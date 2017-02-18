В Конгрессе США предлагают разместить в Европе ядерные крылатые ракеты
Как сообщают "Вести", в Конгресс США внесены законопроекты, предусматривающие пересмотр Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Предлагается начать поставки ядерных крылатых ракет европейским членам НАТО; выделить дополнительные средства для финансирования разработки "средств активной защиты" от крылатых ракет, создание новых элементов противоракетной обороны и мобильных ракетных комплексов средней дальности с последующей их передачей союзникам по НАТО; включить мобильные баллистические ракеты "Ярс-М" в список ограничений под действие договора СНВ-3 или вовсе приостановить его выполнение.
Конгрессмен Майк Роджерс в своем законопроекте призывает "принять определенные меры в связи с невыполнением Российской Федерацией договора РСМД и для других целей".
Сенатор от Арканзаса Том Коттон внес на рассмотрение "Законопроект для обеспечения необходимых мер в связи с российскими нарушениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и для других целей". Сенатор описал содержание своего предложения:
Поддерживающий его конгрессмен Тед По заявил о намерении противодействовать политики Владимира Путина:
«Сенсация» о нарушении Россией договора РСМД была опубликована New York Times.
Сообщалось, что Россия располагает двумя дивизионами наземных мобильных комплексов, внешне схожих с оперативно-тактические комплексами "Искандер", которые могут применять ракеты малой и средней дальности. В то же время согласно договору сторонам запрещается иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.
В России постоянно подчеркивали, что США сами нарушают Договор по РСМД, создавая систему противоракетной обороны в Европе. По этому поводу Президент РФ Владимир Путин в мае 2016 г. заявил о том, что Россия предпримет ответные меры из-за игнорирования опасений по поводу того, что создаваемые в Европе элементы ПРО США могут применяться в наступательных целях.
Конгрессмен Майк Роджерс в своем законопроекте призывает "принять определенные меры в связи с невыполнением Российской Федерацией договора РСМД и для других целей".
Сенатор от Арканзаса Том Коттон внес на рассмотрение "Законопроект для обеспечения необходимых мер в связи с российскими нарушениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и для других целей". Сенатор описал содержание своего предложения:
Если Россия собирается тестировать и размещать крылатые ракеты средней дальности, логика вынуждает нас ответить. Воздействовать на Россию уговорами о необходимости соблюдения договора бесполезно, однако укрепление наших ядерных сил в Европе может вполне помочь. Мы предлагаем данный закон, для того чтобы обозначить четкие и твердые границы для безудержной российской агрессии.
Поддерживающий его конгрессмен Тед По заявил о намерении противодействовать политики Владимира Путина:
Только на этой неделе появились сообщения о секретном размещении Россией крылатой ракеты с возможностью нести ядерный заряд, которая нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это было не первое подобное нарушение, и не стоит думать, что оно будет последним. И хотя мы ограничивали размещение наших ракет в соответствии с договором, русские годами безнаказанно нарушали договор. Предложенный закон изменит это. Он подразумевает реальные последствия нарушений со стороны России и, в случае если Россия не начнет выполнять договор, подготовит Соединенные Штаты для разработки ракет средней дальности. США больше не будут сидеть и позволять Путину играть с нами.
«Сенсация» о нарушении Россией договора РСМД была опубликована New York Times.
Сообщалось, что Россия располагает двумя дивизионами наземных мобильных комплексов, внешне схожих с оперативно-тактические комплексами "Искандер", которые могут применять ракеты малой и средней дальности. В то же время согласно договору сторонам запрещается иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.
В России постоянно подчеркивали, что США сами нарушают Договор по РСМД, создавая систему противоракетной обороны в Европе. По этому поводу Президент РФ Владимир Путин в мае 2016 г. заявил о том, что Россия предпримет ответные меры из-за игнорирования опасений по поводу того, что создаваемые в Европе элементы ПРО США могут применяться в наступательных целях.