15:23 17 февраля

Захарченко: мы готовы освободить «оккупированные территории» Донбасса военным путём

Глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности забрать подконтрольные Киеву территории Донбасса военным путем, передает канал RT.

Захарченко: мы готовы освободить «оккупированные территории» Донбасса военным путём


Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путём. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным,
сказал он.


Ранее главы ДНР и ЛНР сообщили о разработанной ими программе оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса.

Оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей,
говорится в совместном заявлении Захарченко и Плотницкого.

По их словам, в связи со сложившейся ситуацией «принято решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности».

При этом лидеры республик считают необходимым обеспечить их наблюдателям «возможность проводить инспекции на критически важных предприятиях промышленности и объектах инфраструктуры», находящихся под контролем украинских властей.

Использованы фотографии: uapress.info
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Комментарии 60
  1. Alexey-74 Сегодня, 13:57
    Давно пора очистить всю Донецкую и Луганскую области от этой нечисти, а заодно и Харьков (это для начала).....если бы не Минск-1, Минск-2....не известно где бы теперь стояли армии Новороссии!!!
    Alexey-74
    1. birs Сегодня, 14:06
      Спасение утопающих дело рук самих утопающих, хоть и цинично, но никто проблемы украинцев решать не заинтересован, официальная позиция российских властей известна не первый год. Если пойдут на запад, то наверняка присоединятся многие украинцы, которым надоел бардак и безнадега.
      birs
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:21
        Глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности забрать подконтрольные Киеву территории Донбасса военным путем

        Ну так и забирайте , нечего сыпать словесами ! Давно пора надавать по сусалам Куеву с их ВСУ и прочими правосеками ! Удачи , мужики !!! good
        bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 14:15
      Ну, да. Как только Захарченко дернется, "гуманитарка" из Москвы прекратится. Тогда уж точно патронов не хватит. laughing
      сибиралт
      1. Хаос Сегодня, 14:43
        Ты что ли рулишь гуманитаркой, умник
        Хаос
      2. Karasik Сегодня, 14:55
        Цитата: сибиралт
        Как только Захарченко дернется, "гуманитарка" из Москвы прекратится.

        Он и не дернется, пока разрешение из Москвы не получит. А пока только популистские заявления:"Мы территории отвоюем, отомстим за Моторолу, Гиви...", ну и так далее
        Karasik
      3. Александр романов Сегодня, 15:15
        Цитата: сибиралт
        Ну, да. Как только Захарченко дернется, "гуманитарка" из Москвы прекратится.

        Сейчвс военкоры ,которые были в Сирии,работают в Донецке .В новостях ЛДНР на первом месте,готовят общественное мнение.Что то в Кремле решили наверное.
        Александр романов
        1. Burbon Сегодня, 15:19
          Цитата: Александр романов
          Что то в Кремле решили наверное.

          вы в это верите? что команду дадут - в перед!? сомневаюсь...
          Burbon
    3. krass Сегодня, 14:22
      Захарченко: мы готовы освободить «оккупированные территории» Донбасса военным путём


      он это уже 1000 раз говорил.
      Трепло laughing
      krass
      1. Хаос Сегодня, 14:42
        Сам ты трепло. Захарченко работает в постоянном напряжении. Устал он.
        Хаос
        1. krass Сегодня, 15:00
          Цитата: Хаос
          Сам ты трепло. Захарченко работает в постоянном напряжении. Устал он.

          а расслабляться нельзя
          идут по улице папа и сын лет 7, видят случку 2 собак.
          - Пап, а пап! А че они делают?
          - Да, сынок, одна собачка напрягается, а другая расслабляется. Понял?
          - Да, пап, понял.
          - А что понял-то, сынок?
          - Понял,пап, что расслабляться нельзя, а то отт...ют как собаку!
          krass
        2. Burbon Сегодня, 15:20
          Цитата: Хаос
          Захарченко работает в постоянном напряжении. Устал он.

          так замените на не уставшего, на Полтавченко или....
          Burbon
  2. Волька Сегодня, 13:58
    а какова миссия наблюдателей, если они беззубые и киеву не помеха, и вообще что мешает ЛДНР осуществить свои намереня
    Волька
    1. krass Сегодня, 14:23
      Цитата: Волька
      а какова миссия наблюдателей, если они беззубые и киеву не помеха, и вообще что мешает ЛДНР осуществить свои намереня

      Всё
      krass
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:59
    Резко. Но справедливо. Если Киевская хунта и дальше будет в том же духе фигачить народ, ничего другого и не останется. am
    Горный стрелок
    1. Vita VKO Сегодня, 14:13
      Цитата: Горный стрелок
      Если Киевская хунта и дальше будет в том же духе

      Уверен, что даже у самых ярых оптимистов уже нет иллюзий, что киевская хунта не будет выполнят ни одного пункта минских соглашений. А все заявления политиков о безальтернативности Минска-2 лишь игра на публику, а точнее на нервах противников. У кого нервы быстрее сдадут, то в этой минской игре и проиграет. ОБСЕ и СМК остается только принимать ставки.
      Vita VKO
  4. Skubudu Сегодня, 13:59
    Глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности забрать подконтрольные Киеву территории Донбасса военным путем, передает канал RT.

    Меньше говорите и больше делайте.
    Skubudu
    1. kepmor Сегодня, 14:04
      Да кто ж ему (Захарченко) это позволит то сделать?
      Неужто дудаев-сурков с ахметовым?
      А может быть царь наш, батюшка?
      Так что ЛДНР обеспечено на долгие годы судьба Приднестровья...
      kepmor
      1. Хаос Сегодня, 14:40
        Приднестровье это вчера. завтра Новороссия будет республикой РФ
        Хаос
        1. kepmor Сегодня, 14:53
          Эх...хорошо приданье, да уж верится с трудом...
          Путин разве не ясно дал понять, что решение кризиса на Донбассе возможно лишь путём выполнения.... минских соглашений...какая республика в составе РФ?
          Вы о чём собственно.....????
          kepmor
  5. jetfors_84 Сегодня, 14:02
    КОнечно хотелось бы, чтоб забрали и не только Донецкую и Луганскую области, а и дальше пошли, но похоже это только громкие заявления.
    jetfors_84
  6. Бомба Сегодня, 14:04
    Скорее всего иного выхода все таки не найти. Ситуацию уже нет сил терпеть. Первым делом всю гоп компанию в лице "обесесе" пинком под зад.
    Бомба
  7. Uncle Lee Сегодня, 14:05

    Наконец-то нам дали приказ наступать,
    Отбирать наши пяди и крохи,
    Но мы помним, как солнце отправилось вспять
    И едва не зашло на Востоке.
    Uncle Lee
  8. МВГ Сегодня, 14:05
    Днепропетровская, Харьковская, Запорожская и Одесская области тоже должны быть в составе Новороссии
    МВГ
    1. kepmor Сегодня, 14:16
      Вы отчасти правы...только есть очень большое НО...
      А какой процент населения этих областей хочет быть в составе Новороссии??????
      kepmor
      1. МВГ Сегодня, 14:19
        А кто там когда соцопросы проводил на этот предмет? Я не думаю, что Одесситы, например, забыли, как людей живьем жгли. Референдум провести, так видно будет, кто куда пойдет
        МВГ
        1. kepmor Сегодня, 14:39
          ...Я не думаю, что Одесситы, например, забыли, как людей живьем жгли...
          Забыть-то может быть и не забыли, да толку что от этого...их народонаселение, процентов так на 95, к геям, в уеропу, уж больно хотИть...четверть века "лоботомии" безрезультатно не проходит...
          kepmor
          1. МВГ Сегодня, 14:54
            Да, верю. Грех такое озвучивать, но большинство всегда готово тянуться за морковкой, она же перед носом...
            МВГ
      2. Хаос Сегодня, 14:38
        95 %. Не веришь, съезди проведи опрос
        Хаос
        1. МВГ Сегодня, 14:56
          То-то и оно, что верю...
          МВГ
    2. krass Сегодня, 14:24
      Цитата: МВГ
      Днепропетровская, Харьковская, Запорожская и Одесская области тоже должны быть в составе Новороссии

      Для начала надо что бы была Новороссия .
      krass
  9. Hariton Laptev Сегодня, 14:06
    Рано или поздно лопнет терпячка и тогда и Харьков и Одесса отойдут к республикам
    Hariton Laptev
    1. krass Сегодня, 15:01
      Цитата: Hariton Laptev
      Рано или поздно лопнет терпячка и тогда и Харьков и Одесса отойдут к республикам

      а нахрена им это надо ?
      krass
  10. samarin1969 Сегодня, 14:10
    Трудно сказать, кого Захарченко пытается больше напугать, Киев или московскмх "жертв санкций".
    samarin1969
  11. ИванИванов Сегодня, 14:10
    Что значит не хватает боеприпасов? Песков говорил надеемся что снарядов хватит.
    ИванИванов
    1. сибиралт Сегодня, 14:18
      О снарядах да, но Песков о патронах ничего не сказал. request
      сибиралт
      1. libivs Сегодня, 14:34
        Кремлевские ребята вообще много чего еще с 2014 года говорили...
        libivs
  12. libivs Сегодня, 14:15
    Это просто праздник какой то... Шура Балаганов снова на связи. А вот интересно ему Остап Ибрагимыч (он же В. Сурков, он же А. Дудаев) разрешит? А если и разрешит, то каким образом возможно нанести поражение противнику превосходящему на порядок собственные силы? Или он хочет опровергнуть все законы тактики, оперативного искусства и стратегии, а заодно с ними и физики? Короче, балабол. Это как же себя надо не любить, что бы с завидной регулярностью выставлять себя эдаким...
    libivs
    1. Хаос Сегодня, 14:34
      Войны выигрываются не по законам тактики, а вопреки им. Недоучка. Захарченко что то делает правильное, это лучше, чем ничего не делать или писать как ты тупые комменты.
      Хаос
      1. libivs Сегодня, 14:50
        Вот это новость... Оказывается наше военное образование никуда не годно, а военные училища и академии надо разгонять. Предшественники Захара - японские генералы и политики, попытались бороться как то с этими законами. Результат известен. Теперь следующий момент: а, что интересно правильно делает Захарченко? Вопрос конечно интересный, в свете того, что оный никто и звать его никак. И поставлен он туда только затем, чтобы безпрекословно выполнять инструкции из Москвы. А посему делать он там не может ничего. Ни хорошего, ни плохого, за исключением усугубления своего своеобразного реномэ. Пока все его дела одно сплошное безответственное балабольство. И в третьих, любезный, нехорошо тыкать незнакомым людям.
        libivs
        1. Хаос Сегодня, 15:05
          уважаемый, тактические схемы постоянно меняются, нет постоянных. Я это имел ввиду. и не надо сразу про военные училища и ВО. Выигрывает тот, кто действует нестандартно вопреки вашим схемам. Или победы Суворова ты не изучал. Захарченко воюет, значит он Кто! А ты точно никто, судя по комментам. А ты что, небожитель, чтобы тебе выкать ?
          Хаос
      2. kepmor Сегодня, 15:06
        Ну,блин...ВЫ и даёте...
        "...войны выигрываются не по законам тактики, а вопреки им..."
        Хаос, да Вам просто не место на ВО...Вы,уважаемый, при таком "полёте стратегической мысли" должны как минимум руководить Оперативным Управлением ГШ МО РФ...
        Кстати, все "котлы" на Донбассе были спланированы и осуществлены ТАКТИЧЕСКИ грамотно, а вот ВСУ действовало именно "по-вашему"...вопреки здравого смысла - ТАКТИКИ ведения боевых действий...
        kepmor
        1. libivs Сегодня, 15:18
          Мдяяя... Не иначе российская реинкарнация фельдмаршала Сэмэнченки. Позвоните кто нибудь Шойгу или Герасимову. Тут талант пропадает, пусть проконсультирует насчет прорыва оборонительных позиций противника, имеющего превосходство в живой силе и технике в шесть раз... Хотя, в чем то этот г-н и прав. Если взять "Минск", то эта "схема" реально нестандартное решение. Так загнать себя в политический и стратегический, и даже на уровне оперативного искусства, тупик надо действительно уметь...
          libivs
  13. alavrin Сегодня, 14:23
    Захарченко, бла-бла-бла не надоело? Ты поклялся найти убийц Моторолы, поклялся найти убийц Гиви и что? Когда за твоими словами начнутся дела?
    alavrin
    1. Хаос Сегодня, 14:37
      они найдены. Осталось достать и покарать, а это уже другой вопрос
      Хаос
  14. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:28
    Оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей,
    Да .Это правда! Хим заводы.Хоть и бывшие в Северодонецке и Рубежное чего стоят!Нет не в плане производства уже.А в плане что на заводах гигантские тех ёмкости с химикатами.
    Мне лет 20 было когда в 15 км от нас жд.цистерны с аммиаком перевернулись (во время аварии ,две или одна не помню точно).Так возле озера где отдыхали тогда чуть не обалдели от аммиака.Он зараза концентрируется при утечках возле воды.
    А освобождать области нужно Там реально ни работы.И реальная угроза, что или спецом рванут.Или из-за отсутствия должного ухода утечка произойдёт.
    А на эти слова Аксандра Захарченко можно сказать только одно Дай бог!!
    :Глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности забрать подконтрольные Киеву территории Донбасса военным путем
    Наблюдатель2014
  15. dnestr74 Сегодня, 14:29
    Цитата: сибиралт
    Ну, да. Как только Захарченко дернется, "гуманитарка" из Москвы прекратится. Тогда уж точно патронов не хватит. laughing

    Совершенно верно,боеприпасы и ГСМ,а отмашки нет из Кремля
    dnestr74
  16. Громобой Сегодня, 14:30
    Своё не потеряйте.
    Громобой
  17. Житель Урала Сегодня, 14:33
    лучше бы не лезли они на всу - те только того и ждут.
    Житель Урала
  18. любитель Сегодня, 14:34
    belay
    А вот боярышник товарищу Захарченко из меню лучше отменить
    любитель
    1. Хаос Сегодня, 14:47
      Точно, а тебе не мешало бы грудь колючей проволокой почесать
      Хаос
  19. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:35
    А кто не дает завтра же начать освобождать свои родные территории для начала?
    Изгоняющий либероидов
    1. Хаос Сегодня, 14:47
      Так тебя ждут, людей не хватает. Давай, ждем.
      Хаос
    2. SR81 Сегодня, 14:48
      Ну так как, Кремль башляет и рулит в ЛДНР. Вероятно Путину сейчас это не нужно. Да и учитывая что ВСУ серьёзно укрепились, перспективы сепаратистов серьезно продвинуться без прямого участия армии РФ, нулевые. Следовательно, заявление, очередное пустое сотрясение воздуха, с целью попугать Киев и напомнить о себе Кремлю.
      SR81
      1. Хаос Сегодня, 14:53
        Да ну на)) позиции хохлоспама известны, скопление техники тоже. Градами всю свору ВСУсовских псов перемешают с их же дерьмом
        Хаос
        1. libivs Сегодня, 14:58
          А чего же до сих пор не перемешали, ниспровергатель военной науки?!
          libivs
          1. Хаос Сегодня, 15:20
            Это к тебе вопрос тактик и стратег ))
            Хаос
        2. любитель Сегодня, 15:14
          Тут наверное кто-то думает что победы над ВСУ доставались "малой кровью и на чужой територии"?
          любитель
          1. Хаос Сегодня, 15:22
            Ага, кто то кое где порой у нас думает . )))
            Хаос
  20. 1536 Сегодня, 14:54
    Ну, я представляю, какая вакханалия начнется после этого в мире... Кстати, подумываю перейти на карточку "Мир". Так, на всякий случай, если отключат западные аналоги. Потому что, действительно, с махновщиной рядом жить нельзя.
    1536

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