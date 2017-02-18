На выставке в ОАЭ будут представлены бронеавтомобили "Тигр" и "Медведь"

В этом году ООО "Военно-промышленная компания" на выставке IDEX в Абу-Даби представит два натурных образца колесных бронированных машин. Это специальная бронированная машина СБМ ВПК-233136 "Тигр" и специальная полицейская машина СПМ-3 ВПК-3924 "Медведь", которая не так давно была принята на снабжение Росгвардии. Решение продемонстрировать за рубежом первый в России миннозащищенный бронеавтомобиль СПМ-3 "Медведь" руководство компании приняло в связи с большим интересом иностранных специалистов, проявленным ими в ходе демонстраций машины на выставках на территории России.

Как сообщает ТАСС , военно-промышленная компания представит на оружейной выставке IDEX-2017, проходящей в Абу-Даби (ОАЭ) два образца бронированных машин " Тигр " и "Медведь".На сайте компании заявлено по этому поводу:ВПК-233136 31.03.2014 принята на снабжение внутренних войск МВД России. Представляет собой специальный колесный, двухосный с колесной формулой 4х4 бронеавтомобиль с передним расположением двигателя, состоящий из шасси, включающего в себя раму с установленными на ней узлами и агрегатами, капота и броневого корпуса, экологический класс четвертый.Бронированный автомобиль СПМ-3/ВПК-3924/ «Медведь» является российским аналогом машин типа MRAP. Авто предназначено для защиты личного состава в условиях партизанской войны, антитеррористических операций и пресечения массовых беспорядков.