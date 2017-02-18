Новый комплект С-400 заступает на боевое дежурство

После постановки новых зенитных ракетных комплексов С-400 на боевое дежурство в составе соединений ПВО Воздушно-космических сил уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф", обеспечат противовоздушную оборону Москвы и Центрального промышленного района России.

Как сообщает ТАСС , ожидается, что полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" 21 февраля заступит на боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района России. Подготовка техники и позиций уже завершена.- сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.С-400 "Триумф" - новейшая российская зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров. Комплекс был принят на вооружение 28 апреля 2007 года. Первый дивизион, вооруженный С-400, был поставлен на боевое дежурство 5 апреля 2007 года.