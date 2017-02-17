Захарченко: мы готовы освободить «оккупированные территории» Донбасса военным путём
Глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности забрать подконтрольные Киеву территории Донбасса военным путем, передает канал RT.
Ранее главы ДНР и ЛНР сообщили о разработанной ими программе оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса.
По их словам, в связи со сложившейся ситуацией «принято решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности».
При этом лидеры республик считают необходимым обеспечить их наблюдателям «возможность проводить инспекции на критически важных предприятиях промышленности и объектах инфраструктуры», находящихся под контролем украинских властей.
Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путём. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным,сказал он.
Ранее главы ДНР и ЛНР сообщили о разработанной ими программе оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса.
Оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей,говорится в совместном заявлении Захарченко и Плотницкого.
По их словам, в связи со сложившейся ситуацией «принято решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности».
При этом лидеры республик считают необходимым обеспечить их наблюдателям «возможность проводить инспекции на критически важных предприятиях промышленности и объектах инфраструктуры», находящихся под контролем украинских властей.
Использованы фотографии: uapress.info