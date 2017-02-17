11:45 17 февраля

ООН: одна из разновидностей пыток в Донбассе – сексуальное насилие

В Донбассе в качестве пыток противоборствующими сторонами применяется насилие, говорится в докладе Мониторинговой Миссии ООН по правам человека на Украине.

ООН: одна из разновидностей пыток в Донбассе – сексуальное насилие


«Документ охватывает период с 14 марта 2014 года по 31 января 2017 года и касается всей территории Украины, а также российского Крыма. Особое внимание уделяется восточным регионам страны», – комментирует РИА Новости.


Согласно информации, за время конфликта обе стороны совершали в отношении населения акты сексуального насилия. Отмечается, что «большинство задокументированных случаев происходило при лишении людей свободы правительственными силами или вооруженными группами».

По данным авторов, «жестокое обращение использовалось как вид пыток с целью наказания, унижения или способа добиться признания в преступлениях». Для усиления давления применялись также «угрозы в отношении родственников и детей жертв».

В докладе приводятся показания людей, которых заставляли давать ложные свидетельства.

«Многочисленные блокпосты и присутствие украинских военнослужащих и вооруженных групп в населенных районах повышает риск сексуального насилия в отношении гражданского населения, особенно женщин», – подчеркивают авторы. При этом они указывают на нехватку специалистов для оказания психологической помощи и поддержки жертв, особенно в Донецком и Луганском регионах.

Отмечается также, что «украинской системе правосудия не хватает законов, функциональных возможностей и опыта для того, чтобы эффективно расследовать сообщения о сексуальном насилии, что влечет безнаказанность преступников».

Эксперты подчеркивают, что «исходя из документально зафиксированных случаев, нет оснований считать, что сексуальное насилие использовалось в стратегических или тактических целях».

В то же время, многие из задокументированных случаев могут приравниваться к пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Некоторые из задокументированных случаев могли бы составлять военные преступления,
говорится в докладе.

В конце документа миссия приводит 29 конкретных рекомендаций киевским властям, вооруженным формированиям (ополченцам), России, а также «международному сообществу и донорам, которые определяют шаги, необходимые для предотвращения сексуального насилия, улучшения реагирования и гарантирования справедливости для жертв».

Использованы фотографии: http://newsader.com
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Комментарии 14
  1. Маз Сегодня, 11:04
    Самая главная пытка это такая же хатаскрайность населения Донбасса, как и на украине, по другую сторону окопов, украинская жадность местных атаманов и не желание чтото делать для себя самим обывателей, отсюда и гибель Мотора, Гиви, отсутствие объединения ДНР и ЛНР, сдача территорий, нежелание воевать за свою землю... А крики про то что они возьмут Киев, не более чем выпуск пара отчаявшегося рядового солдата, которому до чертиков надоело, что его шкурой торгуют как туалетной бумагой на городском рынке в Донецке.
    Маз
    1. просто экспл Сегодня, 11:08
      украина проклятая земля , это территория где русские перестают считать себя русскими и начинают воевать с русскими которые не забыли что они русские .
      так было не раз , так было во времена скифо-сарматских войн , во время так называемого Ига , это происходит сейчас .
      просто экспл
    2. васильев ю Сегодня, 11:13
      Маз Сегодня, 18:04
      Самая главная пытка это такая же хатаскрайность населения Донбасса, как и на украине, по другую сторону окопов, украинская жадность местных атаманов и не желание чтото делать для себя самим обывателей, отсюда и гибель Мотора, Гиви, отсутствие объединения ДНР и ЛНР, сдача территорий, нежелание воевать за свою землю... А крики про то что они возьмут Киев, не более чем выпуск пара отчаявшегося рядового солдата, которому до чертиков надоело, что его шкурой торгуют как туалетной бумагой на городском рынке в Донецке.

      Это сексуальные пытки на тебе сказались.
      Посетите специалиста-психолога, он вам не поможет, но денег у вас поубавится. Тогда вы не будете на сайте сидеть, а будете гривны зарабатывать на жизнь.
      васильев ю
  2. СРЦ П-15 Сегодня, 11:06
    «Многочисленные блокпосты и присутствие украинских военнослужащих и вооруженных групп в населенных районах повышает риск сексуального насилия в отношении гражданского населения, особенно женщин»
    Женщины бывают разные:
    СРЦ П-15
  3. Machete Сегодня, 11:08
    Интересно: откуда ООН вообще что-то знает про ситуацию в Донбассе, если там кроме ОБСЕ никого нет, а эти никого и ничего не видят и никому ничего не говорят?
    Из отчётов фондов с офисами в Америке, которые берут материалы из сетей??
    Machete
    1. Ампер Сегодня, 11:33
      Сейчас украина председательствует в оон
      Ампер
      1. Machete Сегодня, 11:34
        А, чёрт! Забыл! Спасибо за напоминание.
        Machete
  4. Starik72 Сегодня, 11:09
    ООН. А то что в Донецкой и Луганской Республиках,гибнут МИРНЫЕ ЛЮДИ,старики,женщины и дети,разрушается инфраструктура,ВАМ по ФИГ. Вы заостряете внимание на сексуальных преступлениях,но молчите о преступлении ВЛАСТИ УКРАИНЫ против народа Донецка и Луганска.
    Starik72
    1. Мавр Сегодня, 11:24
      Я бы пожалуй уточнил: преступлении ВЛАСТИ УКРАИНЫ против народа Украины.
      Мавр
  5. васильев ю Сегодня, 11:10
    29 конкретных рекомендаций?
    Да они конкретные глобалы. Хватило бы и одной- расстрел на месте, или по приговору суда по законам военного времени.
    васильев ю
  6. V.ic Сегодня, 11:20
    Осталось вспомнить 1,5 млн. изнасилованных немок в 1945 году.
    V.ic
    1. Machete Сегодня, 11:31
      И 2 млн изнасилованных немцев
      Machete
  7. Мавр Сегодня, 11:22
    Документ охватывает период с 14 марта 2014 года по 31 января 2017 года и касается всей территории Украины, а также российского Крыма.
    Вот про Крым можно подробнее?!!! Что за бред? Хотя, разве что бэби-бум, вызванный отключением энергии в Крыму? Может они это имеют в виду? А вообще ООН в последние годы все больше напоминает нашу родную Госдуму: результативность та же
    Мавр
    1. Ампер Сегодня, 11:35
      ООН пустое место,авторитет организации был потерян,когда США махали пробиркой и вторглись в ирак
      Ампер

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