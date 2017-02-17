ОДК представила в Индии цифровую систему БПРК-88

Блоки автоматического регулирования и контроля (БАРК) позволяют увеличить ресурс горячей части двигателя и запасы газодинамической устойчивости на переменных режимах, повысить точность поддержания параметров двигателя и качество управления; существенно уменьшить массу и объем агрегатов электронной части системы и соединительных кабелей самолета,

Объединенная двигателестроительная корпорация, (входит в Ростех), на международной выставке Aero India-2017 впервые представляет цифровой блок автоматического регулирования и контроля БАРК-88, сообщила пресс-служба компании.Разработка позволяет модернизировать систему управления двигателей семейства РД-33, которыми оснащаются истребители МиГ-29.говорится в сообщении.Применение изделия в системе управления и контроля двигателями значительно повышает эксплуатационные возможности самолета.БАРК-88, разработанный предприятием «Климов» (входит в ОДК), заменил устаревшие аналоговые агрегаты.Справка пресс-службы: