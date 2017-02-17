ОДК представила в Индии цифровую систему БПРК-88
Объединенная двигателестроительная корпорация, (входит в Ростех), на международной выставке Aero India-2017 впервые представляет цифровой блок автоматического регулирования и контроля БАРК-88, сообщила пресс-служба компании.
Разработка позволяет модернизировать систему управления двигателей семейства РД-33, которыми оснащаются истребители МиГ-29.
Применение изделия в системе управления и контроля двигателями значительно повышает эксплуатационные возможности самолета.
БАРК-88, разработанный предприятием «Климов» (входит в ОДК), заменил устаревшие аналоговые агрегаты.
Справка пресс-службы: «Квалификационные испытания БАРК-88 успешно прошли в 2014 году, тогда же было начато его серийное производство. В 2015 году завершены работы по изготовлению партии БАРК-88 для истребителей МиГ-29, которые были установлены на самолеты пилотажной группы ВВС России "Стрижи"».
Разработка позволяет модернизировать систему управления двигателей семейства РД-33, которыми оснащаются истребители МиГ-29.
Блоки автоматического регулирования и контроля (БАРК) позволяют увеличить ресурс горячей части двигателя и запасы газодинамической устойчивости на переменных режимах, повысить точность поддержания параметров двигателя и качество управления; существенно уменьшить массу и объем агрегатов электронной части системы и соединительных кабелей самолета,говорится в сообщении.
Применение изделия в системе управления и контроля двигателями значительно повышает эксплуатационные возможности самолета.
БАРК-88, разработанный предприятием «Климов» (входит в ОДК), заменил устаревшие аналоговые агрегаты.
Справка пресс-службы: «Квалификационные испытания БАРК-88 успешно прошли в 2014 году, тогда же было начато его серийное производство. В 2015 году завершены работы по изготовлению партии БАРК-88 для истребителей МиГ-29, которые были установлены на самолеты пилотажной группы ВВС России "Стрижи"».
Использованы фотографии: http://rostec.ru