют все!"
      Даже Болгарии были должны ... за помидоры....в размере 100 миллионов долларов
      "Практически все болгарские промышленные предприятия и крупные объекты инфраструктуры возведены при содействии Советского Союза. Среди них — АЭС "Козлодуй", нефтеперерабатывающие заводы в портах Варна и Бургас. К этому еще можно добавить, что в 70-80-е годы болгарские товарищи покупали дешевую советскую нефть, а затем продавали ее на Запад по мировым ценам и прибылью с СССР не делились. То же самое — и с оружием."
      До настоящего времени армия Болгарии .,входящая в ОВС НАТО на ЮЕ ТВД, вооружена советской боевой и вспомогательной техникой.
      To be or not to be
    9. Сергей из нижнего Сегодня, 10:38
      Цитата с сайта Центробанка.
      [quote][/quote]Объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 2017 года, по предварительной оценке Банка России, составил 518,7 млрд долларов США и за год практически не изменился (увеличение на 0,2 млрд долларов США). В то же время вклад секторов экономики в динамику внешнего долга страны был разнонаправленным. Внешние долговые обязательства банков за год уменьшились на 12,5 млрд долларов США, доля банковского сектора в структуре внешней задолженности по состоянию на отчетную дату составила 23,0 против 25,4% годом ранее. Внешние обязательства органов государственного управления за счет новых размещений и покупки нерезидентами суверенных инструментов на вторичном рынке, напротив, выросли на 6,9 млрд долларов США, их удельный вес в структуре внешнего долга страны за год увеличился с 5,9 до 7,2%. Прочие секторы экономики сохранили лидирующие позиции в объеме внешнего долга (67,7% по состоянию на 1 января 2017 года), их внешняя задолженность за год выросла на 5,9 млрд долларов США.

      19 января 2017 года
      http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
      Автор сознательно обманывает ?
      Сергей из нижнего
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:54
    Что то я совсем ничего не понял-еще в 2005 году была передача в которой грамогласно чиновники клялись и божились что долги СССР выплочины в полном объеме и с положеннымм к ним процентами! Кто же врал, или врет,и зачем?????
    Изгоняющий либероидов
    1. Горный стрелок Сегодня, 08:04
      Это были долги "Парижскому клубу". А то, о чем говорится в статье, это сложный, "распределённый" долг, который был перед БЫВШЕЙ Югославией, которую к 2006-му порвали на клочки. Пока поделили, какому сколько wassat
      Горный стрелок
    2. dik-nsk Сегодня, 08:05
      тоже помню отлично этот момент. кто-то конкретно балаболит
      dik-nsk
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:20
        dik-nsk Изгоняющий либероидов hi В 2005м погасили основной массив всех долгов.Вспомните когда в год по 20 с лишним лярдов отдавала страна тогда и говорили что остались"мелкие" wassat Долги.Один фиг, страна получала в долг не те с такими процентами как население своё грабит кредитами.
        Наблюдатель2014
    3. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:06
      Вопрос риторический?
      А вообще я тоже в шоке...
      Скептик-Самоучка
      1. Ныробский Сегодня, 09:16
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Вопрос риторический? А вообще я тоже в шоке...

        А чего в шоке то? Ну вот не знали вы об этом месяц назад, а пройдёт ещё месяц и забудете. Но ваш кошелёк, как весил 25 т. рублей, так и будет весить 25 т. рублей.
        Расплатились и ладно...
        Ныробский
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:21
          "ты же знаешь. я не мзды не беру. Мне за Державу обидно" (с)
          Вот так примерно и мне- какое-то вот чувство недовольства
          Скептик-Самоучка
    4. Stas157 Сегодня, 08:09
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Что то я совсем ничего не понял-еще в 2005 году была передача в которой грамогласно чиновники клялись и божились что долги СССР выплочины в полном объеме и с положеннымм к ним процентами! Кто же врал, или врет,и зачем?????

      Видимо выплатили только партнерам.))
      странам Парижского клуба Россия погасила кредиты, выданные СССР, еще в 2006 году
      Stas157
    5. дядя Мурзик Сегодня, 09:01
      4 декабря 1991 г. между республиками был подписан договор о правопреемстве внешнего экономического долга и активов СССР, по которому РСФСР досталось 61,34% внешнего долга Союза, т.е. примерно $ 57 млрд. (10% ВНП). Однако, 2 апреля 1993 г. Правительство России заявило о взятии на себя всех обязательств бывших Советских республик по погашению внешнего долга СССР, взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР (так называемый нулевой вариант). Так России достался весь внешний долг в размере $ 96,6 млрд.

      В 1997 г. Россия вступила в Парижский клуб - неинституциализированное объединение стран-кредиторов, созданное в 1956 г. для обсуждения и урегулирования проблем задолженности суверенных государств*. Вступая в клуб, Россия имела в активе около $ 150 млрд., которые должны были ей, как правопреемнице СССР, развивающиеся страны, в первую очередь Эфиопия, Мозамбик, Йемен, Вьетнам, Алжир, а также другие страны Африки и Азии. При этом, подчиняясь уставу Парижского клуба, Россия была вынуждена списать своим должникам большой объем долгов за поставку оружия. Военные долги составляли около 80% от общего объема российских активов [1], с. 253.
      дядя Мурзик
    6. дядя Мурзик Сегодня, 09:15
      Изгоняющий либероидов нынешне власти надо оправдаться что за 26 лет они заняли 300ярдов! 4 декабря 1991 г. между республиками был подписан договор о правопреемстве внешнего экономического долга и активов СССР, по которому РСФСР досталось 61,34% внешнего долга Союза, т.е. примерно $ 57 млрд. (10% ВНП). Однако, 2 апреля 1993 г. Правительство России заявило о взятии на себя всех обязательств бывших Советских республик по погашению внешнего долга СССР, взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР (так называемый нулевой вариант). Так России достался весь внешний долг в размере $ 96,6 млрд.
      В 1997 г. Россия вступила в Парижский клуб - неинституциализированное объединение стран-кредиторов, созданное в 1956 г. для обсуждения и урегулирования проблем задолженности суверенных государств*. Вступая в клуб, Россия имела в активе около $ 150 млрд., которые должны были ей, как правопреемнице СССР, развивающиеся страны, в первую очередь Эфиопия, Мозамбик, Йемен, Вьетнам, Алжир, а также другие страны Африки и Азии. При этом, подчиняясь уставу Парижского клуба, Россия была вынуждена списать своим должникам большой объем долгов за поставку оружия. Военные долги составляли около 80% от общего объема российских активов [1], с. 253.
      дядя Мурзик
    7. Гардамир Сегодня, 10:12
      чиновники клялись
      тогда были выборы, и сейчас выборы
      Гардамир
  3. Dionis2019 Сегодня, 08:00
    Не понимаю, зачем такие статьи печатают, - чтобы народ немного по возмущался....
    Dionis2019
    1. ПАша Сегодня, 08:57
      Чего непонятного?
      Нам говорят:
      помните вам сказали- что с долгами рассчитались? Забудьте.
      теперь нам говорят снова рассчитаемся. и опять забудьте.
      ПАша
    2. дядя Мурзик Сегодня, 09:28
      Dionis2019 вот и у меня возникает вопрос куда делись 300 ярдов долларов занятые нашими правителями Россииза 26 лет!а теперь разделите на каждого жителя России! laughingпричем без долга СССР wassat
      дядя Мурзик
  4. Мар.Тира Сегодня, 08:05
    долг формировался за счет разницы в стоимости импорта и экспорта????????????????????????Что то мутно всё.Хотите сказать,что мы торговали себе в убыток?Или кто то завышая импорт,и занижая экспорт погрел руки????????Для международного статуса очень важно, что мы признали долги СССР и расплатились по ним. При этом сами простили долги таким странам, как Вьетнам и Алжир......Смешно читать.США имеет триллионные долги,живёт,и не парится.И его все финансовые организации уважают,и смотрят в рот.А мы как живём?????
    Мар.Тира
    1. Серый брат Сегодня, 08:34
      Цитата: Мар.Тира
      Хотите сказать,что мы торговали себе в убыток?

      В рамках СЭВ - постоянно.
      Цитата: Мар.Тира
      .А мы как живём?????

      Без долгов.
      Серый брат
  5. Карась Сегодня, 08:24
    Кстати о долгах. Что там с Украинским долго в 3 лярда? А то затихло что-то...
    Карась
  6. Monster_Fat Сегодня, 08:29
    Погасит советский долг... Хм-м...А сколько миллиардов долгов других государств нам мы "простили"? В то время как наши пенсионеры роются на помойках, а 75% трудоспособного населения получает зарплату не более 250-300 евро в месяц?
    Monster_Fat
    1. Серый брат Сегодня, 08:37
      Цитата: Monster_Fat
      В то время как наши пенсионеры роются на помойках?

      Сочувствую вашим пенсионерам.
      Серый брат
    2. Cat Man Null Сегодня, 08:56
      Цитата: Monster_Fat
      А сколько миллиардов долгов других государств нам мы "простили"?

      - Вы - нисколько. И я тоже laughing
      - "прощали" заведомо безнадежные долги, возникшие, в основном, еще при СССР с его безудержной щедростью.
      - тогда "дружественным странам" весьма щедро "давали в долг", наперед зная, что деньши эти они никогда не вернут yes
      Cat Man Null
      1. дядя Мурзик Сегодня, 09:38
        Cat Man Null вот и у меня возникает вопрос куда делись 300 ярдов долларов занятые нашими правителями России за 26 лет!а теперь разделите на каждого жителя России! причем без долга СССР!то что разделили долги на государственный и частный не чего не меняет,платить будет Россия то есть мы с вами! laughing
        дядя Мурзик
        1. Cat Man Null Сегодня, 10:06
          Цитата: дядя Мурзик
          у меня возникает вопрос куда делись 300 ярдов долларов занятые нашими правителями России за 26 лет

          У меня встречный вопрос, звиняйте... и даже не один:
          - откуда дровишки сумма?
          - в какие конкретно годы и какие конкретно суммы занимались?
          - у кого и на что (с какой целью) эти суммы занимались? В каком виде (целевой кредит на покупку ножек Буша - это тоже кредит... например)

          Ответьте (хотя бы себе) на эти простые вопросы, и я в качестве отвечалки Вам уже не понадоблюсь wink
          Cat Man Null
          1. дядя Мурзик Сегодня, 11:06
            laughing Cat Man Null у вас видимо проблемы со зрением belay в статье "Современный внешний долг России сместился по сравнению с советским из государственного сектора в корпоративный. По данным Центробанка, на 1 октября 2016 года российский государственный внешний долг составлял 38,6 млрд. долл., частного сектора — 256 млрд. долл. В 2017 году на цели выплаты госдолга заложено 512,3 млрд. руб." laughing возьмите калькулятор 36 млрд+256 млрд! wassat
            дядя Мурзик
            1. Cat Man Null Сегодня, 11:23
              Цитата: дядя Мурзик
              Cat Man Null у вас видимо проблемы со зрением

              - нет, это просто Вы невнятно мямлите выражаетесь yes

              Цитата: дядя Мурзик
              По данным Центробанка, на 1 октября 2016 года российский государственный внешний долг составлял 38,6 млрд. долл., частного сектора — 256 млрд. долл. В 2017 году на цели выплаты госдолга заложено 512,3 млрд. руб.

              - великолепно yes
              - дело в том, что т.н. корпоративный долг - это какбэ проблемы компаний, которые эти долги брали. Давайте пока о них забудем.
              - а вот госдолг - это святое. Теперь, по Вашему мудрому совету, берем каркулятор и считаем: 38,6 млрд. долл помножить на 60 (ну, че мелочиться) - это 2.316 трлн. руб.
              - для погашения которых в бюджет-2017 заложено 512,3 млрд. руб, то есть примерно 1/4 от общего объема долга...

              Дык, эта... в чем проблема? И чем вопрос-то вызван, и о чем он, вообще?

              Цитата: дядя Мурзик
              ... куда делись 300 ярдов долларов занятые нашими правителями России за 26 лет...

              - бредить изволите, кол-лега? wink
              Cat Man Null
              1. дядя Мурзик Сегодня, 11:39
                Cat Man Null это вы бредите господин хороший!Сколько их, этих резервов? Надолго ли хватит? Постараемся ответить на этот вопрос. Международные резервы ЦБ оцениваются на начало февраля 2015 года в $376 млрд. и состоят из монетарного золота ($49 млрд.) и валютных резервов ($327 млрд.). Валютные резервы – это:
                1) резервная позиция в МФВ ($3,3 млрд.)
                2) счет в СДР ($8 млрд.)
                3) лимит на валютное рефинансирование ($30 млрд. – операции валютного РЕПО, по которым из лимита в $50 млрд. на 2015 год на конец 2014 года банки выбрали $20 млрд.)
                4) Фонд Национального Благосостояния ($74 млрд.) и Резервный фонд ($82,5 млрд.) – объединил их в одну группу, так как это фактически валютный долг ЦБ перед правительством (вообще это валюта Минфина, имеющая особый статус, которую ЦБ не имеет права продавать корпоративному сектору)
                5) «Красная черта», или минимально допустимый порог покрытия 3-х месячного импорта (около 100 млрд.).
                Итого, в сухом остатке из $327 млрд. валютных резервов имеем ликвидных валютных резервов на $30-35 млрд. Но ситуация с ФБН и резервным фондом с каждым днем ухудшается, оба резервных пула истощаются
                СРЕДСТВА РЕЗЕРВНОГО ФОНДА и ФБН которые нужны для поддержки функционирования обязанностей государства и социальной системы используются для ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ!
                Резервный фонд будет почти полностью потрачен за 2 года на покрытие , ФНБ будет тратиться ы ускренном порядке на поддержание "эффективного менеджмента"
                В результате уже через 2—3 года при текущих ценах на нефть от обоих фондов ничего не останется. А вот что будет после этого — предсказывать никто не берется. laughingРоссиянам придется заплатить за долги "эффективных..."
                maxpark.com›Политика›content/3448519
                дядя Мурзик
            2. Сергей из нижнего Сегодня, 11:35
              Цитата: дядя Мурзик
              По данным Центробанка, на 1 октября 2016 года российский государственный внешний долг составлял 38,6 млрд. долл., частного сектора — 256 млрд. долл.

              Даже больше, о чём я писал выше.
              Плюс Государственный внутренний долг Российской Федерации - всего,8 073 899,8
              Млн. Рублей.
              http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/intern
              al/
              Плюс долги региональных бюджетов.
              А нам всё говорят что Россия поднимается с колен.
              Сергей из нижнего
      2. Сергей из нижнего Сегодня, 10:25
        Цитата: Cat Man Null
        - "прощали" заведомо безнадежные до

        А как быть с Кубой?
        Базу закрыли под предлогом большой арендной платы (150млн. Долларов)
        А через год просили 30 миллиардов долларов.
        И где тут безнадёга?
        И закрыл ни меченый или алкаш, а многими на этом ресурсе обожаемый, подниматель с колен.
        Сергей из нижнего
        1. Cat Man Null Сегодня, 10:42
          Цитата: Сергей из нижнего
          Базу закрыли под предлогом большой арендной платы (150млн. Долларов)

          - Вика врет, что в 1996-2000 аренда Лурдеса обходилась РФ в $200 млн. в год. Еще в $100 млн. обходилось его годовое содержание (внимание, это... намек wink ).
          - это так, в порядке уточнения

          Цитата: Сергей из нижнего
          А через год просили 30 миллиардов долларов

          - Лурдес закрыли в 2001-м году
          - долг "простили" в 2014-м
          - если это "через год", то я - телефонная будка request
          - это - в порядке еще одного уточнения (Вы невнятны местами, уж извините).

          Цитата: Сергей из нижнего
          И где тут безнадёга?

          - а что - Куба была в состоянии вернуть этот долг? Нет, не была. Значит, долг безнадежный. Потому и списали.
          - долги списывают, как правило, с целью начать экономические отношения "с чистого листа".
          - долги, как правило, не списывают "за просто так" и "по доброте душевной". Что-то (хоть шерсти клок) с должника при этом все равно... поимеют.
          - что конкретно поимели с Кубы, не знаю. Слыхал о том, например, что нефтяные компании РФ там сейчас, гм... ковыряются.
          - кстати, Кубе списали не весь долг, а 90% оного. Остальные 10% Куба обязалась погасить в течение 10 лет.

          Вот примерно так yes
          Cat Man Null
          1. Сергей из нижнего Сегодня, 10:55
            Цитата: Cat Man Null
            долг "простили" в 2014-м

            Согласен. Перепутал. Виноват.
            Цитата: Cat Man Null
            - а что - Куба была в состоянии вернуть этот долг? Нет, не была. Значит, долг безнадежный.

            А забрать товарами или лечением наших больных. Или базу бесплатно открыть по новой разве нельзя?
            Сергей из нижнего
            1. Cat Man Null Сегодня, 11:28
              Цитата: Сергей из нижнего
              А забрать товарами или лечением наших больных. Или базу бесплатно открыть по новой разве нельзя?

              - в сферическом вакууме, наверное, можно было бы.
              - в реальной жизни - вряд ли
              - видите ли, я общался с кубинцами еще в начале 80-х (учились вместе), и неплохо знаю, как они там жили, на Острове Свободы. Бедновастенько они жили, даже при наличии братской помощи Союза. А как оно сейчас там - боюсь даже себе представить.
              - "базу" бесплатно открыть (без арендной платы, то есть) - да, наверное, можно было бы... только ее содержать надо все равно же ж
              - и не "база" была на Кубе, а разведывательный центр.. почувствуйте разницу
              - скорее всего в том виде, что он был, он сейчас нафуагра не нужен, через столько-то лет request

              Вот примерно так yes
              Cat Man Null
    3. rudolff Сегодня, 09:11
      Путина в России и без всяких реверансов на руках носить готовы, в том числе и те самые пенсионеры, зачем еще что-то делать? Достаточно раз в месяц ленточку какую перерезать, чтоб не забывали, награды раздать или кнопочку пуска очередной трубы нажать. А вот, что-бы красиво за бугром выглядить, платить надо. Свои необязательные или несрочные долги возвращать, прощать чужие долги оптом и в розницу, причем далеко не бедным "друзьям", раздаривать акватории, острова (пока только на Амуре) и т.д. Ну а что, не свое же, а народное! Правда нам никто и ничего не прощает, но разве это важно?
      rudolff
    4. андрей юрьевич Сегодня, 09:44
      Цитата: Monster_Fat
      .А сколько миллиардов долгов других государств нам мы "простили"?

      андрей юрьевич
      1. rudolff Сегодня, 10:59
        Андрей Юрьевич, список немного устаревший. Ираку дважды прощали, 12+9,5 млрд. Плюс Кубе 30 млрд. Плюс республикам бывшего Союза. Плюс... В общей сложности с 2000 года Путин простил более 140 млрд. долларов. Нам не простили ни одной копейки.
        rudolff
  7. кедр Сегодня, 08:37
    А вы, что уважаемые, думали поражение СССР в "холодной" войне никого из нас не касается и не коснётся?
    НЕТ! Всё как всегда. Побеждённый СССР-Россия обязан выплатить победителю - западне,
    КОНТРИБУЦИЮ (платежи, налагаемые на проигравшее государство в пользу государства-победителя. Во время войны оплачивается населением занятой территории, по окончании войны — правительством побеждённой страны...) и РЕПАРАЦИИ (вспомните ПРИВАТИЗАЦИЮ госсобственности, кем , как и в чьих интересах её провели... если память не отшибло...), а как это обтяпать - это уже дело техники и СМИ, которые вешают нам очереднуцю лапшу на уши...
    Зрим в корень, уважаемые.
    кедр
    1. Cat Man Null Сегодня, 08:57
      Цитата: кедр
      Зрим в корень, уважаемые

      - корень для этого должен быть квадратным...
      - а кедр - это дерево такое... в цвет Вас погнали laughing
      - не стыдно пургу-то такую нести? Впрочем, о чем я... откуда у деревьев совесть? request
      Cat Man Null
  8. Анатоль Клим Сегодня, 08:49
    Царские долги перед Францией погасили, долги по ленд-лизу американцам заплатили, долги за весь СССР погашаем, теперь впереди корпоративные долги наших корпораций погашать будем, при этом прощаем многомиллиардные долги другим странам, эх бедный русский мужик, только одно ярмо скинет, а уже другое навесили.
    Анатоль Клим
  9. vladimirvn Сегодня, 08:52
    А КОМУ МЫ ЕЩЕ ДОЛЖНЫ? am
    (Перефразируя известное высказывание фельдмаршала Кейтеля при подписании капитуляции Германии. "И эти то же нас победили?")
    Что то количество стран желающих получить с нас не уменьшается.
    Государство лучше бы озаботилось возвратом долгов своему народу. Одни денежные реформы с уничтожением советских вкладов, чего стоят. Дали компенсации по 2-3 тыс. руб.
    vladimirvn
  10. Altona Сегодня, 08:55
    Собственному населению почему то только нормально долги вернуть не хотят, а всякому дяде мажем шоколадом.
    Altona
  11. Alexey-74 Сегодня, 09:14
    Прощаем миллиарды, выплачиваем миллионы...............лучше бы взаимозачеты провели, и взяли бы 500 млн. раскидали бы на население, так хотя бы для поддержания штанов..........
    Alexey-74
  12. sergei1975 Сегодня, 09:18
    На Украине упоротые считают ,что все сбережения граждан УССР вывезли вРоссию в 1990 и 1991 году, и за счёт этого Россия так круто поднялась. А в Росси до сих пор рубли СССР ходят? laughing
    sergei1975
  13. тухлик Сегодня, 09:43
    А трешка где? 1,3,5,10,25,50,100.
    тухлик
  14. Мар.Тира Сегодня, 10:00
    Цитата: Серый брат
    Без долгов.

    Государство да!Мы нет!
    Мар.Тира
  15. Инжeнeр Сегодня, 10:12
    Осталось только струсить со всех долги Советскому Союзу. И начал бы я с Финляндии и прибалтов.
    Инжeнeр
  16. 24rus Сегодня, 10:51
    - Ваша безграмотность... слегка шокирует

    - Это у Вас от через мерной грамотности, пардон
    24rus
  17. МЮД Сегодня, 11:12
    Не забываем что, Россия став приемником СССР, вместе с долгами получила например:
    - право вето в ООН;
    - все договоры СССР по морскому праву;
    - все договоры по территориальным вопросам;
    и это только навскидку.
    Теперь представьте себе, что все это надо начинать все сначала оформлять в какую сумму и с какими последствиями это могло бы вылиться. И выбили бы мы те преференции которые добился СССР в этих областях.
    Поэтому легче погасить долги СССР, чем начинать все сначала.
    МЮД

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня