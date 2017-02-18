10:54 18 февраля

На выставке в ОАЭ будут представлены бронеавтомобили "Тигр" и "Медведь"

Как сообщает ТАСС, военно-промышленная компания представит на оружейной выставке IDEX-2017, проходящей в Абу-Даби (ОАЭ) два образца бронированных машин "Тигр" и "Медведь".

На сайте компании заявлено по этому поводу:
В этом году ООО "Военно-промышленная компания" на выставке IDEX в Абу-Даби представит два натурных образца колесных бронированных машин. Это специальная бронированная машина СБМ ВПК-233136 "Тигр" и специальная полицейская машина СПМ-3 ВПК-3924 "Медведь", которая не так давно была принята на снабжение Росгвардии. Решение продемонстрировать за рубежом первый в России миннозащищенный бронеавтомобиль СПМ-3 "Медведь" руководство компании приняло в связи с большим интересом иностранных специалистов, проявленным ими в ходе демонстраций машины на выставках на территории России.


ВПК-233136 31.03.2014 принята на снабжение внутренних войск МВД России. Представляет собой специальный колесный, двухосный с колесной формулой 4х4 бронеавтомобиль с передним расположением двигателя, состоящий из шасси, включающего в себя раму с установленными на ней узлами и агрегатами, капота и броневого корпуса, экологический класс четвертый.


На выставке в ОАЭ будут представлены бронеавтомобили "Тигр" и "Медведь"


Бронированный автомобиль СПМ-3/ВПК-3924/ «Медведь» является российским аналогом машин типа MRAP. Авто предназначено для защиты личного состава в условиях партизанской войны, антитеррористических операций и пресечения массовых беспорядков.



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Комментарии 7
  1. viktor. Сегодня, 09:47
    А гос номера почему гражданские?
    viktor.
    1. Чёрный Сегодня, 09:53
      Цитата: viktor.
      А гос номера почему гражданские?

      Для маскировки wassat
      Чёрный
      1. himRa Сегодня, 10:16
        может и не в тему
        [media=http://www.rasteryaev.ru/]
        himRa
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:17
        Цитата: viktor.
        А гос номера почему гражданские?

        Так "Тигры" и в "гражданском" варианте выпускаются . Правда , на фото на "гражданина" на очень похож ... request
        bouncyhunter
    2. Stalker.1977 Сегодня, 10:24
      Военные номера ставят если автомобиль передан в армейку, на фото скорее автомобиль фгупа или ещё какой вооружённой охраны или типо того.
      Stalker.1977
  2. Политотдел Сегодня, 10:43
    Они в рекламе не нуждаются ...Русские отвечают!

    Без единого выстрела! Просто присутствие и все..
    Политотдел
  3. Олегмог Сегодня, 10:45
    Грязные тигры, выглядят намного интереснее..!
    Олегмог

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