15:25 17 февраля

Грушко: Россия ответит на усиление группировки НАТО в Чёрном море

В Москве рассматривают усиление натовской группировки в Черном море как очередной шаг к эскалации напряженности в регионе, передает Лента.ру заявление российского постпреда при НАТО Александра Грушко.

Грушко: Россия ответит на усиление группировки НАТО в Чёрном море


По словам Грушко, Россия предпримет ответные шаги для обеспечения собственной безопасности.


Все это будет предметом самого тщательного анализа. Мы уже предприняли дополнительные шаги для укрепления наших группировок на юге. Идет переоснащение нашей группировки в Крыму,
сказал он.

Издание напоминает, что 16 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил о принятом военными ведомствами стран НАТО решении усилить присутствие в Черном море для «расширения профессиональной подготовки, повышения осведомленности о ситуации и координации сил на море».

Кроме того, он заявил, что «диалог с Москвой должен подкрепляться жестким предсказуемым подходом» и «надежным сдерживанием».

Это сработало во время холодной войны в отношении Советского Союза, это правильная стратегия в общении с РФ в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня,
добавил Столтенберг.

Использованы фотографии: missiontonato.ru
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Комментарии 23
  1. Мар.Тира Сегодня, 12:24
    (Идет переоснащение нашей группировки в Крыму,)) Вот это правильно.Собака лает,а караван идёт! Это сработало во время холодной войны в отношении Советского Союза, это правильная стратегия в общении с РФ в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня,
    добавил Столтенберг. Это ни когда несрабатывало.Сработало предательство зажравшися либеральных лидеров КПСС.во главе с Горбачёвым.Путин не такой!
    Мар.Тира
    1. cniza Сегодня, 12:33
      Это сработало во время холодной войны в отношении Советского Союза, это правильная стратегия в общении с РФ в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня,


      Вот в этом то вы и ошибаетесь , Россия не повторит ошибок СССР.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:38
        Витя hi Так это он страны НАТО так успокаивает , типа аутотренинга . lol
        bouncyhunter
        1. To be or not to be Сегодня, 13:48
          Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста .об усилении присутствия НАТО в Зоне ЧМ ,говорил о трех странах НАТО, имеющих выход в море ,-Турции -Болгарии и Румынии и двух супер морских державах - партнеров НАТО -Грузии и Украины.
          To be or not to be
      2. Igel Сегодня, 13:19
        Она уже повторила и переповторила-плюнула и переплюнула,-Ждем эпилога,пока все подтянуться,пока доведут до кондиции свидомых,на все надо время-как сказала пример министр велико-проститутбритании-Россия-Пария на международной арене-в свое время за такие выступления был обеспечен ледоруб в голову а тут как хотят так и топчут-как куру
        Igel
    2. Монос Сегодня, 12:38
      Это сработало во время холодной войны в отношении Советского Союза

      И люди с такими иллюзиями в голове руководят такими серьёзными организациями? Меня их глупость и дилетантизм пугают. Этак, по глупости, можно и Армагеддон замутить.
      Монос
      1. RUSOIVAN Сегодня, 12:43
        По мне так эта серьезная организация занимается рекетом планетарного масштаба.
        RUSOIVAN
    3. Комментарий был удален.
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:26
    добавил Столтенберг.

    вот ещё одна говорящая каска, а под каской пустота и пауки ползают...
    a.s.zzz888
    1. сибиралт Сегодня, 12:47
      Да пошли ты роту ОМОНа, чего скулить то? Как только украинцам не надоело быть кастрюлеголовыми? request
      сибиралт
    2. рич Сегодня, 13:07
      Александр Викторович Грушко. Его отец Виктор Федорович Грушко был 1-ым заместителем Председателя КГБ СССР. Про него легенды ходили.
      После окончания МГИМО его направили в Норвегию на практику 2-ым атташе по вопросам культуры а по существу переводчиком. В 1957 году в Норвегию приехал М.Шолохов которого Норвегия выдвинула на Нобелевскую премию. Советское посольство организовало встречу классика с норвежской богемой, пригласили множество прессы,пришел и норвежский премьер. Переводил Виктор Федорович. Все было чинно-благородно пока один журналист на приличном русском языке не спросил, в чем разница между социалистическим реализмом, который является основой литературного творчества в Советском Союзе, и критическим реализмом, которого придерживаются радикально настроенные западные писатели. В вопросе содержалась основа для возможной литературной полемики. Но Шолохов ляпнул моментально, не раздумывая: «Не надо путать п…у с х…м». Посол в ужасе замер - в зале было много русских дворян-эмигрантов. Экскурс писателя в неисчерпаемые глубины русского языка не поставил переводчика-студента в тупик - он тут-же перевел, что это как Инь и Янь вещи вроде разные но составляют одно целое. После окончания практики находчивого студента КГБ забрало у МИД себе.
      рич
  3. новичок Сегодня, 12:26
    глупцы, глупцы. забыли завет александра невского: “кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет“. это я к тому, что чёрное море наше, точка.
    новичок
    1. Ампер Сегодня, 12:34
      Вот интересно,наша доктрина по большей ее части,несет обораняющий характер.и они так визжат,а что было бы если нступательный? В черном море у них нет шансов
      Ампер
      1. новичок Сегодня, 12:42
        доктрина доктриной, но можем и приласкать, в случае с крымом; можем по зубам дать, в случае с сирией. так что визжат они на фоне своей ущербности на фоне нашего взлёта.
        новичок
  4. Alexey-74 Сегодня, 12:32
    НАТО прекрасно знает о возможностях современного оружия, наши ракеты различных классов способны простреливать Черное море вдоль и поперек, для чего спрашивается все эти понты с усилением группировки ВМС НАТО? В капкан Черноморского бассейна они вряд ли захотят попасть, выбраться будет очень трудно....ну а остальное все риторика. Черное море издревле называлось Русским!!!!! Так и останется!!!
    Alexey-74
  5. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 12:33
    Прекрасный шанс для нашей боевой авиации для отработки тактики против кораблей НАТО. Пущай дальше обделываются в штаны или что они там носят wassat
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. Банный Сегодня, 13:28
      И главное на границах дружественные нам государства как то Украина а вот еще и Абхазия))))В Абхазии туристы из России подверглись нападению неизвестных людей. ЧП произошло в Гаграх, неподалеку от ресторана «Гагрипш», где российский автобус был атакован хулиганами, начавшими бросаться камнями из кустов.

      Как сообщает «Интерфакс», люди возвращались из отдыха. В автобусе находились 52 человека, среди них - пятеро детей, уточняет интернет-издание Apsnylife.
      Банный
      1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 13:46
        В советское время,среди подростков,модно было камнями по проезжающим поездам бросать... request
        КИБЕРНИНДЗЯ
  6. 3vs Сегодня, 12:36
    Идёт сжатие пружины третьей мировой и на западе наших границ и на Ближнем Востоке.
    Это очевидно и неизбежно рано или поздно эта пружина выстрелит...
    Боюсь, организаторы этого горько пожалеют о том, что заварили...
    3vs
    1. Ампер Сегодня, 12:42
      С чего бы им жалеть?они этого только и ждут!война это огромные деньги,выгода мать ее так
      Ампер
      1. 3vs Сегодня, 13:02
        Не в этот раз, сантиментов уже не будет!
        3vs
  7. Мар.Тира Сегодня, 12:39
    Цитата: cniza

    2
    cniza Сегодня, 12:33 ↑ Новый
    Это сработало во время холодной войны в отношении Советского Союза, это правильная стратегия в общении с РФ в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня,


    Вот в этом то вы и ошибаетесь , Россия не повторит ошибок СССР.

    Вот и я про это говорю!!!!!
    Мар.Тира
  8. SR81 Сегодня, 13:43
    Цитата: cniza
    Это сработало во время холодной войны в отношении Советского Союза, это правильная стратегия в общении с РФ в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня,


    Вот в этом то вы и ошибаетесь , Россия не повторит ошибок СССР.

    Ну пока Китай не объявит нам торговую блокаду, а Европа не откажется от наших углеводородов это впринципе не возможно:) Цель всех этих заявлений понятна... главное что бы у нашего руководства хватило мозгов не втянуть Россию в гонку вооружений. Сейчас нам это не по карману. Сосредоточится необходимо на главном, для начала создать свою электронику, и те же надежные движки, что бы как всегда не опозориться, при первом же... ну вы поняли. Ну и расстрелять всех руководителей "Сколково", так, на всякий случай.
    Объективно "элита" в РФ более коррумпирована и менее идеологизированна чем во времена Союза, даже позднего. И можно не сомневаться что при первой опасности, они дернут к своим виллам в Майами, яхтам на верфях Англии и Италии, и счетам на Кипре и Панаме. 100%
    SR81
  9. Волька Сегодня, 13:53
    и откуда у "натошки" такая самоуверенность
    Волька

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