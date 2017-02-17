В 2017 году Россия полностью погасит советский долг

С одной стороны, СССР поставлял Югославии продукцию оборонной промышленности и энергоресурсы на сумму N. С другой — Югославия продавала потребительские товары на сумму M, таким образом долг формировался за счет разницы в стоимости импорта и экспорта. То есть не было эмиссии долговых бумаг, не было формализованных обязательств и штрафных санкций, был обмен продукцией.

Это очень знаменательная точка. Для международного статуса очень важно, что мы признали долги СССР и расплатились по ним. При этом сами простили долги таким странам, как Вьетнам и Алжир.