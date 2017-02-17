15:24 17 февраля

Европарламент поддержал идею создания единой армии

Европарламент принял предложенную экс-премьером Бельгии Ги Верхофстадтом резолюцию о централизации ЕС, сообщает Взгляд со ссылкой на «Би-би-си».



Документ предполагает создание общеевропейской армии и введение должности министра финансов ЕС. За резолюцию проголосовали 283 евродепутата, против – 269, воздержались – 83.


По словам Верхофстадта, «резолюция направлена против националистов-протекционистов».

Как пишет издание, «это может быть первым шагом к изменению основополагающего договора ЕС». При этом вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что данная «реформа не является приоритетом».

В свою очередь Верхофстадт заявил, что нужно перестать стремиться к 100-процентному согласию стран ЕС, и призвал принимать решения большинством голосов.

Он фактически предложил отнять у членов ЕС право быть несогласными с решением большинства, полагает издание.

Напомним, о необходимости создания единой европейской армии в августе прошлого года заявлял глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Использованы фотографии: http://nnm.me
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Комментарии 34
  1. рич Сегодня, 13:26
    Верхофстадт заявил, что нужно перестать стремиться к 100-процентному согласию стран ЕС, и призвал принимать решения большинством голосов.

    Вот ваша хваленая толерантность и сдулась
    рич
    1. Венд Сегодня, 13:28
      И кому будет подчиняться эта армия?
      Венд
      1. Монос Сегодня, 13:40
        Цитата: Венд
        И кому будет подчиняться эта армия?

        Тут интересен другой вопрос: "Кто за это будет платить?". Если попытаются затраты разложить на всех, глядишь и поубавиться членов в ЕС.
        Монос
        1. Смог Сегодня, 14:01
          Цитата: Монос
          Цитата: Венд
          И кому будет подчиняться эта армия?

          Тут интересен другой вопрос: "Кто за это будет платить?". Если попытаются затраты разложить на всех, глядишь и поубавиться членов в ЕС.

          Министр финансов ЕС. Армии еще нет, а должность министра финансов уже вводят
          введение должности министра финансов ЕС.

          И мне почему то кажется, что эту должность введут раньше чем создадут армию.
          Ну надо же все скалькулировать.
          Смог
          1. Татьяна Сегодня, 14:29
            Смог
            Министр финансов ЕС. Армии ещё нет, а должность министра финансов уже вводят
            Банкиры-глобалисты ФРС США, как говорится, в ударе! Это свои финансовые войска глобалист Ротшильд выдвигает на свои ново-старые глобалистского значения позиции с бельгийской подачи.
            ---------------------
            16.11.2016 г.выша интересная статья, которая касается как данного, так и других аспектов политической жизни. А именно, «Ротшильд выстроил финансовые войска» с «полным» СПИСКОМ БАНКОВ, кот. находятся под контролем Ротшильдов по признанию его самого:
            1. Bank of Afghanistan. 2. Bank of Albania. 3. Bank of Algeria. 4. Central Bank of Argentina. 5. Central Bank of Armenia. 6. Central Bank of Aruba. 7. Reserve Bank of Australia. 8. Austrian National Bank. 9. Central Bank of Azerbaijan Republic. 10. Central Bank of The Bahamas. 11. Central Bank of Bahrain. 12. Bangladesh Bank. 13. Central Bank of Barbados. 14. National Bank of the Republic of Belarus. 15. National Bank of Belgium. 16. Central Bank of Belize. 17. Central Bank of West African States (BCEAO). 18. Bermuda Monetary Authority. 19. Royal Monetary Authority of Bhutan. 20. Central Bank of Bolivia. 21. Central Bank of Bosnia and Herzegovina. 22. Bank of Botswana. 23. Central Bank of Brazil. 24. Bulgarian National Bank. 25. Burkina Faso: Central Bank of West African States (BCEAO). 26. Bank of the Republic of Burundi. 27. National Bank of Cambodia. 28. Came Roon: Bank of Central African States. 29. Bank of Canada – Banque du Canada. 30. Cayman Islands Monetary Authority. 31. Central African Republic: Bank of Central African States. 32. Chad: Bank of Central African States. 33. Central Bank of Chile. 34. The People’s Bank of China. 35. Colombia: Bank of the Republic. 36. Central Bank of Comoros. 37. Congo: Bank of Central African States. 38. Central Bank of Costa Rica. 39. Côte d’Ivoire: Central Bank of West African States (BCEAO). 40. Croatian National Bank. 41. Central Bank of Cuba. 42. Central Bank of Cyprus. 43. Czech Republic: Czech National Bank. 44. National Bank of Denmark. 45. Central Bank of the Dominican Republic. 46. East Caribbean area: Eastern Caribbean Central Bank. 47. Central Bank of Ecuador. 48. Central Bank of Egypt. 49. Central Reserve Bank of El Salvador. 50. Equatorial Guinea: Bank of Central African States. 51. Bank of Estonia. 52. National Bank of Ethiopia. 53. European Union: European Central Bank. 54. Reserve Bank of Fiji. 55. Bank of Finland. 56. Bank of France. 57. Gabon: Bank of Central African States. 58. Central Bank of The Gambia. 59. National Bank of Georgia. 60. Germany: Deutsche Bundesbank. 61. Bank of Ghana. 62. Bank of Greece. 63. Bank of Guatemala. 64. Guinea Bissau: Central Bank of West African States (BCEAO). 65. Bank of Guyana. 66. Central Bank of Haiti. 67. Central Bank of Honduras. 68. Hong Kong Monetary Authority. 69. Hungary: Magyar Nemzeti Bank. 70. Central Bank of Iceland. 71. Reserve Bank of India. 72. Bank Indonesia. 73. Iran: The Central Bank of the Islamic Republic of Iran. 74. Central Bank of Iraq. 75. Ireland: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland. 76. Bank of Israel. 77. Bank of Italy. 78. Bank of Jamaica. 79. Bank of Japan. 90. Central Bank of Jordan. 91. National Bank of Kazakhstan. 92. Central Bank of Kenya. 93. Bank of Korea. 94. Central Bank of Kuwait. 95. Kyrgyzstan: National Bank of the Kyrgyz Republic. 96. Bank of Latvia. 97. Central Bank of Lebanon. 98. Central Bank of Lesotho. 99. Central Bank of Libya (Their most recent conquest). 100. Central Bank of Uruguay. 101. Bank of Lithuania. 102. Central Bank of Luxembourg. 103. Monetary Authority of Macao. 104. National Bank of the Republic of Macedonia. 105. Central Bank of Madagascar. 106. Reserve Bank of Malawi. 107. Central Bank of Malaysia. 108. Mali: Central Bank of West African States (BCEAO). 109. Central Bank of Malta. 110. Bank of Mauritius. 111. Bank of Mexico. 112. National Bank of Moldova. 113. Bank of Mongolia. 114. Central Bank of Montenegro. 115. Bank of Morocco. 116. Bank of Mozambique. 117. Bank of Namibia. 118. Central Bank of Nepal. 119. Netherlands Bank. 120. Bank of the Netherlands Antilles. 121. Reserve Bank of New Zealand. 122. Central Bank of Nicaragua. 123. Niger: Central Bank of West African States (BCEAO). 124. Central Bank of Nigeria. 125. Central Bank of Norway. 126. Central Bank of Oman. 127. State Bank of Pakistan. 128. Bank of Papua New Guinea. 129. Central Bank of Paraguay. 130. Central Reserve Bank of Peru. 131. Philip Pines: Bangko Sentral ng Pilipinas. 132. National Bank of Poland. 133. Bank of Portugal. 134. Qatar Central Bank. 135. National Bank of Romania. 136. National Bank of Rwanda. 137. Central Bank of the Republic of San Marino. 138. Central Bank of Samoa. 139. Saudi Arabia: Saudi Arabian Monetary Agency. 140. Senegal: Central Bank of West African States (BCEAO). 141. National Bank of Serbia. 142. Central Bank of Seychelles. 143. Sierra Leone: Bank of Sierra Leone. 144. Singapore: Monetary Authority of Singapore. 145. National Bank of Slovakia. 146. Slovenia: Bank of Slovenia. 147. Central Bank of Solomon Islands. 148. South African Reserve Bank. 149. Bank of Spain. 150. Central Bank of Sri Lanka. 151. Bank of Sudan. 152. Central Bank of Suriname. 153. The Central Bank of Swaziland. 154. Sveriges Riksbank. 155. Swiss National Bank. 156. National Bank of Tajikistan. 157. Tanzania: Bank of Tanzania. 158. Bank of Thailand. 159. Togo: Central Bank of West African States (BCEAO). 160. National Reserve Bank of Tonga. 161. Central Bank of Trinidad and Tobago. 162. Central Bank of Tunisia. 163. Central Bank of the Republic of Turkey. 164. Bank of Uganda. 165. National Bank of Ukraine. 166. Central Bank of United Arab Emirates. 167. United Kingdom: Bank of England. 168. United States: Federal Reserve, Federal Reserve Bank of New York. 169. Reserve Bank of Vanuatu. 170. Central Bank of Venezuela. 171. The State Bank of Vietnam. 172. Central Bank of Yemen. 173. Bank of Zambia. 174. Reserve Bank of Zimbabwe.
            ИТОГО. Отсюда можно догадываться, какую политику - вопреки здравому смыслу – будет проводить ООН и все прочие международные «конторы» в отношении РФ и ДРУГИХ стран.
             Во-первых. Список содержит 174 банка, при том, что стран-членов ООН 193, и Ротшильды, по слухам, имеют НЕОГРАНИЧЕННОЕ влияние во всех этих странах, за исключением 5.
            Во-вторых. В список также попали банки, которыми Ротшильды НЕ владеют, а значит, ИМЕЮТ какие-то ИНЫЕ рычаги влияния. До недавнего времени в мире было всего 5 независимых Госбанков, а, следовательно, и 5 стран-членов ООН: Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Куба и Сирия. Тем не менее, они тоже ОБНАРУЖИЛИСЬ в списке: пп. 14, 170, 171, 41.Относительно Ирана и Северной Кореи — нет точных данных.
            Из вышеперечисленных НЕЗАВИСИМЫХ государств в списке НЕТ только Сирии. Раньше независимой банковской системой обладали, например, Ливия и Ирак, чья печальная судьба нам известна. В Сирии идёт война, и в этом, наверняка БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ВИНЫ Ротшильда - признанного «контролера Госбанков».
            См. подробно - http://finobzor.ru/show-25637-rotshild-vystroil-f
            inansovye-voyska.html
            Татьяна
          2. g1v2 Сегодня, 15:10
            У ЕС ДВА ПУТИ - разваливаться или централизовываться, превращаясь в единую конфедерацию с единым правительством и единой армией. Судя по всему европарламент это понимает. Еще в прошлом году были слухи об объединении старой европы в такую конфедерацию . В принципе это естественный процесс, но его долго тормозило инородное тело - Великобритания. После брексита оно исчезло и сдерживающая сила перестала действовать. По сути еще с первого евросоюза - наполеоновского , западная европа стремится к объединению. Дальше был гитлеровский евросоюз и вот - третий.
            Однако этот евросоюз сильно бьет по нато и по власти США над европой . А значит США и Британия попытаются его расколоть или превратить в профанацию. И это делает англосаксов потенциальными союзниками евроскептиков типа Ле Пен . В общем - в интересное время живем. Да и теперь европе явно не до украины будет .
            g1v2
      2. Монархист Сегодня, 13:49
        Комкор Верь, Вы задали интересный вопрос: кому будет подчиняться евроармия? 1 вопрос,2 вопрос:походу министров обороны надо будет упразднить? И 3 вопрос:ФРГ,Бенелюкс,Польша,Франция и прочие являются членами НАТО и как теперь они будут??
        Монархист
        1. Svarog51 Сегодня, 14:55
          Попробую ответить:
          1 Будет евроармия - будет и министр евроармии.
          2 Там одни женщины (читай бабы), пусть каждая своим контингентом и командует, зачем упразднять.
          3 В НАТО их США будет иметь, а в евроармии они остальных (согласно купленным у еврозавхоза билетам)
          ИМХО hi
          Svarog51
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:46
      больше всего умиляет инициатор,экс-премьер Бельгии,мало что ли по рогам в 20 веке Бельгия получала несмотря на свое членство в разных альянсах и коалициях,которое ей никак ни разу не помогло,не чему так и не научились,хотят еще в какую нибудь кашу влететь(скорее всего верхушка сильно хочет,так как знает что на передовой не окажется)
      Ратник с пулеметом
    3. сибиралт Сегодня, 13:50
      83 депутата воздержались против "за" при прочих почти поровну. Бухгалтер ЕС это кассир общака. Тогда кто держит общак? В том то и вопрос. bully
      сибиралт
  2. новичок Сегодня, 13:26
    геи и толлерасты всея уэропа, объединяйтесь, в армию!
    новичок
    1. Чёрный Сегодня, 13:30
      Как бы у сторонников этой идеи проблемы с горнчными не возникли wassat
      Чёрный
  3. dedBoroded Сегодня, 13:27
    Даёшь три генштаба в каждой стране ЕС!!!
    dedBoroded
  4. Комментарий был удален.
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:31
    Трамп не разрешит -кто же его войска тогда содержать будет? Если Европа просила американской помощи, то,Европе армию сша и кормить.
    Изгоняющий либероидов
  6. Инок Сегодня, 13:33
    Четвертый рейх хотят организовать. Ну-ну.
    Инок
    1. kepmor Сегодня, 14:22
      Поздно...укробандерлоги его уже организовали...
      kepmor
  7. kapitan92 Сегодня, 13:36
    ".....Он фактически предложил отнять у членов ЕС право быть несогласными с решением большинства, полагает издание."......
    Правильной дорогой идут товарищи! laughing
    Сразу вспомнился устав КПСС о принципе демократического централизма. Создать европейскую армию, дать ей полицейские функции и ...........занавес. Венгрия не согласна-ввести войска и по мордам, со смещением президента. Голландия разбухает.-обнаглели, против демократии идут, по мордам. ВесЁленько получается! good
    kapitan92
  8. krops777 Сегодня, 13:37
    Европарламент поддержал идею создания единой армии


    За что умирать будут общечеловеки? ни родины ни флага.
    krops777
  9. To be or not to be Сегодня, 13:43
    От "Союза СТАЛИ и УГЛЯ" к СОЮЗУ ПУШЕК и МЯСА! Однако!
    To be or not to be
  10. RUSIVAN Сегодня, 13:46
    Европарламент поддержал идею создания единой армии
    По одиночке не смогли Россию покорить так решили скопом постараться...идея то наверное в этом изначально была...
    RUSIVAN
    1. Alexey-74 Сегодня, 14:15
      а поодиночке они и не нападали, ни при Наполеоне ( почти вся Европа), ни во время 1 Мировой, ни во время 2 мировой (ВОВ для нас)
      Alexey-74
  11. HAM Сегодня, 13:46
    Срочно набрать в армию ЕС "прибалтийских тигров",пусть тявкают..
    "Тигры" и будут платить,если выживут со страха.
    HAM
  12. Мар.Тира Сегодня, 13:48
    ((Документ предполагает создание общеевропейской армии и введение должности министра финансов ЕС. За резолюцию проголосовали 283 евродепутата, против – 269, воздержались – 83)) А патронов то хватит?Судя по Ливии хватило на один вылет.Потом запросили помощи от старшего брата.Скорее всего так и будет в дальнейшем.Это декорация,Пентагон по прежнему будет доминировать.
    Мар.Тира
  13. askort154 Сегодня, 13:50
    Кто у кого будет любовницей? НАТО у ЕА, или ЕА у НАТО? Или будут меняться?
    askort154
  14. Монархист Сегодня, 13:55
    Цитата: krops777
    Европарламент поддержал идею создания единой армии


    За что умирать будут общечеловеки? ни родины ни флага.

    А кто сказал,что они умирать собираются. Просто дяде Юнкеру захотелось поиграться в единой дом с единственной армией,а умирать...фигу
    Монархист
  15. adma Сегодня, 13:56
    Воевать будут немцы, поляки и румыны - выполнять полицейские функции, французы - умно надувать щёки, бритты - бороздить просторы Ла-Манша, прибалты, болгары, и прочие младоевропейцы разминировать своими телами минные поля.
    adma
  16. Alexey-74 Сегодня, 14:12
    Никогда такая армия не станет полноценной, без морали, без патриотизма, без флага и страны, основанная только на интересах сторонних-третьих лиц. Не более чем наемники пригодные прессовать лишь небольшие и слабые в военном отношении государства... То, что этот европейский сброд будет хорошо вооружен и экипирован никто не спорит, но не будет у них стержня. не будет мотивации
    Alexey-74
  17. Alexey-74 Сегодня, 14:17
    Рулить будут хохлы- самая сильная армия в Европе..... laughing
    Alexey-74
  18. BecmepH Сегодня, 14:27
    Эй, вы, смотрящие на запад и ненавидящие прошлое? И чем теперь ЕС будет отличаться от СССР?))) Похоже время начинает доказывать наше правильное прошлое!!!
    BecmepH
  19. Red_Hamer Сегодня, 14:31
    Ага, были уже общеевропейские армии
    Сразу песенка из "Гусарской баллады" ,- "Жил был Анри Четвертый" вспомнилась, к чему бы , это? Особенно окончание песенки примечательное!
    Red_Hamer
  20. surovts.valery Сегодня, 14:34
    Цитата: Alexey-74
    Никогда такая армия не станет полноценной, без морали, без патриотизма, без флага и страны, основанная только на интересах сторонних-третьих лиц. Не более чем наемники пригодные прессовать лишь небольшие и слабые в военном отношении государства... То, что этот европейский сброд будет хорошо вооружен и экипирован никто не спорит, но не будет у них стержня. не будет мотивации

    Уже были примеры в истории: Наполеон и Гитлер со своими сбродными армиями. И направлены они были против одного противника - России. Опять те же европейские грабли.
    surovts.valery
  21. любитель Сегодня, 14:44
    А ВСУ туда возмут?
    любитель
  22. 1536 Сегодня, 15:05
    То есть у них и НАТО, и европейская армия, и еще бог знает что? Тогда нам надо увеличивать вооруженные силы ОДКБ, а с нашими дворниками каждый год проводить военные сборы (всё равно тротуары чистить некому), пусть вместе с депутатами ГД осваивают на них все армейские новшества.
    1536
  23. лысова Сегодня, 15:15
    Скорее всего будет множество различного рода конфликтов. Финансирование, различные характеры военнослужащих(у каждого государства свой), места дислокации, кто и кому будет подчиняться, разные языки, обеспечение и многое другое. Короче жрать будут сами себя. А вообще то интересно будет понаблюдать.
    лысова

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