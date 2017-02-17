Экспортный вариант комплекса «Бук-М3» готовят к продаже
Начались работы по оформлению рекламного паспорта на новый комплекс «Бук-М3», экспортный вариант которого будет предложен зарубежным покупателям, передает ТАСС сообщение пресс-службы концерна ВКО «Алмаз-Антей».
Экспортный вариант ЗРК получит отдельное наименование, которое пока не раскрывается.
В пресс-службе отметили, что «по боевой эффективности среди мобильных комплексов класса средней дальности "Бук-М3" имеет сейчас лучшие показатели».
Это обстоятельство, а также широкая известность за рубежом комплексов «Бук» «будут способствовать успешному их продвижению на внешнем рынке».
«Алмаз-Антей» также представит свою продукцию в ОАЭ на выставке «АЙДЕКС-2017», которая пойдет с 19 по 23 февраля.
«Экспозицию концерна составят модели боевых средств зенитных ракетных систем "Антей-2500", комплексов "Бук-М2Э" на гусеничном и колесном шасси, а также Тор-М2Э"», – уточнили в пресс-службе.
Работы по оформлению паспорта экспортного облика зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" уже ведутся,говорится в сообщении.
Экспортный вариант ЗРК получит отдельное наименование, которое пока не раскрывается.
В пресс-службе отметили, что «по боевой эффективности среди мобильных комплексов класса средней дальности "Бук-М3" имеет сейчас лучшие показатели».
Это обстоятельство, а также широкая известность за рубежом комплексов «Бук» «будут способствовать успешному их продвижению на внешнем рынке».
«Алмаз-Антей» также представит свою продукцию в ОАЭ на выставке «АЙДЕКС-2017», которая пойдет с 19 по 23 февраля.
«Экспозицию концерна составят модели боевых средств зенитных ракетных систем "Антей-2500", комплексов "Бук-М2Э" на гусеничном и колесном шасси, а также Тор-М2Э"», – уточнили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз - Антей"