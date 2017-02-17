Захарченко: мы готовы освободить «оккупированные территории» Донбасса военным путём

Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путём. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным,

Оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей,