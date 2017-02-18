В Конгрессе США предлагают разместить в Европе ядерные крылатые ракеты

Если Россия собирается тестировать и размещать крылатые ракеты средней дальности, логика вынуждает нас ответить. Воздействовать на Россию уговорами о необходимости соблюдения договора бесполезно, однако укрепление наших ядерных сил в Европе может вполне помочь. Мы предлагаем данный закон, для того чтобы обозначить четкие и твердые границы для безудержной российской агрессии.

Только на этой неделе появились сообщения о секретном размещении Россией крылатой ракеты с возможностью нести ядерный заряд, которая нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это было не первое подобное нарушение, и не стоит думать, что оно будет последним. И хотя мы ограничивали размещение наших ракет в соответствии с договором, русские годами безнаказанно нарушали договор. Предложенный закон изменит это. Он подразумевает реальные последствия нарушений со стороны России и, в случае если Россия не начнет выполнять договор, подготовит Соединенные Штаты для разработки ракет средней дальности. США больше не будут сидеть и позволять Путину играть с нами.