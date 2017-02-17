18:44 17 февраля

Экспортный вариант комплекса «Бук-М3» готовят к продаже

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Начались работы по оформлению рекламного паспорта на новый комплекс «Бук-М3», экспортный вариант которого будет предложен зарубежным покупателям, передает ТАСС сообщение пресс-службы концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Экспортный вариант комплекса «Бук-М3» готовят к продаже


Работы по оформлению паспорта экспортного облика зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" уже ведутся,
говорится в сообщении.


Экспортный вариант ЗРК получит отдельное наименование, которое пока не раскрывается.

В пресс-службе отметили, что «по боевой эффективности среди мобильных комплексов класса средней дальности "Бук-М3" имеет сейчас лучшие показатели».

Это обстоятельство, а также широкая известность за рубежом комплексов «Бук» «будут способствовать успешному их продвижению на внешнем рынке».

«Алмаз-Антей» также представит свою продукцию в ОАЭ на выставке «АЙДЕКС-2017», которая пойдет с 19 по 23 февраля.

«Экспозицию концерна составят модели боевых средств зенитных ракетных систем "Антей-2500", комплексов "Бук-М2Э" на гусеничном и колесном шасси, а также Тор-М2Э"», – уточнили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз - Антей"

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Комментарии 20
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 15:29 Новый
    В качестве заказчика Украина есть?
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    Скептик-Самоучка
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:18 Новый
      Цитата: Скептик-Самоучка
      В качестве заказчика Украина есть?

      Может , им ещё и портрет вареньем намазать ? Обойдутся ! wink lol
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      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 16:30 Новый
        Экспортный вариант ЗРК получит отдельное наименование, которое пока не раскрывается.


        Ещё будет один цветочек.
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        cniza
        1. Касым Сегодня, 17:06 Новый
          Мне нравится, что на одной ПУ 12 ракет стоит. Ракеты другие, в контейнерах. Может Бук-М3 и есть тот С-350, про который ничего не слышно? Там тоже вроде 12 ракет в контейнерах. hi
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          Касым
          1. просто экспл Сегодня, 17:12 Новый
            нет , та что с 12 направляющими это транспортно-пусковая , а обычная ПУ это СОУ , самоходная пусковая установка , РЛС на ней . а та что с 12 возит боекомплект с возможностью запустить если будет подсветка с СОУ .
            а С-350 это замена С-300ПС,ПТ , это для ПВО стационарных объектов . и шасси у С-350 колесное, у Бука который ПВО СВ , шасси гусеничное .
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            просто экспл
            1. Касым Сегодня, 17:27 Новый
              Спасибо, понятно! А на СПУ сколько стоит?
              Здорово, если такая возможность появилась - на мой взгляд, чем больше ракет можно сразу запустить, тем лучше... Ну и тикать потом на новую позицию. hi
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              Касым
  2. ronnon Сегодня, 15:33 Новый
    Прямые поставки потенциальным союзникам, со скидкой)
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    ronnon
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 15:38 Новый
      самовывозом?:)
      Или будут варианты?
      Жалоба
      Скептик-Самоучка
      1. brasist Сегодня, 15:41 Новый
        Если что своим ходом прибудут...
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        brasist
      2. ronnon Сегодня, 15:43 Новый
        А это уже зависит от поведения союзников или "союззничков" , если вспомнить "второй фронт"
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        ronnon
    2. kapitan92 Сегодня, 15:40 Новый
      Цитата: ronnon
      Прямые поставки потенциальным союзникам, со скидкой)

      Ага! Лучше бесплатно. Кого Вы называете потенциальными союзниками? Грузия сбивала "Буками" наши самолеты в 2008г. Сколько комплексов поступило за замену старых установок в войска? hi
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      kapitan92
      1. Burbon Сегодня, 15:47 Новый
        Цитата: kapitan92
        Грузия сбивала "Буками" наши самолеты в 2008г.

        а ИГ убивает наших АКМ....и что? не продавать? экспорт - это валюта для новых разработок и поставок в наши ВС
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        Burbon
        1. kapitan92 Сегодня, 15:51 Новый
          Цитата: Burbon
          а ИГ убивает наших АКМ....и что?

          Это китайский АКМ ! laughing БУК М3 это не АКМ, уважаемый.
          Цитата: Burbon
          экспорт - это валюта для новых разработок и поставок в наши ВС

          Сколько Буков М3 в наших войсках?
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          kapitan92
          1. Burbon Сегодня, 15:55 Новый
            Цитата: kapitan92
            Это китайский АКМ ! БУК М3 это не АКМ, уважаемый.

            украина стреляет из всего нашего оружия и что?
            Цитата: kapitan92
            Сколько Буков М3 в наших войсках?

            для таких как вы написано!!!!! - будет экспортная версия с урезанными характеристиками!!! а если подумать? с 1 комплекса на экспорт=2 комплекса в войска. Так было почти всегда, тем более что на смену букам уже есть система ее и будут в войска поставлять
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            Burbon
            1. kapitan92 Сегодня, 16:03 Новый
              Цитата: Burbon
              украина стреляет из всего нашего оружия и что?

              Окраина стреляет из советского оружия.
              Цитата: Burbon
              с 1 комплекса на экспорт=2 комплекса в войска. Так было почти всегда, тем более что на смену букам уже есть система ее и будут в войска поставлять

              Интересные цифры Вы озвучили, ссылку можно на источник инфо.
              Какая система уже есть на смену старым Букам?
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              kapitan92
              1. Burbon Сегодня, 16:17 Новый
                Цитата: kapitan92
                Какая система уже есть на смену старым Букам?

                не надо ля ля, я не писал старым! это на вашей совести, а антей 2500 хоть и продолжение 300-ки но по характеристикам работает и закрывает и буки и те 300ки которые уже успели СОСТАРИТЬСЯ
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                Burbon
              2. venik Сегодня, 17:25 Новый
                Цитата: kapitan92
                Какая система уже есть на смену старым Букам?

                ===
                С-350 "Витяь" (с ним пока вроде проблемы, но думается - решаемые!). А для "сухопутников" "Бук-М3А" вроде уже "на подходе"!!!
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                venik
            2. venik Сегодня, 17:23 Новый
              Цитата: Burbon
              Так было почти всегда, тем более что на смену букам уже есть система ее и будут в войска поставлять

              ====
              Имеетет ввиду "Бук-М3А"? Верно, но ее еще "доводить до ума" надо! А это - деньги и немалые!! А в казне - не густо! Вот видимо и решили чуток на экспорте "подзаработать"... А что опыт уже имеется - собственно "Алмаз-Антей" свои С-400 смог доработать только после того, как пинд...осам "кусочек" С-300ПС "уступил" (за немалые "бабосы" кстати! Те то надеялись в нем разобраться, да не получилось....
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              venik
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:43 Новый
    Только китайцам не продать -скопируют сразу же, они на такое спецы.
    Жалоба
    Изгоняющий либероидов
  4. Incvizitor Сегодня, 18:19 Новый
    Вот что сейчас Ирану нужно в довесок к с 300.
    Жалоба
    Incvizitor

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