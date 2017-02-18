07:46 18 февраля

«Калашников» покажет комплект модернизации гражданского стрелкового оружия

Как сообщает ТАСС, концерн "Калашников" намерен продемонстрировать публике на оружейной выставке IDEX-2017 (Абу-Даби, ОАЭ, 19 – 23 февраля) весь ряд выпускаемой им продукции: стрелковое оружие, скоростные и специальные катера, беспилотные летательные аппараты.

«Калашников» покажет комплект модернизации гражданского стрелкового оружия


В данный перечень входит комплект модернизации гражданского стрелкового оружия на примере самозарядного карабина "Сайга". Об этом ТАСС сообщила назначенная на должность директора по внешним коммуникаций концерна София Иванова.


Комплект позволяет сохранить легендарную надежность изделий "Калашников" и при этом улучшить эргономику и повысить вариативность использования.

- пояснила директор по внешним коммуникациям предприятия София Иванова.

В состав комплекта входят планка Пикатини, интегрированная в крышку ствольной коробки, крышка газовой трубки и цевье, эргономичный переводчик огня и рукоятка, ряд дополнительных усовершенствований. Универсальность комплекта дает возможность его использования на всей линейки стрелкового оружия производства концерна.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. В гражданском сегменте выпускаются охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент, поставляемые в более чем 27 стран.


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Комментарии 7
  1. Spartanez300 Сегодня, 06:46
    Зарубежные аналоги рядом с калашом и близко не стоят.
    Spartanez300
    1. himRa Сегодня, 06:55
      Цитата: Spartanez300
      Зарубежные аналоги рядом с калашом и близко не стоят.

      да ... а почему в США покупают ?
      himRa
    2. 210окв Сегодня, 06:56
      Концерн может еще лет пятьдесят модернизировать это оружие..И всё равно по надежности и технологичности(тут я с Вами согласен)..
      0
      Spartanez300 Сегодня, 06:46 Новый
      Зарубежные аналоги рядом с калашом и близко не стоят.
      Цитата: Spartanez300
      Зарубежные аналоги рядом с калашом и близко не стоят.
      210окв
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:53
    Я это, того belay организуйте пожалуйста если это возможно полный обзор выставки, сегодня к примеру, скажим, стрелковое оружие ,завтра-бронетанковая техника...!Заранее большое спасибо! !!
    Изгоняющий либероидов
  3. cth;fyn Сегодня, 07:26
    Т.е. они только додумались делать то, что уже давно производиться сторонними производителями? Ну удачи калашниковым, посмотрим как они свои комплекты модернизации впихнут на перенасыщенный, и без них, рынок.
    cth;fyn
  4. Mik13 Сегодня, 07:38
    В состав комплекта входят планка Пикатини, интегрированная в крышку ствольной коробки, крышка газовой трубки и цевье, эргономичный переводчик огня и рукоятка, ряд дополнительных усовершенствований. Универсальность комплекта дает возможность его использования на всей линейки стрелкового оружия производства концерна.

    В крышку ствольной коробки можно целесообразно интегрировать разве что чесалку для носа.
    Единственное место на АК, куда можно крепить прицельные приспособления, это боковая планка и изделия типа "Кочевник" - когда кронштейн крепится к ствольной коробке вместо прицельной планки.
    А "пикатини" на цевье - это как антикрыло на Газ-66...

    Mik13
  5. Jovanni Сегодня, 07:45
    Эх, хорошо бы для ветеранов ВО скидочку организовать... laughing
    Jovanni

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