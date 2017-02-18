В Харькове произошла перестрелка между двумя группировками
Как сообщает lenta.ru, в Харькове ветераны батальона «Донбасс» открыли огонь по активистам «Схидного корпуса». Один человек получил ранения. Он находится в тяжелом состоянии. Конфликт между ними вызвала блокада народных республик Донбасса.
После происшествия ветераны «АТО» прибежали в находящийся рядом детский садик, где пытались утаиться. Когда они были обнаружены полицией, им пришлось бросить оружие и сдаться властям.
С конца января ветераны так называемой «антитеррористической операции» и депутаты, выступающие против торговых отношений с Донбассом, блокируют вывоз угля из региона, перекрыв железнодорожные пути и автотрассу. По причине нехватки угля 17 февраля на Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике, позволяющий производить веерные отключения электроэнергии и регулировать график аварийного отключения.
После происшествия ветераны «АТО» прибежали в находящийся рядом детский садик, где пытались утаиться. Когда они были обнаружены полицией, им пришлось бросить оружие и сдаться властям.
С конца января ветераны так называемой «антитеррористической операции» и депутаты, выступающие против торговых отношений с Донбассом, блокируют вывоз угля из региона, перекрыв железнодорожные пути и автотрассу. По причине нехватки угля 17 февраля на Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике, позволяющий производить веерные отключения электроэнергии и регулировать график аварийного отключения.