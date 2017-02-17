Грушко: Россия ответит на усиление группировки НАТО в Чёрном море
В Москве рассматривают усиление натовской группировки в Черном море как очередной шаг к эскалации напряженности в регионе, передает Лента.ру заявление российского постпреда при НАТО Александра Грушко.
По словам Грушко, Россия предпримет ответные шаги для обеспечения собственной безопасности.
Издание напоминает, что 16 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил о принятом военными ведомствами стран НАТО решении усилить присутствие в Черном море для «расширения профессиональной подготовки, повышения осведомленности о ситуации и координации сил на море».
Кроме того, он заявил, что «диалог с Москвой должен подкрепляться жестким предсказуемым подходом» и «надежным сдерживанием».
По словам Грушко, Россия предпримет ответные шаги для обеспечения собственной безопасности.
Все это будет предметом самого тщательного анализа. Мы уже предприняли дополнительные шаги для укрепления наших группировок на юге. Идет переоснащение нашей группировки в Крыму,сказал он.
Издание напоминает, что 16 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил о принятом военными ведомствами стран НАТО решении усилить присутствие в Черном море для «расширения профессиональной подготовки, повышения осведомленности о ситуации и координации сил на море».
Кроме того, он заявил, что «диалог с Москвой должен подкрепляться жестким предсказуемым подходом» и «надежным сдерживанием».
Это сработало во время холодной войны в отношении Советского Союза, это правильная стратегия в общении с РФ в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня,добавил Столтенберг.
Использованы фотографии: missiontonato.ru