10:50 18 февраля

В Харькове произошла перестрелка между двумя группировками

Как сообщает lenta.ru, в Харькове ветераны батальона «Донбасс» открыли огонь по активистам «Схидного корпуса». Один человек получил ранения. Он находится в тяжелом состоянии. Конфликт между ними вызвала блокада народных республик Донбасса.

В Харькове произошла перестрелка между двумя группировками


После происшествия ветераны «АТО» прибежали в находящийся рядом детский садик, где пытались утаиться. Когда они были обнаружены полицией, им пришлось бросить оружие и сдаться властям.


С конца января ветераны так называемой «антитеррористической операции» и депутаты, выступающие против торговых отношений с Донбассом, блокируют вывоз угля из региона, перекрыв железнодорожные пути и автотрассу. По причине нехватки угля 17 февраля на Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике, позволяющий производить веерные отключения электроэнергии и регулировать график аварийного отключения.



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Комментарии 39
  1. Altona Сегодня, 08:11
    Я когда то был лучшего мнения об украинцах. Теперь вижу, что рагуль с ружьем делает тоже самое, что и обезьяна.
    Altona
    1. Teberii Сегодня, 08:16
      Роют яму для себя и для всех украинцев.
      Teberii
    2. Зяблицев Сегодня, 08:19
      Очередная сценка кровавого шапито - одни герои Украины, доказывали другим героям Украины, что они более героистее и украинистее.... laughing
      Зяблицев
      1. himRa Сегодня, 08:22
        уже есть жертвы...
        Один человек получил ранения. Он находится в тяжелом состоянии. Конфликт между ними вызвала блокада народных республик Донбасса.

        Порошенко это еще цветочки! погоди еще будут ягодки,кого будешь обвинять!?
        himRa
      2. vovanpain Сегодня, 08:37
        Цитата: Зяблицев
        Очередная сценка кровавого шапито - одни герои Украины, доказывали другим героям Украины, что они более героистее и украинистее.... laughing

        Евгений hi Тут надо брать в руки попкорн только и самое главное им не мешать.
        vovanpain
        1. Зяблицев Сегодня, 08:48
          Владимир laughing

          Если честно, то Украина, за исключением Донбасса - это просто праздник какой то! laughing
          Зяблицев
          1. Зяблицев Сегодня, 09:53
            Владимир, прошу прощения! Только сейчас заметил, что вместо приветственного смайлика ржачного воткнул!Конечно же, с уважением! hi
            Зяблицев
        2. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:35
          Цитата: vovanpain
          Цитата: Зяблицев
          Очередная сценка кровавого шапито - одни герои Украины, доказывали другим героям Украины, что они более героистее и украинистее.... laughing

          Евгений hi Тут надо брать в руки попкорн только и самое главное им не мешать.

          Вот именно на это шоу, я и надеюсь. Вот бы порадовался.
          Наблюдатель 33
        3. bouncyhunter Сегодня, 10:30
          Приветствую , братка ! hi drinks
          Цитата: vovanpain
          Тут надо брать в руки попкорн только и самое главное им не мешать.

          Согласен , они там уже грызыт друг дружке глотки . И посторонняя помощь не нужна . am
          bouncyhunter
      3. Ныробский Сегодня, 08:49
        Цитата: Зяблицев
        Очередная сценка кровавого шапито - одни герои Украины, доказывали другим героям Украины, что они более героистее и украинистее...

        Ага, и ломились прятаться на веранду детского садика, по старой привычке - "онижедети".
        Ныробский
      4. Чёрный Сегодня, 09:09
        Я когда то был лучшего мнения об украинцах. Теперь вижу, что рагуль с ружьем делает тоже самое, что и обезьяна.
        А это потому что они ничем не отличаются...ну разве что запахом перегара... wassat
        Чёрный
      5. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:25
        Цитата: Зяблицев
        что они более героистее и украинистее....

        Ага, хороши герои, в детском саду с оружием, от милиции прячутся. Что на войне, что на гражданке ведут себя одинаково. negative
        Наблюдатель 33
      6. Чёрный Сегодня, 09:27
        Две банды мародёров не поделили детсадовский горшок......
        Чёрный
    3. Политотдел Сегодня, 08:19
      Уж простите меня мужики, но такие новости меня очень радуют...Пауки в банке начинают друг друга поедать.! Ждем терпеливо и молча...А потом уже оторвемся, как положено.
      Политотдел
      1. himRa Сегодня, 08:27
        низа..фто не простим! это потому что говоришь неприятные слова! где пропал ..старый новый ник тебе идет! wassat
        himRa
        1. Политотдел Сегодня, 09:18
          Цитата: himRa
          низа..фто не простим! это потому что говоришь неприятные слова! где пропал ..старый новый ник тебе идет! wassat

          Спасибо..! Старых солдат сайта ,даже "шайтан трубой" не уничтожить... soldier
          Политотдел
          1. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:30
            Цитата: Политотдел
            Уж простите меня мужики

            Да ну тя... tongue
            Цитата: Политотдел
            меня очень радуют...
            Я тоже развлекаюсь, жду когда "блокираторов", штурмовать начнут, лишь бы не договорились...
            Цитата: Политотдел
            Старых солдат сайта

            Стойкий оловянный soldier
            Наблюдатель 33
            1. Политотдел Сегодня, 10:13
              Цитата: Наблюдатель 33
              Стойкий оловянный

              Уже не стойкий... hi Сердце сбои дает, но я держусь ..Врешь ,не возьмешь ! Хоть здесь повоюю в последний раз.. soldier
              Политотдел
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:32
                Цитата: Политотдел
                Уже не стойкий... hi Сердце сбои дает, но я держусь ..Врешь ,не возьмешь ! Хоть здесь повоюю в последний раз.. soldier

                Типун тебе на язык , Виталя ! Воюй и не сдавайся !
                bouncyhunter
  2. Злой543 Сегодня, 08:12
    Радует когда крысы жрут друг друга, а ещё в Одессе помер Микола сотник
    Злой543
    1. Pivot Сегодня, 08:14
      Об этом уместней говорить сдох падла.
      Pivot
    2. viktor. Сегодня, 08:19
      они не померают, ЗДЫХАЮТ
      viktor.
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:25
      Злой543
      а ещё в Одессе помер Микола сотник


      откуда инфа по сотнику-убийце?
      a.s.zzz888
      1. Злой543 Сегодня, 10:35
        Взгляд, медленно собирали деньги на лечение лёгких
        Злой543
    4. Терский Сегодня, 08:35
      Цитата: Злой543
      а ещё в Одессе помер Микола сотник

      Скот не помирает, сдох- это то определение которое заслуживает этот нелюдь.
      Терский
      1. Dart2027 Сегодня, 09:48
        Цитата: Терский
        сдох- это то определение которое заслуживает этот нелюдь

        http://www.vesti.ru/doc.html?id=2358873
        ...Сообщается, что Микола сотник умер в больнице после долгой болезни. По последним данным, у Волкова были проблемы с легкими, которые начались после майской трагедии в Одессе, сообщает украинский портал Сегодня.ua. ...

        Бог шельму метит.
        Dart2027
  3. viktor. Сегодня, 08:15
    вроде как гранат не хватает? и что ждём нужно отправить wassat
    viktor.
  4. Spartanez300 Сегодня, 08:25
    Перегрызли бы друг другу глотки , глядишь и на земле немного почище стало.
    Spartanez300
    1. рич Сегодня, 08:49
      Полная вакханалия
      Как в старой казачьей песне: "Спляшем, други,на крови"
      ...Кто в крестах, а кто в соплях
      Кто талант, кто без дарь
      В небеса на костылях, а на крыльях в бездну...
      рич
  5. Чаронда Сегодня, 08:37
    Чем больше бандеровцы станут убивать друг друга,тем меньше будет нам работы.Хорошая новость.
    Чаронда
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:44
      Чаронда Сегодня, 08:37
      Чем больше бандеровцы станут убивать друг друга,тем меньше будет нам работы.Хорошая новость.


      больше, лучше... и пятилетку по падежу укронациков досрочно... laughing(ага, типа приболел -и кеды в угол! laughing )
      a.s.zzz888
  6. bubalik Сегодня, 08:47
    ,,,так кто победил?
    bubalik
  7. APASUS Сегодня, 08:51
    Любая власть, после революции уничтожает свои боевые отряды и горячие головы,для управления страной должна быть только одна ветвь власти.А если она не уничтожает,то бывшие союзники становятся врагами и подминают власть.Украина это классический переворот ,где кучка олигархов используя националистов держит в страхе всю страну,только вот кроме народа еще идет война и тут интересы групп расходятся.
    APASUS
  8. Ferdinant Сегодня, 09:13
    Оружия много,амфетамина то же,вот ребята и веселиться.
    Ferdinant
  9. sergei1975 Сегодня, 09:28
    Собачья свора нацистов оголодала , Парашенко плохо кормит. А теперь выясняют кто у них главный ГЛАВНЮК, и займёт место у миски с помоями от олигархов.
    sergei1975
  10. фа2998 Сегодня, 09:31
    Цитата: Зяблицев
    Очередная сценка кровавого шапито - одни герои Украины, доказывали другим героям Украины, что они более героистее и украинистее.... laughing

    Да ,что то они совсем безрукие-всего один раненый.А сражались корпус на батальон.Активней господа!Все Донецку легче будет! lol hi
    фа2998
  11. dojjdik Сегодня, 09:43
    а когда то были "батальоны" хекматиара и дустума в афгане-вобщем то одно и тоже; жаль что Артемка с передачи "первого канала" все твердит хитро прищурившись "израиль от нас далеко" и сажает "украинцев" и русских друг против друга в своей студии
    dojjdik
  12. Монархист Сегодня, 09:49
    Цитата: Зяблицев
    Очередная сценка кровавого шапито - одни герои Украины, доказывали другим героям Украины, что они более героистее и украинистее.... laughing

    Из-за идиотизма руководства начался бардак,а страдает народ
    Монархист
  13. Монархист Сегодня, 09:53
    Цитата: sergei1975
    Собачья свора нацистов оголодала , Парашенко плохо кормит. А теперь выясняют кто у них главный ГЛАВНЮК, и займёт место у миски с помоями от олигархов.

    А помоев на всех не хватает
    Монархист

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