10:45 18 февраля

Новый комплект С-400 заступает на боевое дежурство

Как сообщает ТАСС, ожидается, что полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" 21 февраля заступит на боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района России. Подготовка техники и позиций уже завершена.

После постановки новых зенитных ракетных комплексов С-400 на боевое дежурство в составе соединений ПВО Воздушно-космических сил уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф", обеспечат противовоздушную оборону Москвы и Центрального промышленного района России.

- сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.




С-400 "Триумф" - новейшая российская зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров. Комплекс был принят на вооружение 28 апреля 2007 года. Первый дивизион, вооруженный С-400, был поставлен на боевое дежурство 5 апреля 2007 года.



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Комментарии 23
  1. himRa Сегодня, 08:34
    Ну Москве то да это надо !в первую очередь Москва столица нашей Родины!
    himRa
    1. Политотдел Сегодня, 08:45
      Цитата: himRa
      Ну Москве то да это надо !в первую очередь Москва столица нашей Родины!

      Все верно...Пока Москва стоит ,Россия жива! Так было всегда и будет...А мы(в провинции) отобьемся, не впервой ..Надеюсь такого больше не повторится. как на фото
      Политотдел
      1. himRa Сегодня, 08:49
        С Рустом это просто подстава! это не аргумент ... нормальных мужиков с должности уволили или это сарказм ? Э .. старый
        himRa
        1. Политотдел Сегодня, 09:30
          Цитата: himRa
          С Рустом это просто подстава! это не аргумент ... нормальных мужиков с должности уволили или это сарказм ? Э .. старый

          Думаю тоже подстава..Но как тонко и грамотно все обставлено было! Сарказма нет , есть горечь на душе и обида ..Как мы подставились тогда на все эти уловки хитрые меченного иуды..? А потом кровь полилась..,унижения , ограбления ..Слава Богу вроде очнулись , но вой усилился в разы на наших уже урезанных до не хочу границах..(опять вспомнил все это...) Жалко матерится нельзя ,а то бы я расписал все что думаю коротко и в душу каждому...Дери их всех за ногу! angry
          Политотдел
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:24
            Виталя , привет ! hi drinks Не грусти о прошлом - оно ведь уже прошло . Да , было много разного при СССР . И не только плохого . Жизнь-то не закончилась ! good
            bouncyhunter
      2. лысова Сегодня, 10:27
        "Прям на площадь у Кремля - сел посланник Мира "блин" ! ". Как же, этих комплексов, нам много надо, по всей России.
        лысова
    2. Megatron Сегодня, 09:00
      Угу медвепутов прикрывать, первым делом! Наполеон вошел в москву, и ничего, укатился назад, до парижу!
      Megatron
      1. Политотдел Сегодня, 10:17
        Цитата: Megatron
        Угу медвепутов прикрывать, первым делом! Наполеон вошел в москву, и ничего, укатился назад, до парижу!

        Вот он , тонко бьет по мозгам ... bully
        Политотдел
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:42
    Нам их много надо... мерикатосы хотят пропихнут в конгрессе разрешение на поставку ракет средней дальности в эвропу. Вот тогда уже точно будет серьезно.
    a.s.zzz888
    1. Ампер Сегодня, 08:50
      А еще россию обвиняют в производстве РСМД,а сами пропихивают.пора начинать производство наступательного вооружения'они значит могут а мы нет?
      Ампер
      1. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 09:02
        Как сообщает ТАСС, ожидается, что полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" 21 февраля заступит на боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района России.


        ГДЕ ЖЕ СЕКРЕТНОСТЬ?
        SWEET_SIXTEEN
        1. Политотдел Сегодня, 09:39
          Цитата: SWEET_SIXTEEN
          Как сообщает ТАСС, ожидается, что полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" 21 февраля заступит на боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района России.


          ГДЕ ЖЕ СЕКРЕТНОСТЬ?

          Показываем всему миру и ВАМ в том числе, что готовы обороняться , как всегда за свою историю многострадальную ..Устраивает такой ответ?
          Политотдел
          1. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 10:43
            Цитата: Политотдел
            Показываем всему миру и ВАМ в том числе, что готовы оборонятьс

            Так не показывают
            Союз - тот вообще ничего не показывал, но никто не сомневался как он готов и насколько был силен

            Кто делает - не говорит, кто говорит - не делает
            SWEET_SIXTEEN
  3. viktor. Сегодня, 08:46
    Цитата: a.s.zzz888
    Нам их много надо... мерикатосы хотят пропихнут в конгрессе разрешение на поставку ракет средней дальности в эвропу. Вот тогда уже точно будет серьезно.

    дешевле на Кубе Искандеры развернуть.
    viktor.
    1. Koshak Сегодня, 09:29
      Цитата: viktor.
      дешевле на Кубе Искандеры развернуть.

      А Куба согласна?
      Koshak
    2. Политотдел Сегодня, 09:42
      Цитата: viktor.
      Цитата: a.s.zzz888
      Нам их много надо... мерикатосы хотят пропихнут в конгрессе разрешение на поставку ракет средней дальности в эвропу. Вот тогда уже точно будет серьезно.

      дешевле на Кубе Искандеры развернуть.

      Да они там уже давно стоят (в контейнерах..) А развернуть на показуху минутное дело, но пока рано...
      Политотдел
  4. Ярик Сегодня, 10:07
    Цитата: himRa
    Ну Москве то да это надо !в первую очередь Москва столица нашей Родины!

    Не надо отождествлять всю страну с одним городом. М.И. Кутузов, в 1812 году прекрасно это доказал. Сейчас Москва это не тот случай что за неё стоит переживать.
    Ярик
    1. мордвин 3 Сегодня, 10:17
      Цитата: Ярик
      М.И. Кутузов, в 1812 году прекрасно это доказал.

      В 12-ом году Москва не являлась столицей нашей Родины.
      Цитата: Ярик
      Сейчас Москва это не тот случай что за неё стоит переживать.

      Да! Надо сделать Новосибирск столицей, как Тулеев предлагал. А лучше - землю Франца-Иосифа. yes
      мордвин 3
      1. Joker787 Сегодня, 10:27
        Зачем в Новосиб из Мск всю эту грязь тащить? Пускай науко-град живёт и работает спокойно, а "эти все", ну вы поняли, сидят компактно очерченные кругом МКАД из которого им не выбраться.
        Joker787
        1. Greenwood Сегодня, 10:36
          Нет, Москва перенаселена и сама страдает от такого большого количества функций, на неё возложенных. Столица со всеми министерствами должна быть в небольшом городе, оптимально где-нить в Сибири (одинаковое расстояние до всех регионов), финансовый центр пусть остаётся в Москве.
          Greenwood
        2. мордвин 3 Сегодня, 10:40
          Цитата: Joker787
          сидят компактно очерченные кругом МКАД из которого им не выбраться.

          Первая кольцевая, вторая, третья... Увеличение Москвы ДАМом....
          Цитата: Joker787
          Зачем в Новосиб из Мск всю эту грязь тащить?

          Лаского Вы как. yes Повторюсь: это предлагал Тулеев.
          мордвин 3
      2. Cat Man Null Сегодня, 10:36
        Цитата: мордвин 3
        А лучше - землю Франца-Иосифа

        - ИМХО турбопатриоты не поймут, при чем тут какой-то еще Франц? wassat
        Cat Man Null
    2. Вадим237 Сегодня, 10:31
      "Сейчас Москва это не тот случай что за неё стоит переживать". Вообще то учитывая концентрацию и количество производств Москвы и области, переживать за их сохранность как раз таки стоит.
      Вадим237

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