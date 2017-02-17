Грушко: Россия ответит на усиление группировки НАТО в Чёрном море

Все это будет предметом самого тщательного анализа. Мы уже предприняли дополнительные шаги для укрепления наших группировок на юге. Идет переоснащение нашей группировки в Крыму,

Это сработало во время холодной войны в отношении Советского Союза, это правильная стратегия в общении с РФ в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня,