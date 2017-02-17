ООН: одна из разновидностей пыток в Донбассе – сексуальное насилие

В то же время, многие из задокументированных случаев могут приравниваться к пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Некоторые из задокументированных случаев могли бы составлять военные преступления,

В Донбассе в качестве пыток противоборствующими сторонами применяется насилие, говорится в докладе Мониторинговой Миссии ООН по правам человека на Украине.«Документ охватывает период с 14 марта 2014 года по 31 января 2017 года и касается всей территории Украины, а также российского Крыма. Особое внимание уделяется восточным регионам страны», – комментирует РИА Новости Согласно информации, за время конфликта обе стороны совершали в отношении населения акты сексуального насилия. Отмечается, что «большинство задокументированных случаев происходило при лишении людей свободы правительственными силами или вооруженными группами».По данным авторов, «жестокое обращение использовалось как вид пыток с целью наказания, унижения или способа добиться признания в преступлениях». Для усиления давления применялись также «угрозы в отношении родственников и детей жертв».В докладе приводятся показания людей, которых заставляли давать ложные свидетельства.– подчеркивают авторы. При этом они указывают на нехватку специалистов для оказания психологической помощи и поддержки жертв, особенно в Донецком и Луганском регионах.Отмечается также, что «украинской системе правосудия не хватает законов, функциональных возможностей и опыта для того, чтобы эффективно расследовать сообщения о сексуальном насилии, что влечет безнаказанность преступников».Эксперты подчеркивают, что «исходя из документально зафиксированных случаев, нет оснований считать, что сексуальное насилие использовалось в стратегических или тактических целях».говорится в докладе.В конце документа миссия приводит 29 конкретных рекомендаций киевским властям, вооруженным формированиям (ополченцам), России, а также «международному сообществу и донорам, которые определяют шаги, необходимые для предотвращения сексуального насилия, улучшения реагирования и гарантирования справедливости для жертв».