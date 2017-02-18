«Калашников» покажет комплект модернизации гражданского стрелкового оружия
Как сообщает ТАСС, концерн "Калашников" намерен продемонстрировать публике на оружейной выставке IDEX-2017 (Абу-Даби, ОАЭ, 19 – 23 февраля) весь ряд выпускаемой им продукции: стрелковое оружие, скоростные и специальные катера, беспилотные летательные аппараты.
В данный перечень входит комплект модернизации гражданского стрелкового оружия на примере самозарядного карабина "Сайга". Об этом ТАСС сообщила назначенная на должность директора по внешним коммуникаций концерна София Иванова.
- пояснила директор по внешним коммуникациям предприятия София Иванова.
В состав комплекта входят планка Пикатини, интегрированная в крышку ствольной коробки, крышка газовой трубки и цевье, эргономичный переводчик огня и рукоятка, ряд дополнительных усовершенствований. Универсальность комплекта дает возможность его использования на всей линейки стрелкового оружия производства концерна.
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. В гражданском сегменте выпускаются охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент, поставляемые в более чем 27 стран.
В данный перечень входит комплект модернизации гражданского стрелкового оружия на примере самозарядного карабина "Сайга". Об этом ТАСС сообщила назначенная на должность директора по внешним коммуникаций концерна София Иванова.
Комплект позволяет сохранить легендарную надежность изделий "Калашников" и при этом улучшить эргономику и повысить вариативность использования.
- пояснила директор по внешним коммуникациям предприятия София Иванова.
В состав комплекта входят планка Пикатини, интегрированная в крышку ствольной коробки, крышка газовой трубки и цевье, эргономичный переводчик огня и рукоятка, ряд дополнительных усовершенствований. Универсальность комплекта дает возможность его использования на всей линейки стрелкового оружия производства концерна.
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. В гражданском сегменте выпускаются охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент, поставляемые в более чем 27 стран.