Европарламент поддержал идею создания единой армии
Европарламент принял предложенную экс-премьером Бельгии Ги Верхофстадтом резолюцию о централизации ЕС, сообщает Взгляд со ссылкой на «Би-би-си».
Документ предполагает создание общеевропейской армии и введение должности министра финансов ЕС. За резолюцию проголосовали 283 евродепутата, против – 269, воздержались – 83.
По словам Верхофстадта, «резолюция направлена против националистов-протекционистов».
Как пишет издание, «это может быть первым шагом к изменению основополагающего договора ЕС». При этом вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что данная «реформа не является приоритетом».
В свою очередь Верхофстадт заявил, что нужно перестать стремиться к 100-процентному согласию стран ЕС, и призвал принимать решения большинством голосов.
Он фактически предложил отнять у членов ЕС право быть несогласными с решением большинства, полагает издание.
Напомним, о необходимости создания единой европейской армии в августе прошлого года заявлял глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Документ предполагает создание общеевропейской армии и введение должности министра финансов ЕС. За резолюцию проголосовали 283 евродепутата, против – 269, воздержались – 83.
По словам Верхофстадта, «резолюция направлена против националистов-протекционистов».
Как пишет издание, «это может быть первым шагом к изменению основополагающего договора ЕС». При этом вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что данная «реформа не является приоритетом».
В свою очередь Верхофстадт заявил, что нужно перестать стремиться к 100-процентному согласию стран ЕС, и призвал принимать решения большинством голосов.
Он фактически предложил отнять у членов ЕС право быть несогласными с решением большинства, полагает издание.
Напомним, о необходимости создания единой европейской армии в августе прошлого года заявлял глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Использованы фотографии: http://nnm.me