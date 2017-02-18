10:53 18 февраля

В Конгрессе США предлагают разместить в Европе ядерные крылатые ракеты

Как сообщают "Вести", в Конгресс США внесены законопроекты, предусматривающие пересмотр Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Предлагается начать поставки ядерных крылатых ракет европейским членам НАТО; выделить дополнительные средства для финансирования разработки "средств активной защиты" от крылатых ракет, создание новых элементов противоракетной обороны и мобильных ракетных комплексов средней дальности с последующей их передачей союзникам по НАТО; включить мобильные баллистические ракеты "Ярс-М" в список ограничений под действие договора СНВ-3 или вовсе приостановить его выполнение.

В Конгрессе США предлагают разместить в Европе ядерные крылатые ракеты


Конгрессмен Майк Роджерс в своем законопроекте призывает "принять определенные меры в связи с невыполнением Российской Федерацией договора РСМД и для других целей".


Сенатор от Арканзаса Том Коттон внес на рассмотрение "Законопроект для обеспечения необходимых мер в связи с российскими нарушениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и для других целей". Сенатор описал содержание своего предложения:
Если Россия собирается тестировать и размещать крылатые ракеты средней дальности, логика вынуждает нас ответить. Воздействовать на Россию уговорами о необходимости соблюдения договора бесполезно, однако укрепление наших ядерных сил в Европе может вполне помочь. Мы предлагаем данный закон, для того чтобы обозначить четкие и твердые границы для безудержной российской агрессии.


Поддерживающий его конгрессмен Тед По заявил о намерении противодействовать политики Владимира Путина:
Только на этой неделе появились сообщения о секретном размещении Россией крылатой ракеты с возможностью нести ядерный заряд, которая нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это было не первое подобное нарушение, и не стоит думать, что оно будет последним. И хотя мы ограничивали размещение наших ракет в соответствии с договором, русские годами безнаказанно нарушали договор. Предложенный закон изменит это. Он подразумевает реальные последствия нарушений со стороны России и, в случае если Россия не начнет выполнять договор, подготовит Соединенные Штаты для разработки ракет средней дальности. США больше не будут сидеть и позволять Путину играть с нами.


«Сенсация» о нарушении Россией договора РСМД была опубликована New York Times.
Сообщалось, что Россия располагает двумя дивизионами наземных мобильных комплексов, внешне схожих с оперативно-тактические комплексами "Искандер", которые могут применять ракеты малой и средней дальности. В то же время согласно договору сторонам запрещается иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.

В России постоянно подчеркивали, что США сами нарушают Договор по РСМД, создавая систему противоракетной обороны в Европе. По этому поводу Президент РФ Владимир Путин в мае 2016 г. заявил о том, что Россия предпримет ответные меры из-за игнорирования опасений по поводу того, что создаваемые в Европе элементы ПРО США могут применяться в наступательных целях.


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Комментарии 58
  1. himRa Сегодня, 09:15
    А че ... пральна предлогают логически
    himRa
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:30
      В Конгрессе США предлагают разместить в Европе ядерные крылатые ракеты

      А как же договор о нераспространении ядерного оружия? Сша тоже из него выходят? Это же явное распространение: если хотите соблюдать этот договор, то будьте любезны держать ракеты, с ядерной начинкой, в границах своего государства! Хотя америка давно уже держит ядерные боеголовки в Германии и Бельгии и др. странах. Нам нужно в первую очередь обратить на это своё внимание.
      СРЦ П-15
      1. himRa Сегодня, 09:44
        Вы уже сами ответили на свой же вопрос! договоры херня имеет значение текущее состояние и .. это нам минус
        если в с оветское время они разместили в турции ракеты то был однозначный ответ в кубе ...
        himRa
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:54
          Рахим , Саша - моё почтение ! hi drinks Матрасы борзеют всё больше , подстрекаемые всякими недочпокаными "ястребами" . И на этот выпад конгресса необходимо дать адекватный ответ . Дипломатическими методами , а если не выйдет так , то и кубинский вариант имеет право на жизнь , но этого не хотелось бы . Ведь именно этого ощипаные летуны с ракетой в заднице и добиваются .
          bouncyhunter
        2. Чёрный Сегодня, 10:18
          Ядерная гонка вооружений — это все равно, как два мужика, стоящих по пояс в бензине. У одного три спички, у другого пять... smile
          Чёрный
    2. Зяблицев Сегодня, 09:40
      Куба,Куба и еще раз Куба....Ответка должен быть исключительно такой!За безопасность страны можно простить все долги и еще денег дать и всем ноющим скажу, да и пояса подтянуть! Хотя не жили богато и нечего начинать... laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:56
        Женя , привет ! hi drinks Матрасы сознательно загоняют мир в предвоенное состояние . Причины , я думаю , понятны .
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 10:01
          Здравствуй, Паш! drinks

          Человечество, кардинально изменив мир вокруг себя, совсем не захотело эволюционировать само...Тем не менее у нас, русских, а здесь я подразумеваю, все народы Российской Империи и СССР: белорусы, украинцы, татары...в себе несут антивоенный ген, в отличии от ненавистных мне англосаксов - они никогда не проливали свою кровь на своей земле от чужеземных захватчиков, поэтому с легкостью несут разрушение и беды в другие страны на протяжении столетий! hi
          Зяблицев
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:09
            Что касается отношения к наглосаксам - наши с тобой позиции полностью совпадают ! good Да и по поводу русских полностью с тобой согласен ! good Ну а то , что Россия как и СССР стоят костью в горле западных удодов (и не только западных) - давно уже секрет полишинеля . Поэтому эти их поползновения будут продолжаться , лишь бы палку не перегнули . А то в лоб прилетит ! am
            bouncyhunter
          2. Лелёк Сегодня, 10:28
            Цитата: Зяблицев
            все народы Российской Империи и СССР: белорусы, украинцы, татары...в себе несут антивоенный ген


            Привет, Зяблицев.
            Вынужден Вам возразить - НЕ ВСЕ. Пример? Он рядом - 70% прибалтов, 60% украинцев, 30% молдаван, 80% грузин, почти 15% белоруссов. Скажете это - мизер? Ну, вот последнее по Грузии:
            Лелёк
      2. donavi49 Сегодня, 09:59
        Кубу еще Обама вернул в сферу США - подкормив кредитам на годовое ВВП, инвестициями от американских корпораций, возвратив дипотношения и прямое сообщение. Так, что уже поздно.
        donavi49
        1. Зяблицев Сегодня, 10:03
          Ничего он не вернул - красноречивый жест Рауля Кастро, скидывающий руку Обамы с плеча, прекрасное этому подтверждение! Но Вы правы - время упускать нельзя - славное поколение команданте уходит....
          Зяблицев
          1. Stas157 Сегодня, 10:37
            Цитата: Зяблицев
            Ничего он не вернул

            Так это мы вернули! Когда отвернулись от Кубы. Думаете они захотят снова испытать подобное? И зачем кубинцам влезать в чужие игры? Никто не хочет быть в роли марионетки. А с Кубой все поезд ушел. Нужно заново, кропотливо и долго выстраивать отношения для того чтобы опять, может быть, заслужить доверие.
            Stas157
      3. Zoldat_A Сегодня, 10:04
        Цитата: Зяблицев
        Куба,Куба и еще раз Куба....Ответка должен быть исключительно такой!За безопасность страны можно простить все долги и еще денег дать

        good good А какие там чудесные пляжи!!! Райское место! Самое подходящее, чтобы из такого места показать кому-нибудь "кузькину мать"...
        Zoldat_A
        1. Политотдел Сегодня, 10:27
          Цитата: Zoldat_A
          показать кому-нибудь "кузькину мать"...

          "Кузькина мать" уже давно стала очень компактна и скрытна...И развернуть для показухи или для удара , дело пяти минут..Привет конгрессу сша..! drinks
          Политотдел
          1. Zoldat_A Сегодня, 10:39
            Цитата: Политотдел
            "Кузькина мать" уже давно стала очень компактна и скрытна..

            Контейнерный терминал в Лос-Анжелесе.... И где тут подарок Конгрессу? Пусть погадают... drinks
            Zoldat_A
          2. Вадим237 Сегодня, 10:41
            Ну вот и собственно доказательство того, что мы тоже нарушаем договор о РСМД, так же как и США.
            Вадим237
        2. Лелёк Сегодня, 10:45
          Цитата: Zoldat_A
          Самое подходящее, чтобы из такого места показать кому-нибудь "кузькину мать"...


          ИМХО - сама Куба на это не решится. Мы в отношении к этой стране слишком многое сделали не правильно и слишком многое упустили. Идеология - это анонс, а прагматизм - это жизнь.
          Лелёк
      4. Вадим237 Сегодня, 10:38
        Только вот правительство Кубы на своей территории, стопроцентно, ни какие ракеты размещать не позволит.
        Вадим237
    3. To be or not to be Сегодня, 10:25
      Логически .. получат на.... КУБЕ ? Уже было ... .И что дальше?
      To be or not to be
  2. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:17
    Ну если Европа съест и это...
    Конец договорам, взаимное сдерживание никуда не денется, а Европа в терпилах. Хотят жить с "ядерным пистолетом" у виска, ну их дело. request
    Наблюдатель 33
    1. Чёрный Сегодня, 09:19
      Цитата: Наблюдатель 33
      Ну если Европа съест и это...

      А ей что дадут, то и проглотит.
      Хотят жить с "ядерным пистолетом" у веска, ну их дело. request
      И даже и не спросят про их хотелки.. smile
      Чёрный
      1. Лелёк Сегодня, 10:49
        Цитата: Чёрный
        А ей что дадут, то и проглотит.


        Что верно, то верно. Вот и ближайшая наша соседка, в прошлом нейтральная и доброжелательная, сегодня ощетинилась штыками:
        Лелёк
    2. Stas157 Сегодня, 09:25
      Цитата: Наблюдатель 33
      Хотят жить с "ядерным пистолетом" у виска, ну их дело.

      Да нет это как раз наше дело, потому, как и мы будем жить с таким же пистолетом у виска! А США в выигрыше. А до Европы вообще никому дела нет.
      Stas157
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 09:42
        Цитата: Stas157
        Цитата: Наблюдатель 33
        Хотят жить с "ядерным пистолетом" у виска, ну их дело.

        Да нет это как раз наше дело, потому, как и мы будем жить с таким же пистолетом у виска! А США в выигрыше. А до Европы вообще никому дела нет.

        Так у нас своя "пуха" не меньше. Я же пишу о взаимном сдерживании. А Европы? Пральна, ни в руках, ни в штанах...
        Наблюдатель 33
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:47
      Наблюдатель 33 hi
      Конец договорам
      Да! У нас на сайте в разделе видео посмотрите Душенова последнее. С20 й минуты.Война неизбежна.И одна глобальная или цепь локальных конфликтов.Последнее что и происходит.Единственный аргумент остаётся оружие.
      От себя хочу добавить.Время былых договоров уходит.Как только американцы поставят крылатые ракеты наземного базирования в Европу. Или воздушного большой дальностиИ тут понесётся.Мы даже "Циркон" наземный увидим. bully Запад прозевал перевооружение России.Его ПРО на старые ракеты МБР рассчитаны.А тут целый пласт абсолютно новых средств доставки ЯО и высокоточного оружия.И даже гиперзвукового, большой дальности. И создание национальной ПРО.
      Наблюдатель2014
      1. Злой543 Сегодня, 10:43
        А мне интересен ответ европейцев, они то хоть понимают что на месте Европы в случае войны будет радиоктивная пустыня, матрасом то на это наплевать. Прибалтики и пшеков это не касается, жополизов, а старый свет.
        Злой543
      2. kepmor Сегодня, 10:44
        Вот когда увидим тот самый "пласт абсолютно новых средств" с гиперзвуковым впридачу в "железе" и в войсках, вот тогда и УРА крикнуть можно будет...а сейчас рановато оптимизм излучать...
        Англосаксы, под руководством все тех же евреев-ротшильдов и прочей с...рани, видимо решили окончательно раздербанить Россию...втянуть нас в региональные конфликты и гонку вооружений... всё уж больно напоминает времена СССР - хреновые аналогии вырисовываются, к сожалению.
        Мы в кольце врагов, без каких-либо значимых союзников, с 13-ой экономикой против 2-ой во времена СССР... да ещё с "пятой колонной" в той самой экономике с финансами... вот где "засада" будет
        kepmor
    4. Вадим237 Сегодня, 10:43
      А там и модификация БР Рубеж появится. с десятью головными частями - средней дальности 5000 километров.
      Вадим237
    5. To be or not to be Сегодня, 10:48
      "" Наблюдатель 33
      Ну если Европа съест и это.""..

      Глава МИД КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности
      Ван И.:Отношения Китая и России являются опорой глобальной стабильности » Это опора глобальной стабильности… Эти отношения динамично развиваются»

      Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.
      «Мы обычно полагаемся на наших американских друзей. Такой подход больше недостаточен»
      Об этом она заявила в ходе открытия Мюнхенской конференции по безопасности.""
      To be or not to be
  3. Громобой Сегодня, 09:19
    Рейгану бы понравилось.
    Громобой
  4. lexx2038 Сегодня, 09:20
    Да, маховик раскручивается. Инфраструктуру ПРО в Европе они создали, а дополнить это дело ракетами на свое усмотрение, это плевое дело, мы об этом можем даже и не узнать до часа Х.
    lexx2038
    1. МПК105 Сегодня, 09:24
      Раскручивается ещё как в мире.Последнее время(года 2-3)стойкое такое ощущение-ЧТО-ТО БУДЕТ...
      МПК105
  5. sergei1975 Сегодня, 09:21
    Да ,кажется Россию начали бояться как СССР.
    sergei1975
    1. askort154 Сегодня, 09:50
      sergei1975.....Да ,кажется Россию начали бояться как СССР.


      Меньше боятся, но наглеют больше. Тогда наши танки стояли у "берлинской стены" и пол-Европы были под нами. А сейчас их танки уже у наших , "съёжившихся" границ. Самое обидное, что мы сами в этом виноваты.
      askort154
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:21
    В Конгрессе США предлагают разместить в Европе ядерные крылатые ракеты
    А здесь только один ответ.Ультиматум сравни словам Кеннеди.И "Статус 6" в эксплуатацию, принятие на вооружение наземного варианта Х 101. И никакого ядерного разоружения. "Баргузин" выпустить на тропу войны.И публиковать цели в Европе для превентивного ядерного удара. От тогда Европа почухается.
    Наблюдатель2014
  7. APASUS Сегодня, 09:22
    Современная политика опирается на новости из интернета,факты из печати ,стоит ли удивляться такому бардаку в мире.Интересно какой уровень фактов и сведений должно быть принято теперь как аргументация, для основания к заключению всеобъемлющего договора .Ведь расторгнуть межгосударственный договор можно просто на основании слухов.
    APASUS
    1. himRa Сегодня, 09:33
      ключевые слова внесены и будут рассматриваться
      И никак не опирается ....могу по себе судить ...да вы это можете
      himRa
    2. МВГ Сегодня, 10:17
      Современная политика опирается не на слухи, а на четкие указания хозяев закулисья. Слухи, новости из интернета, жареные факты из печати это лишь средство обосновать направленность действий политиков, инструмент для манипуляций мнениями рядовых граждан.
      МВГ
  8. viktor. Сегодня, 09:31
    С 400 вроде по земле тоже работает?
    viktor.
  9. Сергей-8848 Сегодня, 09:34
    Большая часть современных политиков, в том числе и так называемых «ястребов», понятия не имеет, о чём берётся говорить, в том числе и о ядерном оружии. Из-за катастрофического недообразования и дилетантизма для них это просто бомба чуть побольше размеров.
    Умозрительная идея, конечно, совершенно утопическая: собрать бы их всех скопом (после Генассамблеи, к примеру, или ещё какого-нибудь сборища), отвезти в Сахару куда-нибудь и там показательно рвануть боезаряд средней мощности. Может быть, тогда, обделавшись от страха в бункере, многие поостерегутся даже рассуждать о применении ЯО по противнику, поняв, что такое же неотвратимо произойдёт и с ними самими.
    Сергей-8848
    1. viktor. Сегодня, 09:39
      Генассамблю собрать вокруг заряда и взорвать в прямом эфире, может следущая генассамблея и поймёт laughing wink
      viktor.
    2. МВГ Сегодня, 10:09
      Зато прекрасно знают, что такое ЯО хозяева тех политиков. Что такое политики? Это публичная пехота для того, кто им платит. Применение ЯО не так ужасно, как его эмоционально расписывают. Жертвы - да, будут чудовищные. Долгосрочные последствия - нет. Кукловоды со своими семьями и прихлебателями пересидят в бункерах, а через 1- 2 - 3 года вылезут принимать в собственность весь мир
      МВГ
    3. Camel Сегодня, 10:20
      Сергей-8848
      Большая часть современных политиков, в том числе и так называемых «ястребов», понятия не имеет, о чём берётся говорить, в том числе и о ядерном оружии. Из-за катастрофического недообразования и дилетантизма для них это просто бомба чуть побольше размеров.

      Полностью Вас поддерживаю! Многим дилетантам не понятны последствия взрыва даже обычного килограмма взрывчатки, обычной типа тола, однако они себе позволяют оперировать масштабами килотонн (ТЫСЯЧ ТОНН) и даже мегатоннами (МИЛЛИОНЫ ТОНН)! Взрывы в 20 кТ стерли с лица Земли Хиросиму и Нагасаки и, что опять повторения ждут? Тут был коммент предлагающий Генассамблею вокруг эпицентра разместить - поддерживаю, только Чуркина домой пусть отзовут... На время.
      Camel
  10. МВГ Сегодня, 09:35
    Система ПРО в Европе и есть система носителей ЯО. Там только б/ч разные, а носитель и система запуска один. Нынешние дебаты в США это вторая стадия - стадия узаконивания нахождения вокруг РФ ракет с ЯО.
    США НИКОГДА не отступится от своих планов в отношении РФ. Что бы они там не говорили и как бы не поступали, все слова и поступки направлены на уничтожение России как независимого образования.
    МВГ
    1. donavi49 Сегодня, 10:17
      Это заблуждение, в том, что сами блоки пусковые видны. Даже если туда вкорячить топор/сменить СМ3 на какую импровизированную ОТРК с миниспецБЧ - то банально ячеек сейчас мало. Ну получат они 80 ракет в залп - так для этого класса это ничто. У них только флот может 2к в залп сделать. Каждая такая башня - всего 8 ракет:


      Если примут то о чем в статье, то начнут уже конкретные работы в Прибалтике, Румынии, Польше - по наращиванию, их возможности:
      - быстрая установка стационарных баз, на основе снятых с выводимых кораблей МК41. Плюс МК41 нового производства. Обуза в виде РЛС там не нужна. Такие базы реально собирать за 2-3 месяца до пусковой готовности. Сравните это со сроком строительства объекта в Румынии. И при этом, даже одна база с полной МК41 будет мощнее по ячейкам (то есть больше ракет), чем максимальная заявленная емкость наземных объектов ПРО в Европе.

      - снятия с хранения около ста подвижных пусковых установок, каждая 4 топора - фотка вон в статье.

      - открытие работ по Першингу 3/эрзац ОТРК на базе того же СМ3. Но это зависит от того, сколько они провели на скрытой фазе. То есть от года до пяти - до ракеты.
      donavi49
  11. мыслитель Сегодня, 09:43
    «Сенсация» о нарушении Россией договора РСМД была опубликована New York Times.


    Трамп с 20 января шесть раз критиковал газету The New York Times, два раза выступал против телеканала CNN, по одному разу критически отозвался о каналах ABC, NBC и газете The Washington Post.

    http://www.rbc.ru/politics/08/02/2017/5899ec759a7
    947456745947e
    мыслитель
  12. shpon123 Сегодня, 09:43
    Ну всё господа и дамы, приехали. Что то мне подсказывает что пора начинать готовиться к беде.
    shpon123
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:50
      shpon123
      Ну всё господа и дамы, приехали. Что то мне подсказывает что пора начинать готовиться к беде.
      Какой беде? bully
      Наблюдатель2014
    2. МВГ Сегодня, 09:58
      Мир давно стоит на грани срыва в глобальное рабство (тот самый "Новый мировой порядок") и только РФ пока как кость в горле у глобалистов. Пока не переформатировали население РФ, все находится в зыбком балансе. В случае если РФ примет западные ценности, лет через 20 на Земле повсеместно будет "Древний Рим" - наши дети и внуки от рождения и до смерти станут рабами их детей и внуков.
      Поэтому необходимо противодействовать как внутренним врагам, так и внешним, и противодействовать, если потребуется, максимально агрессивно.
      Мое мнение.
      МВГ
      1. Вадим237 Сегодня, 10:48
        Скорее они все станут рабами Китая - полмира уже держит.
        Вадим237
    3. Вадим237 Сегодня, 10:46
      Готовьтесь - вам ни кто не мешает.
      Вадим237
  13. masiya Сегодня, 09:53
    Все им не терпится устроить такое...
    masiya
  14. Чаронда Сегодня, 09:59
    СНВ-3 давно подписан и попытка изменить его текст в одностороннем порядке со стороны США говорит о том,что США прогнили окончательно и договор с ними не стоит даже бумаги,на которой он был написан.
    Чаронда
  15. Berkut24 Сегодня, 10:01
    Предлагается начать поставки ядерных крылатых ракет европейским членам НАТО

    Т.е. по сути еще и предлагается нарушить международное законодательство в области передачи ядерных технологий и вооружений неядерным странам.
    Berkut24
  16. Лелёк Сегодня, 10:15
    ( Воздействовать на Россию уговорами о необходимости соблюдения договора бесполезно, однако укрепление наших ядерных сил в Европе может вполне помочь. Мы предлагаем данный закон, для того чтобы обозначить четкие и твердые границы для безудержной российской агрессии.)

    Хотя это всего лишь МНЕНИЕ отдельных конгрессменов, но тенденция весьма опасная. Особенно, если учесть стремление американской военщины стать черноморской державой. Бушевско-обамовское поползновение к нашим границам и внедрение на приграничные территории американского ЯО не двусмысленно говорят о подготовке к нападению на нашу страну. Та же схема, что и в 1939-1941 годах.
    Лелёк
  17. Стройбат запаса Сегодня, 10:16
    Неизвестно чего накурились, теперь "на измене сидят", Предложения мне нравятся - Россию максимально разоружать, самим максимально вооружаться и называть это своей мирной инициативой, которую злобные русские не поддерживают. Огородное растение им по всему макияжу.
    Стройбат запаса
  18. venik Сегодня, 10:42
    Вот и выясняется - не в президенте дело... Трамп там или Клинтон - без разницы "Всю систему (элиту) менять надо!!!!"
    venik

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